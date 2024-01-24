Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH

Бренд «Оклик» пополнил линейку веб-камер двумя новинками – OK-C016HD и OK-C001FH. Модель OK-C016HD снимает видео в формате HD (1280×720 пикселей) и предназначена для онлайн-совещаний по работе, видеозвонков с друзьями и родственниками. OK-C001FH обладает разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и подойдет не только для видеоконференций, но и для стриминга, общения в играх и съемки видеоблогов. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

OK-C001FH позволяет добиться более детализированного изображения. Это важно для создания контента, например, видеотрансляций, прямых эфиров и влогов. В обеих моделях есть фиксированная фокусировка. Она не требует ручной настройки и четко отображает человека в кадре на расстоянии 50-90 см от камеры. Новинки записывают ролики со скоростью 30 кадров в секунду. Благодаря этому устройства передают плавный видеоряд без рывков и других искажений. У веб-камер широкий угол обзора – 70 градусов.

Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH

Аксессуары оборудованы встроенным микрофоном, а в модели OK-C001FH есть функция подавления шума. Она уберет гул дорожного движения, фоновую речь людей и другие нежелательные звуки. Голос на записи получится более четким и чистым. Устройства поддерживают популярные видеоформаты MJPEG и YUY2.

Веб-камеры бренда «Оклик» подключаются к компьютерам и ноутбукам через порт USB 2.0 и совместимы с операционными системами Windows, Mac OS и Linux. Любую модель легко закрепить на мониторе, поставить на стол или полку. Провод имеет длину 1,5 метра.

Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД Бизнес

***

«Оклик» - это производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств.