Разделы

Техника
|

Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH

Бренд «Оклик» пополнил линейку веб-камер двумя новинками – OK-C016HD и OK-C001FH. Модель OK-C016HD снимает видео в формате HD (1280×720 пикселей) и предназначена для онлайн-совещаний по работе, видеозвонков с друзьями и родственниками. OK-C001FH обладает разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и подойдет не только для видеоконференций, но и для стриминга, общения в играх и съемки видеоблогов. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

OK-C001FH позволяет добиться более детализированного изображения. Это важно для создания контента, например, видеотрансляций, прямых эфиров и влогов. В обеих моделях есть фиксированная фокусировка. Она не требует ручной настройки и четко отображает человека в кадре на расстоянии 50-90 см от камеры. Новинки записывают ролики со скоростью 30 кадров в секунду. Благодаря этому устройства передают плавный видеоряд без рывков и других искажений. У веб-камер широкий угол обзора – 70 градусов.

ok3.jpg

Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH

Аксессуары оборудованы встроенным микрофоном, а в модели OK-C001FH есть функция подавления шума. Она уберет гул дорожного движения, фоновую речь людей и другие нежелательные звуки. Голос на записи получится более четким и чистым. Устройства поддерживают популярные видеоформаты MJPEG и YUY2.

Веб-камеры бренда «Оклик» подключаются к компьютерам и ноутбукам через порт USB 2.0 и совместимы с операционными системами Windows, Mac OS и Linux. Любую модель легко закрепить на мониторе, поставить на стол или полку. Провод имеет длину 1,5 метра.

Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД
Бизнес

***

«Оклик» - это производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

В Google «яростный бунт» сотрудников. Они всеми силами сопротивляются увольнению

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

SAP начинает перестройку под искусственный интеллект. В светлом будущем ИИ компании не понадобятся 8000 сотрудников

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще