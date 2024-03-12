Веб-камера HTI-UC340: премьера Hitrolink в России Бренд Hitrolink представил свое новое устройство на российском рынке. Им стала веб-камера HTI-UC340 с разрешением 2К. Начало поставок этого устройства восполнит недостаток

Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH лавный видеоряд без рывков и других искажений. У веб-камер широкий угол обзора – 70 градусов. Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH Аксессуары оборудованы встроенным микрофоном, а в модели

Intel будет следить за владельцами ноутбуков через веб-камеры. Первыми под слежку попадут владельцы премиум-моделей исследованиям 2016 г., как писал CNews. Еще 39% опрошенных заявили, что верят в возможность взлома веб-камеры их ноутбука хакерами, хотя пока не переходят к таким решительным методам борьбы с

A4Tech представила четыре компактные веб-камеры Компания A4Tech, производителm периферийных устройств, представила четыре новых веб-камеры – PK-710P, PK-810P, PK-825P и PK-980HA. Все модели записывают видео с частотой 30 кадров в секунду, а также имеют встроенный микрофон. Об этом CNews сообщили представители Merlion. P

Знаменитый производитель клавиатур, мышей и веб-камер уходит из России, уволив персонал место сейчас так или иначе подготовлено для участия в ВКС». «У Logitech по сути лучшие на рынке устройства для ВКС — комплексные системы для переговорных комнат, конференц-залов, отдельные гарнитуры, веб-камеры. — говорит другой собеседник CNews. — Например, у них прекрасные USB-камеры, которым сложно найти аналогичную по качеству замену». Из России окончательно уходит Logitech По мнению за

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM Современные веб-камеры обычно имеют разрешение HD (720p) или Full HD (1080p). Модели, которые ведут запис

Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM езны почти всем, а от каких можно легко отказаться.Матрица и разрешение видео На рынке представлены веб-камеры с CCD- и CMOS-матрицами. CCD обладают большей чувствительностью, поэтому они дают

7 способов использовать веб-камеру, о которых вы даже не догадывались ется. Не обязательно запускать программу каталогизации и вручную вводить все данные. Приложения для веб-камеры проде Libib автоматически распознают сканируемый объект и вносят его в коллекцию.5

Как превратить цифровой фотоаппарат в веб-камеру имел пару особенностей, о которых мы расскажем ниже. Тогда его можно будет использовать в качестве веб-камеры. Какие порты нужны Если у вашей цифровой камеры есть порт HDMI, выводящий изображе

Как превратить смартфон в веб-камеру для ПК ьные версии, но гораздо удобнее сидеть за ПК. И это вполне можно организовать, используя в качестве веб-камеры собственный смартфон. Для сопряжения устройств вам понадобится общая точка доступа

В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру операционной системе Microsoft Windows 10 появится интуитивно понятная функция отслеживания статуса веб-камеры компьютера, пишет портал Windows Latest. Новая возможность, вероятно, придется по

Чем опасны самодельные накладки для веб-камеры? . Более того, можно даже просто приклеить пластырь или изоленту, но не рассчитать силу надавливания и продавить матрицу. Представьте себе цену ремонта в этом случае. Если вы все-таки решили закрывать веб-камеру, то помните вот о чем: если вы используете специальные накладки-заглушки для камеры, их нужно обязательно снимать при закрытии крышки ноутбука; если у вас самодельные накладки, то он

Как узнать, не взломали ли вашу веб-камеру Те, кто заклеивает веб-камеры в своих компьютерах или использует специальные шторки — не такие уж параноики. К с

Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM улицы голос все равно будет звучать отчетливо и громко. Работает камера с ОС Windows (7,8 или 10), MacOS от 10.10 и Android (от версии 5.0), а ее цена стартует от 3700 рублей.Microsoft LifeCam Cinema Веб-камера от Microsoft с функцией отслеживания лица наделена фирменной технологией True Color, которая использует 24 бита на пиксель изображения, увеличивая тем самым количество видимых цветов

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет? Шторка для веб-камеры Шторки для веб-камеры — более прогрессивный вариант пластыря или малярного

«Ростелеком» установил веб-камеры в историческом центре Нальчика в Кабардино-Балкарии Специалисты Кабардино-Балкарского филиала компании «Ростелеком» установили две веб-камеры со сменным ракурсом в пешеходной зоне улицы Кабардинской г. Нальчика. Одна камера

Каждый пятый россиянин заклеивает веб-камеру изолентой рытой скотчем веб-камерой Около двадцати процентов российских пользователей предпочитают заклеивать веб-камеры своих ноутбуков изолентой, опасаясь происков киберпреступников. Об этом говорится

Eset: каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру изолентой русного ПО. Они выбрали ответ «Меня защитит антивирус». 13% опрошенных беспечно полагают, что взлом веб-камеры угрожает разве что знаменитостям, а «простым смертным» бояться нечего. Наконец, 10

Директор ФБР посоветовал заклеивать все веб-камеры изолентой Директор ФБР советует заклеивать веб-камеры изолентой Директор ФБР Джеймс Коми (James Comey) заявил, что заклеивает объектив к

Веб-камера-командир, сканер и фокусник tive BlasterX Senz3D, которая базируется на мощном процессоре Intel RealSense. Благодаря его работе веб-камера может служить элементом бесконтактного интерфейса, который распознаёт и превращает

«Ростелеком» установил веб-камеру на набережной реки Волги в Астрахани а и прилегающую акваторию Волги вплоть до Нового моста и корпусов отеля «Аль Паш Гранд». Трансляцию веб-камеры можно наблюдать на кнопке № 1008 в меню «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». «Рас

Eset: четверть россиян боится слежки через веб-камеру альных сетях. Респондентам было предложено выбрать подходящий ответ на вопрос «Боитесь ли вы, что ваши данные украдут?». Больше всего российские пользователи боятся, что злоумышленники могут взломать веб-камеру компьютера и выложить снимки в интернет. Этот вариант «фобии» выбрали 25% респондентов. Второй по популярности вариант ответа – история поисковых запросов. 16% респондентов не хотели

«ТТК-Западная Сибирь» установил третью веб-камеру в Шерегеше несколько отелей и кафе. Трансляция ведется в формате FullHD (1080p). Вместе с началом работы новой веб-камеры, была улучшена работа ранее установленной камеры в секторе «А» с видом на гору Зел

Больше половины пользователей в России опасаются слежки через веб-камеру этом 5% заклеивают камеры и на мобильных устройствах. Назвать их тревогу безосновательной нельзя — веб-камеры действительно часто становятся эффективным инструментом киберпреступников. Вместе

Установка веб-камер в отделах Кадастровой палаты Оренбуржья позволила снизить очереди на 15% р Федеральная Кадастровая палата Росреестра по Оренбургской области еще в 2011 г. впервые применила веб-камеры в своей работе. На сегодняшний день технический прогресс добрался до 26 межрайонны

Ricoh показал всевидящую web-камеру Компания Ricoh представила двойную web-камеру, позволяющую получить круговое панорамное изображение. Конструкция камеры неподвижна, на её молотообразной головке расположены две камеры, имеющие угол обзора в 180 градусов. Камера

Троян-блокировщик перехватывает изображение с веб-камеры зараженного ПК м Trojan.Gapz.1. Как рассказали CNews в компании, результаты исследования показывают, что за плагином скрывается троян-блокировщик, способный перехватывать изображение с подключенной к зараженному ПК веб-камеры. Как и в случае с трояном Trojan.Winlock.7372, данный блокировщик, добавленный в вирусные базы под именем Trojan.Winlock.7384, не хранит в себе графических изображений и текстов: вме

Web-камера Logitech для Apple Компания Logitech представила новую беспроводную web-камеру Logitech Broadcaster Wi-Fi Webcam, совместимую с компьютерами, планшетами и смартфонами Apple. Logitech Broadcaster Wi-Fi Webcam имеет интуитивно-понятный сенсорный интерфейс и возмо

Web-камера со Skype - видеотелефония на телевизоре Компания Logitech представила на рынке web-камеру TV Cam HD, предназначенную для обеспечения видеотелефонией людей, не имеющих компьютера. Logitech TV Cam HD устанавливается на верхнюю грань телевизора, присоединяется к нему через п

Logitech представила веб-камеру с поддержкой Full HD веб-камеру Logitech HD Pro Webcam C920, которая позволяет записывать плавное видео формата Full HD. Веб-камера снимает Full HD-видео для общения с друзьями по Skype и в фрмате 720p для Windows

«Ростелеком» установил самые высотные веб-камеры в Европе кта системы видеотрансляций elstream.ru установил в курортной зоне «Приэльбрусье» три новые камеры. Веб-камеры установлены на склонах горы Эльбрус на станциях канатных дорог «Кругозор» (2 950 м

Минкомсвязь против передачи «Почте России» веб-камер с избирательных участков сей стране более 91 тыс. программно-аппаратных комплексов, включающих ноутбук (Lenovo или Fujitsu), веб-камеры (по две на участок), сетевой фильтр, источник бесперебойного питания, а также необ

«Почта России» просит отдать ей веб-камеры с избирательных участков вязи, которые по своим техническим параметрам в максимальной степени подходят для передачи данных с веб-камер того типа, который использовался на избирательных участках, говорится в письме. «С

Две трети избирательных участков Подмосковья оборудованы веб-камерами к выборам реализацию крупномасштабного проекта на территории Подмосковья. В регионе продолжаются массовые работы по оборудованию избирательных участков программно-аппаратными комплексами, в который входят две веб-камеры, компьютер, коммутационное оборудование и источник бесперебойного питания. На 16 февраля оборудовано 2220 пунктов голосования из 3293 участков, которые планируется оснастить ПАКами.

В Минкомсвязи не удовлетворены ходом работ по установке веб-камер на избирательных участках в ряде регионов анской, Ростовской области, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и в Волгоградской области. Среди отстающих регионов оказались также Ненецкий автономный округ и Чукотка. «Во многих из них установка веб-камер ещё даже не началась. Мы не удовлетворены ходом работ, - заявил Наум Мардер. - Эта ситуация недопустима, поэтому я прошу руководителей соответствующих филиалов «Ростелекома» обратить

CNews TV. Пришел. Увидел. Посадил. Являются ли записи с веб-камер на избирательных участках доказательством в суде? Как проходит подготовка к трансляции президентских выборов? С какой скоростью устанавливаются веб-камеры на избирательных участках? Можно ли привлечь к ответственности на основании записи с камер? Об этом и многом другом рассказал министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев в хо

К 10 февраля все избирательные участки Чеченской Республики оборудуют веб-камерами правительства Чеченской Республики. По его словам, на каждом избирательном участке установят по две веб-камеры. «Одна покажет общий план. Вторую направят на урну для голосования. Каждый желающи

Веб-трансляция выборов обойдется без российских сборщиков ПК десктопов и ноутбуков практически одинакова). Помимо компьютера в состав одного решения входят две веб-камеры с кронштейнами (в крупных городах будут использоваться IP-камеры), два USB-удлинит