Webcam Вебкам Веб-камера
|12.03.2024
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Веб-камера HTI-UC340: премьера Hitrolink в России
Бренд Hitrolink представил свое новое устройство на российском рынке. Им стала веб-камера HTI-UC340 с разрешением 2К. Начало поставок этого устройства восполнит недостаток
|24.01.2024
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Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH
лавный видеоряд без рывков и других искажений. У веб-камер широкий угол обзора – 70 градусов. Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH Аксессуары оборудованы встроенным микрофоном, а в модели
|21.09.2023
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Intel будет следить за владельцами ноутбуков через веб-камеры. Первыми под слежку попадут владельцы премиум-моделей
исследованиям 2016 г., как писал CNews. Еще 39% опрошенных заявили, что верят в возможность взлома веб-камеры их ноутбука хакерами, хотя пока не переходят к таким решительным методам борьбы с
|01.06.2023
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A4Tech представила четыре компактные веб-камеры
Компания A4Tech, производителm периферийных устройств, представила четыре новых веб-камеры – PK-710P, PK-810P, PK-825P и PK-980HA. Все модели записывают видео с частотой 30 кадров в секунду, а также имеют встроенный микрофон. Об этом CNews сообщили представители Merlion. P
|26.08.2022
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Знаменитый производитель клавиатур, мышей и веб-камер уходит из России, уволив персонал
место сейчас так или иначе подготовлено для участия в ВКС». «У Logitech по сути лучшие на рынке устройства для ВКС — комплексные системы для переговорных комнат, конференц-залов, отдельные гарнитуры, веб-камеры. — говорит другой собеседник CNews. — Например, у них прекрасные USB-камеры, которым сложно найти аналогичную по качеству замену». Из России окончательно уходит Logitech По мнению за
|13.01.2022
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Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM
Современные веб-камеры обычно имеют разрешение HD (720p) или Full HD (1080p). Модели, которые ведут запис
|26.11.2021
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Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM
езны почти всем, а от каких можно легко отказаться.Матрица и разрешение видео На рынке представлены веб-камеры с CCD- и CMOS-матрицами. CCD обладают большей чувствительностью, поэтому они дают
|19.11.2021
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7 способов использовать веб-камеру, о которых вы даже не догадывались
ется. Не обязательно запускать программу каталогизации и вручную вводить все данные. Приложения для веб-камеры проде Libib автоматически распознают сканируемый объект и вносят его в коллекцию.5
|29.08.2021
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Как превратить цифровой фотоаппарат в веб-камеру
имел пару особенностей, о которых мы расскажем ниже. Тогда его можно будет использовать в качестве веб-камеры. Какие порты нужны Если у вашей цифровой камеры есть порт HDMI, выводящий изображе
|15.08.2021
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Как превратить смартфон в веб-камеру для ПК
ьные версии, но гораздо удобнее сидеть за ПК. И это вполне можно организовать, используя в качестве веб-камеры собственный смартфон. Для сопряжения устройств вам понадобится общая точка доступа
|09.02.2021
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В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру
операционной системе Microsoft Windows 10 появится интуитивно понятная функция отслеживания статуса веб-камеры компьютера, пишет портал Windows Latest. Новая возможность, вероятно, придется по
|13.12.2020
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Чем опасны самодельные накладки для веб-камеры?
. Более того, можно даже просто приклеить пластырь или изоленту, но не рассчитать силу надавливания и продавить матрицу. Представьте себе цену ремонта в этом случае. Если вы все-таки решили закрывать веб-камеру, то помните вот о чем: если вы используете специальные накладки-заглушки для камеры, их нужно обязательно снимать при закрытии крышки ноутбука; если у вас самодельные накладки, то он
|16.11.2020
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Как узнать, не взломали ли вашу веб-камеру
Те, кто заклеивает веб-камеры в своих компьютерах или использует специальные шторки — не такие уж параноики. К с
|09.09.2020
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Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM
улицы голос все равно будет звучать отчетливо и громко. Работает камера с ОС Windows (7,8 или 10), MacOS от 10.10 и Android (от версии 5.0), а ее цена стартует от 3700 рублей.Microsoft LifeCam Cinema Веб-камера от Microsoft с функцией отслеживания лица наделена фирменной технологией True Color, которая использует 24 бита на пиксель изображения, увеличивая тем самым количество видимых цветов
|07.07.2020
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Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?
Шторка для веб-камеры Шторки для веб-камеры — более прогрессивный вариант пластыря или малярного
|19.01.2017
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«Ростелеком» установил веб-камеры в историческом центре Нальчика в Кабардино-Балкарии
Специалисты Кабардино-Балкарского филиала компании «Ростелеком» установили две веб-камеры со сменным ракурсом в пешеходной зоне улицы Кабардинской г. Нальчика. Одна камера
|21.12.2016
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Каждый пятый россиянин заклеивает веб-камеру изолентой
рытой скотчем веб-камерой Около двадцати процентов российских пользователей предпочитают заклеивать веб-камеры своих ноутбуков изолентой, опасаясь происков киберпреступников. Об этом говорится
|21.12.2016
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Eset: каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру изолентой
русного ПО. Они выбрали ответ «Меня защитит антивирус». 13% опрошенных беспечно полагают, что взлом веб-камеры угрожает разве что знаменитостям, а «простым смертным» бояться нечего. Наконец, 10
|15.09.2016
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Директор ФБР посоветовал заклеивать все веб-камеры изолентой
Директор ФБР советует заклеивать веб-камеры изолентой Директор ФБР Джеймс Коми (James Comey) заявил, что заклеивает объектив к
|24.08.2016
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Веб-камера-командир, сканер и фокусник
tive BlasterX Senz3D, которая базируется на мощном процессоре Intel RealSense. Благодаря его работе веб-камера может служить элементом бесконтактного интерфейса, который распознаёт и превращает
|23.06.2016
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«Ростелеком» установил веб-камеру на набережной реки Волги в Астрахани
а и прилегающую акваторию Волги вплоть до Нового моста и корпусов отеля «Аль Паш Гранд». Трансляцию веб-камеры можно наблюдать на кнопке № 1008 в меню «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». «Рас
|09.11.2015
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Eset: четверть россиян боится слежки через веб-камеру
альных сетях. Респондентам было предложено выбрать подходящий ответ на вопрос «Боитесь ли вы, что ваши данные украдут?». Больше всего российские пользователи боятся, что злоумышленники могут взломать веб-камеру компьютера и выложить снимки в интернет. Этот вариант «фобии» выбрали 25% респондентов. Второй по популярности вариант ответа – история поисковых запросов. 16% респондентов не хотели
|27.03.2015
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«ТТК-Западная Сибирь» установил третью веб-камеру в Шерегеше
несколько отелей и кафе. Трансляция ведется в формате FullHD (1080p). Вместе с началом работы новой веб-камеры, была улучшена работа ранее установленной камеры в секторе «А» с видом на гору Зел
|14.10.2014
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Больше половины пользователей в России опасаются слежки через веб-камеру
этом 5% заклеивают камеры и на мобильных устройствах. Назвать их тревогу безосновательной нельзя — веб-камеры действительно часто становятся эффективным инструментом киберпреступников. Вместе
|11.04.2014
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Установка веб-камер в отделах Кадастровой палаты Оренбуржья позволила снизить очереди на 15%
р Федеральная Кадастровая палата Росреестра по Оренбургской области еще в 2011 г. впервые применила веб-камеры в своей работе. На сегодняшний день технический прогресс добрался до 26 межрайонны
|17.02.2014
|Web-камера добавит дисплею сенсорную функцию
|05.02.2013
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Ricoh показал всевидящую web-камеру
Компания Ricoh представила двойную web-камеру, позволяющую получить круговое панорамное изображение. Конструкция камеры неподвижна, на её молотообразной головке расположены две камеры, имеющие угол обзора в 180 градусов. Камера
|22.11.2012
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Троян-блокировщик перехватывает изображение с веб-камеры зараженного ПК
м Trojan.Gapz.1. Как рассказали CNews в компании, результаты исследования показывают, что за плагином скрывается троян-блокировщик, способный перехватывать изображение с подключенной к зараженному ПК веб-камеры. Как и в случае с трояном Trojan.Winlock.7372, данный блокировщик, добавленный в вирусные базы под именем Trojan.Winlock.7384, не хранит в себе графических изображений и текстов: вме
|17.10.2012
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Web-камера Logitech для Apple
Компания Logitech представила новую беспроводную web-камеру Logitech Broadcaster Wi-Fi Webcam, совместимую с компьютерами, планшетами и смартфонами Apple. Logitech Broadcaster Wi-Fi Webcam имеет интуитивно-понятный сенсорный интерфейс и возмо
|07.08.2012
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Web-камера со Skype - видеотелефония на телевизоре
Компания Logitech представила на рынке web-камеру TV Cam HD, предназначенную для обеспечения видеотелефонией людей, не имеющих компьютера. Logitech TV Cam HD устанавливается на верхнюю грань телевизора, присоединяется к нему через п
|06.07.2012
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Logitech представила веб-камеру с поддержкой Full HD
веб-камеру Logitech HD Pro Webcam C920, которая позволяет записывать плавное видео формата Full HD. Веб-камера снимает Full HD-видео для общения с друзьями по Skype и в фрмате 720p для Windows
|25.04.2012
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«Ростелеком» установил самые высотные веб-камеры в Европе
кта системы видеотрансляций elstream.ru установил в курортной зоне «Приэльбрусье» три новые камеры. Веб-камеры установлены на склонах горы Эльбрус на станциях канатных дорог «Кругозор» (2 950 м
|22.03.2012
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Минкомсвязь против передачи «Почте России» веб-камер с избирательных участков
сей стране более 91 тыс. программно-аппаратных комплексов, включающих ноутбук (Lenovo или Fujitsu), веб-камеры (по две на участок), сетевой фильтр, источник бесперебойного питания, а также необ
|20.03.2012
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«Почта России» просит отдать ей веб-камеры с избирательных участков
вязи, которые по своим техническим параметрам в максимальной степени подходят для передачи данных с веб-камер того типа, который использовался на избирательных участках, говорится в письме. «С
|17.02.2012
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Две трети избирательных участков Подмосковья оборудованы веб-камерами к выборам
реализацию крупномасштабного проекта на территории Подмосковья. В регионе продолжаются массовые работы по оборудованию избирательных участков программно-аппаратными комплексами, в который входят две веб-камеры, компьютер, коммутационное оборудование и источник бесперебойного питания. На 16 февраля оборудовано 2220 пунктов голосования из 3293 участков, которые планируется оснастить ПАКами.
|14.02.2012
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В Минкомсвязи не удовлетворены ходом работ по установке веб-камер на избирательных участках в ряде регионов
анской, Ростовской области, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и в Волгоградской области. Среди отстающих регионов оказались также Ненецкий автономный округ и Чукотка. «Во многих из них установка веб-камер ещё даже не началась. Мы не удовлетворены ходом работ, - заявил Наум Мардер. - Эта ситуация недопустима, поэтому я прошу руководителей соответствующих филиалов «Ростелекома» обратить
|13.02.2012
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CNews TV. Пришел. Увидел. Посадил. Являются ли записи с веб-камер на избирательных участках доказательством в суде?
Как проходит подготовка к трансляции президентских выборов? С какой скоростью устанавливаются веб-камеры на избирательных участках? Можно ли привлечь к ответственности на основании записи с камер? Об этом и многом другом рассказал министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев в хо
|02.02.2012
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К 10 февраля все избирательные участки Чеченской Республики оборудуют веб-камерами
правительства Чеченской Республики. По его словам, на каждом избирательном участке установят по две веб-камеры. «Одна покажет общий план. Вторую направят на урну для голосования. Каждый желающи
|13.01.2012
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Веб-трансляция выборов обойдется без российских сборщиков ПК
десктопов и ноутбуков практически одинакова). Помимо компьютера в состав одного решения входят две веб-камеры с кронштейнами (в крупных городах будут использоваться IP-камеры), два USB-удлинит
|26.12.2011
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Выборы президента РФ: как потратят 15 млрд руб. на видеотрансляцию
ие IP-камер. Как объяснил председатель совета замминистра связи Илья Массух, по итогам тестирования веб-камер было рекомендовано не использовать USB-удлинители длиннее 20 м. У IP-камер такого н
Webcam и организации, системы, технологии, персоны:
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