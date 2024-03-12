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Webcam Вебкам Веб-камера



12.03.2024 Веб-камера HTI-UC340: премьера Hitrolink в России

Бренд Hitrolink представил свое новое устройство на российском рынке. Им стала веб-камера HTI-UC340 с разрешением 2К. Начало поставок этого устройства восполнит недостаток

24.01.2024 Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH

лавный видеоряд без рывков и других искажений. У веб-камер широкий угол обзора – 70 градусов. Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH Аксессуары оборудованы встроенным микрофоном, а в модели

21.09.2023 Intel будет следить за владельцами ноутбуков через веб-камеры. Первыми под слежку попадут владельцы премиум-моделей

исследованиям 2016 г., как писал CNews. Еще 39% опрошенных заявили, что верят в возможность взлома веб-камеры их ноутбука хакерами, хотя пока не переходят к таким решительным методам борьбы с

01.06.2023 A4Tech представила четыре компактные веб-камеры

Компания A4Tech, производителm периферийных устройств, представила четыре новых веб-камеры – PK-710P, PK-810P, PK-825P и PK-980HA. Все модели записывают видео с частотой 30 кадров в секунду, а также имеют встроенный микрофон. Об этом CNews сообщили представители Merlion. P
26.08.2022 Знаменитый производитель клавиатур, мышей и веб-камер уходит из России, уволив персонал

место сейчас так или иначе подготовлено для участия в ВКС». «У Logitech по сути лучшие на рынке устройства для ВКС — комплексные системы для переговорных комнат, конференц-залов, отдельные гарнитуры, веб-камеры. — говорит другой собеседник CNews. — Например, у них прекрасные USB-камеры, которым сложно найти аналогичную по качеству замену». Из России окончательно уходит Logitech По мнению за
13.01.2022 Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Современные веб-камеры обычно имеют разрешение HD (720p) или Full HD (1080p). Модели, которые ведут запис
26.11.2021 Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM

езны почти всем, а от каких можно легко отказаться.Матрица и разрешение видео На рынке представлены веб-камеры с CCD- и CMOS-матрицами. CCD обладают большей чувствительностью, поэтому они дают

19.11.2021 7 способов использовать веб-камеру, о которых вы даже не догадывались

ется. Не обязательно запускать программу каталогизации и вручную вводить все данные. Приложения для веб-камеры проде Libib автоматически распознают сканируемый объект и вносят его в коллекцию.5
29.08.2021 Как превратить цифровой фотоаппарат в веб-камеру

имел пару особенностей, о которых мы расскажем ниже. Тогда его можно будет использовать в качестве веб-камеры. Какие порты нужны Если у вашей цифровой камеры есть порт HDMI, выводящий изображе
15.08.2021 Как превратить смартфон в веб-камеру для ПК

ьные версии, но гораздо удобнее сидеть за ПК. И это вполне можно организовать, используя в качестве веб-камеры собственный смартфон. Для сопряжения устройств вам понадобится общая точка доступа
09.02.2021 В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру

операционной системе Microsoft Windows 10 появится интуитивно понятная функция отслеживания статуса веб-камеры компьютера, пишет портал Windows Latest. Новая возможность, вероятно, придется по

13.12.2020 Чем опасны самодельные накладки для веб-камеры?

. Более того, можно даже просто приклеить пластырь или изоленту, но не рассчитать силу надавливания и продавить матрицу. Представьте себе цену ремонта в этом случае. Если вы все-таки решили закрывать веб-камеру, то помните вот о чем: если вы используете специальные накладки-заглушки для камеры, их нужно обязательно снимать при закрытии крышки ноутбука; если у вас самодельные накладки, то он
16.11.2020 Как узнать, не взломали ли вашу веб-камеру

Те, кто заклеивает веб-камеры в своих компьютерах или использует специальные шторки — не такие уж параноики. К с
09.09.2020 Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM

улицы голос все равно будет звучать отчетливо и громко. Работает камера с ОС Windows (7,8 или 10), MacOS от 10.10 и Android (от версии 5.0), а ее цена стартует от 3700 рублей.Microsoft LifeCam Cinema Веб-камера от Microsoft с функцией отслеживания лица наделена фирменной технологией True Color, которая использует 24 бита на пиксель изображения, увеличивая тем самым количество видимых цветов
07.07.2020 Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Шторка для веб-камеры Шторки для веб-камеры — более прогрессивный вариант пластыря или малярного

19.01.2017 «Ростелеком» установил веб-камеры в историческом центре Нальчика в Кабардино-Балкарии

Специалисты Кабардино-Балкарского филиала компании «Ростелеком» установили две веб-камеры со сменным ракурсом в пешеходной зоне улицы Кабардинской г. Нальчика. Одна камера

21.12.2016 Каждый пятый россиянин заклеивает веб-камеру изолентой

рытой скотчем веб-камерой Около двадцати процентов российских пользователей предпочитают заклеивать веб-камеры своих ноутбуков изолентой, опасаясь происков киберпреступников. Об этом говорится

21.12.2016 Eset: каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру изолентой

русного ПО. Они выбрали ответ «Меня защитит антивирус». 13% опрошенных беспечно полагают, что взлом веб-камеры угрожает разве что знаменитостям, а «простым смертным» бояться нечего. Наконец, 10
15.09.2016 Директор ФБР посоветовал заклеивать все веб-камеры изолентой

Директор ФБР советует заклеивать веб-камеры изолентой Директор ФБР Джеймс Коми (James Comey) заявил, что заклеивает объектив к
24.08.2016 Веб-камера-командир, сканер и фокусник

tive BlasterX Senz3D, которая базируется на мощном процессоре Intel RealSense. Благодаря его работе веб-камера может служить элементом бесконтактного интерфейса, который распознаёт и превращает
23.06.2016 «Ростелеком» установил веб-камеру на набережной реки Волги в Астрахани

а и прилегающую акваторию Волги вплоть до Нового моста и корпусов отеля «Аль Паш Гранд». Трансляцию веб-камеры можно наблюдать на кнопке № 1008 в меню «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». «Рас
09.11.2015 Eset: четверть россиян боится слежки через веб-камеру

альных сетях. Респондентам было предложено выбрать подходящий ответ на вопрос «Боитесь ли вы, что ваши данные украдут?». Больше всего российские пользователи боятся, что злоумышленники могут взломать веб-камеру компьютера и выложить снимки в интернет. Этот вариант «фобии» выбрали 25% респондентов. Второй по популярности вариант ответа – история поисковых запросов. 16% респондентов не хотели
27.03.2015 «ТТК-Западная Сибирь» установил третью веб-камеру в Шерегеше

несколько отелей и кафе. Трансляция ведется в формате FullHD (1080p). Вместе с началом работы новой веб-камеры, была улучшена работа ранее установленной камеры в секторе «А» с видом на гору Зел
14.10.2014 Больше половины пользователей в России опасаются слежки через веб-камеру

этом 5% заклеивают камеры и на мобильных устройствах. Назвать их тревогу безосновательной нельзя — веб-камеры действительно часто становятся эффективным инструментом киберпреступников. Вместе

11.04.2014 Установка веб-камер в отделах Кадастровой палаты Оренбуржья позволила снизить очереди на 15%

р Федеральная Кадастровая палата Росреестра по Оренбургской области еще в 2011 г. впервые применила веб-камеры в своей работе. На сегодняшний день технический прогресс добрался до 26 межрайонны
17.02.2014 Web-камера добавит дисплею сенсорную функцию

05.02.2013 Ricoh показал всевидящую web-камеру

Компания Ricoh представила двойную web-камеру, позволяющую получить круговое панорамное изображение. Конструкция камеры неподвижна, на её молотообразной головке расположены две камеры, имеющие угол обзора в 180 градусов. Камера

22.11.2012 Троян-блокировщик перехватывает изображение с веб-камеры зараженного ПК

м Trojan.Gapz.1. Как рассказали CNews в компании, результаты исследования показывают, что за плагином скрывается троян-блокировщик, способный перехватывать изображение с подключенной к зараженному ПК веб-камеры. Как и в случае с трояном Trojan.Winlock.7372, данный блокировщик, добавленный в вирусные базы под именем Trojan.Winlock.7384, не хранит в себе графических изображений и текстов: вме
17.10.2012 Web-камера Logitech для Apple

Компания Logitech представила новую беспроводную web-камеру Logitech Broadcaster Wi-Fi Webcam, совместимую с компьютерами, планшетами и смартфонами Apple. Logitech Broadcaster Wi-Fi Webcam имеет интуитивно-понятный сенсорный интерфейс и возмо
07.08.2012 Web-камера со Skype - видеотелефония на телевизоре

Компания Logitech представила на рынке web-камеру TV Cam HD, предназначенную для обеспечения видеотелефонией людей, не имеющих компьютера. Logitech TV Cam HD устанавливается на верхнюю грань телевизора, присоединяется к нему через п
06.07.2012 Logitech представила веб-камеру с поддержкой Full HD

веб-камеру Logitech HD Pro Webcam C920, которая позволяет записывать плавное видео формата Full HD. Веб-камера снимает Full HD-видео для общения с друзьями по Skype и в фрмате 720p для Windows

25.04.2012 «Ростелеком» установил самые высотные веб-камеры в Европе

кта системы видеотрансляций elstream.ru установил в курортной зоне «Приэльбрусье» три новые камеры. Веб-камеры установлены на склонах горы Эльбрус на станциях канатных дорог «Кругозор» (2 950 м
22.03.2012 Минкомсвязь против передачи «Почте России» веб-камер с избирательных участков

сей стране более 91 тыс. программно-аппаратных комплексов, включающих ноутбук (Lenovo или Fujitsu), веб-камеры (по две на участок), сетевой фильтр, источник бесперебойного питания, а также необ
20.03.2012 «Почта России» просит отдать ей веб-камеры с избирательных участков

вязи, которые по своим техническим параметрам в максимальной степени подходят для передачи данных с веб-камер того типа, который использовался на избирательных участках, говорится в письме. «С

17.02.2012 Две трети избирательных участков Подмосковья оборудованы веб-камерами к выборам

реализацию крупномасштабного проекта на территории Подмосковья. В регионе продолжаются массовые работы по оборудованию избирательных участков программно-аппаратными комплексами, в который входят две веб-камеры, компьютер, коммутационное оборудование и источник бесперебойного питания. На 16 февраля оборудовано 2220 пунктов голосования из 3293 участков, которые планируется оснастить ПАКами.

14.02.2012 В Минкомсвязи не удовлетворены ходом работ по установке веб-камер на избирательных участках в ряде регионов

анской, Ростовской области, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и в Волгоградской области. Среди отстающих регионов оказались также Ненецкий автономный округ и Чукотка. «Во многих из них установка веб-камер ещё даже не началась. Мы не удовлетворены ходом работ, - заявил Наум Мардер. - Эта ситуация недопустима, поэтому я прошу руководителей соответствующих филиалов «Ростелекома» обратить

13.02.2012 CNews TV. Пришел. Увидел. Посадил. Являются ли записи с веб-камер на избирательных участках доказательством в суде?

Как проходит подготовка к трансляции президентских выборов? С какой скоростью устанавливаются веб-камеры на избирательных участках? Можно ли привлечь к ответственности на основании записи с камер? Об этом и многом другом рассказал министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев в хо
02.02.2012 К 10 февраля все избирательные участки Чеченской Республики оборудуют веб-камерами

правительства Чеченской Республики. По его словам, на каждом избирательном участке установят по две веб-камеры. «Одна покажет общий план. Вторую направят на урну для голосования. Каждый желающи
13.01.2012 Веб-трансляция выборов обойдется без российских сборщиков ПК

десктопов и ноутбуков практически одинакова). Помимо компьютера в состав одного решения входят две веб-камеры с кронштейнами (в крупных городах будут использоваться IP-камеры), два USB-удлинит
26.12.2011 Выборы президента РФ: как потратят 15 млрд руб. на видеотрансляцию

ие IP-камер. Как объяснил председатель совета замминистра связи Илья Массух, по итогам тестирования веб-камер было рекомендовано не использовать USB-удлинители длиннее 20 м. У IP-камер такого н

Публикаций - 1453, упоминаний - 1732

Webcam и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12102 273
Nvidia Corp 3425 178
Microsoft Corporation 24476 155
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2514 140
HP Inc. 5664 133
ASUS - AsusTek Computer Inc 2031 130
Apple Inc 11946 124
Samsung Electronics 10180 115
Sony 6528 111
AMD - Advanced Micro Devices 4154 107
Lenovo Group 2274 99
Dell EMC 5012 79
Toshiba Corporation 2924 73
Logitech 418 61
ДОК 823 55
Ростелеком 9537 55
AMD Graphics Product Group - ATI 940 54
Google LLC 11669 54
LG Electronics 3605 47
VAIO 334 46
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 590 45
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 42
Meta Platforms - Facebook 4425 34
Dell Technologies - Dell Computer 2128 27
Fujitsu 2038 27
X Corp - Twitter 2839 27
IBM - International Business Machines Corp 9410 26
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 25
HP - Hewlett-Packard 3619 25
Huawei 3857 25
Rover - RoverComputers 414 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12110 23
МегаФон 8529 20
Yahoo! 3693 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4776 19
HP Compaq Computer Corp 1916 18
Philips 2046 18
Amazon Inc - Amazon.com 2965 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3716 18
Cisco Systems 5085 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 36
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2249 13
Совкомбанк Совесть 271 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7085 11
Лента - Сеть розничной торговли 2034 11
Россети Ленэнерго 1700 10
Белый Ветер 356 9
РЖД - Российские железные дороги 1873 9
Почта России ПАО 2088 8
Почта Банк 460 8
Assist - Ассист 209 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1267 7
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 828 6
Automobili Lamborghini S.p.A. 57 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2761 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1605 6
eBay Inc 1618 6
Carl Zeiss AG 293 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 380 5
Walmart - Wal-Mart Stores 376 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2713 5
BMW Group 437 5
TÜV Rheinland Group 134 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 491 4
Ferrari NV 157 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 472 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 4
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 4
Альфа-Банк 1737 4
PCHome 32 4
Swarovski AG 73 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 252 4
Visa International 1941 4
X5 Group - Перекрёсток 531 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 596 3
РВК - Российская венчурная компания 548 3
Kickstarter 127 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11302 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4605 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4413 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5364 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2633 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2991 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3894 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3232 9
Судебная власть - Judicial power 2289 9
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 386 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3070 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4890 8
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5788 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1125 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1480 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2956 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1344 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1358 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1850 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1370 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3279 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 720 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1841 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2164 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1973 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2669 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 539 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 176 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 231 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 761 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1764 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 160 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 420 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2827 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 32
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 25
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 244 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 4
ISF - Imaging Science Foundation 9 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 712 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 300 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 123 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 640 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 18 1
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 1
ACM - Association for Computing Machinery 9 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 41 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Linux Foundation 182 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14212 612
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9869 548
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20535 509
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12379 484
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12375 473
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9133 460
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23695 408
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24837 381
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7067 372
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5983 369
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3748 329
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9465 328
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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