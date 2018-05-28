Automobili Lamborghini S.p.A.

Обзор смартфона Tonino Lamborghini Alpha One полмиллиона (на самом деле, даже дороже), который великолепно выглядел снаружи, но оставлял чувство глубокого уныния, стоило его включить или попытаться сделать фотографию на камеру. Смартфон Tonino Lamborghini Alpha One Смартфон Tonino Lamborghini Alpha One решает как раз эту проблему - это смартфон класса «люкс», из дорогих и качественных материалов, с великолепным и дорогим дизай

Первый тест в России: накладные наушники Tonino Lamborghini Spectrum One История Прежде чем перейти к разговору о наушниках необходимо соблюсти формальности и в двух словах рассказать о происхождении бренда. Видя рядом со знакомой фамилией Lamborghini еще одно «лишнее» слово многие думают что это какие то хитрецы из Юго-восточной Азии решили воспользоваться легендарной автомобильной маркой. На самом деле ситуация в буквальном смы

Насладись звуком стартующих Lamborghini 29 ноября в России стартовали продажи дизайнерских наушников класса Hi-Fi Spectrum One от Tonino Lamborghini. Узнаваемые формы и логотип с «Разъяренным быком» отражают неповторимый стиль Tonino Lamborghini. Высококачественный 40-мм излучатель класса Hi-Fi и технология DOAC обеспечив

Tonino Lamborghini 88 Tauri - новый флагман роскошного дизайна Tonino Lamborghini представила дизайнерский смартфон 88 Tauri. В России аппарат впервые был показан во время проведения премии Spear`s Russia Wealth Management Awards четвёртого декабря. 88 Tauri пред

Tonino Lamborghini представил смартфон 88 Tauri за $6 тыс. Компания Tonino Lamborghini представила новый продукт в сегменте высокотехнологичного люкса: смартфон 88 Tauri. Российская презентация телефона состоялась 4 декабря. Как отмечают разработчики устройства, новин

Мощь NVIDIA Tegra 3 оказалась под стать мощи спорткара Lamborghini Компания Lamborghini установила в спорткар Huracán LP 610-4 универсальную приборную панель, которой управляет чип NVIDIA Tegra 3. Приборная панель Lamborghini Huracán LP 610-4 представляет собой

Lamborghini ставит российские датчики Итальянский производитель спортивных автомобилей Lamborghini и российский разработчик систем мониторинга и управления транспорта Omnicomm объявили о сотрудничестве. В рамках подписанного контракта Trattori Lamborghini («дочка» европейс

Датчики уровня топлива Omnicomm устанавливаются на Lamborghini Omnicomm («Омникомм»), отечественный производитель систем мониторинга и управления транспорта на базе спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS, объявила о начале поставок оборудования и оснащении тракторов Lamborghini датчиками уровня топлива Omnicomm LLS. Ежегодно в рамках проекта оборудованием Omnicomm будет оснащено 150-200 единиц техники, выпускаемой заводом компании Trattori Lamborghini

Смартфон и планшет Lamborghini специально для России Компания Lamborghini представила на российском рынке пару телефонов, смартфон и планшетный компьютер, созданный для поклонников этого автопроизводителя. Все новинки относятся к дизайнерским моделям и ис

Автопарк Need for Speed Hot Pursuit 0 ACR Ford Crown Victoria Police Interceptor Ford GT Ford Police Interceptor Concept Ford Shelby GT500 Ford Shelby GT500 Super Snake Jaguar XKR Koenigsegg Agera Koenigsegg CCX Koenigsegg CCXR Edition Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni Lamborghini Gallardo LP560-4 Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera Lamborghini

Asustek представил ноутбук с флэш-накопителем емкостью 1 ТБ Компания Asustek анонсировала новую модель ноутбука серии Lamborghini – VX5, дизайн которой повторяет внешний вид одного из самых дорогих автомобилей A

Новый Lamborghini опять засветился До открытия Парижского автосалона осталось три дня, а Lamborghini продолжает готовить почву для официального показа 4-дверного купе Estoque, потихоньку снимая с него один покров за другим. Фото «по кусочкам» уже было (галерея под катом), на этот р

Asus представила топ-мобильник Lamborghini На выставке CeBIT в Ганновере представлен один из самых роскошных и дорогих мобильников — Asus Lamborghini ZX1. Слухи о его появлении появились за несколько дней до официального представления. Несмотря на то, что CeBIT все в меньшей степени рассматривается как выставка потребительской эл

Asus анонсировал ноутбук Lamborghini на Santa Rosa Компания Asustek Computer планирует представить в линейке стильных ноутбуков Lamborghini новую 15,4-дюймовую модель Asus VX2S, на этот раз собранную на основе новейшей платформы Intel Santa Rosa. Рассчитанный на состоятельную группу покупателей, ноутбук станет одним из

ASUS Lamborghini VX2 - ощути себя за рулем болида ь не повернется. Сначала отделанное тканью вместилище этого чуда, с характерной эмблемой Automobili Lamborghini, а затем и бархатный мешочек, оберегающий ноутбук, заставляют предвкушать что-то

Новые ноутбуки Lamborghini ASUS представитла дальнейшее развитие своей "автомобильной" серии ноутбуков Lamborghini, которая получила индекс VX2. Они оснащены новейим процессором Intel Centrino Duo Mobile и ОС Windows Vista. Пока о цене и сроках появления в продаже никакой информации нет.

Nokia 8800 Sirocco поменяла свой имидж Компания Nokia совместно с концерном Lamborghini выпустили очередную версию мобильника Nokia 8800 Sirocco. Всего будет выпущено 500 телефонов данной серии. Nokia 8800 Sirocco Lamborghini По техническим характеристикам он по

Ноутбук ASUS Lamborghini VX1 – «мобильное авто» о автомобиля Наверное, интересное занятие пытаться создать ноутбук, похожий на автомобиль, но, как известно, при проектировании дизайна этого ноутбука за основу был взят небезызвестный спортивный кар Lamborghini Gallardo. Что тут сказать, девайс конечно из другой области, но, на наш взгляд, дух автомобиля ASUS Lamborghini VX1 передает на все сто процентов. Все характерные черты четыр

Выбор ZOOM.CNews: пять лучших ноутбуков CeBIT ASUS Lamborghini VX1 Tulip E-Go Fujitsu Siemens Lifebook Q2010 Fujitsu Siemens Celsius H240 Dialogue Flybook V33i Проходящую ежегодно в Ганновере выставку CeBIT без преувеличения можно считать одним

Asus представила ноутбук Lamborghini На проходящей сейчас в Ганновере хайтек-выставке CeBIT 2006 компания Asus представила несколько новинок, среди которых — новая серия ноутбуков Asus Lamborghini, развитие идеи Acer Ferrari, реализованной еще в 2003 году. Ноутбуки представлены в двух классических цветовых решениях Lamborghini — глянцевом черном и ярко-желтом. Сер

Asus готовит ноутбук в стиле Lamborghini Вслед за Acer, компания Asus намерена представить свой новый автомобильный ноутбук. На сей раз модель будет выполнена в стиле Lamborghini. Спецификации новинки пока неизвестны. Скорее всего, ноутбук будет построен на базе платформы Centrino следующего поколения: Yonah и Napa. Цена также держится в секрете.