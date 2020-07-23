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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Емельянов Станислав
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Публикаций - 62, упоминаний - 66
Емельянов Станислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство РФ 2207 1
|Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
|Дорохина Юлия 42 2
|Шапша Владислав 3 1
|Яковлев Евгений 1 1
|Старостин Алексей 2 1
|Фонов Александр 1 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
|Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765681, в очереди разбора - 669367.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765681, в очереди разбора - 669367.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru