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Емельянов Станислав


23.07.2020 Крановые установки Ивановского машиностроительного завода «Автокран» прямо на конвейере оснащают системами видеомониторинга. 1
24.10.2017 «Омникомм-Сервис» обеспечит безопасность пассажиров на ЧМ 2018 1
10.10.2017 Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро 1
26.09.2017 Московские коммунальщики внедрили спутниковый мониторинг транспорта 1
19.01.2017 Иркутские дорожники сократили расходы на 30% с помощью Omnicomm Online 1
07.12.2016 Omnicomm Online обеспечил безопасность перевозок детско-юношеской школы олимпийского резерва 1
22.11.2016 Omnicomm обеспечил навигационными терминалами компанию «Белый ручей» в Вологодской области 1
08.11.2016 Школьные автобусы Курганской области оборудованы системой спутникового мониторинга транспорта от Omnicomm 1
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online 1
07.10.2016 «Автобан» отслеживает работу техники по всей России с помощью Omnicomm Online 1
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online 1
17.08.2016 СПК Хлеборобный сократил затраты на 30% за счет внедрения Omnicomm Online 1
22.06.2016 Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило «Сусуманзолото» сократить расходы топлива на 30% 1
30.05.2016 Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере 1
10.05.2016 В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online 1
26.04.2016 В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт 1
12.04.2016 Omnicomm Online внесен в реестр российского ПО 1
23.03.2016 «Газрегион» за первый месяц эксплуатации Omnicomm Online сократил потребление топлива на 50 тонн 1
14.03.2016 «Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо 1
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере 1
04.02.2016 Транспорт Группы «Разгуляй» под контролем Omnicomm 1
09.12.2015 Omnicomm разработал для команды «КАМАЗ-мастер» датчик уровня воды 1
01.12.2015 Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС 1
13.11.2015 Экскаваторы «РМ-Терекс» оснащаются мониторингом транспорта Omnicomm Online прямо на конвейере 1
21.05.2015 Оборудование Omnicomm ежемесячно экономит 50 тонн топлива компании «Башнефтегеофизика» 1
15.04.2015 Omnicomm выпустил мобильное приложение для iOS и Android 1
03.03.2015 Omnicomm запустил серийное производство нового датчика уровня топлива Omnicomm LLS 30160 1
29.01.2015 Гоночная мото команда Yamaha использует оборудование Omnicomm 1
18.12.2014 Omnicomm выпустил защищенный навигационный терминал с Wi-Fi 1
09.12.2014 Системы мониторинга Omnicomm признаны официальным средством измерения в Узбекистане 1
17.11.2014 Omnicomm предоставила свое оборудование для тестовой интеграции в решения Tom Tom Telematics 1
26.08.2014 Система Omnicomm сэкономила более 100 тонн топлива для компании «Спецтрансмонолит» 1
25.08.2014 «Спецтрансмонолит» сэкономил более 100 тонн топлива с помощью системы Omnicomm 1
20.08.2014 Omnicomm внедряет ГЛОНАСС в Беларуси 1
11.07.2014 Club.CNews: Транспортная телематика взрослеет 1
08.07.2014 Omnicomm поставит датчики уровня топлива для обучающего центра программы «Эко-вождение» в России 1
26.06.2014 Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта 1
24.06.2014 Оборудование Omnicomm экономит 60 тонн горючего в месяц для «Автобазы Ильинское» 1
30.01.2014 Omnicomm включилась в проект по созданию системы мониторинга транспорта для «Транснефти» 1
20.01.2014 500 школьных автобусов в Курганской области оборудованы системой мониторинга Omnicomm 1

Публикаций - 62, упоминаний - 66

Емельянов Станислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Omnicomm - Омникомм 148 18
SAP SE 3216 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
М2М телематика 165 2
Hitachi 476 1
Омникомм-Сервис 28 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Омникомм Черноземье 1 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
Газпром ПАО 524 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Транснефть 159 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 78 2
Роснефть НК 367 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Komatsu - Комацу 11 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Yamaha 39 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
Правительство РФ 2207 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 5
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Omnicomm Online 55 14
Omnicomm LLS 27 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
SAP Business One - SAP B1 58 1
Дорохина Юлия 42 2
Шапша Владислав 3 1
Яковлев Евгений 1 1
Старостин Алексей 2 1
Фонов Александр 1 1
Григорьева Евгения 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Казахстан - Республика 2641 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Арктика 141 2
Россия - Ханты-Мансийск 118 2
Россия - Сургут 197 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - Тюмень 497 2
Россия - Магадан 134 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Европа 3774 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Украина 3378 1
Япония 2802 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - Анадырь 45 1
Россия - Обнинск 105 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Иркутск 468 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Воронежская область 398 1
Россия - Саратовская область 344 1
Россия - Липецк 259 1
Россия - Ульяновская область 352 1
Россия - Краснодарский край 915 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765681, в очереди разбора - 669367.
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