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Сусуманзолото Сусуманский горно-обогатительный комбинат

Сусуманзолото - Сусуманский горно-обогатительный комбинат

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.11.2020 РТКОММ обеспечил золотодобывающую компанию «Сусуманзолото» спутниковым интернетом 1
22.11.2016 Omnicomm обеспечил навигационными терминалами компанию «Белый ручей» в Вологодской области 1
22.06.2016 Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило «Сусуманзолото» сократить расходы топлива на 30% 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сусуманзолото и организации, системы, технологии, персоны:

Омникомм - Omnicomm 173 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 1
Ростелеком 11023 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 626 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 15 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13570 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12303 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2538 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29841 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7413 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1711 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3616 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24644 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36609 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18290 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4921 1
Омникомм - Omnicomm Online 58 2
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
Омникомм - Omnicomm Profi 18 1
Емельянов Станислав 67 2
Парасовский Дмитрий 1 1
Высоков Денис 1 1
Ратиев Сергей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 3
Россия - ДФО - Магаданская область 540 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 808 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2776 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1043 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6138 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5553 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1701 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 478 1
Экономический эффект 1381 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
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