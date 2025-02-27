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Ратиев Сергей
Ратиев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Якутскгеология 1 1
|Volvo Penta 6 1
|Сусуманзолото - Сусуманский горно-обогатительный комбинат 3 1
|Пластун-Авиа КГУАП - Краевое государственное унитарное авиационное предприятие 1 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 2
|МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 313 1
|ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 21 1
|Мальцев Антон 5 2
|Черенков Павел 9 1
|Сытоленко Любовь 1 1
|Колтин Александр 1 1
|Пинский Александр 3 1
|Паисьева Валентина 1 1
|Крихели Михаил 3 1
|Гаврилов Всеволод 1 1
|Шамрай Феликс 1 1
|Зражевский Сергей 1 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Волин Алексей 120 1
|Волков Владимир 57 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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