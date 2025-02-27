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Ратиев Сергей



27.02.2025 «РТКОММ» расширяет применение отечественного оборудования для подключения базовых станций 1
23.05.2024 Система видеонаблюдения «Ростелекома» полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году 1
30.10.2023 «РТкомм» и Rubetek заключили форвардный контракт на поставку системы спутниковой связи 1
09.10.2023 «РТКомм» и Rubetek займутся производством отечественного спутникового оборудования 1
21.07.2022 РТКОММ и «Эриком» договорились о совершенствовании спутниковых сервисов в России 1
15.06.2022 РТКОММ выпустил приложение для управления спутниковым доступом в интернет на удаленных и труднодоступных территориях России 1
28.03.2022 РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке 1
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 2
28.09.2021 РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота 1
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета 1
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo 1
23.03.2021 «РТКОММ» обеспечил спутниковыми решениями геологические изыскания в Якутии 1
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год 1
19.02.2021 РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета 1
13.11.2020 РТКОММ обеспечил золотодобывающую компанию «Сусуманзолото» спутниковым интернетом 1
02.11.2020 РТКОММ обеспечил возможность продажи билетов и онлайн-регистрации на рейсы в зданиях аэровокзалов в отдаленных районах Приморья 1
26.10.2020 «РТКомм» передал клиентам пульт управления спутниковыми каналами связи 1
07.10.2020 РТКОММ выпустил пакетные предложения для бизнеса на удаленных территориях 1
30.09.2020 РТКОММ помог детям с ограниченными возможностями здоровья из труднодоступных районов Новосибирской области учиться онлайн 1
15.09.2020 «РТкомм» расширила географию предоставления спутникового интернета в Сибири 1
08.09.2020 РТКОММ подключил сельские библиотеки Ростовской области к скоростному спутниковому интернету 1
11.08.2020 Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года 1
03.08.2020 РТКОММ объявила о росте подключений к услуге «Морской VSAT» 1
17.02.2020 РТКОММ обеспечит связь в любой точке Мирового океана 1
13.01.2020 РТКОММ и «Гонец» подписали соглашение о сотрудничестве 1
07.03.2018 РТКОММ обеспечил Камчатку скоростным спутниковым интернетом 2

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Ратиев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТКомм.РУ 368 26
Ростелеком 9766 14
Milano Teleport - Милано телепорт 2 2
Rubetek - Рубетек 19 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
Meta Platforms - Facebook 4446 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Google LLC 11836 1
Apple Inc 12156 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
ЭРИКОМ - Консорциум Технологических Компаний России 2 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 1
Цифра ГК 2442 1
Якутскгеология 1 1
Volvo Penta 6 1
Сусуманзолото - Сусуманский горно-обогатительный комбинат 3 1
Пластун-Авиа КГУАП - Краевое государственное унитарное авиационное предприятие 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 313 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 21 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6986 22
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 4
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