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Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год

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Спутниковый интернет РТКОММ используется для управления территорией руководством сельсовета поселка Беляки Богучанского района Красноярского края. С его помощью, в частности, в поселке появилась современная система энергоснабжения и энергосбережения, которая экономит бюджету сельского поселения до 1 млн руб. в год. О работе председателя сельсовета Валентины Паисьевой рассказывается в очередной серии проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей», премьера которой состоялась 25 февраля 2021 г. в Красноярске.

«Для начала я детально изучила вопрос в интернете и провела консультации со специалистами, в результате подготовила программу энергоснабжения для поселка, которая позволяет экономить бюджету сельсовета около одного миллиона рублей в год. Чтобы собрать необходимые средства для реализации проекта, подала заявку на государственные гранты и выиграла их. Так появились финансовые ресурсы, на которые мы приобрели и установили ветрогенератор, солнечные батареи и другие элементы системы. Конечно, без скоростного спутникового интернета нам с односельчанами было бы крайне сложно достичь таких результатов. Я признательна компании РТКОММ за качественный и надежный сервис», — сказала глава сельского совета поселка Беляки Богучанского района Красноярского края Валентина Паисьева.

С помощью спутникового интернета Валентина Паисьева также занимается развитием инфраструктуры поселка. В дальнейшем она планирует реализовать программу благоустройства, ремонт поселковых дорог, а также создать проект, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

«Проект “Меняем жизнь людей” — часть стратегии развития РТКОММ. Наша социально-ответственная роль лидера среди спутниковых операторов России — стремиться к тому, чтобы предоставить массовый доступ к широкополосному интернету и другим услугам связи. Наш интернет помогает достигать жизненно важных целей в любой точке России, где недоступны другие виды связи. История Валентины Паисьевой показывает, каких эффектов помогает добиться использование современных спутниковых решений. Можно с уверенностью сказать, что ежедневная системная работа РТКОММ позволяет обеспечить достойное качество жизни значительному числу россиян, проживающих в самых удаленных точках нашей большой страны», — отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

В 2021 г. проект РТКОММ «Меняем жизнь людей», реализованный в Красноярском крае, продолжится и в других регионах России. В фокусе проекта — судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших спутниковый интернет для достижения важных жизненных целей и показавших значимые результаты.

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