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Ростелеком
РТКомм.РУ

Ростелеком - РТКомм.РУ


04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом
28.09.2021 РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота
21.09.2021 РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России
21.09.2021 РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета
09.09.2021 РТКОММ подключил к интернету больницы в труднодоступных поселках Якутии
18.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ помогли интегрировать спасателей удаленного тувинского поселка в единую региональную диспетчерскую службу
12.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье
29.06.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом фестиваль Ладога-Трофи
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo
23.03.2021 «РТКОММ» обеспечил спутниковыми решениями геологические изыскания в Якутии
12.03.2021 Спутниковый интернет от РТКОММ становится доступнее
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год
19.02.2021 РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета
25.01.2021 РТКОММ запустил автоматическую почасовую тарификацию для абонентов услуги «Мобильный VSAT»
22.01.2021 РТКОММ обеспечил интернетом школы в труднодоступных районах Горного Алтая
12.01.2021 Спутниковый интернет упростит работу добывающих компаний в труднодоступных районах севера Хабаровского края
22.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом рекреационные объекты в удаленном районе Краснодарского края
11.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
13.11.2020 РТКОММ обеспечил золотодобывающую компанию «Сусуманзолото» спутниковым интернетом
02.11.2020 РТКОММ обеспечил возможность продажи билетов и онлайн-регистрации на рейсы в зданиях аэровокзалов в отдаленных районах Приморья
26.10.2020 «РТКомм» передал клиентам пульт управления спутниковыми каналами связи
14.10.2020 Жители отдаленных районов Ростовской области получили доступ к услуге МСЭ с помощью спутниковых каналов связи РТКОММ
07.10.2020 РТКОММ выпустил пакетные предложения для бизнеса на удаленных территориях
30.09.2020 РТКОММ помог детям с ограниченными возможностями здоровья из труднодоступных районов Новосибирской области учиться онлайн
23.09.2020 Геологические изыскания в труднодоступных районах страны выходят на новый уровень при поддержке спутниковых сервисов РТКОММ
15.09.2020 «РТкомм» расширила географию предоставления спутникового интернета в Сибири
08.09.2020 РТКОММ подключил сельские библиотеки Ростовской области к скоростному спутниковому интернету
24.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые поселки золотодобытчиков в Забайкалье
17.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые посёлки золотодобытчиков в Забайкалье
03.08.2020 РТКОММ объявила о росте подключений к услуге «Морской VSAT»
17.02.2020 РТКОММ обеспечит связь в любой точке Мирового океана
13.01.2020 РТКОММ и «Гонец» подписали соглашение о сотрудничестве
07.03.2018 РТКОММ обеспечил Камчатку скоростным спутниковым интернетом
24.10.2016 Рткомм построил спутниковую станцию в Норильске
08.09.2016 «РТКомм» обеспечил спутниковую связь в пострадавших от паводка районах Приморья

Публикаций - 338, упоминаний - 598

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 137
Синтерра - Synterra 754 81
Ростелеком - Связьинвест 1657 42
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 22
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 18
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 18
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 17
Ростелеком ВолгаТелеком 509 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 17
Cisco Systems 4639 17
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 14
МегаФон ПетерСтар 285 14
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 14
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 13
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 12
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 11
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 11
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 428 10
Yandex - Яндекс 4577 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 9
Акадо Телеком - Комкор 771 9
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 9
Питерская группа связистов 192 7
АФК Система ПАО 1622 7
Microsoft Corporation 21009 6
Telia Company - TeliaSonera 782 6
Сумма Телеком - Sumtel 131 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 6
С-Телеком 5 5
Центел - Центральный телеграф 347 5
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 5
Oracle Corporation 5809 5
Comptek - Комптек 178 5
HP Inc. 5104 5
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 5
МТТ Старт Телеком 59 5
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 200 4
Rambler Group - Рамблер ГК 757 4
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 9
Почта России ПАО 1779 6
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 4
IPOC 121 3
Восточный Банк 126 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 3
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 3
Орион-Экспресс - Телекарта 134 3
Газпром ПАО 751 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
Сбербанк Северо-Западный банк 78 2
Северсталь ПАО 273 2
ПромСвязьКапитал 66 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
Альфа-Банк 1332 2
Фонд информационной демократии 27 2
L’Oreal 51 1
Synterra Cyprus 11 1
Prudential Securities 67 1
Россети Ленэнерго 56 1
Alternativa Capital 2 1
Новатэк 28 1
Skoda - Škoda Auto 33 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 1
Reebok 13 1
Техносфера Инжиниринг 1 1
Молния-Ямал - Курортный комплекс 1 1
ACS - Arctic Catering Services - Арктик катеринг сервис 1 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Сбербанк Байкальский банк 7 1
Dixis - Диксис 343 1
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 34 1
Управление делами президента Российской Федерации - Санаторий Русь ФГУП 1 1
Ареопаг Бишкек 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 36
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 12
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 8
Президент Российской Федерации 1729 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 8
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 5
Счётная палата РФ 556 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 4
Федеральное казначейство России 867 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 69 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 468 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 2
Земельная кадастровая палата ФГУ - Федеральное государственное учреждение 10 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 2
Правительство РФ 2657 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 112 1
Конституционный суд РФ 76 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
TIA - Telecommunications Industry Association 66 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2646 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 8
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 7
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 6
Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 6 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 863 5
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2225 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 4
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 46 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 3
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 126 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2445 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 636 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1461 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 63 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 1
SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop 48 1
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 56 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 180 1
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 13 13
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 7
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 153 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 286 4
Microsoft Skype 1885 4
Ростелеком - РТКомм.РУ SatVision 3 3
Microsoft Windows 10 10127 3
Microsoft SQL Server 1248 3
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 22 2
ЭОС Дело СЭД 760 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 310 2
Linux OS 7206 2
Google Android 11666 2
Google Play - Google Store - Android Market 2637 2
Apple iOS 6242 2
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 2
Apple - App Store 2355 2
Microsoft Exchange Server 318 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 1
Microsoft NetMeeting 11 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
IBM Informix СУБД 132 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 1
Microsoft SharePoint Server 518 1
Softline Infosecurity ISOC 17 1
Microsoft Lync 295 1
Ростелеком - Спутник (поисковик) 6 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - Персональный микс 1 1
IBM Storwize 30 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 375 1
Cisco RSPAN - Cisco Remote Switch Port Analyzer 1 1
Cisco Systems - Tandberg Tactical 2 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
HPE OpenView 162 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 18 1
ФЦП развития образования - Федеральная целевая программа развития образования 18 1
Polycom PVX - программные видеотерминалы 8 1
Ратиев Сергей 19 19
Муттерперл Михаил 21 19
Слизень Виталий 237 15
Рейман Леонид 1001 14
Медведев Дмитрий 1590 11
Щеголев Игорь 684 10
Терещенко Павел 17 10
Путин Владимир 2442 10
Степанов Александр 20 9
Громов Ростислав 12 7
Лохин Валерий 6 5
Андреева Екатерина 45 5
Хрупов Владимир 5 5
Стафеев Денис 6 5
Овчинников Борис 126 5
Брюквин Юрий 280 4
Гурко Александр 136 4
Провоторов Александр 153 4
Солодухин Константин 113 4
Панков Александр 66 3
Федорушкин Илья 10 3
Михайлов Олег 23 3
Смит Вячеслав 15 3
Осеевский Михаил 251 3
Греф Герман 342 3
Никифоров Николай 1131 3
Роговой Александр 9 3
Свердлов Денис 170 2
Малофеев Константин 104 2
Щетинин Владимир 15 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
Петров Евгений 12 2
Иванов Александр 82 2
Воробьев Андрей 148 2
Сачков Илья 105 2
Гребенников Сергей 29 2
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
Власова Наталья 3 2
Нащекин Алексей 111 2
Курашев Дмитрий 33 2
Россия - Российская федерация - РФ 82467 188
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 38
Россия - СФО - Новосибирск 2924 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1931 21
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3785 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1066 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 8
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 8
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 8
Великобритания - Лондон 1840 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 7
Казахстан - Республика 4137 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 7
Россия - ДФО - Забайкальский край 396 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2136 6
Россия - ПФО - Самарская область 780 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 6
Россия - СЗФО - Мурманская область 477 6
Россия - ПФО - Казань 1893 6
Россия - СЗФО - Карелия Республика 485 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 650 5
Россия - Сибирь 1345 5
Россия - Крайний Север 143 5
Россия - ЦФО - Калужская область 726 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 5
Образование в России 552 51
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 11
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 8
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 624 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1478 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 2
Великая Отечественная война 199 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 2
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