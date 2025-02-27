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Ростелеком РТКомм.РУ

Ростелеком - РТКомм.РУ

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») оператор рынка спутниковой связи России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 139 дел, на cумму 14 782 263 ₽*

Судебные дела (139) на сумму 14 782 263 ₽*
в качестве истца (64) на сумму 435 104 ₽*
в качестве ответчика (75) на сумму 14 347 159 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.02.2025 «РТКОММ» расширяет применение отечественного оборудования для подключения базовых станций

естр Российской промышленной продукции Минпромторга России. Сергей Ратиев, генеральный директор АО «РТКомм.РУ»: «Без малого первые сто пятьдесят терабайт трафика по проекту УЦН 2.0 – важная циф
23.04.2024 «Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета

Импортозамещение в сфере спутникового интернета Телекоммуникационный оператор «РТКомм.ру» («дочка» «Ростелекома») сообщил о ходе работ по импортозамещению абонентского обор
30.10.2023 «РТкомм» и Rubetek заключили форвардный контракт на поставку системы спутниковой связи

сновной партии начнется в 2024 г. и продлится до конца 2025 г. Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКомм.ру», сказал: «Мы начали формировать полноценную линейку отечественного спутникового об
09.10.2023 «РТКомм» и Rubetek займутся производством отечественного спутникового оборудования

Федеральный оператор «РТКомм», компания Rubetek и корпорация МСП заключили трехстороннее соглашение по итогам отбора на поставку спутниковых модемов, центральной земной станции связи и абонентских устройств. В рамка
29.08.2022 «Ростелеком» обеспечил цифровую связь для проведения впервые в истории онлайн-трансляции фестиваля адыгейского сыра

«Ростелеком» совместно с оператором спутниковой связи РТКОММ обеспечили возможность интернет-трансляции фестиваля адыгейского сыра, которая впервые
21.07.2022 РТКОММ и «Эриком» договорились о совершенствовании спутниковых сервисов в России

Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ и консорциум технологических компаний России «Эриком» подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве. Оно предусматривает расширение взаимодействия по совершенствованию услуг пр
15.06.2022 РТКОММ выпустил приложение для управления спутниковым доступом в интернет на удаленных и труднодоступных территориях России

проводных сетей связи коллективный доступ к спутниковому интернету по технологии Wi-Fi, реализуемый РТКОММ, позволит удовлетворить ожидания работников добывающих компаний, привлекаемых на место
05.04.2022 «РТКОММ» объявил о запуске услуги оповещения для абонентов SenSat

Федеральный оператор спутниковой связи «РТКОММ» объявил о запуске специальной услуги оповещения пользователей спутникового интернета под ТМ SenSat. Услуга позволит информировать абонентов о достижении остатка на лицевом счете менее п
28.03.2022 РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке

м масштабного международного мероприятия возможность получать информацию о ходе гонок, находясь на значительном расстоянии от центра событий, управлять всем комплексом мероприятий. Кроме того, усилия РТКОММ направлены на повышение качества жизни населения труднодоступных и удаленных территорий. С помощью наглядной демонстрации эффективности спутниковых технологий на таких мероприятиях, как

04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии

и среднего бизнеса, организации полноценной жизни онлайн как в административных центрах Якутии, так и в удаленных населенных пунктах, в том числе в арктических зонах республики. «Спутниковые решения РТКОММ и, в частности, услуги, предоставляемые под торговой маркой Sensat, предназначены для тех районов, где никогда не было стабильной проводной связи. Пожалуй, это единственное решение для в
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом

РТКОММ в Санкт-Петербурге обсудил с крупнейшими судовладельцами тему цифрового будущего и перспективы автономного безэкипажного судовождения. РТКОММ организовал в Санкт-Петербурге деловой завтрак на тему «Цифровизация как новый подход в управлении судами». Мероприятие, в котором приняли участие владельцы речных и морских судов, предс
28.09.2021 РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота

хождения судна, а также предоставит надежное соединение для организации удаленного морского офиса с сервисами конференцсвязи, телефонии и видеонаблюдения. Использование разветвленной спутниковой сети РТКОММ, которая обеспечивает связью самые труднодоступные места, в том числе морские и речные суда, приведет к повышению эффективности гражданского флота России, считают в компании. «На реке и

21.09.2021 РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России

АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и мировой оператор подвижной спутниковой
21.09.2021 РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов

АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее зависимое общество ПАО «Ростелеком») и спутниковый провайдер «Konne
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета

официальном сайте. Изучив ожидания наших клиентов, мы первыми среди операторов спутниковой связи предложили пользователям надежный и удобный инструмент управления тарифами и умными опциями. В планах РТКОММ — последовательное расширение портфеля высокотехнологичных и максимально клиентоориентированных сервисов для повышения уровня комфорта абонентов», — сказал генеральный директор РТКОММ
09.09.2021 РТКОММ подключил к интернету больницы в труднодоступных поселках Якутии

тниковому интернету. Услуги связи подключены Верхоянской городской больнице, а также участковым больницам района в поселках и селах Батагай, Бетенкес, Сайды, Томтор, Улахан-Кюель. Спутниковые решения РТКОММ позволят жителям поселков записываться на прием к медицинским специалистам, получать удаленные консультации и помощь. Почти все населенные пункты находятся в отдалении от наземных автомо
18.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ помогли интегрировать спасателей удаленного тувинского поселка в единую региональную диспетчерскую службу

зова экстренных оперативных служб региона, а оттуда направляются дежурной сменой в профильное подразделение спасателей поселка Кунгуртуг в зависимости от характера происшествия. Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «РТКОММ продолжает системную деятельность по оснащению современными спутниковыми решениями инфраструктуры МЧС Республики Тыва. Пример поселка Кунгуртуг,

12.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье

интернета детским учреждениям в труднодоступных районах Забайкалья. Услуги предоставлены лагерю «Березка» Акшинского района и Дульдургинскому детскому дому творчества. Скоростной спутниковый интернет РТКОММ позволяет администрации учреждений держать постоянную связь с экстренными службами региона. «Технологические возможности РТКОММ применимы для разнообразных по уровню сложности зад
29.06.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом фестиваль Ладога-Трофи

бъединяет любителей бездорожья: автопутешественников, квадро- и мотоциклистов, спортивных туристов, водителей грузовиков и трейл-раннеров. Благодаря высокой пропускной способности спутниковых каналов РТКОММ организаторы фестиваля смогли обеспечить необходимые потребности в телекоммуникационных услугах всех желающих участников крупного события. Гости фестиваля имели возможность оставаться на
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири

изовать поиски останков динозавров юрского периода в Кемеровской области. Все это — яркие иллюстрации преимуществ, которые дают людям современные спутниковые решения. Количество подключаемых вместе с РТКОММ абонентов растет, а это значит, что спутниковый интернет приходит на помощь людям там, где может справиться только он», — сказал генеральный директор «НадНами.РУ» Егор Кыштымов. На терри
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo

Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и «Нейтроникс» (генеральный дистрибьютор решений видеоконференцсвязи Vinteo) с целью определения возможности использования спутниковой связи для
23.03.2021 «РТКОММ» обеспечил спутниковыми решениями геологические изыскания в Якутии

«РТКОММ» (100% дочернее общество «Ростелекома») обеспечил высокотехнологичными спутниковыми решениями геологические изыскания в труднодоступных районах Республики Саха (Якутия). Для эффективной

12.03.2021 Спутниковый интернет от РТКОММ становится доступнее

нджеры+», которая позволяет обмениваться сообщениями без ограничений, оставаясь на связи и решая важные деловые вопросы или просто общаясь с друзьями и близкими там, где отсутствует проводная связь. «РТКОММ как лидер рынка спутниковой связи России внимательно отслеживает пожелания как действующих, так и потенциальных пользователей, создавая для них новые возможности и предлагая по-настоящем
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке

раммы «Цифровая экономика». Он регулируется соглашениями, заключенными между операторами связи и департаментом промышленной политики правительства Чукотского автономного округа. Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «С помощью спутниковых каналов РТКОММ МТС в 2021 г. реализует на территории Чукотки комплексный проект, от которого прямо зависит повышение уровня доступ
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год

Спутниковый интернет РТКОММ используется для управления территорией руководством сельсовета поселка Беляки Богучанского района Красноярского края. С его помощью, в частности, в поселке появилась современная система
19.02.2021 РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета

й широкополосного доступа в интернет. Новые тарифные опции «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети» открывают абонентам Sensat новые возможности интернета. Благодаря технологическому решению РТКОММ они могут оставаться на связи в любое время, просматривать интересующий контент и делиться важной информацией с близкими, друзьями и бизнес-партнерами без ограничений. «РТКОММ реа
25.01.2021 РТКОММ запустил автоматическую почасовую тарификацию для абонентов услуги «Мобильный VSAT»

тимизировать затраты пользователей на этот вид связи, считают в компании. Автоматическая почасовая тарификация доступна при использовании переносного спутникового оборудования. Таким образом, клиенты РТКОММ могут платить только за фактический объем трафика. Компания также обеспечила возможность пользоваться спутниковым оборудованием в составе услуги «Мобильный VSAT» без необходимости приобр
22.01.2021 РТКОММ обеспечил интернетом школы в труднодоступных районах Горного Алтая

тай. Доступ к спутниковому интернету получила 21 школа в Чемальском, Турочакском, Чойском, Усть-Коксинском, Усть-Канском, Улаганском, Шебалинском, Кош-Агачском районах субъекта. Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «РТКОММ как надежный партнер органов государственной власти в сфере образования, предоставляет эффективные спутниковые решения для реализации любых масшт
12.01.2021 Спутниковый интернет упростит работу добывающих компаний в труднодоступных районах севера Хабаровского края

азывает услуги общественного питания, логистики, материально-технического снабжения и гостиничного сервиса добывающим компаниям, ведущим разработки в труднодоступных районах севера Хабаровского края. РТКОММ установил станции спутниковой связи на объектах, расположенных в удаленных населенных пунктах края Албазино и Оглонги. Современные спутниковые решения РТКОММ помогли организовать

22.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом рекреационные объекты в удаленном районе Краснодарского края

маршруты и объекты рекреационной сферы современные спутниковые решения позволили удовлетворить все потребности персонала базы и отдыхающих в надежном стабильном доступе в интернет. В рамках контракта РТКОММ организовал на объекте клиента разветвленную сеть связи с точками доступа к спутниковому интернету на скорости до 45 Мбит/с. Благодаря этому обслуживающий персонал туристической базы в с
11.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье

за полярным кругом. Объект принадлежит компании «Техносфера Инжиниринг», которая специализируется на строительстве транспортных магистралей в условиях Крайнего Севера. Благодаря спутниковым решениям РТКОММ вахтовые рабочие, занятые на дорожном строительстве, могут быть на связи с близкими и друзьями, следить за актуальными новостями, делать покупки, пользоваться всеми преимуществами полноц
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке

ра» национальной программы «Цифровая экономика», который регулируется соглашениями, заключенными между операторами связи и правительством Чукотского автономного округа. «С помощью спутниковых каналов РТКОММ “Мегафон” реализовал комплексный проект, обеспечивший решение стратегической задачи повышения доступности интернета для граждан на территории Чукотки. Мы с готовностью предоставляем наши
13.11.2020 РТКОММ обеспечил золотодобывающую компанию «Сусуманзолото» спутниковым интернетом

ниями золотодобывающую компанию «Сусуманзолото», которая ведет деятельность в труднодоступных районах Магаданской области. Для обеспечения эффективности геологоразведки и работ на приисковых участках РТКОММ использовал комбинированные спутниковые решения для скоростного доступа в интернет в базовых лагерях экспедиций и связи с мобильными поисковыми группами, передвигающимися наземным трансп
02.11.2020 РТКОММ обеспечил возможность продажи билетов и онлайн-регистрации на рейсы в зданиях аэровокзалов в отдаленных районах Приморья

устойчивую работу систем электронного документооборота, продажи билетов и регистрации пассажиров на рейсы в режиме онлайн в зданиях аэровокзалов, расположенных в отдаленных районах Приморского края. РТКОММ установил станции спутниковой связи на посадочных площадках в населенных пунктах Амгу, Восток, Дальнереченск, Единка, Кавалерово, Самарга, Светлая. Спутниковое решение позволило создать

26.10.2020 «РТКомм» передал клиентам пульт управления спутниковыми каналами связи

«РТКомм» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») объявил о выпуске на рынок нового продукта – программно-аппаратного комплекса SatVision, предназначенного для гибкого управления каналами спутн
14.10.2020 Жители отдаленных районов Ростовской области получили доступ к услуге МСЭ с помощью спутниковых каналов связи РТКОММ

часть выполняет резервную функцию — в случае выхода из строя проводных линий связи на одном или нескольких участках в любой момент на них могут быть задействованы спутниковые. Таким образом, решение РТКОММ позволило интегрировать точки сбора и обработки данных «ГБ МСЭ по Ростовской области» в единую инфокоммуникационную систему, а также повысить уровень ее надежности. «Благодаря спутниковы
07.10.2020 РТКОММ выпустил пакетные предложения для бизнеса на удаленных территориях

страны. Решения позволяют выбрать и скомпоновать услуги, необходимые для повышения эффективности бизнеса по выгодной цене в едином пакете. При подключении пакетных решений «Персональный микс» клиенты РТКОММ получают пакеты услуг, позволяющие организовать удалённый контроль за предприятием, а также сделать процесс управления компанией технологичным, простым и экономичным. С помощью предложен
30.09.2020 РТКОММ помог детям с ограниченными возможностями здоровья из труднодоступных районов Новосибирской области учиться онлайн

кими сверстниками. Они могут дистанционно подтянуть знания по основным предметам, углубленно изучать иностранные языки, заниматься на элективных курсах и кружках при поддержке персональных педагогов. РТКОММ с особым вниманием к этой категории пользователей предоставляет круглосуточный сервис и скоростные каналы передачи данных. Техническое решение РТКОММ позволяет обеспечивать школьн
23.09.2020 Геологические изыскания в труднодоступных районах страны выходят на новый уровень при поддержке спутниковых сервисов РТКОММ

изыскания в труднодоступных районах Краснодарского края. Для обеспечения эффективной работы геологоразведочных партий экспедиции ООО «СервисПромКомплектация» в районе города Горячий Ключ специалисты РТКОММ подключили точки доступа к спутниковому интернету на скорости до 45 Мбит/с. Развернутые в базовом лагере экспедиции сети Wi-Fi позволили сотрудникам клиента планировать логистику, связыв
15.09.2020 «РТкомм» расширила географию предоставления спутникового интернета в Сибири

«РТкомм» обеспечил скоростным спутниковым интернетом приисковые участки добывающей компании ЗК «Золотые россыпи». Точки доступа расположены в труднодоступном и значительно удаленном от центра су

Публикаций - 387, упоминаний - 628

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 163
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 82
Ростелеком - Связьинвест 1719 48
МегаФон 10742 32
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 24
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 23
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Cisco Systems 5372 21
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 20
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 18
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 17
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 17
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 15
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 14
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 14
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 14
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 14
Питерская группа связистов 441 13
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 13
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 12
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 11
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 9
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 7
Oracle Corporation 7074 6
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 6
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 6
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 6
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 13
Почта России ПАО 2370 13
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 8
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
Газпром ПАО 1493 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 4
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 4
First National Holdings 40 4
Альфа-Банк 1979 3
Альфа-Групп 745 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Superjob - Суперджоб 858 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
ПромСвязьКапитал 85 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Фонд развития игровых технологий и киберспорта РОФ 3 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 2
Цезарь Сателлит 43 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 54
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Федеральное казначейство России 1949 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 3
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 3
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 3
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 107
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 96
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 91
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 59
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 56
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 55
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 39
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 35
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 33
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 29
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 27
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 22
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 16
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 15
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 12
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 10
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 10
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 18 18
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 9 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Apple iPhone 6 4861 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
Ростелеком - РТКомм.РУ SatVision 5 5
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 3
Microsoft Windows 16882 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 2
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 2
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - Единая Телекоммуникационная Сеть сельхозтоваропроизводителей России 2 2
Почта России - Киберпочта 28 2
Ратиев Сергей 28 28
Муттерперл Михаил 22 20
Слизень Виталий 244 17
Рейман Леонид 1065 16
Медведев Дмитрий 1665 12
Терещенко Павел 22 12
Щеголев Игорь 699 11
Путин Владимир 3454 11
Степанов Александр 24 9
Громов Ростислав 13 7
Хрупов Владимир 8 7
Пехтерев Сергей 56 6
Овчинников Борис 129 6
Стафеев Денис 6 6
Осеевский Михаил 350 5
Андреева Екатерина 54 5
Лохин Валерий 6 5
Панков Александр 82 4
Солодухин Константин 119 4
Брюквин Юрий 300 4
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Гурко Александр 139 4
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 9 1
РАН КазНЦ ФИЦ - Казанский научный центр Российской академии наук - Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского 4 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
University of Latvia - Latvijas Universitāte - Латвийский университет 4 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Минюст РФ - РПА - Российская правовая академия 7 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
ШАГ Компьютерная академия 5 1
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