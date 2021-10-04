Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
РТКомм.РУ
Публикаций - 338, упоминаний - 598
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ратиев Сергей 19 19
|Муттерперл Михаил 21 19
|Слизень Виталий 237 15
|Рейман Леонид 1001 14
|Медведев Дмитрий 1590 11
|Щеголев Игорь 684 10
|Терещенко Павел 17 10
|Путин Владимир 2442 10
|Степанов Александр 20 9
|Громов Ростислав 12 7
|Лохин Валерий 6 5
|Андреева Екатерина 45 5
|Хрупов Владимир 5 5
|Стафеев Денис 6 5
|Овчинников Борис 126 5
|Брюквин Юрий 280 4
|Гурко Александр 136 4
|Провоторов Александр 153 4
|Солодухин Константин 113 4
|Панков Александр 66 3
|Федорушкин Илья 10 3
|Михайлов Олег 23 3
|Смит Вячеслав 15 3
|Осеевский Михаил 251 3
|Греф Герман 342 3
|Никифоров Николай 1131 3
|Роговой Александр 9 3
|Свердлов Денис 170 2
|Малофеев Константин 104 2
|Щетинин Владимир 15 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
|Петров Евгений 12 2
|Иванов Александр 82 2
|Воробьев Андрей 148 2
|Сачков Илья 105 2
|Гребенников Сергей 29 2
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
|Власова Наталья 3 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Курашев Дмитрий 33 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru