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Ростелеком РТКомм.РУ
РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») оператор рынка спутниковой связи России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 139 дел, на cумму 14 782 263 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.02.2025
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«РТКОММ» расширяет применение отечественного оборудования для подключения базовых станций
естр Российской промышленной продукции Минпромторга России. Сергей Ратиев, генеральный директор АО «РТКомм.РУ»: «Без малого первые сто пятьдесят терабайт трафика по проекту УЦН 2.0 – важная циф
|23.04.2024
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«Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета
Импортозамещение в сфере спутникового интернета Телекоммуникационный оператор «РТКомм.ру» («дочка» «Ростелекома») сообщил о ходе работ по импортозамещению абонентского обор
|30.10.2023
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«РТкомм» и Rubetek заключили форвардный контракт на поставку системы спутниковой связи
сновной партии начнется в 2024 г. и продлится до конца 2025 г. Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКомм.ру», сказал: «Мы начали формировать полноценную линейку отечественного спутникового об
|09.10.2023
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«РТКомм» и Rubetek займутся производством отечественного спутникового оборудования
Федеральный оператор «РТКомм», компания Rubetek и корпорация МСП заключили трехстороннее соглашение по итогам отбора на поставку спутниковых модемов, центральной земной станции связи и абонентских устройств. В рамка
|29.08.2022
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«Ростелеком» обеспечил цифровую связь для проведения впервые в истории онлайн-трансляции фестиваля адыгейского сыра
«Ростелеком» совместно с оператором спутниковой связи РТКОММ обеспечили возможность интернет-трансляции фестиваля адыгейского сыра, которая впервые
|21.07.2022
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РТКОММ и «Эриком» договорились о совершенствовании спутниковых сервисов в России
Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ и консорциум технологических компаний России «Эриком» подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве. Оно предусматривает расширение взаимодействия по совершенствованию услуг пр
|15.06.2022
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РТКОММ выпустил приложение для управления спутниковым доступом в интернет на удаленных и труднодоступных территориях России
проводных сетей связи коллективный доступ к спутниковому интернету по технологии Wi-Fi, реализуемый РТКОММ, позволит удовлетворить ожидания работников добывающих компаний, привлекаемых на место
|05.04.2022
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«РТКОММ» объявил о запуске услуги оповещения для абонентов SenSat
Федеральный оператор спутниковой связи «РТКОММ» объявил о запуске специальной услуги оповещения пользователей спутникового интернета под ТМ SenSat. Услуга позволит информировать абонентов о достижении остатка на лицевом счете менее п
|28.03.2022
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РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке
м масштабного международного мероприятия возможность получать информацию о ходе гонок, находясь на значительном расстоянии от центра событий, управлять всем комплексом мероприятий. Кроме того, усилия РТКОММ направлены на повышение качества жизни населения труднодоступных и удаленных территорий. С помощью наглядной демонстрации эффективности спутниковых технологий на таких мероприятиях, как
|04.10.2021
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РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии
и среднего бизнеса, организации полноценной жизни онлайн как в административных центрах Якутии, так и в удаленных населенных пунктах, в том числе в арктических зонах республики. «Спутниковые решения РТКОММ и, в частности, услуги, предоставляемые под торговой маркой Sensat, предназначены для тех районов, где никогда не было стабильной проводной связи. Пожалуй, это единственное решение для в
|29.09.2021
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РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом
РТКОММ в Санкт-Петербурге обсудил с крупнейшими судовладельцами тему цифрового будущего и перспективы автономного безэкипажного судовождения. РТКОММ организовал в Санкт-Петербурге деловой завтрак на тему «Цифровизация как новый подход в управлении судами». Мероприятие, в котором приняли участие владельцы речных и морских судов, предс
|28.09.2021
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РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота
хождения судна, а также предоставит надежное соединение для организации удаленного морского офиса с сервисами конференцсвязи, телефонии и видеонаблюдения. Использование разветвленной спутниковой сети РТКОММ, которая обеспечивает связью самые труднодоступные места, в том числе морские и речные суда, приведет к повышению эффективности гражданского флота России, считают в компании. «На реке и
|21.09.2021
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РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России
АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и мировой оператор подвижной спутниковой
|21.09.2021
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РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов
АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее зависимое общество ПАО «Ростелеком») и спутниковый провайдер «Konne
|17.09.2021
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РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета
официальном сайте. Изучив ожидания наших клиентов, мы первыми среди операторов спутниковой связи предложили пользователям надежный и удобный инструмент управления тарифами и умными опциями. В планах РТКОММ — последовательное расширение портфеля высокотехнологичных и максимально клиентоориентированных сервисов для повышения уровня комфорта абонентов», — сказал генеральный директор РТКОММ
|09.09.2021
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РТКОММ подключил к интернету больницы в труднодоступных поселках Якутии
тниковому интернету. Услуги связи подключены Верхоянской городской больнице, а также участковым больницам района в поселках и селах Батагай, Бетенкес, Сайды, Томтор, Улахан-Кюель. Спутниковые решения РТКОММ позволят жителям поселков записываться на прием к медицинским специалистам, получать удаленные консультации и помощь. Почти все населенные пункты находятся в отдалении от наземных автомо
|18.08.2021
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Спутниковые решения РТКОММ помогли интегрировать спасателей удаленного тувинского поселка в единую региональную диспетчерскую службу
зова экстренных оперативных служб региона, а оттуда направляются дежурной сменой в профильное подразделение спасателей поселка Кунгуртуг в зависимости от характера происшествия. Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «РТКОММ продолжает системную деятельность по оснащению современными спутниковыми решениями инфраструктуры МЧС Республики Тыва. Пример поселка Кунгуртуг,
|12.08.2021
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Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье
интернета детским учреждениям в труднодоступных районах Забайкалья. Услуги предоставлены лагерю «Березка» Акшинского района и Дульдургинскому детскому дому творчества. Скоростной спутниковый интернет РТКОММ позволяет администрации учреждений держать постоянную связь с экстренными службами региона. «Технологические возможности РТКОММ применимы для разнообразных по уровню сложности зад
|29.06.2021
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РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом фестиваль Ладога-Трофи
бъединяет любителей бездорожья: автопутешественников, квадро- и мотоциклистов, спортивных туристов, водителей грузовиков и трейл-раннеров. Благодаря высокой пропускной способности спутниковых каналов РТКОММ организаторы фестиваля смогли обеспечить необходимые потребности в телекоммуникационных услугах всех желающих участников крупного события. Гости фестиваля имели возможность оставаться на
|27.05.2021
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РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири
изовать поиски останков динозавров юрского периода в Кемеровской области. Все это — яркие иллюстрации преимуществ, которые дают людям современные спутниковые решения. Количество подключаемых вместе с РТКОММ абонентов растет, а это значит, что спутниковый интернет приходит на помощь людям там, где может справиться только он», — сказал генеральный директор «НадНами.РУ» Егор Кыштымов. На терри
|28.04.2021
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Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo
Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и «Нейтроникс» (генеральный дистрибьютор решений видеоконференцсвязи Vinteo) с целью определения возможности использования спутниковой связи для
|23.03.2021
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«РТКОММ» обеспечил спутниковыми решениями геологические изыскания в Якутии
«РТКОММ» (100% дочернее общество «Ростелекома») обеспечил высокотехнологичными спутниковыми решениями геологические изыскания в труднодоступных районах Республики Саха (Якутия). Для эффективной
|12.03.2021
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Спутниковый интернет от РТКОММ становится доступнее
нджеры+», которая позволяет обмениваться сообщениями без ограничений, оставаясь на связи и решая важные деловые вопросы или просто общаясь с друзьями и близкими там, где отсутствует проводная связь. «РТКОММ как лидер рынка спутниковой связи России внимательно отслеживает пожелания как действующих, так и потенциальных пользователей, создавая для них новые возможности и предлагая по-настоящем
|03.03.2021
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РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
раммы «Цифровая экономика». Он регулируется соглашениями, заключенными между операторами связи и департаментом промышленной политики правительства Чукотского автономного округа. Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «С помощью спутниковых каналов РТКОММ МТС в 2021 г. реализует на территории Чукотки комплексный проект, от которого прямо зависит повышение уровня доступ
|25.02.2021
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Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год
Спутниковый интернет РТКОММ используется для управления территорией руководством сельсовета поселка Беляки Богучанского района Красноярского края. С его помощью, в частности, в поселке появилась современная система
|19.02.2021
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РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета
й широкополосного доступа в интернет. Новые тарифные опции «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети» открывают абонентам Sensat новые возможности интернета. Благодаря технологическому решению РТКОММ они могут оставаться на связи в любое время, просматривать интересующий контент и делиться важной информацией с близкими, друзьями и бизнес-партнерами без ограничений. «РТКОММ реа
|25.01.2021
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РТКОММ запустил автоматическую почасовую тарификацию для абонентов услуги «Мобильный VSAT»
тимизировать затраты пользователей на этот вид связи, считают в компании. Автоматическая почасовая тарификация доступна при использовании переносного спутникового оборудования. Таким образом, клиенты РТКОММ могут платить только за фактический объем трафика. Компания также обеспечила возможность пользоваться спутниковым оборудованием в составе услуги «Мобильный VSAT» без необходимости приобр
|22.01.2021
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РТКОММ обеспечил интернетом школы в труднодоступных районах Горного Алтая
тай. Доступ к спутниковому интернету получила 21 школа в Чемальском, Турочакском, Чойском, Усть-Коксинском, Усть-Канском, Улаганском, Шебалинском, Кош-Агачском районах субъекта. Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «РТКОММ как надежный партнер органов государственной власти в сфере образования, предоставляет эффективные спутниковые решения для реализации любых масшт
|12.01.2021
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Спутниковый интернет упростит работу добывающих компаний в труднодоступных районах севера Хабаровского края
азывает услуги общественного питания, логистики, материально-технического снабжения и гостиничного сервиса добывающим компаниям, ведущим разработки в труднодоступных районах севера Хабаровского края. РТКОММ установил станции спутниковой связи на объектах, расположенных в удаленных населенных пунктах края Албазино и Оглонги. Современные спутниковые решения РТКОММ помогли организовать
|22.12.2020
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РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом рекреационные объекты в удаленном районе Краснодарского края
маршруты и объекты рекреационной сферы современные спутниковые решения позволили удовлетворить все потребности персонала базы и отдыхающих в надежном стабильном доступе в интернет. В рамках контракта РТКОММ организовал на объекте клиента разветвленную сеть связи с точками доступа к спутниковому интернету на скорости до 45 Мбит/с. Благодаря этому обслуживающий персонал туристической базы в с
|11.12.2020
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РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье
за полярным кругом. Объект принадлежит компании «Техносфера Инжиниринг», которая специализируется на строительстве транспортных магистралей в условиях Крайнего Севера. Благодаря спутниковым решениям РТКОММ вахтовые рабочие, занятые на дорожном строительстве, могут быть на связи с близкими и друзьями, следить за актуальными новостями, делать покупки, пользоваться всеми преимуществами полноц
|19.11.2020
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РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
ра» национальной программы «Цифровая экономика», который регулируется соглашениями, заключенными между операторами связи и правительством Чукотского автономного округа. «С помощью спутниковых каналов РТКОММ “Мегафон” реализовал комплексный проект, обеспечивший решение стратегической задачи повышения доступности интернета для граждан на территории Чукотки. Мы с готовностью предоставляем наши
|13.11.2020
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РТКОММ обеспечил золотодобывающую компанию «Сусуманзолото» спутниковым интернетом
ниями золотодобывающую компанию «Сусуманзолото», которая ведет деятельность в труднодоступных районах Магаданской области. Для обеспечения эффективности геологоразведки и работ на приисковых участках РТКОММ использовал комбинированные спутниковые решения для скоростного доступа в интернет в базовых лагерях экспедиций и связи с мобильными поисковыми группами, передвигающимися наземным трансп
|02.11.2020
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РТКОММ обеспечил возможность продажи билетов и онлайн-регистрации на рейсы в зданиях аэровокзалов в отдаленных районах Приморья
устойчивую работу систем электронного документооборота, продажи билетов и регистрации пассажиров на рейсы в режиме онлайн в зданиях аэровокзалов, расположенных в отдаленных районах Приморского края. РТКОММ установил станции спутниковой связи на посадочных площадках в населенных пунктах Амгу, Восток, Дальнереченск, Единка, Кавалерово, Самарга, Светлая. Спутниковое решение позволило создать
|26.10.2020
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«РТКомм» передал клиентам пульт управления спутниковыми каналами связи
«РТКомм» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») объявил о выпуске на рынок нового продукта – программно-аппаратного комплекса SatVision, предназначенного для гибкого управления каналами спутн
|14.10.2020
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Жители отдаленных районов Ростовской области получили доступ к услуге МСЭ с помощью спутниковых каналов связи РТКОММ
часть выполняет резервную функцию — в случае выхода из строя проводных линий связи на одном или нескольких участках в любой момент на них могут быть задействованы спутниковые. Таким образом, решение РТКОММ позволило интегрировать точки сбора и обработки данных «ГБ МСЭ по Ростовской области» в единую инфокоммуникационную систему, а также повысить уровень ее надежности. «Благодаря спутниковы
|07.10.2020
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РТКОММ выпустил пакетные предложения для бизнеса на удаленных территориях
страны. Решения позволяют выбрать и скомпоновать услуги, необходимые для повышения эффективности бизнеса по выгодной цене в едином пакете. При подключении пакетных решений «Персональный микс» клиенты РТКОММ получают пакеты услуг, позволяющие организовать удалённый контроль за предприятием, а также сделать процесс управления компанией технологичным, простым и экономичным. С помощью предложен
|30.09.2020
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РТКОММ помог детям с ограниченными возможностями здоровья из труднодоступных районов Новосибирской области учиться онлайн
кими сверстниками. Они могут дистанционно подтянуть знания по основным предметам, углубленно изучать иностранные языки, заниматься на элективных курсах и кружках при поддержке персональных педагогов. РТКОММ с особым вниманием к этой категории пользователей предоставляет круглосуточный сервис и скоростные каналы передачи данных. Техническое решение РТКОММ позволяет обеспечивать школьн
|23.09.2020
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Геологические изыскания в труднодоступных районах страны выходят на новый уровень при поддержке спутниковых сервисов РТКОММ
изыскания в труднодоступных районах Краснодарского края. Для обеспечения эффективной работы геологоразведочных партий экспедиции ООО «СервисПромКомплектация» в районе города Горячий Ключ специалисты РТКОММ подключили точки доступа к спутниковому интернету на скорости до 45 Мбит/с. Развернутые в базовом лагере экспедиции сети Wi-Fi позволили сотрудникам клиента планировать логистику, связыв
|15.09.2020
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«РТкомм» расширила географию предоставления спутникового интернета в Сибири
«РТкомм» обеспечил скоростным спутниковым интернетом приисковые участки добывающей компании ЗК «Золотые россыпи». Точки доступа расположены в труднодоступном и значительно удаленном от центра су
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ратиев Сергей 28 28
|Муттерперл Михаил 22 20
|Слизень Виталий 244 17
|Рейман Леонид 1065 16
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Терещенко Павел 22 12
|Щеголев Игорь 699 11
|Путин Владимир 3454 11
|Степанов Александр 24 9
|Громов Ростислав 13 7
|Хрупов Владимир 8 7
|Пехтерев Сергей 56 6
|Овчинников Борис 129 6
|Стафеев Денис 6 6
|Осеевский Михаил 350 5
|Андреева Екатерина 54 5
|Лохин Валерий 6 5
|Панков Александр 82 4
|Солодухин Константин 119 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Провоторов Александр 158 4
|Гурко Александр 139 4
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 4
|Федорушкин Илья 15 4
|Шляпников Андрей 5 4
|Шадаев Максут 1210 3
|Греф Герман 485 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Воробьев Андрей 199 3
|Нащекин Алексей 118 3
|Массух Илья 239 3
|Королев Игорь 65 3
|Роговой Александр 9 3
|Солонин Виталий 90 3
|Масленников Игорь 36 3
|Мызовский Герман 11 3
|Михайлов Олег 23 3
|Твердынин Марк 19 3
|Андросик Владимир 33 3
|Смит Вячеслав 18 3
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