Ростелеком - РТКомм.РУ

«РТКОММ» расширяет применение отечественного оборудования для подключения базовых станций естр Российской промышленной продукции Минпромторга России. Сергей Ратиев, генеральный директор АО «РТКомм.РУ»: «Без малого первые сто пятьдесят терабайт трафика по проекту УЦН 2.0 – важная циф

«Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета Импортозамещение в сфере спутникового интернета Телекоммуникационный оператор «РТКомм.ру» («дочка» «Ростелекома») сообщил о ходе работ по импортозамещению абонентского обор

«РТкомм» и Rubetek заключили форвардный контракт на поставку системы спутниковой связи сновной партии начнется в 2024 г. и продлится до конца 2025 г. Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКомм.ру», сказал: «Мы начали формировать полноценную линейку отечественного спутникового об

«РТКомм» и Rubetek займутся производством отечественного спутникового оборудования Федеральный оператор «РТКомм», компания Rubetek и корпорация МСП заключили трехстороннее соглашение по итогам отбора на поставку спутниковых модемов, центральной земной станции связи и абонентских устройств. В рамка

«Ростелеком» обеспечил цифровую связь для проведения впервые в истории онлайн-трансляции фестиваля адыгейского сыра «Ростелеком» совместно с оператором спутниковой связи РТКОММ обеспечили возможность интернет-трансляции фестиваля адыгейского сыра, которая впервые

РТКОММ и «Эриком» договорились о совершенствовании спутниковых сервисов в России Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ и консорциум технологических компаний России «Эриком» подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве. Оно предусматривает расширение взаимодействия по совершенствованию услуг пр

РТКОММ выпустил приложение для управления спутниковым доступом в интернет на удаленных и труднодоступных территориях России проводных сетей связи коллективный доступ к спутниковому интернету по технологии Wi-Fi, реализуемый РТКОММ, позволит удовлетворить ожидания работников добывающих компаний, привлекаемых на место

«РТКОММ» объявил о запуске услуги оповещения для абонентов SenSat Федеральный оператор спутниковой связи «РТКОММ» объявил о запуске специальной услуги оповещения пользователей спутникового интернета под ТМ SenSat. Услуга позволит информировать абонентов о достижении остатка на лицевом счете менее п

РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке м масштабного международного мероприятия возможность получать информацию о ходе гонок, находясь на значительном расстоянии от центра событий, управлять всем комплексом мероприятий. Кроме того, усилия РТКОММ направлены на повышение качества жизни населения труднодоступных и удаленных территорий. С помощью наглядной демонстрации эффективности спутниковых технологий на таких мероприятиях, как

РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии и среднего бизнеса, организации полноценной жизни онлайн как в административных центрах Якутии, так и в удаленных населенных пунктах, в том числе в арктических зонах республики. «Спутниковые решения РТКОММ и, в частности, услуги, предоставляемые под торговой маркой Sensat, предназначены для тех районов, где никогда не было стабильной проводной связи. Пожалуй, это единственное решение для в

РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом РТКОММ в Санкт-Петербурге обсудил с крупнейшими судовладельцами тему цифрового будущего и перспективы автономного безэкипажного судовождения. РТКОММ организовал в Санкт-Петербурге деловой завтрак на тему «Цифровизация как новый подход в управлении судами». Мероприятие, в котором приняли участие владельцы речных и морских судов, предс

РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота хождения судна, а также предоставит надежное соединение для организации удаленного морского офиса с сервисами конференцсвязи, телефонии и видеонаблюдения. Использование разветвленной спутниковой сети РТКОММ, которая обеспечивает связью самые труднодоступные места, в том числе морские и речные суда, приведет к повышению эффективности гражданского флота России, считают в компании. «На реке и

РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и мировой оператор подвижной спутниковой

РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее зависимое общество ПАО «Ростелеком») и спутниковый провайдер «Konne

РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета официальном сайте. Изучив ожидания наших клиентов, мы первыми среди операторов спутниковой связи предложили пользователям надежный и удобный инструмент управления тарифами и умными опциями. В планах РТКОММ — последовательное расширение портфеля высокотехнологичных и максимально клиентоориентированных сервисов для повышения уровня комфорта абонентов», — сказал генеральный директор РТКОММ

РТКОММ подключил к интернету больницы в труднодоступных поселках Якутии тниковому интернету. Услуги связи подключены Верхоянской городской больнице, а также участковым больницам района в поселках и селах Батагай, Бетенкес, Сайды, Томтор, Улахан-Кюель. Спутниковые решения РТКОММ позволят жителям поселков записываться на прием к медицинским специалистам, получать удаленные консультации и помощь. Почти все населенные пункты находятся в отдалении от наземных автомо

Спутниковые решения РТКОММ помогли интегрировать спасателей удаленного тувинского поселка в единую региональную диспетчерскую службу зова экстренных оперативных служб региона, а оттуда направляются дежурной сменой в профильное подразделение спасателей поселка Кунгуртуг в зависимости от характера происшествия. Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «РТКОММ продолжает системную деятельность по оснащению современными спутниковыми решениями инфраструктуры МЧС Республики Тыва. Пример поселка Кунгуртуг,

Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье интернета детским учреждениям в труднодоступных районах Забайкалья. Услуги предоставлены лагерю «Березка» Акшинского района и Дульдургинскому детскому дому творчества. Скоростной спутниковый интернет РТКОММ позволяет администрации учреждений держать постоянную связь с экстренными службами региона. «Технологические возможности РТКОММ применимы для разнообразных по уровню сложности зад

РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом фестиваль Ладога-Трофи бъединяет любителей бездорожья: автопутешественников, квадро- и мотоциклистов, спортивных туристов, водителей грузовиков и трейл-раннеров. Благодаря высокой пропускной способности спутниковых каналов РТКОММ организаторы фестиваля смогли обеспечить необходимые потребности в телекоммуникационных услугах всех желающих участников крупного события. Гости фестиваля имели возможность оставаться на

РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири изовать поиски останков динозавров юрского периода в Кемеровской области. Все это — яркие иллюстрации преимуществ, которые дают людям современные спутниковые решения. Количество подключаемых вместе с РТКОММ абонентов растет, а это значит, что спутниковый интернет приходит на помощь людям там, где может справиться только он», — сказал генеральный директор «НадНами.РУ» Егор Кыштымов. На терри

Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и «Нейтроникс» (генеральный дистрибьютор решений видеоконференцсвязи Vinteo) с целью определения возможности использования спутниковой связи для

«РТКОММ» обеспечил спутниковыми решениями геологические изыскания в Якутии «РТКОММ» (100% дочернее общество «Ростелекома») обеспечил высокотехнологичными спутниковыми решениями геологические изыскания в труднодоступных районах Республики Саха (Якутия). Для эффективной

Спутниковый интернет от РТКОММ становится доступнее нджеры+», которая позволяет обмениваться сообщениями без ограничений, оставаясь на связи и решая важные деловые вопросы или просто общаясь с друзьями и близкими там, где отсутствует проводная связь. «РТКОММ как лидер рынка спутниковой связи России внимательно отслеживает пожелания как действующих, так и потенциальных пользователей, создавая для них новые возможности и предлагая по-настоящем

РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке раммы «Цифровая экономика». Он регулируется соглашениями, заключенными между операторами связи и департаментом промышленной политики правительства Чукотского автономного округа. Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «С помощью спутниковых каналов РТКОММ МТС в 2021 г. реализует на территории Чукотки комплексный проект, от которого прямо зависит повышение уровня доступ

Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год Спутниковый интернет РТКОММ используется для управления территорией руководством сельсовета поселка Беляки Богучанского района Красноярского края. С его помощью, в частности, в поселке появилась современная система

РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета й широкополосного доступа в интернет. Новые тарифные опции «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети» открывают абонентам Sensat новые возможности интернета. Благодаря технологическому решению РТКОММ они могут оставаться на связи в любое время, просматривать интересующий контент и делиться важной информацией с близкими, друзьями и бизнес-партнерами без ограничений. «РТКОММ реа

РТКОММ запустил автоматическую почасовую тарификацию для абонентов услуги «Мобильный VSAT» тимизировать затраты пользователей на этот вид связи, считают в компании. Автоматическая почасовая тарификация доступна при использовании переносного спутникового оборудования. Таким образом, клиенты РТКОММ могут платить только за фактический объем трафика. Компания также обеспечила возможность пользоваться спутниковым оборудованием в составе услуги «Мобильный VSAT» без необходимости приобр

РТКОММ обеспечил интернетом школы в труднодоступных районах Горного Алтая тай. Доступ к спутниковому интернету получила 21 школа в Чемальском, Турочакском, Чойском, Усть-Коксинском, Усть-Канском, Улаганском, Шебалинском, Кош-Агачском районах субъекта. Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «РТКОММ как надежный партнер органов государственной власти в сфере образования, предоставляет эффективные спутниковые решения для реализации любых масшт

Спутниковый интернет упростит работу добывающих компаний в труднодоступных районах севера Хабаровского края азывает услуги общественного питания, логистики, материально-технического снабжения и гостиничного сервиса добывающим компаниям, ведущим разработки в труднодоступных районах севера Хабаровского края. РТКОММ установил станции спутниковой связи на объектах, расположенных в удаленных населенных пунктах края Албазино и Оглонги. Современные спутниковые решения РТКОММ помогли организовать

РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом рекреационные объекты в удаленном районе Краснодарского края маршруты и объекты рекреационной сферы современные спутниковые решения позволили удовлетворить все потребности персонала базы и отдыхающих в надежном стабильном доступе в интернет. В рамках контракта РТКОММ организовал на объекте клиента разветвленную сеть связи с точками доступа к спутниковому интернету на скорости до 45 Мбит/с. Благодаря этому обслуживающий персонал туристической базы в с

РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье за полярным кругом. Объект принадлежит компании «Техносфера Инжиниринг», которая специализируется на строительстве транспортных магистралей в условиях Крайнего Севера. Благодаря спутниковым решениям РТКОММ вахтовые рабочие, занятые на дорожном строительстве, могут быть на связи с близкими и друзьями, следить за актуальными новостями, делать покупки, пользоваться всеми преимуществами полноц

РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке ра» национальной программы «Цифровая экономика», который регулируется соглашениями, заключенными между операторами связи и правительством Чукотского автономного округа. «С помощью спутниковых каналов РТКОММ “Мегафон” реализовал комплексный проект, обеспечивший решение стратегической задачи повышения доступности интернета для граждан на территории Чукотки. Мы с готовностью предоставляем наши

РТКОММ обеспечил золотодобывающую компанию «Сусуманзолото» спутниковым интернетом ниями золотодобывающую компанию «Сусуманзолото», которая ведет деятельность в труднодоступных районах Магаданской области. Для обеспечения эффективности геологоразведки и работ на приисковых участках РТКОММ использовал комбинированные спутниковые решения для скоростного доступа в интернет в базовых лагерях экспедиций и связи с мобильными поисковыми группами, передвигающимися наземным трансп

РТКОММ обеспечил возможность продажи билетов и онлайн-регистрации на рейсы в зданиях аэровокзалов в отдаленных районах Приморья устойчивую работу систем электронного документооборота, продажи билетов и регистрации пассажиров на рейсы в режиме онлайн в зданиях аэровокзалов, расположенных в отдаленных районах Приморского края. РТКОММ установил станции спутниковой связи на посадочных площадках в населенных пунктах Амгу, Восток, Дальнереченск, Единка, Кавалерово, Самарга, Светлая. Спутниковое решение позволило создать

«РТКомм» передал клиентам пульт управления спутниковыми каналами связи «РТКомм» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») объявил о выпуске на рынок нового продукта – программно-аппаратного комплекса SatVision, предназначенного для гибкого управления каналами спутн

Жители отдаленных районов Ростовской области получили доступ к услуге МСЭ с помощью спутниковых каналов связи РТКОММ часть выполняет резервную функцию — в случае выхода из строя проводных линий связи на одном или нескольких участках в любой момент на них могут быть задействованы спутниковые. Таким образом, решение РТКОММ позволило интегрировать точки сбора и обработки данных «ГБ МСЭ по Ростовской области» в единую инфокоммуникационную систему, а также повысить уровень ее надежности. «Благодаря спутниковы

РТКОММ выпустил пакетные предложения для бизнеса на удаленных территориях страны. Решения позволяют выбрать и скомпоновать услуги, необходимые для повышения эффективности бизнеса по выгодной цене в едином пакете. При подключении пакетных решений «Персональный микс» клиенты РТКОММ получают пакеты услуг, позволяющие организовать удалённый контроль за предприятием, а также сделать процесс управления компанией технологичным, простым и экономичным. С помощью предложен

РТКОММ помог детям с ограниченными возможностями здоровья из труднодоступных районов Новосибирской области учиться онлайн кими сверстниками. Они могут дистанционно подтянуть знания по основным предметам, углубленно изучать иностранные языки, заниматься на элективных курсах и кружках при поддержке персональных педагогов. РТКОММ с особым вниманием к этой категории пользователей предоставляет круглосуточный сервис и скоростные каналы передачи данных. Техническое решение РТКОММ позволяет обеспечивать школьн

Геологические изыскания в труднодоступных районах страны выходят на новый уровень при поддержке спутниковых сервисов РТКОММ изыскания в труднодоступных районах Краснодарского края. Для обеспечения эффективной работы геологоразведочных партий экспедиции ООО «СервисПромКомплектация» в районе города Горячий Ключ специалисты РТКОММ подключили точки доступа к спутниковому интернету на скорости до 45 Мбит/с. Развернутые в базовом лагере экспедиции сети Wi-Fi позволили сотрудникам клиента планировать логистику, связыв