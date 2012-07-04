Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ribbon Communications
ECI Telecom
Публикаций - 74, упоминаний - 194
Ribbon Communications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Есипов Михаил 5 4
|Медведев Дмитрий 1584 4
|Мардер Наум 114 3
|Щеголев Игорь 684 2
|Скрипников Сергей 6 2
|Миньковский Михаил 23 2
|Рейман Леонид 1001 2
|Миркин Борис 2 2
|Примаков Евгений 13 1
|Каменских Иван 5 1
|Бряндинский Андрей 6 1
|Шульман Александр 8 1
|Данилов Игорь 19 1
|Терещенко Павел 17 1
|Демурджян Юлий 5 1
|Муромец Юлия 28 1
|Борисов Юрий 97 1
|Терещенко Денис 39 1
|Марченко Игорь 12 1
|Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
|Adams Heidi - Адамс Хейди 1 1
|Балаценко Андрей 30 1
|Соколов Андрей 15 1
|Тарасов Арсений 44 1
|Слизень Виталий 237 1
|Juniper Research 419 2
|Current Analysis 24 2
|Yankee Group 161 2
|IDC - International Data Corporation 4524 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2654 1
|Gartner 3182 1
|Forrester Research 784 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
|IHS Markit 21 1
|CNews Fast рейтинг 35 1
|Gartner Dataquest 329 1
|In-Stat/MDR 63 1
|CeBIT 406 1
|IDF - Intel Developer Forum 145 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru