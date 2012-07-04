Ribbon Communications - ECI Telecom

«Ростелеком - Дальний Восток» выбрал оборудование ECI Telecom для расширения пропускной способности своей сети Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании «Ростелеком» выбрал оптические решения на основе ECI 1Net мирового поставщика телекоммуникационного оборудования компании ECI Telecom для расширения емкости и зоны охвата своей ВОЛС «Селехино (Хабаровский край) – Тымовское (Сахалинская область)». Расширение пропускной способности сети с развертыванием пакетно-опти

Россия отказалась от покупки ECI Telecom Предложение о покупке израильского телеком-вендора ECI Telecom не встретило поддержки у российских чиновников. Сделку в письме на имя президента Дмитрия Медведева, напомним, предлагал израильский предприниматель Шаул Шани, чей фонд Swarth Group

Минкомсвязи сомневается, что России стоит покупать ECI Telecom В Минкомсвязи считают спорным вопрос приобретения Россией израильского производителя телекоммуникационного оборудования ECI Telecom. Об этом говорится в письме заместителя министра связи Наума Мардера Илье Ломакину-Румянцеву, начальнику экспертного управления президента России (копия письма есть в распоряжении C

ECI Telecom представила новую линейку оборудования Metro Ethernet CESR Компания ECI Telecom, международный поставщик телекоммуникационного оборудования и инфраструктурных ре

«Голден Телеком» выбрал ECI Telecom для развертывания городской сети DWDM/ROADM Компания ECI Telecom объявила, что компания «Голден Телеком» выбрала компанию ECI Telecom в кач

«Синтерра» заключила соглашение о сотрудничестве с ECI Telecom циональный оператор связи, объявила о заключении рамочного соглашения о сотрудничестве на 2008 г. с ECI Telecom, международным поставщиком телекоммуникационного оборудования. В рамках соглашени

ECI Telecom расширит сеть Henan Power в Китае Компания ECI Telecom была выбрана компанией Henan Power, пятой крупнейшей энергетической компанией в К

«Уралсвязьинформ» выбрал оборудование ECI Telecom Компания ECI Telecom объявила, что «Уралсвязьинформ», крупнейший межрегиональный оператор телеком-услу

ECI Telecom представила интегрированные xDSL- и GPON-решения ародной конференции «Triple Play, IP-TV - от теории к практике!», посвященной решениям в области Triple Play, IP-TV и сетей доступа, которая состоялась в Торгово-промышленной палате Украины. Вместе с ECI Telecom, представившей интегрированные xDSL- и GPON-решения, на базе платформы широкополосного доступа Hi-FOCuS, в ее работе приняли участие представители 79 компаний и организаций, прибывш

ECI Telecom: широкополосный доступ атакует регионы ение реально интерактивных услуг на сетях. Читать далее Мультисервисная оптическая платформа (MSPP) ECI Telecom – XDM Данная линейка мультиплексоров образует мультисервисную платформу будущего

ECI Telecom получила российские сертификаты соответствия на NGN-платформу Компания ECI Telecom и ее дочерняя компания VERAZ Networks, мировой поставщик комплексных решений для

ECI Telecom создает региональную волоконно-оптическую сеть для "Укртелекома" Компания ECI Telecom, поставщик оборудования доступа и инфраструктуры транспортных сетей, объявила о з

ECI Telecom: новый рекорд скорости передачи данных OADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer — конфигурируемый оптический мультиплексор ввода-вывода) с канальным интервалом 50 ГГц. Технология, продемонстрированная на основе разработанной ECI Telecom платформы ROADM серии XDM «all rangeTM», обеспечит операторам возможность развернуть экономически эффективное решение для сетей высокой пропускной способности с изменяемой конфигура

ECI Telecom возглавит DSM-консорциум по разработке DSL-технологий В октябре 2006 г. ECI Telecom объявила о создании консорциума, который должен возглавить проведение работ по разработке и реализации DSM-технологий (Динамического управления спектром полосы пропускания), которая

Платформа широкополосного доступа ECI Telecom названа лучшей DSLAM-платформой истики оборудования признаны мировыми операторами связи ключевыми параметрами при покупке. Компания ECI Telecom (NASDAQ: ECIL) объявила, что Current Analysis, одна из ведущих независимых аналит

ECI Telecom продемонстрировала IPTV-решение Компания ECI Telecom (Израиль, г. Петах-Тиква) приняла участие в ежегодной выставке в области телекомм

RAD Data Communications и ECI Telecom заключили партнерское соглашение Компании RAD Data Communications и ECI Telecom объявили о заключении соглашения, предусматривающего включение решений каждого из партнеров в ассортимент собственной продукции другого партнера. Первыми решениями, которые будут пр

ECI Telecom использует среду проектирования Rhapsody и методы UML для разработки приложений Компания ECI Telecom является крупнейшим поставщиком телекоммуникационных услуг в Израиле. В штат комп

Baltic Communications приступила к установке в Петербурге SDH-оборудования израильской компании ECI Telecom Компания Baltic Communications Limited и израильская компания ECI Telecom приступили к реализации совместного проекта в рамках подписанного в июле этого го

Израильская ECI Telecom поставит ОАО "Связьинформ" Самарской области оборудование SDH Израильская компания ECI Telecom заключила договор с ОАО "Связьинформ" Самарской области, в соответствии с которым

Израильская ECI Telecom создаст систему цифрового телевидения в Австралии Израильская компания ECI Telecom сообщила о получении контракта стоимостью 140 млн. австралийских долларов ($75 мл