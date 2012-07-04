Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ribbon Communications ECI Telecom

Ribbon Communications - ECI Telecom

Компания Ribbon Communication, объединившаяся с ECI Telecom в 2020 году, поставляет коммуникационное программное обеспечение, IP- и оптические сетевые решения для поставщиков услуг, предприятий и секторов экономики с критически важной инфраструктурой по всему миру. В портфель комплексных решений Ribbon входят программно-ориентированные решения типа core to edge, облачные приложения, передовые инструменты безопасности и аналитики, а также IP-и оптические сетевые решения для 5G.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.07.2012 «Ростелеком - Дальний Восток» выбрал оборудование ECI Telecom для расширения пропускной способности своей сети

Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании «Ростелеком» выбрал оптические решения на основе ECI 1Net мирового поставщика телекоммуникационного оборудования компании ECI Telecom для расширения емкости и зоны охвата своей ВОЛС «Селехино (Хабаровский край) – Тымовское (Сахалинская область)». Расширение пропускной способности сети с развертыванием пакетно-опти
21.01.2011 Россия отказалась от покупки ECI Telecom

Предложение о покупке израильского телеком-вендора ECI Telecom не встретило поддержки у российских чиновников. Сделку в письме на имя президента Дмитрия Медведева, напомним, предлагал израильский предприниматель Шаул Шани, чей фонд Swarth Group
06.12.2010 Минкомсвязи сомневается, что России стоит покупать ECI Telecom

В Минкомсвязи считают спорным вопрос приобретения Россией израильского производителя телекоммуникационного оборудования ECI Telecom. Об этом говорится в письме заместителя министра связи Наума Мардера Илье Ломакину-Румянцеву, начальнику экспертного управления президента России (копия письма есть в распоряжении C
28.01.2009 ECI Telecom представила новую линейку оборудования Metro Ethernet CESR

Компания ECI Telecom, международный поставщик телекоммуникационного оборудования и инфраструктурных ре
16.06.2008 «Голден Телеком» выбрал ECI Telecom для развертывания городской сети DWDM/ROADM

Компания ECI Telecom объявила, что компания «Голден Телеком» выбрала компанию ECI Telecom в кач
09.04.2008 «Синтерра» заключила соглашение о сотрудничестве с ECI Telecom

циональный оператор связи, объявила о заключении рамочного соглашения о сотрудничестве на 2008 г. с ECI Telecom, международным поставщиком телекоммуникационного оборудования. В рамках соглашени
15.11.2007 ECI Telecom расширит сеть Henan Power в Китае

Компания ECI Telecom была выбрана компанией Henan Power, пятой крупнейшей энергетической компанией в К
16.08.2007 «Уралсвязьинформ» выбрал оборудование ECI Telecom

Компания ECI Telecom объявила, что «Уралсвязьинформ», крупнейший межрегиональный оператор телеком-услу
11.07.2007 ECI Telecom представила интегрированные xDSL- и GPON-решения

ародной конференции «Triple Play, IP-TV - от теории к практике!», посвященной решениям в области Triple Play, IP-TV и сетей доступа, которая состоялась в Торгово-промышленной палате Украины. Вместе с ECI Telecom, представившей интегрированные xDSL- и GPON-решения, на базе платформы широкополосного доступа Hi-FOCuS, в ее работе приняли участие представители 79 компаний и организаций, прибывш
11.04.2007 ECI Telecom: широкополосный доступ атакует регионы

ение реально интерактивных услуг на сетях. Читать далее Мультисервисная оптическая платформа (MSPP) ECI Telecom – XDM Данная линейка мультиплексоров образует мультисервисную платформу будущего

04.04.2007 ECI Telecom получила российские сертификаты соответствия на NGN-платформу

Компания ECI Telecom и ее дочерняя компания VERAZ Networks, мировой поставщик комплексных решений для

14.03.2007 ECI Telecom создает региональную волоконно-оптическую сеть для "Укртелекома"

Компания ECI Telecom, поставщик оборудования доступа и инфраструктуры транспортных сетей, объявила о з
07.03.2007 ECI Telecom: новый рекорд скорости передачи данных

OADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer — конфигурируемый оптический мультиплексор ввода-вывода) с канальным интервалом 50 ГГц. Технология, продемонстрированная на основе разработанной ECI Telecom платформы ROADM серии XDM «all rangeTM», обеспечит операторам возможность развернуть экономически эффективное решение для сетей высокой пропускной способности с изменяемой конфигура
07.02.2007 ECI Telecom возглавит DSM-консорциум по разработке DSL-технологий

В октябре 2006 г. ECI Telecom объявила о создании консорциума, который должен возглавить проведение работ по разработке и реализации DSM-технологий (Динамического управления спектром полосы пропускания), которая
12.01.2007 Платформа широкополосного доступа ECI Telecom названа лучшей DSLAM-платформой

истики оборудования признаны мировыми операторами связи ключевыми параметрами при покупке. Компания ECI Telecom (NASDAQ: ECIL) объявила, что Current Analysis, одна из ведущих независимых аналит
02.11.2006 ECI Telecom продемонстрировала IPTV-решение

Компания ECI Telecom (Израиль, г. Петах-Тиква) приняла участие в ежегодной выставке в области телекомм
30.09.2003 RAD Data Communications и ECI Telecom заключили партнерское соглашение

Компании RAD Data Communications и ECI Telecom объявили о заключении соглашения, предусматривающего включение решений каждого из партнеров в ассортимент собственной продукции другого партнера. Первыми решениями, которые будут пр
25.01.2002 ECI Telecom использует среду проектирования Rhapsody и методы UML для разработки приложений

Компания ECI Telecom является крупнейшим поставщиком телекоммуникационных услуг в Израиле. В штат комп
06.09.2001 Baltic Communications приступила к установке в Петербурге SDH-оборудования израильской компании ECI Telecom

Компания Baltic Communications Limited и израильская компания ECI Telecom приступили к реализации совместного проекта в рамках подписанного в июле этого го
05.07.2001 Израильская ECI Telecom поставит ОАО "Связьинформ" Самарской области оборудование SDH

Израильская компания ECI Telecom заключила договор с ОАО "Связьинформ" Самарской области, в соответствии с которым
25.10.2000 Израильская ECI Telecom создаст систему цифрового телевидения в Австралии

Израильская компания ECI Telecom сообщила о получении контракта стоимостью 140 млн. австралийских долларов ($75 мл
04.08.2000 Израильская ECI Telecom разделится на пять частей

Крупнейший израильский производитель телекоммуникационного оборудования ECI Telecom 3 августа объявил о намерении разделиться на пять небольших специализированных компаний. В результате преобразования будет выделено пять компаний: транспортная, оптоволоконная, сист

Публикаций - 78, упоминаний - 102

Ribbon Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 14
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
Ростелеком 10948 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 6
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
HPE - Juniper Networks 460 6
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
North-West Group - НордВестГрупп - Норд Вест Групп 12 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Deutsche Telekom 954 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
Motorola Inc 1156 4
Bezeq Israel Telecom - Bezeq Telecommunications - Безек - Безек Бейнлеуми 30 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 4
Связьинформ 88 4
ARD Satcom - АРД Сатком Сервис - АРД Телепорт 4 4
Veraz Networks - Вераз Нетворкз 10 4
Huawei 4677 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Укртелеком - Ukrtelecom 244 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 4
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 3
МегаФон 10742 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
ИКС 538 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Почта России ПАО 2370 5
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 4
Фонд развития игровых технологий и киберспорта РОФ 3 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Газпром ПАО 1493 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
РОСПАК 4 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
CalPERS - California Public Employees' Retirement System - Калифорнийский пенсионный фонд 7 1
Айдан галерея 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Preludium 3 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
ТКК Украины - Торгово-промышленная палата Украины 2 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 14
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 11
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 9
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 8
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 7
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 6
xDSL - VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 115 6
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 25 4
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 139 4
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 4
xDSL - DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 84 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Стандартизация - Standardization 2339 4
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 4
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 96 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 3
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Nokia Alcatel-Lucent Optinex SM 7 1
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Siemens Softswitch 4 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина ТВ - Corbina TV 11 1
BlackBerry OS 180 1
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ка-50 - Чёрная акула 15 1
Nokia Alcatel-Lucent - LambdaXtreme 2 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Acer - серия проекторов 38 1
Ericsson Router 1 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Microsoft Ribbon - тип интерфейса в GUI-приложениях 23 1
Есипов Михаил 5 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Мардер Наум 116 3
Миркин Борис 2 2
Скрипников Сергей 7 2
Фельдман Максим 2 2
Olmert Ehud - Ольмерт Эхуд 5 2
Рейман Леонид 1065 2
Щеголев Игорь 699 2
Миньковский Михаил 25 2
Муромец Юлия 28 1
Демурджян Юлий 5 1
Терещенко Павел 22 1
Данилов Игорь 24 1
Шульман Александр 8 1
Бряндинский Андрей 8 1
Каменских Иван 5 1
Атамась Сергей 2 1
Вайдэр Дмитрий 1 1
Шаклеев Дмитрий 1 1
Uckelmann Dieter - Укельман Дитер 1 1
Гунько Святослав 1 1
Ромский Геннадий 1 1
McMaster Jack - МакМастер Джек 3 1
Власюк Константин 1 1
Ломакин-Румянцев Илья 4 1
Rabner David - Рабнер Давид 1 1
Haibo Zhang - Хайбо Чжан 4 1
Shani Shaul - Шани Шаул 1 1
Терещенко Денис 95 1
Борисов Юрий 122 1
Слизень Виталий 244 1
Тарасов Арсений 45 1
Соколов Андрей 22 1
Балаценко Андрей 32 1
Примаков Евгений 14 1
Adams Heidi - Адамс Хейди 1 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
Марченко Игорь 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 42
Израиль 2856 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Европа 24964 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Украина 7928 7
Индия - Bharat 5870 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Европа Западная 1496 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 4
Япония 13807 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Китай - Тайвань 4245 3
Нидерланды 3746 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Европа Восточная 3138 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Канада 5082 2
Израиль - Тель-Авив 123 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Новая Зеландия 737 2
Филиппины - Республика 599 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Металлы - Медь - Copper 862 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Национальный проект 393 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 2
Английский язык 7030 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 75 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 4
PCweek 30 3
Технополис ХХI 3 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Bloomberg 1627 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
CRN 50 3
ComputerWorld 144 3
Мобильные системы 118 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Current Analysis 24 2
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat/MDR 74 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Связь-Экспокомм 276 2
CeBIT 614 2
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще