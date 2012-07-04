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Ribbon Communications
ECI Telecom

Ribbon Communications - ECI Telecom


04.07.2012 «Ростелеком - Дальний Восток» выбрал оборудование ECI Telecom для расширения пропускной способности своей сети
22.03.2011 «Росатом» может запустить производство телеком-оборудования
21.01.2011 Россия отказалась от покупки ECI Telecom
06.12.2010 Минкомсвязи сомневается, что России стоит покупать ECI Telecom
18.11.2010 Израильский инвестор просит Медведева купить у него известного телеком-вендора
28.01.2009 ECI Telecom представила новую линейку оборудования Metro Ethernet CESR
16.06.2008 «Голден Телеком» выбрал ECI Telecom для развертывания городской сети DWDM/ROADM
09.04.2008 «Синтерра» заключила соглашение о сотрудничестве с ECI Telecom
15.11.2007 ECI Telecom расширит сеть Henan Power в Китае
16.08.2007 «Уралсвязьинформ» выбрал оборудование ECI Telecom
11.07.2007 ECI Telecom представила интегрированные xDSL- и GPON-решения
11.04.2007 ECI Telecom: широкополосный доступ атакует регионы
04.04.2007 ECI Telecom получила российские сертификаты соответствия на NGN-платформу
14.03.2007 ECI Telecom создает региональную волоконно-оптическую сеть для "Укртелекома"
07.03.2007 ECI Telecom: новый рекорд скорости передачи данных
07.02.2007 ECI Telecom возглавит DSM-консорциум по разработке DSL-технологий
12.01.2007 Платформа широкополосного доступа ECI Telecom названа лучшей DSLAM-платформой
02.11.2006 ECI Telecom продемонстрировала IPTV-решение
12.02.2004 В Москве прошел семинар по сотрудничеству РФ и Израиля в области коммуникаций и ИТ
30.09.2003 RAD Data Communications и ECI Telecom заключили партнерское соглашение
25.01.2002 ECI Telecom использует среду проектирования Rhapsody и методы UML для разработки приложений
06.09.2001 Baltic Communications приступила к установке в Петербурге SDH-оборудования израильской компании ECI Telecom
05.07.2001 Израильская ECI Telecom поставит ОАО "Связьинформ" Самарской области оборудование SDH
25.10.2000 Израильская ECI Telecom создаст систему цифрового телевидения в Австралии
04.08.2000 Израильская ECI Telecom разделится на пять частей

Публикаций - 74, упоминаний - 194

Ribbon Communications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4635 11
Ростелеком - Связьинвест 1657 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7776 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7507 6
Синтерра - Synterra 743 5
Deutsche Telekom 889 5
Alvarion Technologies 64 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 5
Siemens AG - Сименс Россия 2222 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 4
Укртелеком 222 4
CBOSS - Fujitsu Services Oy 114 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 353 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 4
RAD Data Communications 96 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6205 3
Nortel Networks 1286 3
Orange France Télécom 637 3
Stins Coman RiT Technologies - РиТ СНГ 28 3
МегаФон ПетерСтар 285 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 3
Электросвязь 188 3
Juniper Networks 404 3
РТКомм.ру 296 3
Gilat Satellite Networks 69 3
Telefonica - Telefónica España 461 3
Ситроникс - Sitronics 834 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8525 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1475 3
Центел - Центральный телеграф 347 3
Lenovo Motorola 3319 3
Ericsson 2275 3
АФК Система ПАО 1620 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 469 2
Comptek - Комптек 168 2
Почта России ПАО 1777 5
Газпром ПАО 748 2
Гипросвязь ПАО 70 2
Ростех - Камов Конструкторское бюро 18 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1765 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 1
Виктория - Сеть супермаркетов 79 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4835 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7340 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2348 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 2
Администрация Президента РФ 324 2
IAI - Israel Aircraft Industry 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2030 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1969 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 425 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2753 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2317 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1985 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
Правительство Москвы 815 1
Президент Российской Федерации 1723 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1244 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1163 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12125 9
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2572 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2856 6
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 79 5
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 4
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 3
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 80 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 3
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 18 3
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 56 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 3
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 64 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 2
Gigabit Ethernet 822 2
Softswitch - программный коммутатор 65 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12303 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 282 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1499 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2440 1
Optical Access 70 1
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 89 1
Бесконтактный датчик - Сенсорный выключатель - Proximity sensor 7 1
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 23 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 163 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 30 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 1
Carrier Ethernet 29 1
ИТ-аутсорсинг 844 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 126 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 240 1
ДИТ Москвы - Моя Москва 26 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 134 1
Ericsson Router 1 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 31 1
Microsoft Ribbon - тип интерфейса в GUI-приложениях 13 1
Acer PL - Серия проекторов 4 1
MRV OptiSwitch 90 1
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 1
Siemens Softswitch 4 1
Есипов Михаил 5 4
Медведев Дмитрий 1584 4
Мардер Наум 114 3
Щеголев Игорь 684 2
Скрипников Сергей 6 2
Миньковский Михаил 23 2
Рейман Леонид 1001 2
Миркин Борис 2 2
Примаков Евгений 13 1
Каменских Иван 5 1
Бряндинский Андрей 6 1
Шульман Александр 8 1
Данилов Игорь 19 1
Терещенко Павел 17 1
Демурджян Юлий 5 1
Муромец Юлия 28 1
Борисов Юрий 97 1
Терещенко Денис 39 1
Марченко Игорь 12 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
Adams Heidi - Адамс Хейди 1 1
Балаценко Андрей 30 1
Соколов Андрей 15 1
Тарасов Арсений 44 1
Слизень Виталий 237 1
Россия - Российская федерация - РФ 82347 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26652 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12058 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11559 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1929 9
Израиль 1685 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33986 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10874 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11604 6
Украина 5526 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 5
Индия - Республика 4077 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1387 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 726 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 3
Германия - Федеративная Республика 7784 3
Европа 7258 3
Китай - Тайвань 1555 3
Европа Западная 1275 3
Бразилия - Федеративная Республика 1897 2
Канада 3055 2
Южная Корея - Республика 3252 2
Австралия - Австралийский Союз 2654 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 802 2
Новая Зеландия 583 2
Филиппины - Республика 448 2
Россия - ПФО - Самарская область 779 2
Япония 7895 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3780 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1860 2
Европа Восточная 2812 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 2
Прибалтика - Балтия 1200 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 378 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 443 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 348 1
Россия - ЦФО - Костромская область 289 1
Украина - Киев 906 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 174 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9511 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4094 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5048 1
Образование в России 551 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 706 3
CRN 39 3
ComputerWorld 136 3
Мобильные системы 10 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 1
ZDnet 558 1
Thomson Reuters - Рейтер 5679 1
WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Коммерсантъ - Издательский дом 790 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
Juniper Research 419 2
Current Analysis 24 2
Yankee Group 161 2
IDC - International Data Corporation 4524 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2654 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
IHS Markit 21 1
CNews Fast рейтинг 35 1
Gartner Dataquest 329 1
In-Stat/MDR 63 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 118 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 546 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 94 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 216 1
РАН - Российская академия наук 935 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
CeBIT 406 1
IDF - Intel Developer Forum 145 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
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