Терещенко Павел


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 «БФТ.Платформа» и СУБД «Персей» прошли испытания на совместимость 1
14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 1
29.06.2009 Павел Терещенко покинул «Ростелеком» 1
04.06.2009 Топ-менеджер «Ростелекома» вошел в совет Минкомсвязи по развитию интернета в России 1
15.08.2008 В «РТКомм.РУ» назначен генеральный директор 1
10.07.2008 В «Ростелекоме» назначен заместитель гендиректора по развитию бизнеса 2
02.08.2007 «РТКомм.РУ» подключил школы к интернету еще в нескольких областях 1
10.07.2007 Все школы Тюменской области подключили к интернету 1
29.06.2007 В «РТКомм.РУ» избран новый совет директоров 1
25.04.2007 Synterra подключает школы к VSAT рекордными темпами 1
16.03.2007 РТКОММ открыл портал для операторов связи 1
20.02.2007 Москва перестанет быть сердцем Рунета 1
16.02.2007 Глобальная Сеть накроет школы раньше срока 1
15.02.2007 Точки обмена интернет-трафиком построят в регионах РФ 1
01.02.2007 РТКОММ обеспечила доступом в интернет более 24 тыс. школ 1
04.12.2006 "РТКомм" планирует открыть точки обмена трафиком во Франкфурте и Нью-Йорке 1
26.09.2006 В "РТКомм.РУ" назначен новый генеральный директор 2
01.08.2005 Эра WiMAX наступит в 2007 году 1
28.04.2005 "Ранний" WiMAX охватывает Москву 2
16.05.2001 "БЕЛТЕЛ" и ЗАО "Балтийский лизинг" объявили о начале реализации программы лизинга телекоммуникационного оборудования 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Терещенко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТКомм.РУ 374 12
Ростелеком 10119 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 5
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 3
Metrocom - Метроком 89 3
Kometa - Комета 157 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 328 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13755 1
8742 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 578 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
Beltel - Белтел 145 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
Airspan Networks 27 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 362 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 177 1
Контакт ТК 2 1
ХабТел - Хабаровские Телекоммуникации 2 1
Motorola - NextNet Wireless 11 1
РуСат 59 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 1
Саткомсервис 2 1
Oracle Corporation 6806 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2276 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 354 1
Максима ГК - МТ-Интеграция 13 1
МегаФон - Синтерра - ТК Комет - Телекоммуникационная компания Комет - Доля 10 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 9 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2885 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12547 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 153 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 696 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4676 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 719 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9538 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21580 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7123 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16797 3
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14404 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12801 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25260 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 946 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13240 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10448 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4799 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6037 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7162 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6616 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 560 1
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4798 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3901 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16719 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8501 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3893 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2327 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3982 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9970 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2917 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 97 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3870 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1781 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 498 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12075 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30484 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26654 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22045 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1756 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 14 1
РосНИИРОС - RBNet - Russian Backbone Network - Межведомственная российская опорная сеть 17 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1183 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1703 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Платформа 9 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1430 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - Персей СУБД 2 1
Терещенко Денис 88 5
Слизень Виталий 243 3
Алымов Сергей 24 1
Солодухин Константин 119 1
Булгаков Кирилл 128 1
Гайдук Андрей 6 1
Лохин Валерий 6 1
Терехов Владимир 5 1
Остапчук Алексей 8 1
Бецков Георгий 1 1
Вашкевич Виктор 2 1
Арванитаки Евгений 2 1
Громов Ростислав 13 1
Решетько Вячеслав 4 1
Webb Richard - Уэбб Ричард 9 1
Кяэрик Андрес 3 1
Захаренко Юлия 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 4
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 4
Беларусь - Белоруссия 5952 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18259 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 804 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 753 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 650 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1309 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 553 2
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3016 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1025 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
США - Нью-Йорк 3140 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1613 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
Нидерланды - Амстердам 613 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2877 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1384 1
Россия - УФО - Тюменская область 1233 1
Эстония - Эстонская Республика 755 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 986 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1202 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 730 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 514 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3181 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7942 1
Европа 24516 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 933 1
Азия - Азиатский регион 5686 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 60 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 49 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8833 3
Образование в России 2485 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19864 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2965 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 594 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 603 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4588 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8174 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5912 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17092 1
Национальный проект 356 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2604 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1871 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 728 1
Национальный проект - Образование 11 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9760 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2850 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11367 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
