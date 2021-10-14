В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей

«Т1 консалтинг» сообщила о создании подразделения, которое займется развитием экспертизы в направлении «Технологии интернета вещей». Ключевыми задачами подразделения станут разработка и внедрение IoT-платформы, запуск собственных продуктов и реализация партнерских проектов с ключевыми игроками – лидерами рынка. Создание нового центра компетенций – это ответ на растущий запрос во всех отраслях экономики на решения с использованием технологий интернета вещей.

IoT-практика появилась в «Т1 консалтинг» в 2021 г. За развитие нового направления отвечают присоединившиеся к команде «Т1 консалтинг» руководитель подразделения Евгений Арванитаки и директор портфеля продуктов IoT Павел Терещенко. В рамках производственного блока компании уже работают центры компетенций в области востребованных рыночных решений: «1С», ERP/SAP, CRM/Oracle и «Цифровые решения».

Евгений Арванитаки обладает более чем 10-летним опытом менеджерской работы в командах крупнейших телеком-операторов. Последние несколько лет он возглавлял направление развития IoT в В2В в МТС. В «Т1 консалтинг» Евгений Арванитаки отвечает за стратегическое планирование, поиск синергии с существующими продуктами компании и выстраивание процессов кросс-функционального взаимодействия между компаниями всей группы компаний Т1 в части проработки и реализации проектов в области интернета вещей.

«Мы планируем занять лидирующие позиции на рынке IoT в России. Как и для любого центра компетенций, для нас главное – люди. Мы делаем ставку на профессионалов с глубокой экспертизой в различных отраслях: это и product owners, и аналитики, solution- и бизнес-архитекторы, BDM и другие специалисты, способные в максимально сжатые сроки запускать новые продукты и достигать поставленных целей. В качестве ключевых задач для развития направления, мы выделили ряд сделок M&A и создание совместных предприятий с компаниями, развивающими направление Интернета вещей. Также определяем возможные подходы к развитию собственной платформы, на базе которой будет формироваться портфель продуктов», – отметил Евгений Арванитаки, руководитель бизнес-юнита «Технологии IoT» «Т1 консалтинг».

Павел Терещенко, назначенный на должность директор портфеля продуктов IoT-подразделения «Т1 консалтинг, с 2015 г. руководил в МТС направлением автоматизации и Big Data, а также проектами по развитию и внедрению цифровых решений.

«Портфель IoT-продуктов «Т1 консалтинг» будет содержать как вертикальные Е2Е-решения для различных отраслей экономики, так и горизонтальные платформенные решения с возможностью кастомизации под запросы enterprise-заказчиков. На основе данных и сервисов IoT заказчики смогут создать экосистему самостоятельно взаимодействующих «вещей», повысить качество принятия управленческих решений. Главная цель – помочь клиентам «Т1 консалтинг» построить свое цифровое будущее», – сказал Павел Терещенко, директор портфеля продуктов IoT «Т1 консалтинг».

«Одна из первостепенных задач сегодня для «Т1 консалтинг» – количественный и профессиональный рост всех подразделений. Сильная компетентная команда позволит создавать востребованные продукты и конкурировать как с отечественными компаниями, так и западными вендорами, особенно на новых направлениях, таких как технологии IoT. Аналитики прогнозируют рынку интернета вещей уверенный рост во всем мире. В нашей стране он только зарождается и демонстрирует впечатляющий потенциал. Анализируя различные экспертные исследования и принимая во внимание нашу собственную оценку рынка, мы считаем, что рынок IoT-услуг и сервисов в России в 2023 г. превысит 200 млрд руб. Ожидаемый переход на отечественный софт и оборудование открывает окно возможностей для российских игроков», – сказал Кирилл Булгаков, управляющий директор «Т1 консалтинг».