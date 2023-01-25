Т1 Консалтинг Т1 Инновации Техносерв Консалтинг
Т1 Консалтинг – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в Группу Т1. Компания – партнер крупнейших игроков различных секторов экономики по разработке цифровой стратегии и автоматизации бизнес-процессов. Профессиональная экспертиза Т1 Консалтинг представлена центрами компетенций CRM, ERP, 1С, Цифровые решения, Собственные продукты, Цифровой консалтинг, IoT. Среди заказчиков Т1 Консалтинг — государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: финансовые организации, промышленные и топливно-энергетические предприятия, ритейлеры, телеком-операторы и транспортные компании. Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе используя продукты мировых и российских производителей бизнес-приложений: Oracle, SAP, 1C, Arenadata, Directum, Terrasoft, Центр речевых технологий и др. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов Т1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга Т1 EasyTax. ИТ-продукты Т1 Консалтинг включены в реестр отечественного ПО. В штате компании – более 1800 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.
Т1 Консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Булгаков Кирилл 52 45
|Соловьев Сергей 68 36
|Мацыгин Юрий 35 35
|Рубцова Ольга 33 29
|Чаркин Евгений 242 28
|Натрусов Артем 197 27
|Шадаев Максут 668 27
|Синельников Александр 27 26
|Врацкий Андрей 64 26
|Спиридонов Иван 26 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Романов Кирилл 30 26
|Матвиенко Нина 27 26
|Шпак Василий 127 26
|Виноградов Артём 28 26
|Смирнова Татьяна 30 26
|Барсуков Сергей 31 26
|Ушаков Анатолий 41 26
|Паршин Максим 284 26
|Агапкин Алексей 39 26
|Носенко Артем 30 26
|Казарин Станислав 132 26
|Козак Николай 66 26
|Урусов Виктор 76 26
|Костин Сергей 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Тутаев Михаил 27 26
|Касаев Сергей 27 26
|Бадалов Андрей 60 26
|Мингова Валерия 27 26
|Гваришвили Владимир 26 26
|Данилов Михаил 30 26
|Ананьев Алексей 109 17
|Клепиков Алексей 93 13
|Калганов Игорь 34 12
|Иванов Алексей 107 12
|Корнеев Сергей 83 12
|Ананьев Дмитрий 79 12
|Сергеев Сергей 94 11
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