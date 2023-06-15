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Т1 Консалтинг Т1 Инновации Техносерв Консалтинг
Т1 Консалтинг – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в Группу Т1. Компания – партнер крупнейших игроков различных секторов экономики по разработке цифровой стратегии и автоматизации бизнес-процессов. Профессиональная экспертиза Т1 Консалтинг представлена центрами компетенций CRM, ERP, 1С, Цифровые решения, Собственные продукты, Цифровой консалтинг, IoT. Среди заказчиков Т1 Консалтинг — государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: финансовые организации, промышленные и топливно-энергетические предприятия, ритейлеры, телеком-операторы и транспортные компании. Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе используя продукты мировых и российских производителей бизнес-приложений: Oracle, SAP, 1C, Arenadata, Directum, Terrasoft, Центр речевых технологий и др. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов Т1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга Т1 EasyTax. ИТ-продукты Т1 Консалтинг включены в реестр отечественного ПО. В штате компании – более 1800 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 6 101 005 269 ₽*
СОБЫТИЯ
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|15.06.2023
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CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила отечественную HRM-систему в «Русгидро»
CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила систему управления персоналом (HRM) на базе отечественной платформы «1С:Предприятие» в «Русгидро» в рамках программы импортозамещения. В результате внедрения у предприяти
|25.01.2023
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«Т1 консалтинг» подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» прошла процедуру ресертификации внутренней системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям российского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Новый сертификат действителе
|06.12.2022
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«Т1 консалтинг» создаст ERP-систему на базе «1С» для МССС
Российский разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» создаст ERP-систему на базе «1С» для петербургской строительной компании «Метрострой Северной столицы» (МССС). В рамках соглашения о сотрудничестве «Т1 консалтинг» планиру
|30.11.2022
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«Т1 консалтинг» повышает эффективность ИТ-поддержки для издательства «Эксмо»
Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» стал основным сервисным партнером издательской группы «Эксмо». Он осуществляет развитие корпоративной системы кадрового и регламентированного учета, расчета заработной платы на в
|24.11.2022
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«Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея»
Москва: Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» запустила проект по автоматизации бизнес-функций ООО «Спортивные лотереи», являющегося оператором лотерей, проводимых на основании распоряжения Правительства России от 29 августа
|01.09.2022
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«Т1 консалтинг» запустил корпоративный онлайн-университет
Российский интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» объявил о запуске корпоративного университета с программами по развитию гибких
|23.08.2022
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Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России
ограммно-определяемая, содержит множество строительных блоков, в том числе, AI и IoT, эта интеграция требует высокой квалификации архитекторов, которых сегодня на рынке не так много. Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг: Провайдинг ИТ-услуг в России давно стал зрелым, сформировавшимся сегментом ИТ-рынка с широким спектром релевантных и высококачественных услуг, оптимальным соотношением цены и кач
|19.07.2022
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«Т1 консалтинг» и ELMA расширяют сотрудничество на проектах по импортозамещению ПО
Интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» и разработчик Low-code платформ ELMA расширили партнерские отношения на масштабных проектах внедрения ПО классов CRM, BPM, СЭД. Объединение проектного опыта позволит комплексно п
|12.07.2022
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Т1 EasyTax включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения
Комплексное решение по переходу в режим налогового мониторинга российской ИТ-компании «Т1 консалтинг» Т1 EasyTax вошло в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. С 1 января 2021 г. компания-разработчик вошедшего в Реестр ПО не только им
|04.07.2022
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«Т1 консалтинг» привлечет студентов российских вузов
Российский интегратор и разработчик ПО «Т1 консалтинг» запустил программу сотрудничества с российскими вузами. Его партнерами стали М
|21.06.2022
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«Т1 консалтинг» представил платформу производства ПО «Сфера»
Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» представил платформу производства «Сфера», обеспечивающую полный цикл создания
|17.06.2022
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«Т1 консалтинг» создала центр расширенной поддержки продуктов SAP
Российский интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» запустил центр расширенной технической поддержки систем, разработанных на основе SAP. Новая услуга позволит бизнесу повысить скорость обработки и решения инцидентов, а также сокр
|03.06.2022
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«Т1 консалтинг» модернизировал кадровую и зарплатную системы в НТЦ Россети ФСК ЕЭС
Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» внедрил систему расчета заработной платы и управления кадрами на базе «1С:ЗУП» для научно-технического центра «Россети ФСК ЕЭС». Решение упростило ведение кадрового учета и расче
|31.05.2022
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В «Т1 консалтинг» создано направление Цифрового консалтинга
Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» сформировал центр компетенций «Цифровой консалтинг». Задача нового подразделен
|17.02.2022
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«Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»
Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» внедрила решение «Зарплата и управление персоналом», созданное на базе программных продуктов отечественного вендора «1С», в ИТ-ландшафт компании «Т1 интеграция» для автоматизации
|08.12.2021
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Отечественное ПО «Т1 консалтинг» появится за рубежом
Разработчик российских программно-аппаратных решений «Т1 консалтинг» и международный технологический дистрибьютор RRC подписали партнерское соглаше
|14.10.2021
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В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей
«Т1 консалтинг» сообщила о создании подразделения, которое займется развитием экспертизы в направлении «Технологии интернета вещей». Ключевыми задачами подразделения станут разработка и внедрени
|09.09.2021
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«T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM
Российский ИТ-разработчик «Т1 консалтинг» объявил о запуске в тестовую эксплуатацию первого решения, созданного на базе собственной CRM. Компания переводит все процессы взаимодействия с клиентами в области b2b-продаж на
|30.08.2021
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«Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения
«Т1 Консалтинг» — один из российских лидеров по созданию CRM-решений для компаний Enterprise-с
|10.08.2021
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«Т1 консалтинг» создаст информационную систему для зарубежных представительств Faberlic
Российский ИТ-разработчик «Т1 консалтинг» объявил о запуске проекта по созданию информационной системы для автоматизации деятельности зарубежных представительств Faberlic. Пилотной площадкой станет польский филиал Faberl
|03.08.2021
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Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг
ния CRM-решений для Enterprise-сегмента принимает до 5 августа заявки на первый офлайн-хакатон CRM Hack. Хакатон пройдет 21-22 августа в Москве. Призовой фонд 500000 рублей. Российский ИТ-разработчик Т1 Консалтинг проводит хакатон, чтобы найти прорывные решения для CRM-системы нового поколения, которую компания готовит к запуску. Заказчиками CRM станут крупные компании из сфер: финансы, рит
|14.07.2021
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«Т1 консалтинг» запустила бесплатный курс для стажеров по «1С»
В стажерскую программу «Т1 консалтинг» включен курс по «1С». Слушатели смогут пройти обучение у сертифицированных специалистов и получить практические навыки во время работы вместе с наставником над реальными проектам
|23.06.2021
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HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма
Российская компания Т1 Консалтинг запустила сайт HR-платформы Т1 TalentForcе, которая повышает эффективность рекрутмента за счет автоматизации найма. На сайте содержится подробное описание функционала Т1 TalentFor
|17.06.2021
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В «Т1 консалтинг» назначен директор по продажам собственных продуктов компании
Директором по продажам собственных продуктов «Т1 консалтинг» назначен Александр Чигвинцев, выходец из ИТ-сферы с 10-летним опытом работы в глобальных корпорациях. Он будет заниматься продвижением программных продуктов и решений, созданных
|16.06.2021
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«Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве
«Т1 консалтинг» подписала меморандум о сотрудничестве с группой RRC, ИТ-дистрибутором, работаю
|19.05.2021
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«Т1 консалтинг» создала подразделение по разработке цифровых решений
«Т1 консалтинг» открыла практику цифровых решений – подразделение, которое занимается разработкой собственных программных продуктов. Например, создание сервиса цифровой ипотеки, который позволяе
|15.04.2021
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«Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие»
волила банку «Открытие» оптимизировать процесс по сбору просроченной задолженности и снизить расходы на юридические взыскания. В основу разработки Otkritie Collection легло решение TSC Collection от «Техносерв консалтинг». «Новое решение объединило все подразделения банка «Открытие», задействованные в работе с просроченной задолженностью: контакт-центр, выездное подразделение, службу безопа
|06.04.2021
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«Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро»
«Техносерв консалтинг» разработала систему налогового мониторинга для одного из крупнейших российских энергетических холдингов «Русгидро». Новый удаленный режим взаимодействия с Федеральной нало
|26.03.2021
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«Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud»
Сервис Talentforce компании «Техносерв консалтинг» развернут на мощностях облачного провайдера «Техносерв Cloud». Все данные пользователей отечественной HR CRM защищены, а доступность сервиса гарантирована высоким уровнем
|03.02.2021
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ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование
О «Почта России» впервые перешла на бюджетное планирование на базе автоматизированной универсальной системы планирования и управленческого учета, разработанной совместно с группой компаний «Ланит» и «Техносерв консалтинг». Основной задачей проекта является унификация и автоматизация процессов бюджетирования, финансового анализа и подготовки управленческой отчетности, включая бесшовную интег
|28.12.2020
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Кирилл Булгаков, «Техносерв Консалтинг» -
У крупных компаний сформировалась потребность в ресурсном аутсорсинге
ие команды, какой численности и с какими компетенциями предоставляются вами заказчикам? Кирилл Булгаков: Мы специализируемся на масштабных внедрениях для крупнейших российских заказчиков. В портфеле «Техносерв Консалтинг» есть примеры проектов, над реализацией которых на нашей стороне работало несколько сотен человек, конечно, в сотрудничестве с командой на стороне заказчика. По компетенция
|24.11.2020
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«Техносерв консалтинг» внедрил персонализированный подбор страховки при выдаче кредитных продуктов в банке «Открытие»
Банк «Открытие» и «Техносерв консалтинг» реализовали проект автоматизации процесса формирования персонифицированной страховой программы при оформлении кредитов наличными. Это решение дает возможность банку примен
|09.11.2020
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«Техносерв консалтинг» участвует в масштабной трансформации ERP-систем «Магнита»
«Техносерв консалтинг» стал генеральным подрядчиком проекта «Финансы, некоммерческие закупки и недвижимость» в рамках программы трансформации ERP розничной сети «Магнит». Программа реализуется н
|03.11.2020
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Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов
«Техносерв Консалтинг» объявляет о назначении нового руководителя практики 1С. Им стал Алексей Стоянов. Алексей продолжит развивать одну из флагманских практик компании, наращивать число собстве
|24.08.2020
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«Техносерв Консалтинг» объявил о назначении коммерческого директора
«Техносерв Консалтинг» объявил о назначении Антона Спирина новым руководителем коммерческого блока компании. На позиции коммерческого директора Антон Спирин примет на себя ответственность за исп
|15.07.2020
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«Техносерв консалтинг» разработала решение по налоговому мониторингу
«Техносерв консалтинг» представила комплексное решение по налоговому мониторингу. Оно поможет
|05.06.2020
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«Техносерв консалтинг» стал партнером Directum
«Техносерв консалтинг» и Directum заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество компаний позволит заказчикам получать двойное преимущество. С одной стороны, наиболее конкурентоспособные с т
|27.05.2020
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«Техносерв консалтинг» разработал технологию безбумажного офиса для банка ВТБ
«Техносерв консалтинг» стала основным вендором внедренной банком ВТБ технологии безбумажного обслуживания клиентов в точках продаж. На новую платформу безбумажного обслуживания были переведены о
|14.05.2020
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«Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки
«Техносерв консалтинг» завершил первый этап совместного с банком ВТБ проекта по созданию сервиса «Цифровая ипотека». «Цифровая ипотека» – новая услуга по дистанционному оформлению заявки на ипот
|28.04.2020
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«Техносерв консалтинг» представила решение для автоматизации процессов разработки
«Техносерв консалтинг» разработала решение по созданию гибкого производственного процесса на базе открытых технологий и DevOps конвейера, которое позволит сократить время выполнения задач по вып
Т1 Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Булгаков Кирилл 133 47
|Мацыгин Юрий 50 37
|Соловьев Сергей 76 36
|Рубцова Ольга 33 29
|Чаркин Евгений 317 28
|Натрусов Артем 313 27
|Шадаев Максут 1210 27
|Паршин Максим 323 27
|Агапкин Алексей 39 26
|Козак Николай 209 26
|Костин Сергей 37 26
|Барсуков Сергей 32 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 35 26
|Носенко Артем 30 26
|Урусов Виктор 157 26
|Врацкий Андрей 175 26
|Тутаев Михаил 57 26
|Касаев Сергей 28 26
|Романов Кирилл 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 29 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 29 26
|Виноградов Артём 29 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 34 26
|Спиридонов Иван 27 26
|Бадалов Андрей 66 26
|Ушаков Анатолий 47 26
|Шпак Василий 279 26
|Калганов Игорь 53 19
|Ананьев Алексей 110 17
|Клепиков Алексей 121 13
|Ананьев Дмитрий 83 12
|Иванов Алексей 163 12
|Корнеев Сергей 84 12
|Погорелова-Триппель Наталья 28 11
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