Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Т1 Консалтинг Т1 Инновации Техносерв Консалтинг

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг

Т1 Консалтинг – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в Группу Т1. Компания – партнер крупнейших игроков различных секторов экономики по разработке цифровой стратегии и автоматизации бизнес-процессов. Профессиональная экспертиза Т1 Консалтинг представлена центрами компетенций CRM, ERP, , Цифровые решения, Собственные продукты, Цифровой консалтинг, IoT. Среди заказчиков Т1 Консалтинг — государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: финансовые организации, промышленные и топливно-энергетические предприятия, ритейлеры, телеком-операторы и транспортные компании. Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе используя продукты мировых и российских производителей бизнес-приложений: Oracle, SAP, 1C, Arenadata, Directum, Terrasoft, Центр речевых технологий и др. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов Т1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга Т1 EasyTax. ИТ-продукты Т1 Консалтинг включены в реестр отечественного ПО. В штате компании – более 1800 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.

Обзор «Т1 Консалтинг» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 6 101 005 269 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 6 101 005 269 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 5 547 738 818 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.06.2023 CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила отечественную HRM-систему в «Русгидро»

CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила систему управления персоналом (HRM) на базе отечественной платформы «1С:Предприятие» в «Русгидро» в рамках программы импортозамещения. В результате внедрения у предприяти
25.01.2023 «Т1 консалтинг» подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» прошла процедуру ресертификации внутренней системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям российского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Новый сертификат действителе
06.12.2022 «Т1 консалтинг» создаст ERP-систему на базе «1С» для МССС

Российский разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» создаст ERP-систему на базе «1С» для петербургской строительной компании «Метрострой Северной столицы» (МССС). В рамках соглашения о сотрудничестве «Т1 консалтинг» планиру
30.11.2022 «Т1 консалтинг» повышает эффективность ИТ-поддержки для издательства «Эксмо»

Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» стал основным сервисным партнером издательской группы «Эксмо». Он осуществляет развитие корпоративной системы кадрового и регламентированного учета, расчета заработной платы на в
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея»

Москва: Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» запустила проект по автоматизации бизнес-функций ООО «Спортивные лотереи», являющегося оператором лотерей, проводимых на основании распоряжения Правительства России от 29 августа
01.09.2022 «Т1 консалтинг» запустил корпоративный онлайн-университет

Российский интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» объявил о запуске корпоративного университета с программами по развитию гибких
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России

ограммно-определяемая, содержит множество строительных блоков, в том числе, AI и IoT, эта интеграция требует высокой квалификации архитекторов, которых сегодня на рынке не так много. Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг: Провайдинг ИТ-услуг в России давно стал зрелым, сформировавшимся сегментом ИТ-рынка с широким спектром релевантных и высококачественных услуг, оптимальным соотношением цены и кач
19.07.2022 «Т1 консалтинг» и ELMA расширяют сотрудничество на проектах по импортозамещению ПО

Интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» и разработчик Low-code платформ ELMA расширили партнерские отношения на масштабных проектах внедрения ПО классов CRM, BPM, СЭД. Объединение проектного опыта позволит комплексно п
12.07.2022 Т1 EasyTax включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения

Комплексное решение по переходу в режим налогового мониторинга российской ИТ-компании «Т1 консалтинг» Т1 EasyTax вошло в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. С 1 января 2021 г. компания-разработчик вошедшего в Реестр ПО не только им
04.07.2022 «Т1 консалтинг» привлечет студентов российских вузов

Российский интегратор и разработчик ПО «Т1 консалтинг» запустил программу сотрудничества с российскими вузами. Его партнерами стали М
21.06.2022 «Т1 консалтинг» представил платформу производства ПО «Сфера»

Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» представил платформу производства «Сфера», обеспечивающую полный цикл создания
17.06.2022 «Т1 консалтинг» создала центр расширенной поддержки продуктов SAP

Российский интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» запустил центр расширенной технической поддержки систем, разработанных на основе SAP. Новая услуга позволит бизнесу повысить скорость обработки и решения инцидентов, а также сокр
03.06.2022 «Т1 консалтинг» модернизировал кадровую и зарплатную системы в НТЦ Россети ФСК ЕЭС

Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» внедрил систему расчета заработной платы и управления кадрами на базе «1С:ЗУП» для научно-технического центра «Россети ФСК ЕЭС». Решение упростило ведение кадрового учета и расче
31.05.2022 В «Т1 консалтинг» создано направление Цифрового консалтинга

Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» сформировал центр компетенций «Цифровой консалтинг». Задача нового подразделен
17.02.2022 «Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»

Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» внедрила решение «Зарплата и управление персоналом», созданное на базе программных продуктов отечественного вендора «1С», в ИТ-ландшафт компании «Т1 интеграция» для автоматизации
08.12.2021 Отечественное ПО «Т1 консалтинг» появится за рубежом

Разработчик российских программно-аппаратных решений «Т1 консалтинг» и международный технологический дистрибьютор RRC подписали партнерское соглаше
14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей

«Т1 консалтинг» сообщила о создании подразделения, которое займется развитием экспертизы в направлении «Технологии интернета вещей». Ключевыми задачами подразделения станут разработка и внедрени
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM

Российский ИТ-разработчик «Т1 консалтинг» объявил о запуске в тестовую эксплуатацию первого решения, созданного на базе собственной CRM. Компания переводит все процессы взаимодействия с клиентами в области b2b-продаж на

30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения

«Т1 Консалтинг» — один из российских лидеров по созданию CRM-решений для компаний Enterprise-с
10.08.2021 «Т1 консалтинг» создаст информационную систему для зарубежных представительств Faberlic

Российский ИТ-разработчик «Т1 консалтинг» объявил о запуске проекта по созданию информационной системы для автоматизации деятельности зарубежных представительств Faberlic. Пилотной площадкой станет польский филиал Faberl
03.08.2021 Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг

ния CRM-решений для Enterprise-сегмента принимает до 5 августа заявки на первый офлайн-хакатон CRM Hack. Хакатон пройдет 21-22 августа в Москве. Призовой фонд 500000 рублей. Российский ИТ-разработчик Т1 Консалтинг проводит хакатон, чтобы найти прорывные решения для CRM-системы нового поколения, которую компания готовит к запуску. Заказчиками CRM станут крупные компании из сфер: финансы, рит
14.07.2021 «Т1 консалтинг» запустила бесплатный курс для стажеров по «1С»

В стажерскую программу «Т1 консалтинг» включен курс по «1С». Слушатели смогут пройти обучение у сертифицированных специалистов и получить практические навыки во время работы вместе с наставником над реальными проектам
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма

Российская компания Т1 Консалтинг запустила сайт HR-платформы Т1 TalentForcе, которая повышает эффективность рекрутмента за счет автоматизации найма. На сайте содержится подробное описание функционала Т1 TalentFor
17.06.2021 В «Т1 консалтинг» назначен директор по продажам собственных продуктов компании

Директором по продажам собственных продуктов «Т1 консалтинг» назначен Александр Чигвинцев, выходец из ИТ-сферы с 10-летним опытом работы в глобальных корпорациях. Он будет заниматься продвижением программных продуктов и решений, созданных

16.06.2021 «Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве

«Т1 консалтинг» подписала меморандум о сотрудничестве с группой RRC, ИТ-дистрибутором, работаю
19.05.2021 «Т1 консалтинг» создала подразделение по разработке цифровых решений

«Т1 консалтинг» открыла практику цифровых решений – подразделение, которое занимается разработкой собственных программных продуктов. Например, создание сервиса цифровой ипотеки, который позволяе
15.04.2021 «Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие»

волила банку «Открытие» оптимизировать процесс по сбору просроченной задолженности и снизить расходы на юридические взыскания. В основу разработки Otkritie Collection легло решение TSC Collection от «Техносерв консалтинг». «Новое решение объединило все подразделения банка «Открытие», задействованные в работе с просроченной задолженностью: контакт-центр, выездное подразделение, службу безопа
06.04.2021 «Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро»

«Техносерв консалтинг» разработала систему налогового мониторинга для одного из крупнейших российских энергетических холдингов «Русгидро». Новый удаленный режим взаимодействия с Федеральной нало
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud»

Сервис Talentforce компании «Техносерв консалтинг» развернут на мощностях облачного провайдера «Техносерв Cloud». Все данные пользователей отечественной HR CRM защищены, а доступность сервиса гарантирована высоким уровнем

03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование

О «Почта России» впервые перешла на бюджетное планирование на базе автоматизированной универсальной системы планирования и управленческого учета, разработанной совместно с группой компаний «Ланит» и «Техносерв консалтинг». Основной задачей проекта является унификация и автоматизация процессов бюджетирования, финансового анализа и подготовки управленческой отчетности, включая бесшовную интег
28.12.2020 Кирилл Булгаков, «Техносерв Консалтинг» -

У крупных компаний сформировалась потребность в ресурсном аутсорсинге

ие команды, какой численности и с какими компетенциями предоставляются вами заказчикам? Кирилл Булгаков: Мы специализируемся на масштабных внедрениях для крупнейших российских заказчиков. В портфеле «Техносерв Консалтинг» есть примеры проектов, над реализацией которых на нашей стороне работало несколько сотен человек, конечно, в сотрудничестве с командой на стороне заказчика. По компетенция
24.11.2020 «Техносерв консалтинг» внедрил персонализированный подбор страховки при выдаче кредитных продуктов в банке «Открытие»

Банк «Открытие» и «Техносерв консалтинг» реализовали проект автоматизации процесса формирования персонифицированной страховой программы при оформлении кредитов наличными. Это решение дает возможность банку примен
09.11.2020 «Техносерв консалтинг» участвует в масштабной трансформации ERP-систем «Магнита»

«Техносерв консалтинг» стал генеральным подрядчиком проекта «Финансы, некоммерческие закупки и недвижимость» в рамках программы трансформации ERP розничной сети «Магнит». Программа реализуется н
03.11.2020 Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов

«Техносерв Консалтинг» объявляет о назначении нового руководителя практики 1С. Им стал Алексей Стоянов. Алексей продолжит развивать одну из флагманских практик компании, наращивать число собстве
24.08.2020 «Техносерв Консалтинг» объявил о назначении коммерческого директора

«Техносерв Консалтинг» объявил о назначении Антона Спирина новым руководителем коммерческого блока компании. На позиции коммерческого директора Антон Спирин примет на себя ответственность за исп
15.07.2020 «Техносерв консалтинг» разработала решение по налоговому мониторингу

«Техносерв консалтинг» представила комплексное решение по налоговому мониторингу. Оно поможет

05.06.2020 «Техносерв консалтинг» стал партнером Directum

«Техносерв консалтинг» и Directum заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество компаний позволит заказчикам получать двойное преимущество. С одной стороны, наиболее конкурентоспособные с т
27.05.2020 «Техносерв консалтинг» разработал технологию безбумажного офиса для банка ВТБ

«Техносерв консалтинг» стала основным вендором внедренной банком ВТБ технологии безбумажного обслуживания клиентов в точках продаж. На новую платформу безбумажного обслуживания были переведены о
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки

«Техносерв консалтинг» завершил первый этап совместного с банком ВТБ проекта по созданию сервиса «Цифровая ипотека». «Цифровая ипотека» – новая услуга по дистанционному оформлению заявки на ипот
28.04.2020 «Техносерв консалтинг» представила решение для автоматизации процессов разработки

«Техносерв консалтинг» разработала решение по созданию гибкого производственного процесса на базе открытых технологий и DevOps конвейера, которое позволит сократить время выполнения задач по вып

Публикаций - 366, упоминаний - 491

Т1 Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 276
Т1 Иннотех 213 81
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 74
Т1 Иннотех - Дататех 101 66
SAP SE 5601 63
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 54
Oracle Corporation 7074 54
Т1 Сервионика - Servionica 278 51
9594 42
МегаФон 10742 35
Oracle Siebel Systems 519 31
Рексофт - Reksoft 488 30
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 28
Газинформсервис - ГИС 496 28
UIPath 119 27
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Microsoft Corporation 25775 19
Ростелеком 10948 18
Крок - Croc 1964 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 12
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 39 12
Broadcom - VMware 2610 12
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 16 11
Т1 НОТА 73 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Veeam Software 345 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Terrasoft - Террасофт 206 8
Dell EMC 5180 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 45
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 41
РЖД - Российские железные дороги 2096 38
ПСБ - Промсвязьбанк 963 37
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 27
Транснефть 335 27
ВТБ - ВТБ24 671 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 26
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 21
Ингосстрах СПАО 478 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 13
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 12
Абсолют Банк 249 11
Сургутнефтегаз - СНГ 288 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 10
Альфа-Банк 1979 10
Газпром нефть 725 10
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 10
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 22 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 32
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 31
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 203
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 156
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 128
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 108
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 100
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 86
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 79
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 67
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 67
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 66
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 57
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 55
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 51
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 45
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 45
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 41
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 40
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 40
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 37
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 36
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 34
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 33
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 30
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 28
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 27
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 26
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 26
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 25
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 25
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 353 25
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 91
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 35
НКТ - Р7-Офис 543 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 26
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 22
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 21
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 16
Т1 Watchman Security 21 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 14
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 13
Microsoft Office 4170 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 10
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 9
Oracle Siebel CRM Loyalty Management - Oracle Loyalty 23 9
Google Android 15244 9
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Apple iPhone 6 4861 8
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 8
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Аэрофлот Бонус 30 7
Apple iOS 8583 7
1С:ERP Управление предприятием 841 7
Т1 TSC business data security 24 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 6
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Microsoft Dynamics CRM 564 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 5
Булгаков Кирилл 133 47
Мацыгин Юрий 50 37
Соловьев Сергей 76 36
Рубцова Ольга 33 29
Чаркин Евгений 317 28
Натрусов Артем 313 27
Шадаев Максут 1210 27
Паршин Максим 323 27
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 209 26
Костин Сергей 37 26
Барсуков Сергей 32 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 35 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 157 26
Врацкий Андрей 175 26
Тутаев Михаил 57 26
Касаев Сергей 28 26
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 34 26
Спиридонов Иван 27 26
Бадалов Андрей 66 26
Ушаков Анатолий 47 26
Шпак Василий 279 26
Калганов Игорь 53 19
Ананьев Алексей 110 17
Клепиков Алексей 121 13
Ананьев Дмитрий 83 12
Иванов Алексей 163 12
Корнеев Сергей 84 12
Погорелова-Триппель Наталья 28 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 285
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 87
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 56
Европа 24964 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 11
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 11
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 10
Казахстан - Республика 6048 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Украина 7928 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Европа Восточная 3138 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Польша - Республика 2031 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Грузия 1332 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 225
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 150
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 128
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 99
Энергетика - Energy - Energetically 5855 81
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 68
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 58
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 56
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 42
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 42
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 30
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 27
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 26
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 19
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 18
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 13
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 13
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 10
TAdviser - Центр выбора технологий 468 11
Sputnik 59 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Forbes - Форбс 1002 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
News Corp - News Corporation 221 1
ТАСС Телеком 38 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Комсомольская правда ИД 83 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 111
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 81
IDC - International Data Corporation 4975 13
Gartner - Гартнер 3658 13
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 4
Informa - Ovum - Omdia 156 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
TAdviser IT Prize 9 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ABI Research 236 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Forrester Wave 45 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Интерфакс-100 21 1
Aberdeen Group 53 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Microsoft Dynamics ERP Index 7 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
Индекс потребительского доверия 20 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Celent - Celent Communications 12 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Т1 Цифровая академия 54 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Pearson VUE 55 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
Арсенал Школа менеджеров 3 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
CNews AWARDS - награда 571 39
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 34
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День молодёжи - 27 июня 1087 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
ELMA DAY 14 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ComNews Awards 10 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Oracle AppsForum 24 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще