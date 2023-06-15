Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг

CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила отечественную HRM-систему в «Русгидро» CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила систему управления персоналом (HRM) на базе отечественной платформы «1С:Предприятие» в «Русгидро» в рамках программы импортозамещения. В результате внедрения у предприяти

«Т1 консалтинг» подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» прошла процедуру ресертификации внутренней системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям российского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Новый сертификат действителе

«Т1 консалтинг» создаст ERP-систему на базе «1С» для МССС Российский разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» создаст ERP-систему на базе «1С» для петербургской строительной компании «Метрострой Северной столицы» (МССС). В рамках соглашения о сотрудничестве «Т1 консалтинг» планиру

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«Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея» Москва: Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» запустила проект по автоматизации бизнес-функций ООО «Спортивные лотереи», являющегося оператором лотерей, проводимых на основании распоряжения Правительства России от 29 августа

«Т1 консалтинг» запустил корпоративный онлайн-университет Российский интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» объявил о запуске корпоративного университета с программами по развитию гибких

Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России ограммно-определяемая, содержит множество строительных блоков, в том числе, AI и IoT, эта интеграция требует высокой квалификации архитекторов, которых сегодня на рынке не так много. Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг: Провайдинг ИТ-услуг в России давно стал зрелым, сформировавшимся сегментом ИТ-рынка с широким спектром релевантных и высококачественных услуг, оптимальным соотношением цены и кач

«Т1 консалтинг» и ELMA расширяют сотрудничество на проектах по импортозамещению ПО Интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» и разработчик Low-code платформ ELMA расширили партнерские отношения на масштабных проектах внедрения ПО классов CRM, BPM, СЭД. Объединение проектного опыта позволит комплексно п

Т1 EasyTax включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения Комплексное решение по переходу в режим налогового мониторинга российской ИТ-компании «Т1 консалтинг» Т1 EasyTax вошло в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. С 1 января 2021 г. компания-разработчик вошедшего в Реестр ПО не только им

«Т1 консалтинг» привлечет студентов российских вузов Российский интегратор и разработчик ПО «Т1 консалтинг» запустил программу сотрудничества с российскими вузами. Его партнерами стали М

«Т1 консалтинг» представил платформу производства ПО «Сфера» Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» представил платформу производства «Сфера», обеспечивающую полный цикл создания

«Т1 консалтинг» создала центр расширенной поддержки продуктов SAP Российский интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» запустил центр расширенной технической поддержки систем, разработанных на основе SAP. Новая услуга позволит бизнесу повысить скорость обработки и решения инцидентов, а также сокр

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В «Т1 консалтинг» создано направление Цифрового консалтинга Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» сформировал центр компетенций «Цифровой консалтинг». Задача нового подразделен

«Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции» Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» внедрила решение «Зарплата и управление персоналом», созданное на базе программных продуктов отечественного вендора «1С», в ИТ-ландшафт компании «Т1 интеграция» для автоматизации

Отечественное ПО «Т1 консалтинг» появится за рубежом Разработчик российских программно-аппаратных решений «Т1 консалтинг» и международный технологический дистрибьютор RRC подписали партнерское соглаше

В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей «Т1 консалтинг» сообщила о создании подразделения, которое займется развитием экспертизы в направлении «Технологии интернета вещей». Ключевыми задачами подразделения станут разработка и внедрени

«T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM Российский ИТ-разработчик «Т1 консалтинг» объявил о запуске в тестовую эксплуатацию первого решения, созданного на базе собственной CRM. Компания переводит все процессы взаимодействия с клиентами в области b2b-продаж на

«Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения «Т1 Консалтинг» — один из российских лидеров по созданию CRM-решений для компаний Enterprise-с

«Т1 консалтинг» создаст информационную систему для зарубежных представительств Faberlic Российский ИТ-разработчик «Т1 консалтинг» объявил о запуске проекта по созданию информационной системы для автоматизации деятельности зарубежных представительств Faberlic. Пилотной площадкой станет польский филиал Faberl

Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг ния CRM-решений для Enterprise-сегмента принимает до 5 августа заявки на первый офлайн-хакатон CRM Hack. Хакатон пройдет 21-22 августа в Москве. Призовой фонд 500000 рублей. Российский ИТ-разработчик Т1 Консалтинг проводит хакатон, чтобы найти прорывные решения для CRM-системы нового поколения, которую компания готовит к запуску. Заказчиками CRM станут крупные компании из сфер: финансы, рит

«Т1 консалтинг» запустила бесплатный курс для стажеров по «1С» В стажерскую программу «Т1 консалтинг» включен курс по «1С». Слушатели смогут пройти обучение у сертифицированных специалистов и получить практические навыки во время работы вместе с наставником над реальными проектам

HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма Российская компания Т1 Консалтинг запустила сайт HR-платформы Т1 TalentForcе, которая повышает эффективность рекрутмента за счет автоматизации найма. На сайте содержится подробное описание функционала Т1 TalentFor

В «Т1 консалтинг» назначен директор по продажам собственных продуктов компании Директором по продажам собственных продуктов «Т1 консалтинг» назначен Александр Чигвинцев, выходец из ИТ-сферы с 10-летним опытом работы в глобальных корпорациях. Он будет заниматься продвижением программных продуктов и решений, созданных

«Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве «Т1 консалтинг» подписала меморандум о сотрудничестве с группой RRC, ИТ-дистрибутором, работаю

«Т1 консалтинг» создала подразделение по разработке цифровых решений «Т1 консалтинг» открыла практику цифровых решений – подразделение, которое занимается разработкой собственных программных продуктов. Например, создание сервиса цифровой ипотеки, который позволяе

«Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие» волила банку «Открытие» оптимизировать процесс по сбору просроченной задолженности и снизить расходы на юридические взыскания. В основу разработки Otkritie Collection легло решение TSC Collection от «Техносерв консалтинг». «Новое решение объединило все подразделения банка «Открытие», задействованные в работе с просроченной задолженностью: контакт-центр, выездное подразделение, службу безопа

«Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро» «Техносерв консалтинг» разработала систему налогового мониторинга для одного из крупнейших российских энергетических холдингов «Русгидро». Новый удаленный режим взаимодействия с Федеральной нало

«Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud» Сервис Talentforce компании «Техносерв консалтинг» развернут на мощностях облачного провайдера «Техносерв Cloud». Все данные пользователей отечественной HR CRM защищены, а доступность сервиса гарантирована высоким уровнем

ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование О «Почта России» впервые перешла на бюджетное планирование на базе автоматизированной универсальной системы планирования и управленческого учета, разработанной совместно с группой компаний «Ланит» и «Техносерв консалтинг». Основной задачей проекта является унификация и автоматизация процессов бюджетирования, финансового анализа и подготовки управленческой отчетности, включая бесшовную интег

Кирилл Булгаков, «Техносерв Консалтинг» - У крупных компаний сформировалась потребность в ресурсном аутсорсинге ие команды, какой численности и с какими компетенциями предоставляются вами заказчикам? Кирилл Булгаков: Мы специализируемся на масштабных внедрениях для крупнейших российских заказчиков. В портфеле «Техносерв Консалтинг» есть примеры проектов, над реализацией которых на нашей стороне работало несколько сотен человек, конечно, в сотрудничестве с командой на стороне заказчика. По компетенция

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