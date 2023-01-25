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Т1 Консалтинг Т1 Инновации Техносерв Консалтинг

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг

Т1 Консалтинг – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в Группу Т1. Компания – партнер крупнейших игроков различных секторов экономики по разработке цифровой стратегии и автоматизации бизнес-процессов. Профессиональная экспертиза Т1 Консалтинг представлена центрами компетенций CRM, ERP, , Цифровые решения, Собственные продукты, Цифровой консалтинг, IoT. Среди заказчиков Т1 Консалтинг — государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: финансовые организации, промышленные и топливно-энергетические предприятия, ритейлеры, телеком-операторы и транспортные компании. Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе используя продукты мировых и российских производителей бизнес-приложений: Oracle, SAP, 1C, Arenadata, Directum, Terrasoft, Центр речевых технологий и др. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов Т1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга Т1 EasyTax. ИТ-продукты Т1 Консалтинг включены в реестр отечественного ПО. В штате компании – более 1800 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.

Обзор «Т1 Консалтинг» на Market.CNews

25.01.2023 «Т1 консалтинг» подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
06.12.2022 «Т1 консалтинг» создаст ERP-систему на базе «1С» для МССС
30.11.2022 «Т1 консалтинг» повышает эффективность ИТ-поддержки для издательства «Эксмо»
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея»
01.09.2022 «Т1 консалтинг» запустил корпоративный онлайн-университет
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России
19.07.2022 «Т1 консалтинг» и ELMA расширяют сотрудничество на проектах по импортозамещению ПО
12.07.2022 Т1 EasyTax включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения
04.07.2022 «Т1 консалтинг» привлечет студентов российских вузов
21.06.2022 «Т1 консалтинг» представил платформу производства ПО «Сфера»
17.06.2022 «Т1 консалтинг» создала центр расширенной поддержки продуктов SAP
03.06.2022 «Т1 консалтинг» модернизировал кадровую и зарплатную системы в НТЦ Россети ФСК ЕЭС
31.05.2022 В «Т1 консалтинг» создано направление Цифрового консалтинга
17.02.2022 «Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»
08.12.2021 Отечественное ПО «Т1 консалтинг» появится за рубежом
14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения
10.08.2021 «Т1 консалтинг» создаст информационную систему для зарубежных представительств Faberlic
03.08.2021 Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг
14.07.2021 «Т1 консалтинг» запустила бесплатный курс для стажеров по «1С»
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма
17.06.2021 В «Т1 консалтинг» назначен директор по продажам собственных продуктов компании
16.06.2021 «Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве
19.05.2021 «Т1 консалтинг» создала подразделение по разработке цифровых решений
15.04.2021 «Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие»
06.04.2021 «Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро»
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud»
03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование
28.12.2020 Кирилл Булгаков, «Техносерв Консалтинг» -

У крупных компаний сформировалась потребность в ресурсном аутсорсинге
24.11.2020 «Техносерв консалтинг» внедрил персонализированный подбор страховки при выдаче кредитных продуктов в банке «Открытие»
09.11.2020 «Техносерв консалтинг» участвует в масштабной трансформации ERP-систем «Магнита»
03.11.2020 Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов
24.08.2020 «Техносерв Консалтинг» объявил о назначении коммерческого директора
15.07.2020 «Техносерв консалтинг» разработала решение по налоговому мониторингу
05.06.2020 «Техносерв консалтинг» стал партнером Directum
27.05.2020 «Техносерв консалтинг» разработал технологию безбумажного офиса для банка ВТБ
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки
28.04.2020 «Техносерв консалтинг» представила решение для автоматизации процессов разработки
13.04.2020 «Техносерв консалтинг» создала маркетплейс продажи непрофильных активов ВТБ

Публикаций - 328, упоминаний - 445

Т1 Консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1364 238
SAP SE 4948 58
Oracle Corporation 6365 51
Т1 Иннотех 82 47
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 208 42
7123 37
Т1 Иннотех - Дататех 53 36
1С-ИжТиСи 6436 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7101 35
Oracle Siebel Systems 503 31
Рексофт - Reksoft 382 30
IBM - International Business Machines Corp 9228 28
ИКС - Yadro - КНС Групп 291 28
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 321 27
UIPath 78 27
Т1 Группа 62 27
Газинформсервис - ГИС 113 27
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 35 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 57 26
ESG - Enterprise Strategy Group 203 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Т1 Сервионика - Servionica 197 19
Microsoft Corporation 23656 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10196 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 966 14
Крок - Croc 1721 12
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9693 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6353 11
VMware 2164 10
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 963 10
Прогноз 1671 10
Softline - Софтлайн 2144 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1850 8
Terrasoft - Террасофт 195 8
Dell EMC 4943 7
Корус Консалтинг ГК 1085 7
SAS Institute 915 7
Ситроникс - Sitronics 1095 7
1С-Рарус 811 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2454 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5969 44
ПСБ - Промсвязьбанк 745 37
РЖД - Российские железные дороги 1654 37
Транснефть 276 27
ВТБ - ВТБ24 660 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 253 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 333 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 105 26
ПГК - Первая грузовая компания 141 26
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 719 21
Альфа-Банк 1612 19
Ингосстрах СПАО 347 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 15
Лента - Сеть розничной торговли 1745 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 852 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 400 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1879 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 300 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 225 12
МКБ - Московский кредитный банк 439 11
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 915 11
Сургутнефтегаз - СНГ 237 11
Абсолют Банк 184 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1218 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 145 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6271 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 129 9
Газпром нефть 515 9
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 9
РусГидро ПАО - ГидроОГК 250 9
Cersanit - Церсанит Трейд 18 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 23 9
Zenden Group - Дом одежды 48 9
Ингосстрах Инвестиции 17 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 681 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 134 9
Ренессанс Страхование 125 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18306 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9372 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1445 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1908 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2456 26
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2479 22
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10532 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2463 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1609 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3032 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3801 14
Правительство Москвы 2072 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1586 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 26 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 699 8
Федеральное казначейство России 1573 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 7
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 160 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 211 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 873 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 104 4
Судебная власть - Judicial power 2123 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 888 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2983 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 829 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1692 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 140 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 59 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4630 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 561 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1339 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2750 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 351 2
Президент Российской Федерации 3784 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 54 10
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 451 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 563 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1371 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 83 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
OWASP - Open Web Application Security Project 73 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54434 207
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26420 140
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40003 110
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12537 102
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5614 92
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79993 78
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17649 75
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13455 73
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5235 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8147 59
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3365 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20487 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17908 51
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5277 46
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11092 41
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3730 39
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3828 39
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3832 37
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4218 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9661 35
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8432 35
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4405 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8423 33
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4020 33
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3432 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26247 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11068 29
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 812 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8251 28
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13701 27
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3514 26
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10374 24
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5657 24
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3005 23
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 997 22
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 67 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10151 22
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3615 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17547 22
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6023 22
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 209 57
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6658 35
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 34
НКТ - Р7-Офис 213 27
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 26
IBM Cloud - IBM Bluemix 148 26
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 97 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 26
IBM Public Cloud 26 26
Microsoft Windows 2000 12763 21
Т1 TalentForce 21 20
Т1 CRM 34 15
Т1 Watchman 15 14
Apple iPhone 6 6245 14
Т1 EasyTax 14 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 816 13
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 464 11
Microsoft Office 3481 10
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 107 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 759 9
Google Android 12746 9
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 9
Oracle Siebel CRM Loyalty Management 20 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4218 8
Oracle Java - язык программирования 2792 7
Аэрофлот Бонус 25 7
Apple iOS 6923 7
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 174 7
Т1 TSC business data security 19 7
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 196 6
Microsoft Dynamics CRM 531 6
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 410 5
1С:ERP Управление предприятием 342 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6677 5
Apple iPad 3754 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 808 5
IBM BPM - IBM Business Process Manager 39 5
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 124 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 5
Булгаков Кирилл 52 45
Соловьев Сергей 68 36
Мацыгин Юрий 35 35
Рубцова Ольга 33 29
Чаркин Евгений 242 28
Натрусов Артем 197 27
Шадаев Максут 668 27
Синельников Александр 27 26
Врацкий Андрей 64 26
Спиридонов Иван 26 26
Барилкин Виктор 29 26
Тавадзе Марина 28 26
Романов Кирилл 30 26
Матвиенко Нина 27 26
Шпак Василий 127 26
Виноградов Артём 28 26
Смирнова Татьяна 30 26
Барсуков Сергей 31 26
Ушаков Анатолий 41 26
Паршин Максим 284 26
Агапкин Алексей 39 26
Носенко Артем 30 26
Казарин Станислав 132 26
Козак Николай 66 26
Урусов Виктор 76 26
Костин Сергей 32 26
Лазарев Илья 27 26
Тутаев Михаил 27 26
Касаев Сергей 27 26
Бадалов Андрей 60 26
Мингова Валерия 27 26
Гваришвили Владимир 26 26
Данилов Михаил 30 26
Ананьев Алексей 109 17
Клепиков Алексей 93 13
Калганов Игорь 34 12
Иванов Алексей 107 12
Корнеев Сергей 83 12
Ананьев Дмитрий 79 12
Сергеев Сергей 94 11
Россия - РФ - Российская федерация 124963 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39857 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15367 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13279 54
Европа 21453 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50470 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17213 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2546 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2412 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1291 11
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 535 11
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13030 9
Казахстан - Республика 4952 9
Беларусь - Белоруссия 4409 7
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Украина 7335 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2399 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15290 6
Германия - Федеративная Республика 12140 5
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 644 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1173 4
Европа Восточная 3004 4
Азия - Азиатский регион 5083 4
Австрия - Австрийская Республика 1190 4
Грузия 1131 3
Россия - СФО - Новосибирск 3765 3
Евразия 611 3
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1059 3
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Россия - СЗФО - Республика Коми 682 3
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Палестина 87 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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