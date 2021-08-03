Разделы

|

Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг

Т1 Консалтинг – российская ИТ-компания, один из лидеров на рынке внедрения CRM-решений для Enterprise-сегмента принимает до 5 августа заявки на первый офлайн-хакатон CRM Hack. Хакатон пройдет 21-22 августа в Москве. Призовой фонд 500000 рублей.

bannert1.png

Российский ИТ-разработчик Т1 Консалтинг проводит хакатон, чтобы найти прорывные решения для CRM-системы нового поколения, которую компания готовит к запуску. Заказчиками CRM станут крупные компании из сфер: финансы, ритейл, телеком, транспорт.

Кому будет интересен хакатон:

  • в первую очередь командам и независимым разработчикам, UX/UI дизайнерам и другим специалистам, кто сможет придумать интересные фичи для CRM;
  • команды, которые занимаются доработкой других CRM и готовы повторить частные кейсы в виде MVP на хакатоне.

Заявки принимаются как от команд (2-5), так и одиночек, готовых объединяться. В заявке необходимо в свободной форме описать решение, которое участники готовы реализовать за 2 дня хакатона.

Зачем участвовать:

  • призовой фонд хакатона 500000 рублей;
  • возможность сотрудничества с Т1 Консалтинг;
  • нетворкинг и дух соревнования.

В данный момент CRM компании находится на стадии пилота, готовы модули, относящиеся к управлению b2b сделками, а также административный модуль. Выбран подход, в основе которого лежит микросервисная архитектура. Где каждый модуль – это отдельное приложение, которое взаимодействует с другими приложениями на уровне API и внешнего интерфейса.

Т1 Консалтинг ждет от участников интересные решения, так называемые killer feature, которые сделают будущую CRM компании отличной от стандартных систем. Необходимо придумать особый функционал для системы, который может найти применение в крупном бизнесе.

Участникам нужно предложить решения для одного из трех базовых процессов в CRM: маркетинг, продажи, обслуживание. А также инструментальные решения, например, модули управления задачами или модули управления пользователями.

Критерии оценки решений участников хакатона:

  • рыночный потенциал;
  • уровень проработки решения, насколько комплексный прототип и функционал заявляют участники.

Хакатон пройдет 21-22 августа в Москве. Для участия нужно подать заявку до 5 августа на сайте https://crmhack.ru/.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне смогут подписывать коммерческие договоры через портал госуслуг

«Ситроникс» запускает в серию три типа серверов

G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021

В России теперь можно взять Windows 11 в аренду. Цены ниже, чем в США

Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы

Хакеры от безысходности слили в Сеть краденые исходные коды игр FIFA и Need For Speed

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами

8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты

Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета

Показать еще

Наука

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов
Показать еще