Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг

Т1 Консалтинг – российская ИТ-компания, один из лидеров на рынке внедрения CRM-решений для Enterprise-сегмента принимает до 5 августа заявки на первый офлайн-хакатон CRM Hack. Хакатон пройдет 21-22 августа в Москве. Призовой фонд 500000 рублей.

Российский ИТ-разработчик Т1 Консалтинг проводит хакатон, чтобы найти прорывные решения для CRM-системы нового поколения, которую компания готовит к запуску. Заказчиками CRM станут крупные компании из сфер: финансы, ритейл, телеком, транспорт.

Кому будет интересен хакатон:

в первую очередь командам и независимым разработчикам, UX/UI дизайнерам и другим специалистам, кто сможет придумать интересные фичи для CRM;

команды, которые занимаются доработкой других CRM и готовы повторить частные кейсы в виде MVP на хакатоне.

Заявки принимаются как от команд (2-5), так и одиночек, готовых объединяться. В заявке необходимо в свободной форме описать решение, которое участники готовы реализовать за 2 дня хакатона.

Зачем участвовать:

призовой фонд хакатона 500000 рублей;

возможность сотрудничества с Т1 Консалтинг;

нетворкинг и дух соревнования.

В данный момент CRM компании находится на стадии пилота, готовы модули, относящиеся к управлению b2b сделками, а также административный модуль. Выбран подход, в основе которого лежит микросервисная архитектура. Где каждый модуль – это отдельное приложение, которое взаимодействует с другими приложениями на уровне API и внешнего интерфейса.

Т1 Консалтинг ждет от участников интересные решения, так называемые killer feature, которые сделают будущую CRM компании отличной от стандартных систем. Необходимо придумать особый функционал для системы, который может найти применение в крупном бизнесе.

Участникам нужно предложить решения для одного из трех базовых процессов в CRM: маркетинг, продажи, обслуживание. А также инструментальные решения, например, модули управления задачами или модули управления пользователями.

Критерии оценки решений участников хакатона:

рыночный потенциал;

уровень проработки решения, насколько комплексный прототип и функционал заявляют участники.

Хакатон пройдет 21-22 августа в Москве. Для участия нужно подать заявку до 5 августа на сайте https://crmhack.ru/.