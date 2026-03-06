Такого еще не бывало. Цены на самый дешевый iPhone снижены за неделю до старта продаж

Apple снизила цены на свой новый iPhone 17e, который она показала в начале марта 2026 г., но пока только в Китае. При этом его продажи еще даже не начались – релиз назначен на 11 марта 2026 г. Это прецедент – раньше Apple уменьшала рекомендуемую цену iPhone только при выходе более новой модели. IPhone 17e – это самый доступный смартфон Apple в актуальной линейке.

Когда можно еще дешевле

Компания Apple снизила цены на свой новый смартфон iPhone 17e, который анонсировала в первых числах марта 2026 г., и который пока не успел поступить в продажу (релиз 11 марта 2026 г.), пишет портал Gizchina. Это первый такой случай в истории компании – Apple и раньше снижала цены на свои устройства, но только если они совсем плохо продавались, как было, например, недавний iPhone Air, или если выходила более новая модель.

К тому же важно подчеркнуть, iPhone 17e – это самый дешевый смартфон в модельном ряду Apple 2026 г. Он стоит $600 или 46,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 марта 2026 г. Иными словами, Apple сделала свой самый доступный смартфон еще более доступным.

Другое дело, что касается это пока лишь одного Китая – только в этой стране iPhone 17e можно купить с очень солидной скидкой еще до старта продаж. Здесь за него просят 4199 юаней или около $580 (45,3 тыс. руб.), но в некоторых магазинах можно применить специальные купоны и приобрести смартфон за 3899 юаней или $539 (42,1 тыс. руб.).

Apple Apple iPhone 17e

На Россию такая щедрость Apple не распространяется. Компания ушла из страны в марте 2022 г, а ввезенный по параллельному импорту iPhone 17e стоит в рознице, как сообщал CNews, от 65 тыс. руб.

Что затеяла Apple

Китай – это один из крупнейших в мире рынков смартфонов ввиду того, что в стране проживают почти 1,5 млрд человек. Смартфоны Apple здесь в цене, однако все они «играют в высшей лиге», так как стоят дороже подавляющего большинства китайских Android-смартфонов.

Как пишет Gizchina, предлагая скидки на iPhone 17e до начала продаж, Apple хочет увеличить долю рынка во всех ценовых сегментах, в том числе средний, где она обычно не представлена. Задел для этого был сделан в 2025 г., когда вышел iPhone 16e, который тоже был самым доступным смартфоном Apple на тот момент, но тогда скидки на него никто не делал.

Судя по всему, Apple решила устроить демпинг именно сейчас далеко не просто так. Во всем мире стремительно дорожает оперативная память, и китайские производители смартфонов уже заявили о росте цен на свои мобильники. Xiaomi, к примеру, выдавала такие предупреждения как минимум дважды за последние полгода.

Все делать вовремя

Как пишет Gizchina, сейчас многие китайские вендоры смартфонов испытывают трудности. Некоторые повышают цены, предлагая при этом лишь небольшие улучшения в новых моделях по сравнению с предыдущими. Другие сокращают издержки за счет госсубсидий, пытаясь сохранить долю рынка без повышения цен. Обе стратегии сильно вредят прибыли.

Keming Tan / Unsplash Apple хочет зарабатывать на Китае еще больше

Тем временем Apple – одна из самых дорогих компаний мира, ее капитализация исчисляется триллионами долларов. И этот гигант решил резко снизить цены на свою и без того недорогую новинку.

И при этом iPhone 17e имеет более современные характеристики в сравнении с предшественником. Да, у него не изменились дизайн, камеры и дисплей, но теперь у него новый более современный модем Apple C1X, и более новый процессор – iPhone 17e работает на чипе Apple A19, iPhone 16e – на чипе Apple A18. К тому же у 17e минимум 256 ГБ встроенной памяти, тогда как iPhone 16e – лишь 128 ГБ в базовой комплектации.

В дополнение к перечисленному в iPhone 17e добавили беспроводную зарядку MagSafe, которой нет в 16e, и заодно поддержку беспроводной зарядки Qi второй ревизии. Наконец, новая модель оснащена защитным стеклом экрана Ceramic Shield второго поколения, а в 16e установлено стекло Ceramic Shield первой версии.

К чему это приведет

Раньше новые iPhone почти всегда стоили в Китае на 1000-2000 юаней дороже китайских конкурентов с аналогичными характеристиками. Это касалось и младших моделей, включая базовые номерные (iPhone 14, 15, 16 и пр.) и прошлогодний iPhone 16e. Из-за этого ценового разрыва многие покупатели в Китае предпочитали отечественные смартфоны на Android, что для Apple означало потерю прибыли. Теперь этот ценовой разрыв резко сокращается.

В сегменте ноутбуков происходит то же самое. В начале марта 2026 г. Apple показала новый MacBook Neo с процессором как в iPhone 16 Pro Max. Это полноценный мобильный ПК на базе macOS с совсем небольшим количеством компромиссов вроде отсутствия подсветки клавиатуры и наличия всего двух портов USB-C на корпусе, но это все еще самый дешевый современный MacBook.

Рекомендуемая цена MacBook Neo – те же $600, что Apple просит за iPhone 17e без учета скидок для китайских покупателей. Релиз обеих новинок состоится 11 марта 2026 г.