CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий

Рынок ИТ: итоги 2024
Рынок ИТ: итоги 2024 Российский ИТ-рынок продолжает развиваться и расти. По итогам 2024 г. суммарная выручка 500 в
|12.09.2025
|
«Инфосистемы Джет» представила исследование о состоянии ИТ-рынка России
Эксперты центра инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет» провели большое исследование, посвященное состоянию российского ИТ-рынка в 2025 г. и ключевым тенденциям цифровой трансформации. В опросе приняли участие более 120 компаний из различных отраслей — от банковского сектора и ИТ-индустрии до промышл
|
Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку?
Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку? События 2022–2024 годов поменяли картину российского ИТ-рынка и оказали огромное влияние на работу дистрибьюторов. Введение новых зако
|
Рынок ИТ: итоги 2023
ter;} .support-logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Партнеры 19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России Российский ИТ-рынок на фоне ухода западных вендоров продолжает
|
Рынок ИТ: итоги 2022
жет занять отечественный бизнес. В результате выручка крупнейших российских ИТ-компаний из рейтинга CNews100 выросла почти на 9%. В 2023 г. лидеры российского ИТ-рынка планируют развивать собст
|
Рынок ИТ: итоги 2021
сийских ИТ-компаний выросла на 17,8% Совокупная выручка участников юбилейного, двадцатого, рейтинга CNews100 в 2021 г. сократилась на 3,4% в рублях относительно 2020 г. и составила ₽1945 млрд.
|
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом»
123%. По итогам этого года мы ожидаем рост на уровне 30 %. Мы идем к своей цели — увеличить долю на российском ИТ-рынке до 6%. Это сложно, учитывая высокую конкуренцию и постоянное усложнение з
|22.08.2025
|
NGR Softlab вошла в рейтинг «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России 2024»
NGR Softlab вошла в топ-50 самых быстрорастущих ИТ-компаний России по версии рейтинга «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России 2024» в категории «Вендор ПО». Рост компании за 2024 г. составил более 48% по отношению к 2023 г. В этом году в ре
|20.08.2025
|
«СКБ Контур» поднялся в рейтинге крупнейших ИТ-компаний страны по версии CNews
Группа компаний «СКБ Контур» улучшила свои позиции в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний, составленном CNews: поднялась с 21 на 15 место. Опубликован рейтинг «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России» за 2024 г. По его итогам «СКБ Контур» занял 15 место, подня
|01.08.2025
|
«ИКС Холдинг» вошел в топ-3 крупнейших ИТ-компаний страны по версии CNews
«ИКС Холдинг» по итогам 2024 г. стал лидером роста среди крупнейших ИТ-компаний страны, подтверждают ведущие отраслевые рейтинги. Выручка холдинга за прошлый год выросла на 60,2% и составила 264,7 млрд руб. «ИКС Холдинг» вошел в топ-3 крупнейших ИТ-компаний
|28.07.2025
|
Zunami вошла в топ-30 разработчиков по версии CNews
казала Дарья Спиридонова, лидер по организационному развитию и операционной эффективности Zunami. В рейтинге CNews Analytics сравнили 500 крупнейших российских ИТ-компаний по выручке без учета
|25.07.2025
|
«Телеком биржа» вошла в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews
ИТ-интегратор «Телеком биржа» занял 182 место в рейтинге «CNews500:Крупнейшие ИТ-компании России» CNews Analytics. Аналитики издания оценивают выручку и штатную
|24.07.2025
|
CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews
Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 вошел в рейтинг 500 ведущих российских ИТ-компаний CNews по объему выручки, заняв в нем 251-е место. Как отмечают представители руководства CorpSoft24, с достижением «золотой середины» перед компанией открываются новые го
|24.07.2025
|
«Гринсайт» вошел в топ-500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews
твенного ПО и созданных при поддержке Фонда развития инноваций), вошла в рейтинг топ-500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews. Платформа Ensi и экосистема Ensi Cloud уже помогают крупн
|23.07.2025
|
Ventra в списке крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews
Ventra вошла в топ-100 рейтинга CNews500 «Крупнейшие ИТ-компании России 2024», заняв 63 место и показав двукратный рост в направлении ИТ-услуг. Ключевые направления бизнеса — ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг разработки и облачные решения. Нап
|23.07.2025
|
ГК Softline — шестое место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews
ГК Softline инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, вошла в топ-10 рейтинга «Крупнейшие ИТ-компании России 2024» агентства CNews Analytics. Совокупный оборот ГК Softline в 2024 г. достиг 120,6 млрд руб., что на 30% больше, чем годом ранее. CNews проводит рейтинг ежегодн
|21.07.2025
|
CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
к отрасли, но по-прежнему признает ИКТ основой стратегического развития страны. Разница в ₽10 трлн: российский ИТ-рынок в 2024 году Существующие оценки российского ИТ-рынка сильно разнятся. В т
|21.07.2025
|
CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России
получила чуть менее ₽50 млрд, прирост выручки за год составил 40%. Ветераны рейтинга Первый рейтинг CNews100 был опубликован более 20 лет назад. Есть несколько компаний, которые участвуют в исс
|21.07.2025
|
Российские ИТ-компании меняют бизнес-модели
риятия, которые относятся к субъектам КИИ, среди которых — банки, промышленность, телеком-компании. Российский ИТ-рынок за последние три года прошел несколько испытаний: уход западных вендоров,
|21.04.2025
|
Россия откроет ИТ-хаб в Индии
Хаб для российских ИТ-компаний «Иннопрактика» откроет хаб для российских ИТ-компаний в Индии,
|31.03.2025
|
Российская ИТ-компания заработала на онлайн-кассах почти 17 миллиардов
учка российского разработчика системы управления базами данных компании Postgres Professional достигла 9,3 млрд руб. Впервые российская компания превысила показатели американской Oracle. Объем продаж российских ИТ-компаний в 2024 г. на российском рынке составил 2,6 трлн руб., показав рост около 30%. Такие данные привел глава Ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валент
|27.03.2025
|
По данным «Монк Диджитал Лаб», Mos.Hub может стать достойной заменой GitHub на российском ИТ-рынке
а, как Mos.Hub, GitFlic, GitVerse и ряда других. В результате анализа эксперты Монк Диджитал Лаб пришли к выводу, что платформа Mos.Hub в будущем может стать полноценной заменой GitHub для участников российского ИТ-рынка. Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб». Облачное хранилище репозиториев Mos.Hub было создано Правительством Москвы в 2023 г. в рамках программы импортоза
|14.03.2025
|
Испугались не на шутку. Российские ИТ-компании умоляют государство о поддержке, если иностранные конкуренты вернутся
посредственно председателю правительства Михаилу Мишустину. В состав АРПЭ входит несколько десятков российских ИТ-компаний. В их числе – «Промобит», «Атол», Mobile Inform Group, «Инфоматика», «
|11.03.2025
|
«Ред Виртуализация» — серебряный призер рейтинга CNews
Продукт «Ред Виртуализация», разработанная «Ред Софт», получила высокую оценку, заняв второе место в престижном рейтинге CNews Analytics в категории «Виртуализация: Графические ускорители и сети». «Серебро» подтверждает высокий уровень программного обеспечения в области виртуализации серверов и рабочих с
|07.03.2025
|
Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование
Айсорс» вошла в топ-10 крупнейших ИТ-компаний в России, заняла 1 место в рейтинге самых эффективных ИТ-компаний России и 3 место в топ-10 игроков рынка цифровизации промышленности. В 2024 году
|06.03.2025
|
Рост выручки «Базальт СПО» в 2024 году выше роста российского ИТ-рынка — 33%
ИТ-рынка ИТ. Чистая прибыль —848,6 млн рублей. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Объем российского ИТ-рынка по итогам 2024 г. составил 3,3 трлн руб., что на 22% больше аналог
|20.02.2025
|
Индекс CNews: Эксперты ожидают рост российского ИТ-рынка в 2025 г., но оптимизма поубавилось
ания отвечали на следующие вопросы: Ваша оценка динамики российского ИТ-рынка в рублях в 2024 г.Ваш прогноз динамики российского ИТ-рынка в рублях в 2025 г. Варианты ответов в обоих случаях был
|06.02.2025
|
Российская ИТ-компания ищет экзорциста для изгнания демонов из сотрудников. Платят хорошо, но никакой удаленки
Изгнать демонов из айтишников Российская ИТ-компания ITGlobal.com разместила на сайтах с вакансиями объявление о найме в штат экзорциста (заклинателя, специалиста по ритуалам изгнания демонов). Редакция CNews обнаружила вак
|28.12.2024
|
МТС: российский ИТ-рынок в 2024 г. превысит 3,3 трлн руб., а его доля в ВВП страны достигнет 1,8%
етодология исследования «Перспективы ИТ-рынка 2024» основана на анализе выручки топ-1000 крупнейших ИТ-компаний России, что позволяет эффективно оценить размер и структуру рынка с точки зрения
|13.12.2024
|
Путин поддержал идею обязать ИТ-компании преподавать в вузах. Компании не в восторге
пании хотят обязать поддерживать высшее образование Министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании Правительства ознакомил Президента России Владимира Путина со своим предложением, обязывающим крупные ИТ-компании участвовать в подготовке кадров для отрасли. По словам министра, сейчас выпускники вузов по ИТ-специальностям «не полной мере соответствуют требованиям работодателей, запрос
|08.11.2024
|
Александр Пестунов -
Александр Пестунов, «Сигма»: На российском ИТ-рынке всего за 2 года кардинально изменилась структура продуктового предложения
модулей можно реализовывать любые ИТ-системы. Такой подход позволяет заказчику перейти на российскую ERP с меньшими затратами, а также сохранить огромную экспертизу российских специалистов по SAP для российского ИТ-рынка. Объясню подробнее. В большинстве крупных компаний SAP внедрялся как практически безальтернативное решение для высоконагруженных систем. Обучение работе с решениями этого в
|02.11.2024
|
Российская ИТ-компания отказалась принимать квалифицированного специалиста на работу, потому что так сказал таролог. Опрос
Таролог нужен, программист – нет Российские ИТ-компании начали консультироваться у гадалок, нанимать им программистов в штат или нет. Telegram-канал «Осторожно, новости» рассказал историю 23-летнего специалиста Артема из Новор
|16.10.2024
|
Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews
Basis Digital Energy занял первое место в рейтинге CNews «Конвейеры разработки-2024». Решение набрало 275 баллов по шести критериям, отражающим эффективность и безопасность отечественных систем управления DevOps-конвейерами. Это первое
|16.10.2024
|Российские ИТ-компании ужесточают требования к специалистам на фоне роста зарплат и увеличения рабочих нагрузок
|11.10.2024
|
Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза
ws SaaS В сравнении с динамикой топ-100 российских ИТ-компаний, млрд ₽ Динамика CNews SaaS Динамика CNews100 Выручка топ-20 поставщиков SaaS Источник: CNews Analytics, 2024 Изменения в группе л
|24.09.2024
|
Решение «Базис» для облачной защиты виртуальных сред названо лучшим по версии рейтинга CNews
Продукт российского вендора «Базис» — комплексная система защиты виртуальной инфраструктуры Basis Virtual Security — занял первое место в рейтинге CNews «Средства облачной защиты-2024». Это первая сводная оценка данного класса решений в России. Эксперты сопоставили продукты пяти российских разработчиков по восьми критериям, принц
|09.09.2024
|
Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO?
ремление компании уйти от санкций. Открытость и прозрачность Сейчас выходить на IPO стремятся много крупных ИТ-компаний с целью привлечения капитала для развития бизнеса. Например, в октябре 20
|31.07.2024
|
«Крайон» вошла в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России в рейтинге CNews300
ошла в первую сотню организаций в списке CNews300. Согласно CNews Analytics «Самые эффективные ИТ-компании 2023», «Крайон» заняла пятую позицию в рейтинге. Кроме того, вошла в первую сотню крупнейших ИТ-компаний России в 2023 г. Рейтинг «CNews300», составленный CNews Analytics, включает крупнейшие российские компании, предоставляющие ИТ-услуги, программное и аппаратное обеспечение. Согласно
|24.07.2024
|
Isource вошел в топ-10 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews
Isource вошел в топ-10 рейтинга «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России», поднявшись с 27 места в 2022 г. до 10 места в 2023 г. Аналитики издания ежегодно оценивают выручку и штатную численность российских поставщиков ИТ-услуг, програм
|24.07.2024
|
DCLogic вошла в топ-10 самых эффективных ИТ-компаний страны 2023 года по версии CNews
дущих интеграторов и разработчиков отечественного программного обеспечения и как одна из крупнейших ИТ-компаний России. Аналитическое агентство CNews Analytics представило рейтинги в области ин
