CNews 100 Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России Российский ИТ-рынок Российский рынок информационных технологий

CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий

СОБЫТИЯ


Рынок ИТ: итоги 2024

Рынок ИТ: итоги 2024 Российский ИТ-рынок продолжает развиваться и расти. По итогам 2024 г. суммарная выручка 500 в
12.09.2025 «Инфосистемы Джет» представила исследование о состоянии ИТ-рынка России

Эксперты центра инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет» провели большое исследование, посвященное состоянию российского ИТ-рынка в 2025 г. и ключевым тенденциям цифровой трансформации. В опросе приняли участие более 120 компаний из различных отраслей — от банковского сектора и ИТ-индустрии до промышл
Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку?

Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку? События 2022–2024 годов поменяли картину российского ИТ-рынка и оказали огромное влияние на работу дистрибьюторов. Введение новых зако
Рынок ИТ: итоги 2023

ter;} .support-logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Партнеры 19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России Российский ИТ-рынок на фоне ухода западных вендоров продолжает

Рынок ИТ: итоги 2022

жет занять отечественный бизнес. В результате выручка крупнейших российских ИТ-компаний из рейтинга CNews100 выросла почти на 9%. В 2023 г. лидеры российского ИТ-рынка планируют развивать собст
Рынок ИТ: итоги 2021

сийских ИТ-компаний выросла на 17,8% Совокупная выручка участников юбилейного, двадцатого, рейтинга CNews100 в 2021 г. сократилась на 3,4% в рублях относительно 2020 г. и составила ₽1945 млрд.

Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом»

123%. По итогам этого года мы ожидаем рост на уровне 30 %. Мы идем к своей цели — увеличить долю на российском ИТ-рынке до 6%. Это сложно, учитывая высокую конкуренцию и постоянное усложнение з
22.08.2025 NGR Softlab вошла в рейтинг «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России 2024»

NGR Softlab вошла в топ-50 самых быстрорастущих ИТ-компаний России по версии рейтинга «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России 2024» в категории «Вендор ПО». Рост компании за 2024 г. составил более 48% по отношению к 2023 г. В этом году в ре
20.08.2025 «СКБ Контур» поднялся в рейтинге крупнейших ИТ-компаний страны по версии CNews

Группа компаний «СКБ Контур» улучшила свои позиции в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний, составленном CNews: поднялась с 21 на 15 место. Опубликован рейтинг «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России» за 2024 г. По его итогам «СКБ Контур» занял 15 место, подня
01.08.2025 «ИКС Холдинг» вошел в топ-3 крупнейших ИТ-компаний страны по версии CNews

«ИКС Холдинг» по итогам 2024 г. стал лидером роста среди крупнейших ИТ-компаний страны, подтверждают ведущие отраслевые рейтинги. Выручка холдинга за прошлый год выросла на 60,2% и составила 264,7 млрд руб. «ИКС Холдинг» вошел в топ-3 крупнейших ИТ-компаний

28.07.2025 Zunami вошла в топ-30 разработчиков по версии CNews

казала Дарья Спиридонова, лидер по организационному развитию и операционной эффективности Zunami. В рейтинге CNews Analytics сравнили 500 крупнейших российских ИТ-компаний по выручке без учета

25.07.2025 «Телеком биржа» вошла в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

ИТ-интегратор «Телеком биржа» занял 182 место в рейтинге «CNews500:Крупнейшие ИТ-компании России» CNews Analytics. Аналитики издания оценивают выручку и штатную
24.07.2025 CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 вошел в рейтинг 500 ведущих российских ИТ-компаний CNews по объему выручки, заняв в нем 251-е место. Как отмечают представители руководства CorpSoft24, с достижением «золотой середины» перед компанией открываются новые го
24.07.2025 «Гринсайт» вошел в топ-500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews​

твенного ПО и созданных при поддержке Фонда развития инноваций), вошла в рейтинг топ-500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews. Платформа Ensi и экосистема Ensi Cloud уже помогают крупн
23.07.2025 Ventra в списке крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Ventra вошла в топ-100 рейтинга CNews500 «Крупнейшие ИТ-компании России 2024», заняв 63 место и показав двукратный рост в направлении ИТ-услуг. Ключевые направления бизнеса — ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг разработки и облачные решения. Нап
23.07.2025 ГК Softline — шестое место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

ГК Softline инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, вошла в топ-10 рейтинга «Крупнейшие ИТ-компании России 2024» агентства CNews Analytics. Совокупный оборот ГК Softline в 2024 г. достиг 120,6 млрд руб., что на 30% больше, чем годом ранее. CNews проводит рейтинг ежегодн
21.07.2025 CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

к отрасли, но по-прежнему признает ИКТ основой стратегического развития страны. Разница в ₽10 трлн: российский ИТ-рынок в 2024 году Существующие оценки российского ИТ-рынка сильно разнятся. В т
21.07.2025 CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

получила чуть менее ₽50 млрд, прирост выручки за год составил 40%. Ветераны рейтинга Первый рейтинг CNews100 был опубликован более 20 лет назад. Есть несколько компаний, которые участвуют в исс
21.07.2025 Российские ИТ-компании меняют бизнес-модели

риятия, которые относятся к субъектам КИИ, среди которых — банки, промышленность, телеком-компании. Российский ИТ-рынок за последние три года прошел несколько испытаний: уход западных вендоров,
21.04.2025 Россия откроет ИТ-хаб в Индии

Хаб для российских ИТ-компаний «Иннопрактика» откроет хаб для российских ИТ-компаний в Индии,

31.03.2025 Российская ИТ-компания заработала на онлайн-кассах почти 17 миллиардов

учка российского разработчика системы управления базами данных компании Postgres Professional достигла 9,3 млрд руб. Впервые российская компания превысила показатели американской Oracle. Объем продаж российских ИТ-компаний в 2024 г. на российском рынке составил 2,6 трлн руб., показав рост около 30%. Такие данные привел глава Ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валент
27.03.2025 По данным «Монк Диджитал Лаб», Mos.Hub может стать достойной заменой GitHub на российском ИТ-рынке

а, как Mos.Hub, GitFlic, GitVerse и ряда других. В результате анализа эксперты Монк Диджитал Лаб пришли к выводу, что платформа Mos.Hub в будущем может стать полноценной заменой GitHub для участников российского ИТ-рынка. Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб». Облачное хранилище репозиториев Mos.Hub было создано Правительством Москвы в 2023 г. в рамках программы импортоза
14.03.2025 Испугались не на шутку. Российские ИТ-компании умоляют государство о поддержке, если иностранные конкуренты вернутся

посредственно председателю правительства Михаилу Мишустину. В состав АРПЭ входит несколько десятков российских ИТ-компаний. В их числе – «Промобит», «Атол», Mobile Inform Group, «Инфоматика», «
11.03.2025 «Ред Виртуализация» — серебряный призер рейтинга CNews

Продукт «Ред Виртуализация», разработанная «Ред Софт», получила высокую оценку, заняв второе место в престижном рейтинге CNews Analytics в категории «Виртуализация: Графические ускорители и сети». «Серебро» подтверждает высокий уровень программного обеспечения в области виртуализации серверов и рабочих с
07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование

Айсорс» вошла в топ-10 крупнейших ИТ-компаний в России, заняла 1 место в рейтинге самых эффективных ИТ-компаний России и 3 место в топ-10 игроков рынка цифровизации промышленности. В 2024 году

06.03.2025 Рост выручки «Базальт СПО» в 2024 году выше роста российского ИТ-рынка — 33%

ИТ-рынка ИТ. Чистая прибыль —848,6 млн рублей. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Объем российского ИТ-рынка по итогам 2024 г. составил 3,3 трлн руб., что на 22% больше аналог
20.02.2025 Индекс CNews: Эксперты ожидают рост российского ИТ-рынка в 2025 г., но оптимизма поубавилось

ания отвечали на следующие вопросы: Ваша оценка динамики российского ИТ-рынка в рублях в 2024 г.Ваш прогноз динамики российского ИТ-рынка в рублях в 2025 г. Варианты ответов в обоих случаях был
06.02.2025 Российская ИТ-компания ищет экзорциста для изгнания демонов из сотрудников. Платят хорошо, но никакой удаленки

Изгнать демонов из айтишников Российская ИТ-компания ITGlobal.com разместила на сайтах с вакансиями объявление о найме в штат экзорциста (заклинателя, специалиста по ритуалам изгнания демонов). Редакция CNews обнаружила вак
28.12.2024 МТС: российский ИТ-рынок в 2024 г. превысит 3,3 трлн руб., а его доля в ВВП страны достигнет 1,8%

етодология исследования «Перспективы ИТ-рынка 2024» основана на анализе выручки топ-1000 крупнейших ИТ-компаний России, что позволяет эффективно оценить размер и структуру рынка с точки зрения

13.12.2024 Путин поддержал идею обязать ИТ-компании преподавать в вузах. Компании не в восторге

пании хотят обязать поддерживать высшее образование Министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании Правительства ознакомил Президента России Владимира Путина со своим предложением, обязывающим крупные ИТ-компании участвовать в подготовке кадров для отрасли. По словам министра, сейчас выпускники вузов по ИТ-специальностям «не полной мере соответствуют требованиям работодателей, запрос
08.11.2024 Александр Пестунов -

Александр Пестунов, «Сигма»: На российском ИТ-рынке всего за 2 года кардинально изменилась структура продуктового предложения

модулей можно реализовывать любые ИТ-системы. Такой подход позволяет заказчику перейти на российскую ERP с меньшими затратами, а также сохранить огромную экспертизу российских специалистов по SAP для российского ИТ-рынка. Объясню подробнее. В большинстве крупных компаний SAP внедрялся как практически безальтернативное решение для высоконагруженных систем. Обучение работе с решениями этого в
02.11.2024 Российская ИТ-компания отказалась принимать квалифицированного специалиста на работу, потому что так сказал таролог. Опрос

Таролог нужен, программист – нет Российские ИТ-компании начали консультироваться у гадалок, нанимать им программистов в штат или нет. Telegram-канал «Осторожно, новости» рассказал историю 23-летнего специалиста Артема из Новор
16.10.2024 Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews 

Basis Digital Energy занял первое место в рейтинге CNews «Конвейеры разработки-2024». Решение набрало 275 баллов по шести критериям, отражающим эффективность и безопасность отечественных систем управления DevOps-конвейерами. Это первое
16.10.2024 Российские ИТ-компании ужесточают требования к специалистам на фоне роста зарплат и увеличения рабочих нагрузок
11.10.2024 Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза

ws SaaS В сравнении с динамикой топ-100 российских ИТ-компаний, млрд ₽ Динамика CNews SaaS Динамика CNews100 Выручка топ-20 поставщиков SaaS Источник: CNews Analytics, 2024 Изменения в группе л
24.09.2024 Решение «Базис» для облачной защиты виртуальных сред названо лучшим по версии рейтинга CNews

Продукт российского вендора «Базис» — комплексная система защиты виртуальной инфраструктуры Basis Virtual Security — занял первое место в рейтинге CNews «Средства облачной защиты-2024». Это первая сводная оценка данного класса решений в России. Эксперты сопоставили продукты пяти российских разработчиков по восьми критериям, принц
09.09.2024 Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO?

ремление компании уйти от санкций. Открытость и прозрачность Сейчас выходить на IPO стремятся много крупных ИТ-компаний с целью привлечения капитала для развития бизнеса. Например, в октябре 20
31.07.2024 «Крайон» вошла в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России в рейтинге CNews300

ошла в первую сотню организаций в списке CNews300. Согласно CNews Analytics «Самые эффективные ИТ-компании 2023», «Крайон» заняла пятую позицию в рейтинге. Кроме того, вошла в первую сотню крупнейших ИТ-компаний России в 2023 г. Рейтинг «CNews300», составленный CNews Analytics, включает крупнейшие российские компании, предоставляющие ИТ-услуги, программное и аппаратное обеспечение. Согласно
24.07.2024 Isource вошел в топ-10 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Isource вошел в топ-10 рейтинга «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России», поднявшись с 27 места в 2022 г. до 10 места в 2023 г. Аналитики издания ежегодно оценивают выручку и штатную численность российских поставщиков ИТ-услуг, програм
24.07.2024 DCLogic вошла в топ-10 самых эффективных ИТ-компаний страны 2023 года по версии CNews

дущих интеграторов и разработчиков отечественного программного обеспечения и как одна из крупнейших ИТ-компаний России. Аналитическое агентство CNews Analytics представило рейтинги в области ин

Microsoft Corporation 25236 340
8983 286
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 266
Ростелеком 10306 265
Softline - Софтлайн 3261 237
SAP SE 5426 225
Oracle Corporation 6867 225
IBM - International Business Machines Corp 9551 207
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 205
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 198
Yandex - Яндекс 8434 184
Крок - Croc 1814 178
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 174
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 170
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 146
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 116
Cisco Systems 5222 116
HP Inc. 5761 112
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 111
Google LLC 12255 108
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 108
Корус Консалтинг ГК 1334 108
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 106
Intel Corporation 12541 104
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 103
Т1 Иннотех 198 103
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 327 102
Directum - Директум 1164 101
Dell EMC 5092 93
МегаФон 9892 90
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 88
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 86
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 86
Broadcom - VMware 2490 84
NVision Group - Энвижн Груп 685 84
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 84
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 84
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 83
Т1 Сервионика - Servionica 270 79
Т1 Иннотех - Дататех 98 78
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 271
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 165
РЖД - Российские железные дороги 2001 98
Газпром ПАО 1416 85
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 74
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 70
Почта России ПАО 2245 62
ГПБ - Газпромбанк 1174 59
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 58
Альфа-Банк 1868 55
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 53
ПСБ - Промсвязьбанк 901 52
Газпром нефть 670 46
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 43
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 40
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 40
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 39
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 39
Роснефть НК - нефтяная компания 528 39
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 38
Лента - Сеть розничной торговли 2267 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 34
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 32
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 32
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 32
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 30
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 29
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 29
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 27
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 27
ВТБ - ВТБ24 668 26
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 25
Транснефть 322 24
Русагро Группа Компаний 339 24
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 24
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 23
Возрождение - Коммерческий банк 351 23
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 583
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 179
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 176
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 167
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 163
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 147
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 146
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 146
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 134
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 125
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 110
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 101
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 89
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 89
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 85
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 82
Федеральное казначейство России 1879 79
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 72
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 70
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 68
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 59
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 54
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 50
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 49
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 49
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 48
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 48
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 37
Судебная власть - Judicial power 2412 37
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 36
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 35
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 35
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 32
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 31
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 31
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 31
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 27
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 25
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 24
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 141
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 109
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 69
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 36
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 19
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 14
Единая Россия - Политическая партия 316 12
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 12
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 11
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 10
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 10
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 8
OWASP - Open Web Application Security Project 118 7
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 19 7
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 6
Apache Software Foundation - ASF 221 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 4
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 4
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 3
ЛДПР 110 3
Демократическая политическая партия США 119 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2098
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 1466
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 1220
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 858
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 780
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 723
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 624
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 589
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 536
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 484
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 446
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 408
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 406
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 400
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 388
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 334
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 321
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 321
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 312
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 302
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 280
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 268
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 266
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 264
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 264
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 250
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 235
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 234
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 233
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 231
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 224
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 216
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 214
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 212
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 198
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 195
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 192
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 192
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 188
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 187
Linux OS 10896 203
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 133
Microsoft Windows 2000 8662 120
Microsoft Windows 16327 119
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 106
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 105
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 93
Google Android 14679 87
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 81
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 73
Новые облачные технологии - МойОфис 891 68
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 67
Apple iOS 8242 59
FreePik 1435 58
Oracle Java - язык программирования 3328 52
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 51
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 240 51
Microsoft Office 3952 50
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 45
НКТ - Р7-Офис 478 41
Apple iPhone 6 4862 38
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 38
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 37
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 35
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 34
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 33
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 33
Microsoft Azure 1460 31
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 31
Intel x86 - архитектура процессора 1982 31
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 30
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 30
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 30
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 271 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 29
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 27
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 26
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 26
Путин Владимир 3349 120
Шадаев Максут 1146 103
Макаров Валентин 241 54
Мишустин Михаил 734 48
Чернышенко Дмитрий 575 46
Калинин Александр 175 44
Никифоров Николай 1136 42
Рейман Леонид 1058 41
Медведев Дмитрий 1662 39
Ананьев Алексей 110 37
Кузовкин Алексей 155 32
Бобровников Борис 104 31
Ананьев Дмитрий 82 30
Мацоцкий Сергей 178 29
Генс Георгий 76 27
Фролов Денис 62 26
Комлев Николай 112 26
Калганов Игорь 53 26
Касперская Наталья 303 26
Нуралиев Борис 294 25
Лящ Михаил 49 25
Гольденберг Леонид 62 25
Паршин Максим 321 24
Натрусов Артем 312 24
Корнеев Сергей 84 23
Лачков Евгений 39 23
Калинин Алексей 74 22
Семенов Александр 164 22
Чаркин Евгений 314 21
Краснов Михаил 86 21
Лавров Владимир 95 21
Иодковский Станислав 100 20
Карачинский Анатолий 95 20
Яппаров Тагир 105 20
Смирнов Алексей 253 20
Сивцев Илья 164 19
Лашин Ренат 83 18
Степанов Владимир 89 18
Прянишников Николай 311 18
Щеголев Игорь 698 17
Россия - РФ - Российская федерация 156831 3302
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 835
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 487
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 421
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 346
Европа 24634 282
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 255
Украина 7793 139
Германия - Федеративная Республика 12936 138
Казахстан - Республика 5792 136
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 119
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 112
Индия - Bharat 5697 104
Россия - СФО - Новосибирск 4650 101
Беларусь - Белоруссия 6023 101
Азия - Азиатский регион 5748 100
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 99
Европа Восточная 3121 92
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 91
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 90
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 70
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 62
Ближний Восток 3030 61
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 58
Япония 13547 58
Франция - Французская Республика 7975 53
Африка - Африканский регион 3570 52
Земля - планета Солнечной системы 10658 52
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 50
Финляндия - Финляндская Республика 3658 49
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 48
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 47
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 43
Нидерланды 3631 42
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 41
Узбекистан - Республика 1869 41
Америка Латинская 1880 41
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 40
Европа Западная 1492 40
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1559
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1176
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 788
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 632
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 628
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 600
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 561
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 506
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 394
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 392
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 354
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 316
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 312
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 287
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 281
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 238
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 234
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 229
Энергетика - Energy - Energetically 5524 219
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 192
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 185
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 184
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 179
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 179
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 177
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 171
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 171
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 167
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 160
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 154
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 153
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 150
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 149
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 145
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 135
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 134
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 131
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 131
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 131
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 129
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 138
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 103
Ведомости 1233 61
TAdviser - Центр выбора технологий 425 55
Forbes - Форбс 910 37
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 31
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 27
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 22
CNews - ZOOM.CNews 1854 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 16
CNews TV 747 14
CNews Журнал 166 14
Bloomberg 1417 14
РИА Новости 984 10
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 8
Госрасходы - портал 70 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 6
ComNews - Медиа-бизнес 135 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 6
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 5
WikiLeaks 120 5
Wikipedia - Википедия 585 5
The Register - The Register Hardware 1696 5
Известия ИД 704 5
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 5
The Washington Post 342 5
РБК ТВ - телеканал 82 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 4
Vc.ru - Виси.ру 39 4
Tom’s Hardware 516 3
VK - Mail.ru Hi-tech 47 3
FT - Financial Times 1259 3
Mash - telegram-канал 19 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 3
Apps4All 26 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 3
Компьютерра 44 3
NYT - The New York Times 1086 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 3
Незыгарь - Telegram-канал 5 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 796
IDC - International Data Corporation 4943 232
Gartner - Гартнер 3608 109
CNews Рынок ИТ-услуг 170 51
CNews Fast рейтинг 54 45
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 44
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 27
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 24
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 22
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 21
CNews SaaS рейтинг 27 19
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 17
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 17
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 14
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 14
CNews Инновация года - награда 133 10
Juniper Research 551 9
CNews Mobile - рейтинг 23 8
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 8
Forrester Research 828 8
НМГ - Медиалогия 34 7
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 7
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 6
BCG - Boston Consulting Group 111 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 5
Informa - Ovum - Omdia 138 5
Российский рынок ERP 20 5
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 5
CNews ИТ-инфраструктура 28 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 5
CNews Облачные сервисы 23 5
IDC Russia - IDC Россия 183 4
CNews Tenders 18 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 4
Gartner IT Spending and Staffing 4 4
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 4
Markets&Markets Research 113 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 3
ABI Research 235 3
Technavio 28 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 42
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 41
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 41
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 32
Т1 Цифровая академия 49 30
РАН - Российская академия наук 2014 28
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 23
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 19
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 16
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 15
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 15
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 14
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 14
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 13
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 13
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 12
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 10
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 10
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 10
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 9
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 8
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 7
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 7
МЭИ - Московский энергетический институт 157 7
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 7
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 6
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 6
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 6
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 103
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 96
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 93
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 85
CNews AWARDS - награда 549 67
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 44
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 33
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 23
День молодёжи - 27 июня 998 16
CNews FORUM Кейсы 280 15
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 15
CNews ИТ-стратегия 32 9
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 9
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 8
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 8
CeBIT 612 7
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 6
Docflow 147 6
Международный женский день - 8 марта 371 6
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 5
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 4
CNews APPWards 36 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
РИФ - Российский Интернет Форум 90 4
ИнфоКом 118 4
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 4
1С:Проект года 28 3
CNews Мисс ИТ России 12 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Microsoft Dynamics AX Forum 27 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 2
Час кода - международное движение 11 2
