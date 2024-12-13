Путин поддержал идею обязать ИТ-компании преподавать в вузах. Компании не в восторге

Президент Владимир Путин поддержал идею Минцифры обязать крупные ИТ-компании тратить 5% от сэкономленных на налогах денег на высшее образование. Предполагается, что эти деньги пойдут на направление компаниями сотрудников на преподавательскую деятельность. У ИТ-компаний возникли вопросы к данному предложению.

Крупные ИТ-компании хотят обязать поддерживать высшее образование

Министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании Правительства ознакомил Президента России Владимира Путина со своим предложением, обязывающим крупные ИТ-компании участвовать в подготовке кадров для отрасли.

По словам министра, сейчас выпускники вузов по ИТ-специальностям «не полной мере соответствуют требованиям работодателей, запросу текущего дня, связанному с разработкой суперсовременных решений». При этом вузам сложно конкурировать и привлекать преподавателей необходимой квалификации.

В результате Максут Шадаев предложил обязать ИТ-компании, имеющие налоговые льготы, обеспечить определенный объем преподавания в вузах и определенный объем стажировки студентов. Путин назвал данную идею справедливой. «Мне кажется, что и коллеги в этих компаниях также должны с пониманием к этому отнестись, - заявил Президент. - В конечном счете это же для и бизнеса и должно быть сделано».

Как ИТ-компании должны будут вкладываться в образование

Идею обязать ИТ-компании участвовать в ИТ-образовании Максут Шадаев впервые выдвинул летом 2024 г. Речь идет о том, что крупные ИТ-компании, имеющие льготы по налогам, должны будут тратить 5% от сэкономленных на налогах денежных средствах на высшее образование. «Прежде всего нас волнуют те кадры, которые крупные ИТ-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы», - говорил министр.

Позднее Минцифры подготовило проект методики, по которой крупные ИТ-компании должны будут тратить 5% от сэкономленных на налогах денежных средств на высшее ИТ-образование. Об этом сообщили участники конференции «ИТ Форум Руссофт: профессионалы или Кадры 2024».

По словам гендиректора компании «Киберпротект» Елены Бочаровой, указанное требование коснется компаний с выручкой более 1 млрд руб. и числом специалистов более 100.

О том, что эта методика уже подготовлена, сообщил также замгендиректора московского макрорегионального филиала «СКБ Контур» Константин Гранков. По его мнению, ошибкой является отсутствие каких-либо мер поддержки в части среднего и специального образования.

Вице-президент по науки и технологиям Infowatch Андрей Зарубин соглашается, что начинать готовить кадры надо не с выпускников вузов, а с тех, кто туда только собирается поступать. Касательно подготовленного Минцфиры проекта методики, Зарубин говорит, что «регулятор пытается навязать нам то, что мы и так делаем, предполагаю, что ни во что хорошее это не выльется».

По данным председателя правления ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, предполагается, что 5% сэкономленных на налогах денежных средствах ИТ-компнаии должны будут конвертировать в преподавание лекций их сотрудниками в вузах. Макаров считает странным, что в методике речь идет только о лекциях в вузах, при этом не учитывают тренинга, а также образовательные мероприятия в колледжах.

Критика со стороны ИТ-компаний

В подготовленной Минцифры методике действительно не идет речь о перечислении денежных средств, предполагается лишь обеспечить участие ИТ-фирм в преподавании в вузах, рассказал CNews председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

«Объем данного преподавания предполагается оценивать в условных «затратах» и он должен быть соразмерен тем самым 5% от налоговой экономии, - объясняет Смирнов. Сейчас фактически все серьезные фирмы активно работают с вузами и другими учебными заведениями, и важно, чтобы новые требования не разрушили эту работу, вынудив перераспределить ресурсы на другие формы работы, которые фирмы считают менее продуктивными.

Смирнова беспокоит то, что все требования сейчас носят односторонний характер - в отношении бизнеса, но не в отношении вузов, что поставит фирмы в зависимое положение при организации работы. «Также не понятно, почему фирма, занимающаяся разработкой САПР, должна готовить программистов, а не инженеров, хотя ее компетенции сильны именно в инженерном деле, - добавляет эксперт. Или почему разработчик ОС или СУБД должен обучать не системных администраторов и не специалистов, разбирающихся в основах ОС и СУБД, а просто программистов».

В пресс-службе «СКБ Контур» добавили необходимость учитывать, что вузы не смогут со своей стороны подтвердить всю сумму затрат ИТ-компании, так как львиная доля затрат не проходит через вуз, а выплачивается ИТ-компанией напрямую (например, в виде премий своим сотрудникам за участие в образовательной деятельности). «Также возникает вопрос, какие обязательства в предлагаемой схеме возьмет на себя вуз, - считают в компании. - И нельзя допустить, чтобы ресурсы ИТ-компаний, выделяемые сейчас на образовательные цели, стали бы перенаправляться только на вузы.

Готовы ли разработчики ИТ-компаний стать преподавателями

Директор направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО» Татьяна Губина считает, что в ИТ-компаниях есть лишь считанное число разработчиков, готовых преподавать и читать лекцию. Тем более лишь малая часть ИТ-компаний в принципе смогут преподавать студентам математику. В то же время вузы нуждается в компетенциях со стороны бизнеса, полагает Губина.

По мнению главы Фонда развития ИТ-образования Ростовской области Андрея Букеров, отправлять сотрудников ИТ-компаний читать лекции - «не очень хорошая идея». «Практика показывает, что энтузиазм преподавать проходит, так как преподавание - это определенное призвание. Правильнее тем, кто по призванию хочет преподавать, дать нужные компетенции», - считает Букеров (цитата по Форуму по инновационных центров, ФИЦ).

Пресс-служба Минцифры не ответила на вопрос CNews относительно проекта.

Какие налоговые льготы есть у ИТ-компаний

В 2020 г. ставка налога на прибыль для ИТ-компаний была снижена с 20% до 5%, а размер страховых взносов - с 14% до 7,6%. В 2022 г. ставка налога на прибыль для ИТ-компаний была снижена до 0% до конца 2024 г.

В 2024 г. базовая ставка налога на прибыль была увеличена с 20% до 25%, для ИТ-компаний - до 5%. Такое льготное значение будет действовать до конца 2030 г. Налоговые льготы предоставляются только ИТ-компаниям, прошедшим аккредитацию в Минцифры.