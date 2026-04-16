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Руссофт НП Russoft Форт-Росс АРПО Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения NSDA National Software Development Association

Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association

Ассоциация РУССОФТ -  объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России. РУССОФТ объединяет 250 ИТ-компаний со штатом более 70 000  сотрудников. Ассоциация представляет всю индустрию разработки ПО в России. Ключевыми направлениями деятельности РУССОФТ являются продвижение интересов компаний-разработчиков программного обеспечения на государственном уровне, предоставление ИТ-компаниям возможностей для выхода на глобальный рынок. 

Учреждено 9 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге (первоначальное название — Санкт-Петербургский консорциум разработчиков информационных технологий «Форт-Росс»). 10 сентября 2004 года консорциум «Форт-Росс» объединился с Ассоциацией разработчиков программного обеспечения и изменил название на «Руссофт».

СОБЫТИЯ


16.04.2026 «Руссофт»: замедление интернет-сервисов и сохранение цифровой экономики – взгляд отрасли

ономические издержки при укреплении кибербезопасности страны. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Ключевой вектор обсуждения: необходимость перехода к точечному и технологически обо
19.03.2026 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Лучшее ИТ-СМИ Ассоциация «Руссофт», объединяющая более 380 ИТ-компаний с общим штатом свыше 100 тыс. сотрудников, вручи
05.03.2026 Компания Modus вошла в состав Ассоциации «Руссофт»

вления данными (BI, ETL), объявил о вступлении в Ассоциацию разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Это объединение является крупнейшим и наиболее авторитетным сообществом компаний-ра
06.02.2026 Axenix объявила о вступлении в ассоциацию «Руссофт»

Консалтинговая технологическая компания Axenix стала членом ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Статус участника объединения закреплен за компанией с января 2026 г. «Руссофт» – объединение компаний-разработчиков программного обеспечения в России, включающее 386 ИТ-компани
09.10.2025 Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++

на протяжении многих лет считался самым любимым у них. Как сообщили CNews представители ассоциации «Руссофт» (некоммерческое партнерство (ассоциация) российских компаний-разработчиков программн
08.10.2025 «Оператор Газпром ИД» и Ассоциация «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве

ООО «Оператор Газпром ИД» и Ассоциация российских компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ открывает новые перспективы для совм
11.09.2025 Российский разработчик САЕ-платформы из корпорации ITG «Гамма Тех» присоединился к «Руссофт»

ления корпорации ITG, отвечающее за разработку систем автоматического проектирования) к Ассоциации «Руссофт» — объединения российских компаний-разработчиков программного обеспечения. По его сло
14.08.2025 ИТ-холдинг «Т1» и Руссофт: к 2030 г. более половины российского бизнеса планирует стать независимым от зарубежного ПО

ого до конца 2025 г. Еще 56,7% организаций рассчитывают добиться аналогичного результата в промежутке с 2026 по 2030 г. Такие данные приведены в совместном исследовании ИТ-холдинга «Т1» и ассоциации «Руссофт» «Особенности автоматизации и цифровизации крупного российского бизнеса». «Более половины компаний из разных отраслей собираются достичь импортонезависимости к 2030 г. Тем не менее, нес
25.06.2025 Корпорация развития Удмуртии и Ассоциация «Руссофт» заключили соглашение о сотрудничестве

звития Удмуртской Республики» и Некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Документ закрепляет намерение сторон работать совместно над развитием ИТ-отрасли Уд
19.06.2025 Ассоциация «Руссофт» и Санкт-Петербургская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве

Ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» заключили соглашение о сотр
10.06.2025 Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов

Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов, разработанную по инициативе АПКИТ при участии «Руссофт». Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Ключевую роль в создании системы сыграли отраслевые объединения, включая «Руссофт» и АРПП «Отечественный софт». Представи
04.06.2025 «Руссофт» и консалтинговая компания «Деларей» подписали меморандум о сотрудничестве

Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и консалтинговой компанией «Деларей». Соглашение подписали президент «Руссофт» Валентин Макаров и генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» Юрий Шурыгин. Документ н
23.05.2025 Подписано соглашение о сотрудничестве между «Руссофт» и «Газовым Союзом»

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и союзом организаций и партнеров газовой отрасли «Газовый Союз». Соглашение направлено на установление деловых контактов и поиск партнеров для всестороннего развития нефтегазовой отрас
06.02.2025 Ассоциация «Руссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с IT Park Uzbekistan

Ассоциация «Руссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с IT Park Uzbekistan. Подписантами стали Вален
21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт»

связаны многие серьезные изменения условий, в которых ИТ-бизнес должен был продолжать свою и так сложную, критически необходимую работу. Тем не менее, софтверной отрасли удалось вырасти (по оценкам «Руссофт», совокупный оборот вырастет на 32% по итогам 2024 г.), выстоять все сложности и подойти готовой к новым вызовам, что принесет 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт

27.12.2024 Компания Fork-Tech вступила в ассоциацию «Руссофт»

Финтех-разработчик и интегратор Fork-Tech присоединился к некоммерческому партнерству разработчиков программного обеспечения «Руссофт». На платформе ассоциации «Руссофт» Fork-Tech намерен активно развивать взаимодействие с представителями рынка ИТ-разработчиков. В планах компании обмен лучшими практиками разраб
26.12.2024 Корпорация ITG присоединилась к ассоциации «Руссофт»

Корпорация ITG, основанная Дмитрием Гачко, официально стала членом ассоциации «Руссофт». Решение об этом утверждено на заседании правления ассоциации, которое состоялось 25 декабря 2024 г. в технопарке ИТМО. Члены правления единогласно проголосовали за включение ITG в сос
11.12.2024 Избран новый состав правления «Руссофт»

В Москве прошло общее собрание «Руссофт», где были подведены итоги работы ассоциации за год, а также определены планы на 2025
09.09.2024 «Руссофт»: российская софтверная индустрия развивается на фоне резкого сокращения инвестиций

ы сделаны по результатам опроса софтверных компаний, проведенного в рамках ежегодного исследования «Руссофт» в феврале-апреле 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Согл
04.09.2024 «Руссофт»: текучка персонала в сфере разработки ПО стабилизировалась в районе 12%

но говорить о небольшом колебании вверх и вниз в разные годы. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». До 2015 г. включительно доля профильных сотрудников, покинувших софтверные компании
28.08.2024 Российский рынок ПО растет с ускорением

Темпы роста российского рынка программного обеспечения по итогам 2023 г. оказались намного выше, чем годом ранее. Размер этого рынка, по версии ассоциации «Руссофт», достиг 1,303 трлн руб. при увеличении за год на 15%. Годом ранее прирост в рублевом выражении был символическим — 1%. Значительный рост рынка ПО зафиксирован несмотря на уход с россий
20.08.2024 «Руссофт»: замедлилось падение популярности зарубежных ОС и СУБД

олжились, но уже стали не столь значительными и однозначными. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Популярность ОС и СУБД среди российских разработчиков ПО оценивается по двум показа
07.08.2024 Комитет по ИБ ассоциации «Руссофт» возглавил замгендиректора Zecurion

Заместитель генерального директора Zecurion, российского разработчика решений для защиты информации от киберугроз, Александр Ковалёв возглавил комитет по информационной безопасности ассоциации «Руссофт». В рамках комитета Александр будет отстаивать интересы участников комитета на государственном уровне и продвигать бренд российской кибербезопасности на зарубежных рынках дружественных

05.08.2024 Компания «Кастис» присоединилась к ассоциации «Руссофт»

Компания «Кастис» (Custis) стала членом ассоциации «Руссофт», объединения компаний-разработчиков программного обеспечения России, включающего более 350 ИТ-компаний со штатом свыше 100 тыс. сотрудников. Сотрудничество с «Руссофт» позволит

31.07.2024 Сбежали – невелика беда. Резкий отъезд программистов за рубеж не сломил российскую ИТ-сферу

ммистов за рубеж значительной проблемы для своего бизнеса, сообщили CNews представители ассоциации «Руссофт». Даже в 2022 г., когда бегство ИТ-специалистов за рубеж по разным причинам стало оче
19.07.2024 Российские программисты перестали богатеть со страшной силой. Теперь их зарплаты растут медленнее, чем в целом по стране

Инфляцию удалось обогнать Эксперты ассоциации «Руссофт», объединяющей российских разработчиков программного обеспечения, сообщили CNews о за
28.05.2024 NGR Softlab стал участником «Руссофт»

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab стал участником НП «Руссофт», ведущего объединения ИТ-компаний в России. Сотрудничество направлено на развитие от
23.04.2024 Разработчик IP-телефонии «Авантелеком» вступил в «Руссофт»

Компания «Авантелеком» объявляет о вступлении в ассоциацию «Руссофт». ИТ-компания планирует усилить развитие собственной экспертизы в области внедрения речевых технологий в корпоративном и государственном секторе, а также масштабировать практику использ
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт»

реальности, распределенных реестров – основ Нового технологического уклада, в который Россия может вступить как один из лидеров вместе с другими странами БРИКС+. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Первые результаты импортозамещения Россия переходит в стадию реального импортозамещения, где появятся первые практические примеры использования полностью российских решений в различны
10.01.2024 Платформа eXpress стала членом ассоциации разработчиков «Руссофт»

Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress присоединилась к ассоциации «Руссофт», объединению российских разработчиков программного обеспечения. Решение о вступлении компании было принято 22 декабря 2023 на заседании правления ассоциации. Основной целью вступления

26.12.2023 Napoleon IT вступил в объединение разработчиков ПО «Руссофт»

ИТ-компания Napoleon IT стала членом ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Участие в ассоциации даст компании возможность устанавливать новые деловые контакты, обмениваться опытом и осуществлять совместные проекты с другими участниками. Об этом CNews сообщил
12.12.2023 Рейтинг регионов «Руссофт»: санкции вскрыли базовые проблемы развития разработки ПО

В новой версии рейтинга регионов «Руссофт», в котором отражаются условия для развития всего высокотехнологичного бизнеса на уро
07.11.2023 Исследование «Руссофт»: Краткий обзор состояния экспорта программного обеспечения из России

едения санкций в отношении российских компаний, объединение разработчиков программного обеспечения «Руссофт» при поддержке и участии АРПП «Отечественный софт» провели опрос среди российских раз
03.11.2023 UMNO digital вступила в «Руссофт» — крупнейшее объединение разработчиков российского ПО

ИТ-компания UMNO digital присоединилась к ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Участие в команде лидеров ИТ-индустрии страны позволит следить за трендами, обмениваться экспертизой и устанавливать деловые связи, укреплять ИТ-бренд и представлять технологии компан
01.11.2023 Innostage присоединилась к «Руссофт»

Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, вступила в некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Решение о вступлении Innostage в ассоциацию было принято членами правления объединения на ежегодном общем собрании 27 октября. В планах Innostage — активно участвовать в деятельности

20.10.2023 Российский рынок ПО вырос несмотря на уход западных ИТ-компаний

нежном выражении Объем российского рынка программного обеспечения (ПО), согласно оценке ассоциации «Руссофт», вырос на 1% в рублевом выражении и составил в 2022 г. 1,13 трлн руб., а в долларово
19.10.2023 Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его

Объем российского рынка ПО, согласно оценке Ассоциации «Руссофт», составил в 2022 г. 1,133 трлн руб. В рублевом выражении он увеличился на 1%, а в до
06.10.2023 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Лучшее ИТ-издание Ассоциация «Руссофт», объединяющая более 340 ИТ-компаний с общим штатом свыше 85 тыс. сотрудников, вручил
08.09.2023 Ассоциация «Руссофт» и сообщество «я-ИТ-ы» подписали соглашение о сотрудничестве

Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий «Клуб ИТ-
29.08.2023 Английский больше не нужен. В России резко снизился спрос на программистов, знающих иностранные языки

проса на разработчиков ПО, владеющих иностранными языками, сообщили CNews представители Ассоциации «Руссофт». По их словам, это стало следствием того, что в настоящее время Россия делит весь ми

Публикаций - 813, упоминаний - 1387

Руссофт НП и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 79
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 65
Рексофт - Reksoft 488 63
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 58
9594 56
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 49
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 48
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 46
Yandex - Яндекс 9215 43
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 43
Ростелеком 10948 40
Intel Corporation 12811 40
Oracle Corporation 7074 40
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 36
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 34
Ред Софт - Red Soft 1236 34
Аурига - Auriga 77 32
SAP SE 5601 30
Softline - Софтлайн 3743 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 29
Ланит - Artezio - Артезио 97 28
Google LLC 12688 28
VK - Mail.ru Group 3602 27
InfoWatch - Инфовотч 1185 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Apple Inc 13154 23
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 23
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 20
Huawei 4675 19
TrueConf - ТруКонф 453 18
Lenovo Motorola 3566 18
Cisco Systems 5372 18
Крок - Croc 1964 18
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
Spirit DSP - Спирит Корп 482 15
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 15
Comindware - Колловэар 202 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 23
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
РВК - Российская венчурная компания 571 16
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Альфа-Банк 1979 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
Газпром нефть 725 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Почта России ПАО 2370 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
Русагро Группа Компаний 379 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
ЦИАН - CIAN 192 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
Газпром ПАО 1493 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 5
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Boeing 1031 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 4
Coca-Cola Company 261 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 273
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 86
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 85
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 74
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 68
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 64
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 52
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 21
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 16
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 14
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 11
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 11
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 8
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 8
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 199
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 150
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 25
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 21
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 20
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 13
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 11
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 10
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 9
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 8
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 5
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
Ассоциация менеджеров 107 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 3
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 3
ЛДПР 116 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 383
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 314
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 172
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 158
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 138
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 114
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 114
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 91
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 86
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 84
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 80
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 76
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 72
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 66
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 65
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 65
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 51
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 50
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 46
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 46
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 43
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 42
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 40
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 40
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 39
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 34
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 34
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 33
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 31
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 30
Linux OS 11533 87
Реестр добросовестных экспортеров 213 42
Microsoft Windows 16882 40
Новые облачные технологии - МойОфис 958 35
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 29
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 28
Google Android 15243 25
Oracle Java - язык программирования 3469 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
Apple iOS 8583 18
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 13
Apple macOS 2419 13
НКТ - Р7-Офис 543 11
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 8
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 8
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 8
C/C++ - Язык программирования 894 8
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 8
Ред Софт - Ред платформа 31 8
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 8
Microsoft Office 4170 8
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 7
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
Макаров Валентин 251 246
Путин Владимир 3454 60
Шадаев Максут 1210 58
Комлев Николай 113 36
Мишустин Михаил 787 34
Смирнов Алексей 269 32
Егоров Александр 88 27
Паршин Максим 323 26
Касперская Наталья 319 26
Парфентьев Алексей 183 26
Рейман Леонид 1065 25
Медведев Дмитрий 1665 24
Чернышенко Дмитрий 580 20
Лашин Ренат 87 16
Орловский Виктор 408 15
Никифоров Николай 1138 14
Рустамов Рустам 548 14
Рубанов Владимир 76 13
Пунтиков Николай 26 13
Трандин Сергей 128 13
Андреев Сергей 67 11
Щеголев Игорь 699 11
Матвеев Лев 64 11
Массух Илья 239 10
Терехов Андрей 40 10
Шалманов Сергей 202 10
Ускова Ольга 174 9
Овчаренко Юрий 41 9
Хинштейн Александр 148 9
Шмулевич Марк 90 9
Кирьянова Александра 169 8
Покровский Иван 136 8
Вронская Светлана 21 8
Смородин Геннадий 16 8
Простоквашин Игорь 35 8
Панченко Иван 197 7
Лощинин Дмитрий 41 7
Уткин Никита 40 7
Плуготаренко Сергей 89 7
Василенко Евгения 23 7
Россия - РФ - Российская федерация 166166 766
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 196
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 167
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 140
Индия - Bharat 5869 102
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 98
Европа 24963 96
Германия - Федеративная Республика 13221 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 67
Украина 7928 62
Беларусь - Белоруссия 6289 53
Азия - Азиатский регион 5920 49
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 36
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 35
Казахстан - Республика 6047 35
Ближний Восток 3154 34
Европа Восточная 3138 33
Африка - Африканский регион 3640 32
Россия - СФО - Новосибирск 4875 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 29
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 27
Канада 5081 27
Япония 13807 25
Франция - Французская Республика 8177 23
Финляндия - Финляндская Республика 3697 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Европа Западная 1496 19
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 19
Израиль 2856 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Америка - Американский регион 2206 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 17
Бразилия - Федеративная Республика 2520 17
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 15
Южная Корея - Республика 7051 15
Швеция - Королевство 3781 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 15
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 418
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 279
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 211
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 192
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 190
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 181
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 112
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 98
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 97
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 90
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 80
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 75
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 64
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 63
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 63
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 59
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 55
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 54
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 49
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 49
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 45
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 45
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 43
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 43
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 42
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 42
Образование в России 2893 40
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 39
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 38
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 36
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 36
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 34
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 33
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 31
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 31
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 31
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 47
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 24
Ведомости 1466 19
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 13
Forbes - Форбс 1002 9
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 5
Известия ИД 770 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
TechnologyAdvice - eWeek 230 4
РИА Новости 1033 3
ComputerWorld 144 3
Rambler Group - Секрет фирмы 39 3
InformationWeek 241 3
Bloomberg 1627 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
NYT - The New York Times 1100 2
Crunchbase 74 2
The Washington Post 350 2
Vc.ru - Виси.ру 42 2
CNews Северо-Запад 24 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
FT - Financial Times 1296 2
ZDnet 663 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
The Guardian - Британская газета 406 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
VentureBeat 90 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Деловой Петербург 40 1
Harvard Business Review 22 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Госрасходы - портал 70 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 153
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 92
IDC - International Data Corporation 4975 35
Gartner - Гартнер 3658 34
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 9
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews Инновация года - награда 155 4
Microsoft Research 144 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 3
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
IAOP Global Outsourcing 100 18 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
Forbes Global 2000 50 2
Gartner - Dataquest 353 2
Datamonitor 83 2
Aberdeen Group 53 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Fortune Global 500 295 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Discovery Research Group 22 1
IDC Financial Insights 10 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
Grand View Research 25 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
The Network 8 1
Tagline - Тэглайн 30 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
Gartner - AMR Research 48 1
CB Insights 10 1
QS World University Rankings 4 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 19
РАН - Российская академия наук 2122 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 18
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 15
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 11
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 8
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 5
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 52
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 19
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 15
CeBIT 614 11
CNews AWARDS - награда 571 11
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 9
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
CNews FORUM Кейсы 313 4
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
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Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
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Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Единый день голосования 143 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Microsoft Business Forum 11 1
Gartner Outsoursing & IT Services Summit 1 1
1С:Проект года 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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