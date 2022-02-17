Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association

Ассоциация РУССОФТ - объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России. РУССОФТ объединяет 250 ИТ-компаний со штатом более 70 000 сотрудников. Ассоциация представляет всю индустрию разработки ПО в России. Ключевыми направлениями деятельности РУССОФТ являются продвижение интересов компаний-разработчиков программного обеспечения на государственном уровне, предоставление ИТ-компаниям возможностей для выхода на глобальный рынок.

Учреждено 9 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге (первоначальное название — Санкт-Петербургский консорциум разработчиков информационных технологий «Форт-Росс»). 10 сентября 2004 года консорциум «Форт-Росс» объединился с Ассоциацией разработчиков программного обеспечения и изменил название на «Руссофт».