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Руссофт НП Russoft Форт-Росс АРПО Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения NSDA National Software Development Association

Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association

Ассоциация РУССОФТ -  объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России. РУССОФТ объединяет 250 ИТ-компаний со штатом более 70 000  сотрудников. Ассоциация представляет всю индустрию разработки ПО в России. Ключевыми направлениями деятельности РУССОФТ являются продвижение интересов компаний-разработчиков программного обеспечения на государственном уровне, предоставление ИТ-компаниям возможностей для выхода на глобальный рынок. 

Учреждено 9 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге (первоначальное название — Санкт-Петербургский консорциум разработчиков информационных технологий «Форт-Росс»). 10 сентября 2004 года консорциум «Форт-Росс» объединился с Ассоциацией разработчиков программного обеспечения и изменил название на «Руссофт».


17.02.2022 Группа «Т1» стала членом ассоциации «Руссофт»
04.02.2022 ГК «Иннотех» вошла в состав НП «Руссофт»
14.01.2022 «Руссофт»: разработка ПО в регионах растет быстрее, чем в двух столицах
23.12.2021 «Опора России» и НП «Руссофт» договорились о сотрудничестве
10.12.2021 Аналитический центр при Правительстве России и НП «Руссофт» подписали соглашение об информационном взаимодействии
26.11.2021 Начал работу новый состав правления НП «Руссофт»
16.11.2021 Генеральный директор «Рексофт» вновь вошел в правление НП «Руссофт»
28.09.2021 Пока ИТ-компании бегут из России за инвестициями, российские инвесторы уезжают, чтобы вкладываться в иностранцев
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows
31.08.2021 «Руссофт»: софтверные компании стали чуть лучше оценивать условия ведения бизнеса в России
19.07.2021 Исследование «Руссофт»: в России ежегодно появляется около 100 компаний, которые занимаются разработкой ПО
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку
03.06.2021 На заседании Cовета РУССОФТ Аркадий Лобас предложил новый взгляд на подходы к импортозамещению в финансовом секторе
29.12.2020 «Неофлекс» вступила в «Руссофт»
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО
14.12.2020 «Руссофт»: приток кадров в софтверную отрасль вырос на 10%
14.12.2020 «Руссофт»: отечественное ПО наступает, но без генерального плана
14.12.2020 «Руссофт»: российский экспорт компьютерных услуг в первом полугодии 2020 года составил $2,4 млрд
14.12.2020 «Руссофт»: российские разработчики хотят лучше узнать японский, французский и бразильский рынки
05.11.2020 Председатель совета директоров «Сёрчинформ» избран в правление «Руссофт»
06.10.2020 Разработка ПО в России голодает. Инвестиций на 60% меньше, чем нужно
01.04.2020 Zecurion вступил в «Руссофт»
25.03.2020 Mail.ru Cloud Solutions и «Руссофт» будут развивать рынок отечественного ПО
28.02.2020 Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса
27.01.2020 «Рексофт» принял участников заседания правления НП «Руссофт»
18.12.2019 Генеральный директор «Рексофта» вновь вошел в правление НП «Руссофт»
17.09.2019 ГК Astra Linux вступила в РУССОФТ
10.09.2019 Экспорт российского ПО резко замедлился из-за недоброжелательности США и ЕС
16.07.2019 ЦРЧК и «Руссофт» запускают проект по постдипломной подготовке ИТ-специалистов
06.02.2019 Экспорт российского софта резко ускорился и перевалил за $10 млрд в год
20.02.2018 Санкции не помеха: Экспорт российского софта в 2017 г. вырос более, чем на 10%
30.01.2018 «Руссофт» поможет «Ростелекому» в программе инновационного развития и импортозамещении
29.11.2017 «Руссофт»: разработка ПО стала одной из самых престижных профессий России
01.03.2017 «Астрософт» вошел в Некоммерческое Партнерство «Руссофт»
23.05.2016 Аналитики из «Руссофта» отменили падение российского ИТ-рынка на 40%
24.03.2016 Энергетики попросили российских разработчиков написать для них ПО ценой в сотни миллионов
17.12.2015 100 российских ИТ-компаний получили поддержку в рамках программы стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции
16.12.2014 SAP Labs СНГ присоединилась к российским разработчикам в «Руссофт»
11.11.2014 «Руссофт» определил лучшие ИТ-университеты России

Публикаций - 378, упоминаний - 547

Руссофт НП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Рексофт - Reksoft 334 42
Microsoft Corporation 22497 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 37
Luxoft - Люксофт 271 31
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 30
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 28
6072 25
1С-Битрикс - Bitrix 443 24
1С-ИжТиСи 5461 24
IBM - International Business Machines Corp 8941 23
Intel Corporation 11262 22
Yandex - Яндекс 5015 21
VK - Mail.ru Group 3057 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 19
Apple Inc 10683 18
Аурига - Auriga 62 17
Google LLC 10352 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 15
InfoWatch - Инфовотч 842 13
Крок - Croc 1616 13
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 12
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 11
Siemens AG - Siemens Group 2311 11
SAP SE 4595 11
Oracle Corporation 6035 11
Huawei 3222 10
Exigen Services 37 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
Spirit DSP - Спирит Корп 425 10
Lenovo Motorola 3463 10
ALT Linux - Альт Линукс 150 10
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 10
Artezio - Артезио 55 9
Прогноз 957 9
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 8
Ланит Терком - Lanit Tercom 35 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
Ростех - Ростехнологии 2532 8
Samsung Electronics 9333 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
РВК - Российская венчурная компания 530 12
Газпром нефть 439 10
HeadHunter Group - HH Group 423 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
Deutsche Bank - Дойчебанк 340 5
Альфа-Банк 1476 5
Почта России ПАО 1853 4
X5 Group 709 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 3
AliExpress 327 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Газпром ПАО 1008 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Avito - Авито 237 2
Coca-Cola Company 241 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Boeing 957 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 2
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 2
Wildberries - Вайлдберриз 185 2
Открытие ФК 2713 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
КонсультантПлюс 103 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 2
Наукоград - технопарк 42 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 16 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Societe Generale - Росбанк 438 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 145
Правительство РФ 8292 65
Президент Российской Федерации 3770 46
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 43
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 42
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 6
Счётная палата РФ 628 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
Администрация Президента РФ 904 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 19 3
World Bank Group - Всемирный банк 278 3
Правительство Москвы 1640 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 40 2
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 8
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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 20
Европа 12319 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 18
Россия - СФО - Новосибирск 3269 16
Европа Западная 1329 13
Казахстан - Республика 4467 13
Азия - Азиатский регион 3803 12
Финляндия - Финляндская Республика 1816 12
Канада 3319 11
Африка - Африканский регион 2928 11
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 11
Франция - Французская Республика 5665 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 10
Япония 10069 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 8
Швеция - Королевство 2072 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 8
Америка 2011 8
Ближний Восток 2549 8
Сингапур - Республика 1574 8
Южная Корея - Республика 4394 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 7
Европа Северная - Скандинавия 480 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 7
Израиль 1756 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 124
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 61
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 25
ЕСН - Единый социальный налог 98 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 15
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 12
Информационное общество - Государственная программа 1238 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 10
Образование в России 460 10
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 9
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 9
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 24 9
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 8
Технопарки, инновационные центры и наукограды 76 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 7
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 7
Федеральное законодательство 1944 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 7
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 372 7
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 156 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
Пиратство - Авторское право 592 4
Аутсорсинг 1351 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 15
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
Ведомости 375 6
EWeek 179 4
Forbes - Форбс 591 4
InformationWeek 231 3
ComputerWorld 139 2
Известия ИД 307 2
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РИА Новости 766 2
Bloomberg Businessweek 121 2
NYT - The New York Times 956 2
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КиноПоиск - портал о кино 130 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
ZDnet 584 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
FT - Financial Times 1118 2
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CRN 43 1
Dagens Industri 10 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Der Spiegel 143 1
Network World 32 1
91Mobiles 590 1
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CNET - Издание 1580 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 23
Gartner - Гартнер 3301 22
IDC - International Data Corporation 4671 21
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Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 9 2
BCG - Boston Consulting Group 85 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 16 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
Fortune Global 500 280 1
Microsoft Research 128 1
Discovery Research Group 21 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
Datamonitor 83 1
The Network 6 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
Grand View Research 15 1
Moody's Investors Service 135 1
500 Startups 4742 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 10
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 9
РАН - Российская академия наук 1397 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 133 4
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 3
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 3
ИРИ - Институт развития интернета 96 3
Сириус - Образовательный центр 125 3
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 3
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 12 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 21 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 3 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
CeBIT 454 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 3
CNews AWARDS - награда 347 3
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Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 2
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 21 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
ИнфоКом 59 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
Microsoft Business Forum 11 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
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Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 23 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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