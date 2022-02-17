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Руссофт НП Russoft Форт-Росс АРПО Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения NSDA National Software Development Association
Ассоциация РУССОФТ - объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России. РУССОФТ объединяет 250 ИТ-компаний со штатом более 70 000 сотрудников. Ассоциация представляет всю индустрию разработки ПО в России. Ключевыми направлениями деятельности РУССОФТ являются продвижение интересов компаний-разработчиков программного обеспечения на государственном уровне, предоставление ИТ-компаниям возможностей для выхода на глобальный рынок.
Учреждено 9 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге (первоначальное название — Санкт-Петербургский консорциум разработчиков информационных технологий «Форт-Росс»). 10 сентября 2004 года консорциум «Форт-Росс» объединился с Ассоциацией разработчиков программного обеспечения и изменил название на «Руссофт».
Руссофт НП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Валентин 173 135
|Путин Владимир 2542 37
|Мишустин Михаил 376 20
|Комлев Николай 55 19
|Медведев Дмитрий 1604 18
|Шадаев Максут 460 18
|Егоров Александр 67 17
|Касперская Наталья 248 17
|Паршин Максим 200 13
|Никифоров Николай 1161 13
|Рейман Леонид 1009 12
|Смирнов Алексей 166 12
|Чернышенко Дмитрий 320 12
|Пунтиков Николай 22 11
|Рубанов Владимир 68 10
|Щеголев Игорь 685 9
|Шмулевич Марк 88 7
|Андреев Сергей 59 7
|Овчаренко Юрий 30 7
|Уткин Никита 27 7
|Терехов Андрей 37 7
|Лощинин Дмитрий 37 7
|Массух Илья 202 6
|Пономарев Илья 66 6
|Кисляков Евгений 91 6
|Вронская Светлана 17 6
|Завилейский Михаил 16 6
|Василенко Евгения 19 6
|Исанин Антон 9365 5
|Хинштейн Александр 68 5
|Свириденко Андрей 95 5
|Покровский Иван 67 5
|Матвеев Лев 50 5
|Гавердовский Анатолий 16 4
|Оганесян Артак 31 4
|Сухарев Алексей 11 4
|Ускова Ольга 154 4
|Агамирзян Игорь 68 4
|Кудрин Алексей 94 4
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 4
Ключевых фраз выявлено - 1183272, в очереди разбора - 963020.
Создано именных указателей - 77471.
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