Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association

«Руссофт»: замедление интернет-сервисов и сохранение цифровой экономики – взгляд отрасли ономические издержки при укреплении кибербезопасности страны. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Ключевой вектор обсуждения: необходимость перехода к точечному и технологически обо

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России Лучшее ИТ-СМИ Ассоциация «Руссофт», объединяющая более 380 ИТ-компаний с общим штатом свыше 100 тыс. сотрудников, вручи

Компания Modus вошла в состав Ассоциации «Руссофт» вления данными (BI, ETL), объявил о вступлении в Ассоциацию разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Это объединение является крупнейшим и наиболее авторитетным сообществом компаний-ра

Axenix объявила о вступлении в ассоциацию «Руссофт» Консалтинговая технологическая компания Axenix стала членом ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Статус участника объединения закреплен за компанией с января 2026 г. «Руссофт» – объединение компаний-разработчиков программного обеспечения в России, включающее 386 ИТ-компани

Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++ на протяжении многих лет считался самым любимым у них. Как сообщили CNews представители ассоциации «Руссофт» (некоммерческое партнерство (ассоциация) российских компаний-разработчиков программн

«Оператор Газпром ИД» и Ассоциация «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве ООО «Оператор Газпром ИД» и Ассоциация российских компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ открывает новые перспективы для совм

Российский разработчик САЕ-платформы из корпорации ITG «Гамма Тех» присоединился к «Руссофт» ления корпорации ITG, отвечающее за разработку систем автоматического проектирования) к Ассоциации «Руссофт» — объединения российских компаний-разработчиков программного обеспечения. По его сло

ИТ-холдинг «Т1» и Руссофт: к 2030 г. более половины российского бизнеса планирует стать независимым от зарубежного ПО ого до конца 2025 г. Еще 56,7% организаций рассчитывают добиться аналогичного результата в промежутке с 2026 по 2030 г. Такие данные приведены в совместном исследовании ИТ-холдинга «Т1» и ассоциации «Руссофт» «Особенности автоматизации и цифровизации крупного российского бизнеса». «Более половины компаний из разных отраслей собираются достичь импортонезависимости к 2030 г. Тем не менее, нес

Корпорация развития Удмуртии и Ассоциация «Руссофт» заключили соглашение о сотрудничестве звития Удмуртской Республики» и Некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Документ закрепляет намерение сторон работать совместно над развитием ИТ-отрасли Уд

Ассоциация «Руссофт» и Санкт-Петербургская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве Ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» заключили соглашение о сотр

Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов, разработанную по инициативе АПКИТ при участии «Руссофт». Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Ключевую роль в создании системы сыграли отраслевые объединения, включая «Руссофт» и АРПП «Отечественный софт». Представи

«Руссофт» и консалтинговая компания «Деларей» подписали меморандум о сотрудничестве Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и консалтинговой компанией «Деларей». Соглашение подписали президент «Руссофт» Валентин Макаров и генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» Юрий Шурыгин. Документ н

Подписано соглашение о сотрудничестве между «Руссофт» и «Газовым Союзом» Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и союзом организаций и партнеров газовой отрасли «Газовый Союз». Соглашение направлено на установление деловых контактов и поиск партнеров для всестороннего развития нефтегазовой отрас

Ассоциация «Руссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с IT Park Uzbekistan Ассоциация «Руссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с IT Park Uzbekistan. Подписантами стали Вален

ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» связаны многие серьезные изменения условий, в которых ИТ-бизнес должен был продолжать свою и так сложную, критически необходимую работу. Тем не менее, софтверной отрасли удалось вырасти (по оценкам «Руссофт», совокупный оборот вырастет на 32% по итогам 2024 г.), выстоять все сложности и подойти готовой к новым вызовам, что принесет 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт

Компания Fork-Tech вступила в ассоциацию «Руссофт» Финтех-разработчик и интегратор Fork-Tech присоединился к некоммерческому партнерству разработчиков программного обеспечения «Руссофт». На платформе ассоциации «Руссофт» Fork-Tech намерен активно развивать взаимодействие с представителями рынка ИТ-разработчиков. В планах компании обмен лучшими практиками разраб

Корпорация ITG присоединилась к ассоциации «Руссофт» Корпорация ITG, основанная Дмитрием Гачко, официально стала членом ассоциации «Руссофт». Решение об этом утверждено на заседании правления ассоциации, которое состоялось 25 декабря 2024 г. в технопарке ИТМО. Члены правления единогласно проголосовали за включение ITG в сос

Избран новый состав правления «Руссофт» В Москве прошло общее собрание «Руссофт», где были подведены итоги работы ассоциации за год, а также определены планы на 2025

«Руссофт»: российская софтверная индустрия развивается на фоне резкого сокращения инвестиций ы сделаны по результатам опроса софтверных компаний, проведенного в рамках ежегодного исследования «Руссофт» в феврале-апреле 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Согл

«Руссофт»: текучка персонала в сфере разработки ПО стабилизировалась в районе 12% но говорить о небольшом колебании вверх и вниз в разные годы. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». До 2015 г. включительно доля профильных сотрудников, покинувших софтверные компании

Российский рынок ПО растет с ускорением Темпы роста российского рынка программного обеспечения по итогам 2023 г. оказались намного выше, чем годом ранее. Размер этого рынка, по версии ассоциации «Руссофт», достиг 1,303 трлн руб. при увеличении за год на 15%. Годом ранее прирост в рублевом выражении был символическим — 1%. Значительный рост рынка ПО зафиксирован несмотря на уход с россий

«Руссофт»: замедлилось падение популярности зарубежных ОС и СУБД олжились, но уже стали не столь значительными и однозначными. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Популярность ОС и СУБД среди российских разработчиков ПО оценивается по двум показа

Комитет по ИБ ассоциации «Руссофт» возглавил замгендиректора Zecurion Заместитель генерального директора Zecurion, российского разработчика решений для защиты информации от киберугроз, Александр Ковалёв возглавил комитет по информационной безопасности ассоциации «Руссофт». В рамках комитета Александр будет отстаивать интересы участников комитета на государственном уровне и продвигать бренд российской кибербезопасности на зарубежных рынках дружественных

Компания «Кастис» присоединилась к ассоциации «Руссофт» Компания «Кастис» (Custis) стала членом ассоциации «Руссофт», объединения компаний-разработчиков программного обеспечения России, включающего более 350 ИТ-компаний со штатом свыше 100 тыс. сотрудников. Сотрудничество с «Руссофт» позволит

Сбежали – невелика беда. Резкий отъезд программистов за рубеж не сломил российскую ИТ-сферу ммистов за рубеж значительной проблемы для своего бизнеса, сообщили CNews представители ассоциации «Руссофт». Даже в 2022 г., когда бегство ИТ-специалистов за рубеж по разным причинам стало оче

Российские программисты перестали богатеть со страшной силой. Теперь их зарплаты растут медленнее, чем в целом по стране Инфляцию удалось обогнать Эксперты ассоциации «Руссофт», объединяющей российских разработчиков программного обеспечения, сообщили CNews о за

NGR Softlab стал участником «Руссофт» Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab стал участником НП «Руссофт», ведущего объединения ИТ-компаний в России. Сотрудничество направлено на развитие от

Разработчик IP-телефонии «Авантелеком» вступил в «Руссофт» Компания «Авантелеком» объявляет о вступлении в ассоциацию «Руссофт». ИТ-компания планирует усилить развитие собственной экспертизы в области внедрения речевых технологий в корпоративном и государственном секторе, а также масштабировать практику использ

ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» реальности, распределенных реестров – основ Нового технологического уклада, в который Россия может вступить как один из лидеров вместе с другими странами БРИКС+. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Первые результаты импортозамещения Россия переходит в стадию реального импортозамещения, где появятся первые практические примеры использования полностью российских решений в различны

Платформа eXpress стала членом ассоциации разработчиков «Руссофт» Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress присоединилась к ассоциации «Руссофт», объединению российских разработчиков программного обеспечения. Решение о вступлении компании было принято 22 декабря 2023 на заседании правления ассоциации. Основной целью вступления

Napoleon IT вступил в объединение разработчиков ПО «Руссофт» ИТ-компания Napoleon IT стала членом ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Участие в ассоциации даст компании возможность устанавливать новые деловые контакты, обмениваться опытом и осуществлять совместные проекты с другими участниками. Об этом CNews сообщил

Рейтинг регионов «Руссофт»: санкции вскрыли базовые проблемы развития разработки ПО В новой версии рейтинга регионов «Руссофт», в котором отражаются условия для развития всего высокотехнологичного бизнеса на уро

Исследование «Руссофт»: Краткий обзор состояния экспорта программного обеспечения из России едения санкций в отношении российских компаний, объединение разработчиков программного обеспечения «Руссофт» при поддержке и участии АРПП «Отечественный софт» провели опрос среди российских раз

UMNO digital вступила в «Руссофт» — крупнейшее объединение разработчиков российского ПО ИТ-компания UMNO digital присоединилась к ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Участие в команде лидеров ИТ-индустрии страны позволит следить за трендами, обмениваться экспертизой и устанавливать деловые связи, укреплять ИТ-бренд и представлять технологии компан

Innostage присоединилась к «Руссофт» Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, вступила в некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Решение о вступлении Innostage в ассоциацию было принято членами правления объединения на ежегодном общем собрании 27 октября. В планах Innostage — активно участвовать в деятельности

Российский рынок ПО вырос несмотря на уход западных ИТ-компаний нежном выражении Объем российского рынка программного обеспечения (ПО), согласно оценке ассоциации «Руссофт», вырос на 1% в рублевом выражении и составил в 2022 г. 1,13 трлн руб., а в долларово

Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его Объем российского рынка ПО, согласно оценке Ассоциации «Руссофт», составил в 2022 г. 1,133 трлн руб. В рублевом выражении он увеличился на 1%, а в до

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России Лучшее ИТ-издание Ассоциация «Руссофт», объединяющая более 340 ИТ-компаний с общим штатом свыше 85 тыс. сотрудников, вручил

Ассоциация «Руссофт» и сообщество «я-ИТ-ы» подписали соглашение о сотрудничестве Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий «Клуб ИТ-