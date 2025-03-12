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Рексофт Reksoft

Рексофт - Reksoft

Рексофтроссийская многопрофильная технологическая группа, специализирующаяся на цифровой трансформации предприятий. Компания оказывает услуги от стратегического консалтинга и промышленной автоматизации до разработки и внедрения программного обеспечения, включая поддержку ИТ-систем. Основанная в 1991 году, Рексофт позиционирует себя как ИТ-консультант полного цикла, работающий с заказчиками из финансового сектора, промышленности, транспорта, логистики, госсектора и ритейла.

Ключевая особенность — переход от классической разработки к комплексному сопровождению трансформации бизнеса: от формулирования стратегии до эксплуатации цифровых решений. Сильные стороны включают глубокую отраслевую экспертизу (особенно в нефтегазе, горнодобыче, банковской сфере), опыт работы с legacy-системами и импортозамещением, а также собственные платформы (например, Синапс 2.0, Brain). Слабой стороной может считаться высокая зависимость от кадрового капитала и сложность интеграции разнородных команд после масштабных приобретений.

Рексофт является ядром технологической группы, в которую входят:

  • Рексофт (основная операционная компания);
  • Рексофт консалтинг (стратегический и трансформационный консалтинг);
  • RNT Group (бывшее российское подразделение EPAM, приобретено в 2023 г.);
  • Рексофт.лабс (R&D-направление).

Группа имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре, Саратове, Ижевске и Стокгольме.

Рексофт участвует в проектах с государственными структурами и госкорпорациями, включая «Почту России», НП «ГЛОНАСС», а также предприятия ТЭК и транспортной инфраструктуры. Компания реализует проекты в рамках программ импортозамещения и цифровизации госсектора, однако конкретные госконтракты в открытых источниках не детализированы.

 

Рексофт регулярно упоминается в публикациях CNews как участник ключевых ИТ-проектов в России. В 2023–2024 гг. компания фигурировала в материалах о:

 

Лицензии и разрешения

  • Сертификат ISO 9001:2015 (действует до июля 2024 г.) — подтверждён в области проектирования, разработки, интеграции, внедрения и поддержки компьютерных систем.
  • Информация о других лицензиях (например, ФСТЭК, Минцифры) не раскрыта.

 

Ключевые клиенты:

  1. ВТБ (финансовый сектор);
  2. Газпромнефть (ТЭК);
  3. Аэропорты «Домодедово», «Пулково», «Владикавказ» (транспорт);
  4. S7 Airlines (авиаперевозки);
  5. Почта России (госсектор).

Стратегические партнёрства:

 

Основные продукты и платформы:

  • Синапс 2.0микросервисная платформа для страховых и финансовых компаний, полностью российская разработка.
  • BrainHR-платформа для управления карьерными траекториями и внутренними процессами.
  • GenAI-платформа — экосистема на базе 5 open-source LLM и интеграции со 100 внешними моделями с автоматической обезличкой данных.
  • CMS Cabin — контентная платформа для медиаресурсов (например, media.s7.ru).

Ключевые технологии: генеративный ИИ, LLM, микросервисная архитектура, Low Code, Python, облачные и гибридные решения. Собственные запатентованные разработки не указаны.

 

Российские конкуренты:

  1. Т-Платформы
  2. Крок
  3. ИКС Холдинг
  4. ЛАНИТ
  5. Softline
  6. Цифра
  7. Инфосистемы Джет
  8. Ай-Теко
  9. Аквариус
  10. ЭОС

Зарубежные аналоги:

  1. EPAM Systems (США) — инжиниринг и разработка;
  2. Infosys (Индия) — цифровая трансформация;
  3. Tata Consultancy Services (Индия) — ИТ-аутсорсинг и консалтинг;
  4. Capgemini (Франция) — стратегический ИТ-консалтинг;
  5. Accenture (Ирландия) — трансформация бизнеса и технологий.

Информация актуальна на 5 апреля 2025 г.

СОБЫТИЯ

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12.03.2025 Алексей Лебедев -

Алексей Лебедев, Рексофт: За счет генеративного ИИ мы сократили сроки ИТ-проекта в 10 раз

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05.11.2024 Ольга Макова -

Ольга Макова, «Рексофт»: Тренд на малолюдность не означает сокращение персонала

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23.10.2024 Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом

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08.02.2024 Евгений Минеев, «Рексофт»: Компании все чаще применяют ИИ и генеративные инструменты к типовым операциям

апрос на игроков нового типа: интеллектуальных лидеров, способных быстро решать комплексные задачи в отрыве от глобальной экспертизы. Первыми среди таких компаний стремимся стать мы. Евгений Минеев, «Рексофт»: В ИТ динамика цен на услуги зависит от зарплат и степени критичности решаемых задач для бизнеса Мне кажется, что российскому ИТ-рынку предоставлена уникальная возможность, которой не

13.12.2023 Группа «Рексофт»: Просто разработка больше никому не нужна

Не просто разработка, а комплексный сервис Market.CNews: Расскажите вкратце о бизнесе обновленного «Рексофт». Какова структура группы и какие услуги и сервисы вы предлагаете клиентам? Николай Сокорнов: Цель обновленной группы компаний — оказывать полный спектр услуг в области цифровой трансфо
16.11.2023 «Группа Астра» и «Рексофт» стали партнерами

x и другого системного и инфраструктурного ПО, и российская многопрофильная технологическая группа «Рексофт» (Reksoft) заключили соглашение о партнерстве. Благодаря данному сотрудничеству «Р
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«Рексофт» (Reksoft), российская многопрофильная технологическая группа, подписала дорожную кар
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Аналитики департамента горнодобывающих решений «Рексофт» представили результаты опроса о готовности предприятий отрасли разрабатывать индустр
01.09.2023 «Рексофт» подтвердил сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO 9001:2015

«Рексофт» (Reksoft) объявила об успешном прохождении инспекционного аудита системы менеджмента
14.08.2023 Аэропорт Домодедово при участии «Рексофт» запустил импортонезависимую систему обработки багажа для нового сегмента терминала

ла Т2 для обслуживания международных рейсов. Проект был реализован в технологическом партнерстве с «Рексофт» (Reksoft), российской многопрофильной технологической группой. В ходе работ по запус
07.08.2023 «Рексофт» и Postgres Professional стали технологическими партнерами

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и Postgres Professional, российс
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ркадием Добкиным, продал свою российскую «дочку». Новым ее владельцем стала отечественная компания «Рексофт». О сделке CNews сообщили представители «Рексофта» и компании RNT Group. RNT Group яв
03.08.2023 К группе «Рексофт» присоединяется команда RNT Group

Группа «Рексофт», российский разработчик цифровых решений, объявила о приобретении 100% долей в компа
28.06.2023 Аэропорт «Пулково» при участии «Рексофт» внедрил собственную систему управления мобильными ресурсами аэропорта

ниями и контрагентами. Разработка велась командой аэропорта совместно со специалистами ИТ-компании «Рексофт» (Reksoft). Об этом CNews сообщили представители компании «Рексофт». «Аэропорт
19.06.2023 «Рексофт» стала официальным партнером «Сколково»

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчиков цифровых решений, подписала партнерское соглашен
30.05.2023 «Рексофт» вошел в совет по промышленным решениям АПКИТ

Представители «Рексофт» (Reksoft), российского разработчика цифровых решений, вошли в состав Совета по разви
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Аналитики департамента горнодобывающих решений «Рексофт» представили результаты опроса о потребностях цифровизации российских предприятий, ра
25.04.2023 «Рексофт» и «Арт-банк» стали партнерами в сфере банковской автоматизации

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и группа компаний «Арт-банк», ме
19.04.2023 В «Рексофт» назначен заместитель исполнительного директора по трансформации бизнеса

Группа компаний «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявила о назначении Марии Архи
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Компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, принял участие в создании и запу
02.03.2023 «Рексофт консалтинг» оценила потенциал экспорта российского ПО

«Рексофт консалтинг» (подразделение трансформационного и стратегического консалтинга в группе «Рексофт») оценила потенциал экспорта российского ПО, а также выделила наиболее перспективные
01.03.2023 «Рексофт» и ИНИУС стали партнерами в сфере промышленных тренажерных комплексов

«Рексофт» (Reksoft), независимый российский разработчик цифровых решений, и компания ИНИУС, ра
21.02.2023 РЭШ и «Рексофт консалтинг» запускают совместный курс по цифровой трансформации

Ректор РЭШ Антон Суворов и глава компании «Рексофт консалтинг» Андрей Скорочкин подписали соглашение о сотрудничестве. Прежде всего оно ориентировано на организацию совместных образовательных проектов. Первым из них станет курс «Управле
14.02.2023 В группе «Рексофт» назначен директор по организационному развитию

Группа компаний «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявила о назначении Фаины Лерн
02.02.2023 Группа «Рексофт» и АО «Нефтеавтоматика» стали партнерами

Группа «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и инженерная производственная ко
24.01.2023 «Рексофт» расширяет практику Python в интересах департамента горнодобывающих решений

Компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявила о расширении практики P
17.01.2023 Александр Егоров, «Рексофт»: Настало время заниматься цифровой трансформацией, а не декларировать стремление к ней

ии, а тут пришло время практических шагов. Примерно полгода бизнес мигрировал от стадии отрицания через депрессию к принятию реальности — и сейчас переходит к конкретным действиям. Александр Егоров, «Рексофт»: Примерно полгода бизнес мигрировал от стадии отрицания через депрессию к принятию реальности — и сейчас переходит к конкретным действиям Отдельный новый тренд — это осмысление того, к
05.12.2022 Группа «Рексофт» создает Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства

Группа «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявляет о создании Центра разв
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вый бизнес «Рексофта» Как стало известно CNews, российская компания по разработке цифровых решений «Рексофт» вышла на новый для себя рынок. В компании его описывают как «рынок решений в области
25.10.2022 «Рексофт» развивает медиаплатформу S7 Airlines

S7 Airlines, российская частная авиакомпания, и «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, работают над развитием сайта htt
12.10.2022 «Рексофт» и «Конветроник» расширяют партнерство в транспортной и логистической отраслях

«Рексофт» (Reksoft), один из российских разработчиков цифровых решений, и компания «Конветрони
10.10.2022 Топ-5 трендов в автоматизации горнодобывающей отрасли от экспертов «Рексофт»

Эксперты «Рексофт» (Reksoft), российского разработчика цифровых решений, проанализировали технологическ
27.09.2022 «Рексофт» и «Южная школа программирования» совместно растят DevOps-инженеров

Компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и «Южная школа программирования»
23.09.2022 «Рексофт консалтинг»: исследование международного опыта формирования ИЦК госполитики в сфере импортозамещения

«Рексофт консалтинг», подразделение группы «Рексофт», отвечающее за трансформационный и стратегический консалтинг, провела детальный анализ зарубежного опыта создания институтов государст
20.09.2022 «Рексофт» и «Консом групп» стали технологическими партнерами

Российский разработчик цифровых решений «Рексофт» и промышленный системный интегратор «Консом групп» сообщили о старте сотрудничества. Компании планируют совместно работать над проектами в области горнодобывающей и топливно-энергетиче
12.09.2022 «Рексофт» представит свой подход по работе с облачной инфраструктурой на конференции CNews

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, примет участие в конференции CNe
05.09.2022 В «Рексофт» назначен директор по маркетингу

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявила о назначении Галины Дан
30.08.2022 «Рексофт консалтинг» создала модель развития логистической сети Askona

«Рексофт консалтинг» создала модель развития логистической сети Askona, российского вертикально-интегрированного производителя и ритейлера товаров для сна. «Наш заказчик глубоко занимается вопро
16.08.2022 «Рексофт» создает департамент горнодобывающих решений

«Рексофт», российский разработчик цифровых решений, объявляет о создании практики горнодобываю
16.08.2022 ИТ-компания Потанина открыла направление горнодобывающих ИТ. Идет набор полусотни специалистов

Горная добыча в «Рексофте» Как стало известно CNews, компания по разработке цифровых решений «Рексофт», бывшая дочерняя структура «Т1» (ранее «Техносерв») вышла на рынок горнодобывающих р

Публикаций - 488, упоминаний - 739

Рексофт и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 96
Softline - Софтлайн 3743 40
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 35
Microsoft Corporation 25775 35
Крок - Croc 1964 34
9594 33
SAP SE 5601 32
Ростелеком 10948 31
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 30
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Oracle Corporation 7074 29
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 22
Аурига - Auriga 77 19
Dell EMC 5180 19
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 19
АйТи 1519 18
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 18
Docsvision - ДоксВижн 1060 17
InterTrust - ИнтерТраст 336 15
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 15
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 15
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 15
TerraLink - ТерраЛинк 292 15
1С-Битрикс - Bitrix 675 14
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 14
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 14
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 14
Yandex - Яндекс 9216 14
Accenture plc 719 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 14
Edelweiss - Эдельвейс 71 13
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 13
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 27 13
Cisco Systems 5372 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 24
Assist - Ассист 218 17
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 16
Газпром нефть 725 15
ПСБ - Промсвязьбанк 963 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Почта России ПАО 2370 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
ВТБ - ВТБ24 671 9
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 8
Альфа-Банк 1979 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Газпром ПАО 1493 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
Boeing 1031 6
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 5
Terra Fantastica 5 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
BlackRock 42 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 50
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Федеральное казначейство России 1949 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 2
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 2
Президент Украины 128 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 63
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 175
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 144
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 134
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 104
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 62
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 56
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 54
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 53
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 50
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 48
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 45
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 40
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 33
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 31
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 28
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 28
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 28
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 26
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 24
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 24
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 24
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 21
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 21
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 21
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 29
Oracle Java - язык программирования 3469 21
Microsoft Windows 16882 20
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
Linux OS 11533 15
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Microsoft Dynamics 1197 11
Google Android 15243 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 9
C/C++ - Язык программирования 894 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Реестр добросовестных экспортеров 213 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Эделинк - Edelweiss/Medallion - Эдельвейс/Medallion 11 9
Microsoft Office 4170 9
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Apple iOS 8583 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 6
Рексофт Лабс - SkillFlex 6 6
Barsum Pro - Барсум Про 9 6
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 5
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 5
Axiom JDK СЗИ 175 5
Barsum Office - Барсум Офис 6 5
Рексофт - RNT Group - Синапс 5 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
Егоров Александр 88 70
Макаров Валентин 251 30
Сокорнов Николай 18 18
Вронская Светлана 21 16
Ананьев Алексей 110 15
Семенов Александр 166 12
Курьянов Сергей 162 12
Корнеев Сергей 84 10
Минеев Евгений 10 10
Кравченко Игорь 11 10
Путин Владимир 3454 10
Добкин Аркадий 82 9
Потапов Николай 12 9
Ананьев Дмитрий 83 8
Кузнецов Сергей 163 8
Булгаков Кирилл 133 8
Завилейский Михаил 16 8
Макова Ольга 8 8
Мишустин Михаил 787 8
Смирнов Алексей 269 7
Закрепин Евгений 62 7
Соловьев Сергей 76 7
Ипатов Вадим 84 7
Пунтиков Николай 26 7
Грачев Евгений 7 7
Терехов Андрей 40 6
Якимчук Сергей 30 6
Алудаури Екатерина 6 6
Дудина Янина 6 6
Рейман Леонид 1065 6
Шадаев Максут 1210 6
Овчаренко Юрий 41 5
Рыжиков Сергей 112 5
Скорочкин Андрей 10 5
Потапенко Михаил 45 5
Потанин Владимир 91 5
Баланда Виталий 5 5
Галимов Максим 33 5
Баев Юрий 19 5
Карамышев Дмитрий 5 5
Россия - РФ - Российская федерация 166167 408
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 108
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 99
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 92
Европа 24964 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
Германия - Федеративная Республика 13221 34
Украина 7928 34
Индия - Bharat 5869 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 29
Беларусь - Белоруссия 6289 27
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 23
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 22
Швеция - Стокгольм 410 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 19
Европа Западная 1496 17
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Европа Восточная 3138 12
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 12
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 11
Швеция - Королевство 3782 9
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ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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