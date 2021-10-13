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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рексофт
Reksoft
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 201, упоминаний - 351
Рексофт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Егоров Александр 48 12
|Путин Владимир 1824 5
|Ананьев Алексей 88 5
|Корнеев Сергей 75 4
|Ипатов Вадим 80 4
|Ананьев Дмитрий 53 3
|Клепиков Алексей 77 3
|Залманов Андрей 29 3
|Минеев Евгений 4 3
|Потапов Николай 7 3
|Шаблыгин Максим 3 3
|Храмцовская Наталья 38 3
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Глазков Александр 57 2
|Овчаренко Юрий 25 2
|Андрианов Павел 31 2
|Хомков Игорь 40 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Баранов Сергей 18 2
|Волков Владимир 44 2
|Кутузов Максим 5 2
|Копысов Виталий 21 2
|Закрепин Евгений 45 2
|Соловьев Сергей 25 2
|Кравчук Илья 7 2
|Архарова Татьяна 3 2
|Грылев Алексей 3 2
|Терехов Андрей 28 2
|Булгаков Кирилл 40 2
|Борзов Тимофей 2 2
|Сентябрев Евгений 8 2
|Мотренко Андрей 10 2
|Лагунов Андрей 10 2
|Горожанкин Алексей 8 2
|Бижан Михаил 10 2
|Бородин Алексей 4 2
|Яткевич Александр 2 2
|Слободенюк Александр 2 2
|Матвеев Лев 42 1
|Никифоров Николай 1126 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759359, в очереди разбора - 663050.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759359, в очереди разбора - 663050.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru