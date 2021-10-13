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Рексофт
Reksoft

Рексофт - Reksoft

13.10.2021 «Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами 4
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 1
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 1
04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей» 2
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
03.08.2021 «Рексофт» запустила новый курс «Основы проектирования интеграционного взаимодействия корпоративных систем» 1
28.07.2021 У российской промышленности экстренно отбирают иностранное ПО. На импортозамещение выделено всего 2,5 года 1
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 3
14.07.2021 Ozon заставляет постоянных покупателей переплачивать, а новичкам делает мегаскидки 1
12.07.2021 «Рексофт» автоматизировал DevOps для контентной платформы S7 Airlines 3
28.06.2021 Елена Шумеева назначена финансовым директором «Рексофт» 2
23.06.2021 Завершено проектирование «Биржи данных» для платформы «Автодата» 3
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 5
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
07.06.2021 «Рексофт» поделится финтех-экспертизой на CNews Forum 5
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.04.2021 «Рексофт» подготовила образовательную программу для студентов университета ИТМО 3
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 1
21.04.2021 Компании группы «Техносерв» продолжат свое развитие под брендом «Т1» 1
06.04.2021 «Рексофт» разработал CMS-решение для создания корпоративных порталов 2
30.03.2021 «Рексофт» расширяет практику автоматизации логистики 3
18.03.2021 «Рексофт» и Южная школа программирования вместе подготовят ИТ-кадры 5
10.02.2021 В «Рексофт» создана практика цифрового консалтинга 2
08.02.2021 S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году 6
03.02.2021 Команда «Рексофт» принимает участие в разработке онлайн-сервисов автокредитования ВТБ 2
25.01.2021 «О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году 2
14.12.2020 «Руссофт»: отечественное ПО наступает, но без генерального плана 1
14.12.2020 «Руссофт»: российский экспорт компьютерных услуг в первом полугодии 2020 года составил $2,4 млрд 1
09.12.2020 IPO Ozon оказалось сверхуспешным. Раскрыты подробности 1
25.11.2020 «Рексофт» объявила о начале сотрудничества с ДГТУ 2
18.11.2020 Ozon заплатит Сбербанку миллиард за срыв «сверхсекретного» договора 1
03.11.2020 Российский Ozon подал заявку на IPO на американской бирже 1
05.10.2020 Должно ли государство в равной степени поддерживать продуктовые и сервисные компании? Опрос CNews 1
14.09.2020 «Рексофт» получил лицензии ФСТЭК по разработке и технической защите конфиденциальной информации 2
03.09.2020 ОТР и «Рексофт» заключили стратегическое партнерство 4

Публикаций - 201, упоминаний - 351

Рексофт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 10
Microsoft Corporation 11060 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
3733 5
Oracle Corporation 3342 4
SAP SE 3211 4
АФК Система ПАО 994 4
SEC Consult Services 929 3
Orbus Software 3 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
IBM 3537 3
Diasoft - Диасофт 354 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Oracle Siebel 130 2
АйТи 751 2
Dynatrace 46 2
Abbyy 793 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Ланит ГК 1155 2
Микротест 177 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
Yandex - Яндекс 4101 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
FlexSoft - ФлексСофт 35 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Ланит Терком 22 2
Dell EMC 2397 2
Крок 1219 2
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 5 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Хомнет Лизинг 25 1
ТС цифровые технологии 1 1
Artezio - Артезио 36 1
OpenText 160 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 5
Terra Fantastica 5 4
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
О’Кей - Сеть магазинов 60 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Открытие ФК 538 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 2
Открытие Брокер 13 2
Springer Nature Limited 4 2
ВТБ24 583 2
Бинбанк 184 2
СКБ-банк 86 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Почта России ПАО 1572 2
S7 Airlines 80 2
МТС банк 254 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Аэрофлот 493 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Почта Банк 289 1
ПромСвязьКапитал 61 1
ТС-инжиниринг 6 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Соллерс - Sollers 17 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Политерн 2 1
Citigroup 114 1
Уралсиб Банк 389 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Газпром ПАО 520 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Президент Российской Федерации 1439 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Федеральное казначейство России 766 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Правительство РФ 2201 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Руссофт - Russoft 250 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 15
Big Data - Большие данные 1136 5
Безопасный город 347 5
DevOps - Development и Operations 296 4
EA - Enterprise Architecture 15 4
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 3
TOGAF - The Open Group Architecture Framework - Методология для систематического управления архитектурой предприятия 13 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
E2E - End-to-End - Сквозное шифрование 12 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Collaboration - Совместная работа 14 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 80 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Java - Язык программирования 1175 7
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 4
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 4
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 4
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 3
C++ - Язык программирования 284 3
Microsoft Windows 10 6629 3
HCL Commerce - ранее IBM Websphere Commerce 6 3
Orbus Software iServer 3 3
Linux OS 4253 3
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 14 2
ВТБ Мультикарта 147 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Excel 436 2
JavaScript - Язык программирования 628 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Microsoft Windows 852 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Cognitive Passport 28 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 141 1
Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 7 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
RRC Bento Cloud 7 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Samsung Galaxy 345 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
МТС ЦОД 12 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 1
Node.js - программная платформа 58 1
OpenText Documentum 189 1
Егоров Александр 48 12
Путин Владимир 1824 5
Ананьев Алексей 88 5
Корнеев Сергей 75 4
Ипатов Вадим 80 4
Ананьев Дмитрий 53 3
Клепиков Алексей 77 3
Залманов Андрей 29 3
Минеев Евгений 4 3
Потапов Николай 7 3
Шаблыгин Максим 3 3
Храмцовская Наталья 38 3
Чернышенко Дмитрий 234 2
Глазков Александр 57 2
Овчаренко Юрий 25 2
Андрианов Павел 31 2
Хомков Игорь 40 2
Гарбук Сергей 16 2
Баранов Сергей 18 2
Волков Владимир 44 2
Кутузов Максим 5 2
Копысов Виталий 21 2
Закрепин Евгений 45 2
Соловьев Сергей 25 2
Кравчук Илья 7 2
Архарова Татьяна 3 2
Грылев Алексей 3 2
Терехов Андрей 28 2
Булгаков Кирилл 40 2
Борзов Тимофей 2 2
Сентябрев Евгений 8 2
Мотренко Андрей 10 2
Лагунов Андрей 10 2
Горожанкин Алексей 8 2
Бижан Михаил 10 2
Бородин Алексей 4 2
Яткевич Александр 2 2
Слободенюк Александр 2 2
Матвеев Лев 42 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 11
Индия - Республика 2169 10
Европа Западная 612 9
Беларусь - Белоруссия 2087 9
Украина 3361 8
Германия - Федеративная Республика 3624 8
Европа 3745 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 7
Восточная Европа 1676 4
Казахстан - Республика 2627 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Европа Северная - Скандинавия 274 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Россия - Курск 231 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - Великий Новгород 165 2
Россия - Якутск 246 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Нижний Тагил 114 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
США - Беркли 21 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Вологда 192 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Россия - Республика Дагестан 262 1
Шотландия 51 1
Россия - Горно-Алтайск 52 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Аутсорсинг 84 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Bloomberg 785 2
Thomson Reuters - Рейтер 1725 2
Ведомости 259 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
The Wall Street Journal 709 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 6
IDC - International Data Corporation 2713 3
Gartner 2190 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markswebb 21 1
CNews Инновация года - награда 26 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
РАН - Российская академия наук 316 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
CNews FORUM Кейсы 44 2
CNews AWARDS 291 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews Баттл 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759359, в очереди разбора - 663050.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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