Рексофт - Reksoft

Рексофт — российская многопрофильная технологическая группа, специализирующаяся на цифровой трансформации предприятий. Компания оказывает услуги от стратегического консалтинга и промышленной автоматизации до разработки и внедрения программного обеспечения, включая поддержку ИТ-систем. Основанная в 1991 году, Рексофт позиционирует себя как ИТ-консультант полного цикла, работающий с заказчиками из финансового сектора, промышленности, транспорта, логистики, госсектора и ритейла.

Ключевая особенность — переход от классической разработки к комплексному сопровождению трансформации бизнеса: от формулирования стратегии до эксплуатации цифровых решений. Сильные стороны включают глубокую отраслевую экспертизу (особенно в нефтегазе, горнодобыче, банковской сфере), опыт работы с legacy-системами и импортозамещением, а также собственные платформы (например, Синапс 2.0, Brain). Слабой стороной может считаться высокая зависимость от кадрового капитала и сложность интеграции разнородных команд после масштабных приобретений.

Рексофт является ядром технологической группы, в которую входят:

Рексофт (основная операционная компания);

(основная операционная компания); Рексофт консалтинг (стратегический и трансформационный консалтинг);

(стратегический и трансформационный консалтинг); RNT Group (бывшее российское подразделение EPAM, приобретено в 2023 г.);

(бывшее российское подразделение EPAM, приобретено в 2023 г.); Рексофт.лабс (R&D-направление).

Группа имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре, Саратове, Ижевске и Стокгольме.

Рексофт участвует в проектах с государственными структурами и госкорпорациями, включая «Почту России», НП «ГЛОНАСС», а также предприятия ТЭК и транспортной инфраструктуры. Компания реализует проекты в рамках программ импортозамещения и цифровизации госсектора, однако конкретные госконтракты в открытых источниках не детализированы.

Рексофт регулярно упоминается в публикациях CNews как участник ключевых ИТ-проектов в России. В 2023–2024 гг. компания фигурировала в материалах о:

импортозамещении в банковской и промышленной сферах;

развитии отечественных платформ (Синапс 2.0);

автоматизации аэропортов и логистических узлов.

Лицензии и разрешения

Сертификат ISO 9001:2015 (действует до июля 2024 г.) — подтверждён в области проектирования, разработки, интеграции, внедрения и поддержки компьютерных систем.

(действует до июля 2024 г.) — подтверждён в области проектирования, разработки, интеграции, внедрения и поддержки компьютерных систем. Информация о других лицензиях (например, ФСТЭК, Минцифры) не раскрыта.

Ключевые клиенты:

Стратегические партнёрства:

Основные продукты и платформы:

Синапс 2.0 — микросервисная платформа для страховых и финансовых компаний, полностью российская разработка.

— микросервисная платформа для страховых и финансовых компаний, полностью российская разработка. Brain — HR-платформа для управления карьерными траекториями и внутренними процессами.

— HR-платформа для управления карьерными траекториями и внутренними процессами. GenAI-платформа — экосистема на базе 5 open-source LLM и интеграции со 100 внешними моделями с автоматической обезличкой данных.

— экосистема на базе 5 open-source LLM и интеграции со 100 внешними моделями с автоматической обезличкой данных. CMS Cabin — контентная платформа для медиаресурсов (например, media.s7.ru).

Ключевые технологии: генеративный ИИ, LLM, микросервисная архитектура, Low Code, Python, облачные и гибридные решения. Собственные запатентованные разработки не указаны.

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

Информация актуальна на 5 апреля 2025 г.