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Рексофт Reksoft
Рексофт — российская многопрофильная технологическая группа, специализирующаяся на цифровой трансформации предприятий. Компания оказывает услуги от стратегического консалтинга и промышленной автоматизации до разработки и внедрения программного обеспечения, включая поддержку ИТ-систем. Основанная в 1991 году, Рексофт позиционирует себя как ИТ-консультант полного цикла, работающий с заказчиками из финансового сектора, промышленности, транспорта, логистики, госсектора и ритейла.
Ключевая особенность — переход от классической разработки к комплексному сопровождению трансформации бизнеса: от формулирования стратегии до эксплуатации цифровых решений. Сильные стороны включают глубокую отраслевую экспертизу (особенно в нефтегазе, горнодобыче, банковской сфере), опыт работы с legacy-системами и импортозамещением, а также собственные платформы (например, Синапс 2.0, Brain). Слабой стороной может считаться высокая зависимость от кадрового капитала и сложность интеграции разнородных команд после масштабных приобретений.
Рексофт является ядром технологической группы, в которую входят:
- Рексофт (основная операционная компания);
- Рексофт консалтинг (стратегический и трансформационный консалтинг);
- RNT Group (бывшее российское подразделение EPAM, приобретено в 2023 г.);
- Рексофт.лабс (R&D-направление).
Группа имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре, Саратове, Ижевске и Стокгольме.
Рексофт участвует в проектах с государственными структурами и госкорпорациями, включая «Почту России», НП «ГЛОНАСС», а также предприятия ТЭК и транспортной инфраструктуры. Компания реализует проекты в рамках программ импортозамещения и цифровизации госсектора, однако конкретные госконтракты в открытых источниках не детализированы.
Рексофт регулярно упоминается в публикациях CNews как участник ключевых ИТ-проектов в России. В 2023–2024 гг. компания фигурировала в материалах о:
- импортозамещении в банковской и промышленной сферах;
- развитии отечественных платформ (Синапс 2.0);
- автоматизации аэропортов и логистических узлов.
Лицензии и разрешения
- Сертификат ISO 9001:2015 (действует до июля 2024 г.) — подтверждён в области проектирования, разработки, интеграции, внедрения и поддержки компьютерных систем.
- Информация о других лицензиях (например, ФСТЭК, Минцифры) не раскрыта.
Ключевые клиенты:
- ВТБ (финансовый сектор);
- Газпромнефть (ТЭК);
- Аэропорты «Домодедово», «Пулково», «Владикавказ» (транспорт);
- S7 Airlines (авиаперевозки);
- Почта России (госсектор).
Стратегические партнёрства:
- Группа Астра (интеграция Astra Linux);
- Postgres Professional (использование СУБД Postgres Pro);
- ИНИУС, Нефтеавтоматика, Cyber Physics (промышленная автоматизация);
- Арт-банк (банковская автоматизация);
- Конветроник (транспортные системы);
- Фонд «Сколково» (R&D-сотрудничество).
Основные продукты и платформы:
- Синапс 2.0 — микросервисная платформа для страховых и финансовых компаний, полностью российская разработка.
- Brain — HR-платформа для управления карьерными траекториями и внутренними процессами.
- GenAI-платформа — экосистема на базе 5 open-source LLM и интеграции со 100 внешними моделями с автоматической обезличкой данных.
- CMS Cabin — контентная платформа для медиаресурсов (например, media.s7.ru).
Ключевые технологии: генеративный ИИ, LLM, микросервисная архитектура, Low Code, Python, облачные и гибридные решения. Собственные запатентованные разработки не указаны.
Российские конкуренты:
Зарубежные аналоги:
- EPAM Systems (США) — инжиниринг и разработка;
- Infosys (Индия) — цифровая трансформация;
- Tata Consultancy Services (Индия) — ИТ-аутсорсинг и консалтинг;
- Capgemini (Франция) — стратегический ИТ-консалтинг;
- Accenture (Ирландия) — трансформация бизнеса и технологий.
Информация актуальна на 5 апреля 2025 г.
СОБЫТИЯ
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Рексофт и организации, системы, технологии, персоны:
|Егоров Александр 88 70
|Макаров Валентин 251 30
|Сокорнов Николай 18 18
|Вронская Светлана 21 16
|Ананьев Алексей 110 15
|Семенов Александр 166 12
|Курьянов Сергей 162 12
|Корнеев Сергей 84 10
|Минеев Евгений 10 10
|Кравченко Игорь 11 10
|Путин Владимир 3454 10
|Добкин Аркадий 82 9
|Потапов Николай 12 9
|Ананьев Дмитрий 83 8
|Кузнецов Сергей 163 8
|Булгаков Кирилл 133 8
|Завилейский Михаил 16 8
|Макова Ольга 8 8
|Мишустин Михаил 787 8
|Смирнов Алексей 269 7
|Закрепин Евгений 62 7
|Соловьев Сергей 76 7
|Ипатов Вадим 84 7
|Пунтиков Николай 26 7
|Грачев Евгений 7 7
|Терехов Андрей 40 6
|Якимчук Сергей 30 6
|Алудаури Екатерина 6 6
|Дудина Янина 6 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Овчаренко Юрий 41 5
|Рыжиков Сергей 112 5
|Скорочкин Андрей 10 5
|Потапенко Михаил 45 5
|Потанин Владимир 91 5
|Баланда Виталий 5 5
|Галимов Максим 33 5
|Баев Юрий 19 5
|Карамышев Дмитрий 5 5
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