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Barsum Pro Барсум Про
Тарификационная система для средних и крупных компаний, а также гостиниц и бизнес-центров, использующих учрежденческую АТС. Предназначена для контроля и структуризации корпоративных расходов на связь. Также используется как часть PMS в гостиницах и бизнес-центрах.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Barsum Pro и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481431, в очереди разбора - 724370.
Создано именных указателей - 203137.
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