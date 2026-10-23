Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203137
ИКТ 15774
Организации 11940
Ведомства 1509
Ассоциации 1136
Технологии 3589
Системы 27079
Персоны 88597
География 3163
Статьи 1595
Пресса 1346
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2866
Мероприятия 896

Barsum Pro Барсум Про

Barsum Pro - Барсум Про

Тарификационная система для средних и крупных компаний, а также гостиниц и бизнес-центров, использующих учрежденческую АТС. Предназначена для контроля и структуризации корпоративных расходов на связь. Также используется как часть PMS в гостиницах и бизнес-центрах.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.10.2026 У ИТ-компании из 90-х праздник. Ей вернули 25 миллионов за украденный код 1
12.03.2015 «ЛанКей» модернизировала систему объединенных коммуникаций в «Московском нефтехимическом банке» 1
02.02.2015 «ЛанКей» модернизировал АТС и системы связи в «БайкалБанке» 1
10.12.2009 АСУ «Эдельвейс» внедрили в новых отелях в Калининграде, Челябинске и Грозном 1
06.07.2007 «Утилекс АйТи» автоматизировала гостиничный комплекс «Капитан» 1
24.10.2005 City Hotel провел комплексную автоматизацию 1
02.11.2004 "Рексофт" выпустила новые версии тарификационных систем "Барсум" 1
14.01.2002 "Рексофт" подвела итоги 2001 года 1
14.12.2001 Race Communications начинает поставки биллинговых систем "Барсум" 1
04.12.2001 "Рексофт" и "КРОК" подписали партнерское соглашение 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Barsum Pro и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 494 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 3
Barsum - Барсум 10 3
Tillypad - Тиллипад 9 2
Крок - Croc 1972 2
Edelweiss - Эдельвейс 73 2
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 2
МегаФон 11024 1
Комплит - Complete 116 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1331 1
Utilex - Утилекс 48 1
Benefon 59 1
OpenText - Vignette 61 1
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
БайкалБанк 5 1
МНХБ - Московский нефтехимический банк 4 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 83 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36964 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55119 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1748 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13858 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8441 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1191 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23290 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26662 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34109 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2764 2
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 96 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5373 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13365 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12530 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1023 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14163 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1100 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3429 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5923 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4510 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2211 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3397 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 255 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2277 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3295 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 860 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4577 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 951 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 307 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями - Корпоративные базы знаний 931 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18543 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16845 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 515 1
Контактный центр - Callback - call back - коллбэк - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 321 1
Barsum Office - Барсум Офис 6 4
Эделинк - Edelweiss/Medallion - Эдельвейс/Medallion 11 3
Barsum Operator - Барсум Оператор 4 2
Avaya Aura 125 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1473 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 928 1
HPE ProLiant 410 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
Microsoft Windows 95 430 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 92 1
Barsum Collector 1 1
Егоров Александр 89 1
Сергеева Татьяна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169144 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19844 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48246 2
Москва - ЮВАО - Капотня 19 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Северобайкальск 17 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1095 1
Россия - СФО - Новосибирск 4960 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1815 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1686 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1039 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 761 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 289 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 654 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 166 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 265 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кяхтинский район - Кяхта 18 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5867 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7121 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4066 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58686 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54301 2
Спорт - Боулинг - Bowling 54 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12475 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 886 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7603 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2598 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1336 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481431, в очереди разбора - 724370.
Создано именных указателей - 203137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще