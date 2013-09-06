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Benefon



06.09.2013 Бывший топ-менеджер возродит Nokia под именем Newkia 1
25.08.2009 Телефон для школьника: основы выбора 1
18.06.2009 «Блондинка» возьмется за контекст в Рунете 1
30.06.2008 Экстремальные мобильники: убей его об стену 1
06.11.2007 Выбор ZOOM.CNews: телефоны с 2 SIM-картами 1
18.05.2007 GPS-телефоны «идут» в публичные сети 1
20.04.2007 Samsung отстает от Nokia «по привычке»? 1
06.03.2007 Самые интересные февральские новинки рынка PDA 1
22.02.2007 Benefon расширяет линейку устройств TWIG 2
01.02.2007 Benefon представил гибрид мобильного телефона и GPS-навигатора 2
23.11.2006 Benefon выпустит телефон-навигатор 2
21.11.2006 Разработано новое GPS-устройство для охраны и наблюдения 1
10.02.2006 3GSM: Benefon представит GPS-трубку 1
18.07.2005 Лучшие универсальные мобильники GSM/3G 1
11.10.2004 Dixis разместит ценные бумаги на сумму 1,4 млрд. руб. 1
03.06.2004 Михаил Дорогов: Диверсификация - удел успешных компаний 1
26.12.2003 WebLocator подвел итоги года 1
16.12.2003 «Мобильные» торговые сети — от опта к рознице и обратно 1
10.11.2003 Benefon поставил GPS/GSM-терминалы для проекта "Лоджек Горизонт" 2
13.08.2003 Benefon выпустил предварительный отчет за первое полугодие 2003 года 7
16.06.2003 Benefon выпустил "тревожную кнопку" с GPS 1
22.05.2003 Benefon представил новый терминал Trackbox 2
12.05.2003 Benefon зашифровал SMS 1
25.04.2003 Benefon начинает реорганизацию 1
15.04.2003 «Диксис» хочет продавать больше дешевых мобильников 1
07.04.2003 На акции Benefon пока подписались только кредиторы 1
03.04.2003 Benefon получит деньги от ливанского инвестора 4
02.04.2003 Dixis меняет структуру 1
19.02.2003 Benefon будет жить 1
13.02.2003 Benefon оказался на грани банкротства 1
13.02.2003 Benefon на грани ликвидации 4
23.08.2002 Финские охотничьи собаки получат мобильники 2
22.08.2002 Benefon предлагает финским охотникам мобильники для собак 1
13.03.2002 Ericsson лицензировал платформы GPRS и 3G компании Benefon 3
07.03.2002 Министерство обороны обеспокоено шпионажем в информационной сфере 1
30.01.2002 В Москве вводится в действие система "Мобильный телохранитель" 1
14.01.2002 "Рексофт" подвела итоги 2001 года 1
11.09.2001 РБК разрабатывает интернет-представительство компании "Маслов, Сокур и Партнеры" 1
18.07.2001 Benefon Q будут делать в Китае на заводе CTL 10
23.05.2001 Выставка "Связь-Экспокомм" выгодно отличалась от "Комтека" 1

Публикаций - 48, упоминаний - 84

Benefon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5016 11
Ericsson 2240 7
Siemens AG - Сименс Россия 2126 7
Lenovo Motorola 3213 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 6
LG Electronics 2887 5
Samsung Electronics 8414 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 4
Nokia Alcatel-Lucent 1373 4
Microsoft Corporation 20359 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 4
Sony Ericsson 975 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 116 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1257 2
Philips 1573 2
NTT DoCoMo 1003 2
Pointer - Поинтер 5 2
Safran - Sagem Sécurité 112 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 2
Toshiba Corporation 2556 2
Navteq 120 2
Раском - Rascom 40 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 185 1
Sharp Corporation 880 1
Fly 153 1
TI - Texas Instruments Incorporated 722 1
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 1
Qisda BenQ 356 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 1
Orange France Télécom 634 1
KDDI Corporation 214 1
Sonera 305 1
Metrocom - Метроком 69 1
Fujitsu 1528 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 1
Dell EMC 4378 1
Lenovo Group 1877 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 1
IBM 8299 1
Dixis - Диксис 339 6
Связной ГК 1057 1
Евросеть 1312 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 279 1
Русский стандарт Банк 339 1
FedEx 69 1
Максимус 20 1
Правительство РФ 2485 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 1
Правительство Москвы 789 1
МКС - Международная космическая станция 401 1
US Navy - Военно-морские силы США 114 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5609 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4325 4
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2835 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8370 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3870 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 3
3G - Стандарт мобильной связи 4911 3
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 217 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 693 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 2
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 183 2
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 2
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 80 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1607 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 19 1
VGA камера 157 1
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 90 1
DSP - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 5 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 217 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 258 1
QWERTY-клавиатура 274 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 616 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 163 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 137 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 11 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 161 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1915 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 632 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 437 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 337 1
2D - 2-Dimensional 361 1
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 77 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 967 8
Benefon Esc 5 5
Benefon Q 4 4
Benefon Track 4 3
Benefon Exion 8 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2012 2
Java - Язык программирования 2344 2
Benefon Dragon 12 2
Microsoft Windows Live 191 1
Benefon TWIG Discovery 1 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 1
Philips Xenium - серия телефонов 24 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 200 1
TI OMAP 81 1
Benefon Spica 1 1
Benefon Trackbox 1 1
Benefon Track Pro 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5379 1
Lenovo Motorola MP - серия смартфонов 12 1
Absolute Software LoJack 5 1
OpenText Documentum 340 1
Nokia 3310 55 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 191 1
Apple iPod 1197 1
Microsoft PowerPoint 598 1
ICQ 780 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1474 1
Microsoft SQL Server 1139 1
Symbian OS 1216 1
Microsoft Office 2839 1
Microsoft Windows 10 9823 1
Google Android 10872 1
Ксенин Алекс 310 2
Егоров Александр 60 1
Брюквин Юрий 253 1
Кусков Денис 185 1
Сидоров Александр 12 1
Ашманов Игорь 35 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 154 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 9
Финляндия - Финляндская Республика 1400 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 4
Европа 6508 4
Германия - Федеративная Республика 6787 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 2
Франция - Канны 105 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3603 2
Япония 6710 2
Азия - Азиатский регион 2886 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 2
Москва - Садовое кольцо 71 1
Испания - Королевство 2238 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 960 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1185 1
Северная Америка 2355 1
Финляндия - Хельсинки 219 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 811 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 242 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 743 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1687 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 60 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 180 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 1
Швеция - Королевство 1528 1
Россия - СФО - Новосибирская область 1022 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 1
Россия - СФО - Новосибирск 2799 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1162 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1137 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1119 1
Земля - планета Солнечной системы 2552 1
Америка 917 1
Сингапур - Республика 1418 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2199 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 2
ZDnet 551 1
Thomson Reuters - Рейтер 5133 1
New Scientist 630 1
Ananova 234 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 119 1
Mobile Research Group 65 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 91 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 879 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 672 3
CeBIT 380 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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