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Benefon
Benefon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Dixis - Диксис 339 6
|Связной ГК 1057 1
|Евросеть 1312 1
|Metro Cash&Carry - Metro C&C 279 1
|Русский стандарт Банк 339 1
|FedEx 69 1
|Максимус 20 1
|Правительство РФ 2485 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 1
|Правительство Москвы 789 1
|МКС - Международная космическая станция 401 1
|US Navy - Военно-морские силы США 114 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 3
|Ксенин Алекс 310 2
|Егоров Александр 60 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Кусков Денис 185 1
|Сидоров Александр 12 1
|Ашманов Игорь 35 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 154 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 2
|ZDnet 551 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5133 1
|New Scientist 630 1
|Ananova 234 1
|GlobeNewswire - Global Wireless News 119 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 91 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 879 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
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