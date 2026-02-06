Разделы

Сидоров Александр


СОБЫТИЯ


06.02.2026 Eltex обновляет линейку сервисных маршрутизаторов ESR 1
25.11.2025 Цифровой двойник критической ИТ-инфраструктуры: создан испытательный стенд на отечественных решениях для КИИ 1
08.10.2025 «Ред Софт» и «Проверь отчетность» подтвердили совместимость своих продуктов 1
26.06.2025 Wildberries начинает тестирование персонального ассистента на базе ИИ 1
25.04.2024 «КриптоАРМ» для ViPNet совместим с ViPNet CSP 1
07.12.2023 «КриптоАРМ ГОСТ» совместим с почтовым сервером TEGU 1
12.04.2023 «Хеликс» запустила процессы ServiceDesk на базе российской платформы BPMSoft 1
26.09.2022 Продукты «Мой офис» совместимы с приложением «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи и шифрования 1
19.07.2021 Hh.ru протестировал партнерские обогащенные ответы «Яндекса» 1
22.05.2020 «Цифровые технологии» и «Ред софт» протестировали новые версии продуктов 1
11.03.2020 HeadHunter запатентовал технологию скоростного поиска вакансий и сотрудников 2
13.10.2017 Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 1
11.09.2017 Navicon и IBM проведут в Москве форум по искусственному интеллекту 1
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1
25.04.2013 Конференция CNews: «Российский рынок BI: вторая волна спроса» 1
17.04.2013 Мошенники грабят пользователей Рунета на десятки миллионов рублей в сутки 1
19.10.2010 «Теория и практика разработки и внедрения систем ИБ электронной торговли в России»: итоги конференции 1
23.08.2007 «Евросеть» назначила нового управляющего Нижегородского субфилиала 1
08.11.2005 22 ноября пройдет семинар "Государство, общество, бизнес, ИТ" 1
02.04.2003 Dixis меняет структуру 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Сидоров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Digt - Цифровые технологии 14 2
Yandex - Яндекс 8581 2
Ред Софт - Red Soft 1045 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 126 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
Google LLC 12330 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Терн ГК - Tern Group 78 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 31 1
Motorola Inc 1150 1
Benefon 59 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Baso-IT - Басо 2 1
Проверь отчетность 1 1
Нефтьсервисхолдинг - NS Digital 3 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
МегаФон 10077 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 1
LG Electronics 3684 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 1
9103 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2582 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 684 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
Navicon - Навикон 319 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4589 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 971 1
Lenovo Motorola 3530 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 436 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 1
Ланит Омни 65 1
Salesforce - Informatica 135 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 661 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1099 5
ББР банк - Балтийский Банк Развития 41 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 409 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 2
Superjob - Суперджоб 737 2
ВТБ - ВТБ24 669 2
Снежная Королева - СК Трейд 59 2
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 1
Веста 52 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Dixis - Диксис 359 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Фора Банк 76 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 64 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
Nordic Star - Borenius 2 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 32 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Росэнергобанк 34 1
Внешпромбанк 13 1
Интеркапитал-Банк 2 1
НС Банк - Независимый Строительный Банк 2 1
Адмиралтейский КБ 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1071 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
МКБ - Московский кредитный банк 619 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 2
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
ООН ИКТ - Целевая группа ООН по информационно-коммуникационным технологиям - UN ICT TF - United Nations Information and Communication Technologies Task Force 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 532 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 744 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 757 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5976 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4799 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4127 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 200 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 582 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Email - S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 33 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3006 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2515 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1765 1
Linux OS 11004 4
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 51 4
Цифровые технологии (Trusted) - ID.Trusted.Net - IDM.Trusted.Net 6 2
Microsoft Windows 16422 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1364 2
КриптоПро CSP СКЗИ 249 2
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 58 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 88 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 31 1
MasterCard MoneySend 44 1
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 213 1
Цифровые технологии (Trusted) - Trusted TLS 4 1
Цифровые технологии (Trusted) - Trusted Java 6 1
Проверь отчетность - XBRLca 1 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1164 1
Google Android 14809 1
Apple iOS 8314 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Новые облачные технологии - МойОфис 907 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1910 1
Apache Hadoop 448 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 1
Шляпнев Максим 11 2
Савицкий Павел 4 2
Клеменков Павел 3 2
Котов Кирилл 2 2
Рустамов Рустам 524 2
Федечкин Эдуард 55 2
Россинский Евгений 9 2
Спевак Сергей 12 2
Завьялов Дмитрий 7 1
Алтухов Дмитрий 47 1
Подкопаев Олег 30 1
Иванов Петр 23 1
Щеглов Петр 75 1
Евдокимова Евгения 6 1
Орешкин Сергей 7 1
Назаров Илья 11 1
Тихомиров Илья 10 1
Кукоев Игорь 6 1
Юрьев Вадим 3 1
Даньщин Георгий 1 1
Кравченко Денис 28 1
Дубчак Кирилл 12 1
Киреев Александр 37 1
Смирнов Николай 35 1
Мартиросов Давид 100 1
Аншина Марина 79 1
Патрин Максим 32 1
Золотарева Екатерина 26 1
Марков Антон 13 1
Соловьев Игорь 53 1
Поляков Александр 53 1
Макаров Станислав 117 1
Стуров Дмитрий 33 1
Сапельников Сергей 109 1
Коротков Андрей 85 1
Загребин Максим 8 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Лядов Кирилл 17 1
Лубнин Кирилл 29 1
Зайцев Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 763 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 229 1
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 1
Европа 24678 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2942 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1458 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2143 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 508 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
ИТ-аналитика 46 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
Образование в России 2564 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3673 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 281 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
Gartner - Гартнер 3620 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
AV-Test Institute 40 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 2
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 266 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1658 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1294 1
РАН - Российская академия наук 2034 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 3
День молодёжи - 27 июня 1003 1
