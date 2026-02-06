Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сидоров Александр
СОБЫТИЯ
Сидоров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Шляпнев Максим 11 2
|Савицкий Павел 4 2
|Клеменков Павел 3 2
|Котов Кирилл 2 2
|Рустамов Рустам 524 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Россинский Евгений 9 2
|Спевак Сергей 12 2
|Завьялов Дмитрий 7 1
|Алтухов Дмитрий 47 1
|Подкопаев Олег 30 1
|Иванов Петр 23 1
|Щеглов Петр 75 1
|Евдокимова Евгения 6 1
|Орешкин Сергей 7 1
|Назаров Илья 11 1
|Тихомиров Илья 10 1
|Кукоев Игорь 6 1
|Юрьев Вадим 3 1
|Даньщин Георгий 1 1
|Кравченко Денис 28 1
|Дубчак Кирилл 12 1
|Киреев Александр 37 1
|Смирнов Николай 35 1
|Мартиросов Давид 100 1
|Аншина Марина 79 1
|Патрин Максим 32 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Марков Антон 13 1
|Соловьев Игорь 53 1
|Поляков Александр 53 1
|Макаров Станислав 117 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Коротков Андрей 85 1
|Загребин Максим 8 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Лядов Кирилл 17 1
|Лубнин Кирилл 29 1
|Зайцев Сергей 25 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
|Gartner - Гартнер 3620 2
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
|IDC - International Data Corporation 4944 1
|AV-Test Institute 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.