Hh.ru протестировал партнерские обогащенные ответы «Яндекса»

hh.ru первым протестировал партнерские обогащенные ответы, которые «Яндекс» недавно предложил рынку. Александр Сидоров, руководитель направления анализа данных hh.ru, рассказал CNews, что благодаря эксперименту сервис теперь наилучшим образом помогает пользователям находить подходящие вакансии.

Результаты показали, что ранжирование выдачи в обогащенном ответе с учетом данных из счетчика «Метрики» приводит к росту целевых действий на ресурсе. К ним относятся регистрация на сайте, отклик на вакансию и просмотр резюме. Так, для hh.ru они выросли до 20% в сравнении с целевыми действиями пользователей, перешедших на ресурс из обычного поиска.

Тест проводился на пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.

Эксперимент был поделен на два этапа: на первом «Яндекс» добавил к ссылке на hh.ru интерактивный элемент с вакансиями. На втором — включил ранжирование объявлений внутри этого блока на основе данных из «Метрики» hh.ru.

Эксперимент показал, что само по себе обогащение поискового ответа без подключения алгоритмов ранжирования не повлекло за собой ни увеличения трафика, ни роста по целевым действиям. Так, число кликов фактически не изменилось в сравнении с переходами из обычной ссылки в выдаче, прироста по целевым действиям также не произошло. Однако вместе с тем «Яндекс» зафиксировал снижение по одной из своих ключевых метрик оценки качества поиска — показателю профицита.

«Профицит — одна из ключевых метрик счастья пользователя, то есть того, насколько быстро и эффективно мы помогаем людям достичь своей цели и решать задачу через поиск. Для ее формирования учитывается множество факторов, например, то, сколько времени пользователь провел на странице, вернулся ли он обратно в выдачу и так далее. На основе этого показателя в том числе определяется позиция того или иного элемента в поисковой выдаче. Как показывает практика, если у профицита отрицательные значения, то эта динамика будет продолжаться и дальше, и мы будем фиксировать еще большее падение. Эксперимент с hh.ru показал, что обогащенный блок выдачи вакансий без дополнительного ранжирования внутри блока менее эффективно решает поисковую задачу пользователя в целом», — сказал Максим Загребин, руководитель поисковых продуктов «Яндекса».

Зафиксировав эти замеры, специалисты hh.ru перешли ко второму этапу эксперимента. На этой стадии их коллеги из «Яндекса» изменили внешний вид объявлений и включили ранжирование внутри обогащенного ответа.

Для работы алгоритмов ранжирования hh.ru открыл данные счетчика «Метрики». Это позволило проанализировать поведение «за кликом» — оценить, какие шаги пользователей на ресурсе приводят к тем или иным целевым действиям: регистрации на сайте, отклику на вакансию или просмотру резюме.

С учетом этой информации пользователю в выдаче теперь предлагались блоки тех работодателей, которые могли бы заинтересовать его с наибольшей вероятностью.

По итогам второго этапа специалисты hh.ru увидели, что пользователи, которые приходят из обогащенных ответов, объявления внутри которых были проранжированы, решают свои задачи быстрее и эффективнее. Общая конверсия в целевые действия выросла в среднем на 20%. Рост откликов на вакансию составил 17%, а рост по регистрациям на сайте — 30%.

«В целом мы позитивно оцениваем эксперимент. Благодаря внутреннему ранжированию по данным из «Метрики» обогащенные ответы максимально эффективны для пользователя, а значит — и для партнера. Сейчас мы расширили тестирование с hh.ru на всю Россию», — отметил Максим Загребин, руководитель поисковых продуктов «Яндекса».