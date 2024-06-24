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HeadHunter Group HH Group Хэдхантер

HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер


24.06.2024 Объединённые технологии hh.ru и CRM-системы Talantix помогут бизнесу нанимать студентов c Facultetus.ru

CRM-система Talantiх — сервис HR-автоматизации из экосистемы hh.ru — предложила компаниям-работодателям технологичный инструмент для привлечения молодых с
20.06.2024 Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям

«Сетка» — новая социальная сеть для нетворкинга и профессионального развития от hh.ru. С 20 июня 2024 г. «Сетка» стала доступна для всех. С конца 2023 г. социальная сеть нах
19.06.2024 Опрос «МТС Travel» и hh.ru: 80% российских сотрудников работают в отпуске

Как показало исследование сервиса путешествий «МТС Travel» и крупнейшей платформы рекрутинга в России hh.ru, чаще всего россияне не могут отказаться от работы из-за проблемы с делегированием, повышенного чувства ответственности и большой нагрузки. Об этом CNews сообщили представители МТС. 35% р
30.05.2024 В России популярность специалистов по безопасной разработке выросла в 1,5 раза

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование рынка труда в сфере информационной безопасности. Аналитики выяснил
23.04.2024 Треть работодателей увеличили кафетерий бонусов для работников. 15% сократили поддержку сотрудников

аты исследования группы «Ренессанс страхование» совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. При этом с начала пандемии, когда бизнес столкнулся с экономическими трудностями, лишь
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки

листов, проживающих в провинциальных регионах, сообщили CNews представители рекрутинговой платформы hh.ru и маркетплейса локальных брендов Flowwow. Чаще всего ими интересуются компании из Москв
01.04.2024 Исследование МТС: каких специалистов в Петербурге чаще всего ищут онлайн

ПАО «МТС», платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» и сервис онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали, насколько оцифрованы HR-процессы в российских компаниях. Петербург —

20.03.2024 Исследование VK Cloud и hh.ru: спрос на специалистов по Kubernetes вырос на 36% за три года

счет роста спроса на специалистов с опытом работы более трех лет, показало исследование VK Cloud и hh.ru. В четвертом квартале 2023 г. количество вакансий для специалистов со знанием технологи
28.02.2024 Впервые в России ассистенты на основе искусственного интеллекта разместили резюме о поиске работы на HH.ru

ощники для технической поддержки, HR-специалиста, копирайтера и менеджера создали и опубликовали на Hh.ru свои резюме и уже начали проходить собеседования для трудоустройства. Об этом CNews соо
07.02.2024 В CRM-системе Talantix от hh.ru теперь мгновенно сохраняются резюме с GitHub и ArtStation

Talantiх — рекрутинговая СRM-система от hh.ru — расширила возможности работы с резюме со сторонних джоб-сервисов, особенно востребова
07.02.2024 Тренды на рынке труда робототехников: аналитика hh.ru

В преддверии Всемирного дня робототехники аналитики hh.ru изучили, каких специалистов, связанных с этой отраслью, искали на hh.ru в 2023 г
01.02.2024 Сколько времени ИT-специалист работает на одном месте: исследование RealHR и Hh.ru

ящее в ГК Realweb, проанализировало данные, предоставленные российской платформой онлайн-рекрутинга Hh.ru, о 26 тыс. ИT-специалистов с учетом разделения на три группы по опыту работы. Об этом C
26.01.2024 CRM-система Talantix от hh.ru выпустила собственный API

CRM-система Talantiх — сервис экосистемы hh.ru, который помогает российским компаниям-работодателям вести работу по подбору персонала

19.01.2024 Итоги 2023 года в промышленной сфере по версии hh.ru

Аналитики hh.ru подвели итоги 2023 г. рынка труда в промышленной сфере страны. Общие данные по отрасли

18.01.2024 Нечем дышать: половина офисных сотрудников в России недовольны качеством воздуха на рабочем месте

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и архитектурное бюро Adetail провели опрос среди сотрудников компаний в России об их уд
22.12.2023 Исследование BestDoctor и hh.ru: самые высокие зарплаты в сфере ИТ в 2023 г. — у программистов Java, Golang и iOS и технических директоров

плата зафиксирована на уровне от 800 тыс. руб. в месяц и выше. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Группа компаний BestDoctor и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru прове
22.12.2023 Названа самая высокая зарплата российских ИТ-шников в 2023 г. Это без малого миллион

Рост зарплат Группа компаний BestDoctor и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование вакансий и уровня зарплат в сфере ИТ. Согласно исследованию, урове
15.12.2023 Трудности найма, демографический кризис и удаленка — бизнес рассказал про кадровые итоги 2023 года

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работодателей из ключевых

12.12.2023 Три из пяти технологий, больше всего влияющих на рынок труда, связаны с продвинутой аналитикой

на рынок труда в России, по мнению соискателей. К таким выводам пришли эксперты «Яков и партнеры» и hh.ru по итогам опроса 700 респондентов из компаний разных отраслей и размеров. Об этом CNews
11.12.2023 Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работодателей из ключевых

30.11.2023 «Авто.ру» и hh.ru создали индекс доступности автомобилей в регионах

«Авто.ру» совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru создали интегральный индекс доступности автомобилей (индекс ДА)*, который позволяет уви
17.11.2023 38% россиян считают, что автоматизация рутины поможет им продвигаться по карьерной лестнице 

ам опроса, проведенного системным интегратором ITFB Group и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, люди хотели бы использовать в своей работе искусственный интеллект, чтобы избавиться о
13.11.2023 Hh.ru упростил поиск работы «синим воротничкам» до пары кликов

Российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru упростила поиск работы для всех категорий соискателей «синих воротничков» — с помощью о
03.11.2023 Hh.ru и Skyeng разработали для соискателей инструмент подтверждения знания английского языка

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-школа английского языка Skyeng разработали для всех соискателей инструмент под
03.11.2023 hh.ru и МТС Линк: в России растет доля вакансий с удаленным и гибридным режимом работы

Число вакансий с удаленкой растет Согласно результатам совместного исследования hh.ru и компании «Вебинар Технологии», разработчика платформы для бизнес-коммуникаций и совме
27.10.2023 Осенью 2023 г. рынок вакансий ИТ-специалистов вырос на 18%

ынок вакансий для ИТ-специалистов показывает положительную динамику — в сентябре 2022 г. на портале hh.ru было открыто 64 тыс. вакансий, а в сентябре 2023 г. компании разместили 76 тыс. ваканси
18.10.2023 hh.ru запустил «Карьерный маркетплейс» с менторами, карьерными консультантами и психологами

Российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru запустила «Карьерный маркетплейс». На площадке представлены менторы, карьерные консульт
17.10.2023 Почти каждый второй работник в России считает, что гибридный формат положительно сказывается на его эффективности

ного исследования «Влияние социальных трендов на рынок труда». Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Три четверти опрошенных работников ожидают, что непрерывное обучение будет самым важны
12.10.2023 65% работодателей не готовы доплачивать сотрудникам за навык работы с нейросетями

ейросетями неважен, выяснила* служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Почти треть (32%) представителей ко
13.09.2023 38% россиян считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателе
11.09.2023 43% россиян никогда не получают премии на работе

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателе
28.08.2023 Лишь 16% россиян, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством

ешает сосредоточиться и вызывает головные боли. Об этом говорят результаты совместного исследования hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, и компании РОКВУЛ, производителя решений из каме
11.08.2023 hh.ru запустил калькулятор навыков для определения реальной «стоимости» компетенций соискателей на рынке труда

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru запустила калькулятор навыков. С его помощью ИТ-специалисты могут понять свою реальную

13.07.2023 HeadHunter запустил образовательную HR-среду для обучения и проверки навыков работы с сервисом

йская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter запустила мультиформатную образовательную среду expert.hh.ru для тех, кто отвечает за поиск и подбор персонала. Проект помогает развивать компетенци
08.06.2023 HeadHunter запустил сервис открытой аналитики рынка труда

Российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter представила сервис открытой аналитики рынка труда «hh статистика». С его помощью работодатели, соискатели, СМИ и любые заинтересованные уже сейчас смогут оценить конкуренцию за рабочие места и динамику спроса в нужном сегменте рынка, сравнить т
07.04.2023 «Тинькофф» запустил Tinkoff ID для авторизации юридических лиц

торизации юридических лиц. Первой компанией, подключившей сервис, стала платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Авторизация по Tinkoff ID для юридических лиц доступна всем пользователям с личным каб
29.08.2022 Каждый второй россиянин за последние полгода думал о смене профессии

реходе в ИТ, выяснили аналитики онлайн-университета Skypro и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Среди наиболее популярных ИТ-профессий летом 2022 г. QA-специалисты, data scientists,

22.07.2022 Вячеслав Журавлев -

Вячеслав Журавлев, hh.ru:  Самое сложное при поиске ЦОД — найти площадку со свободными стойко-местами

з западных облаков и миграции в локальные облака из-за нехватки ИТ-оборудования. Вячеслав Журавлев, hh.ru: Для нас было важно, чтобы у ЦОД-оператора был серьезный опыт строительства и эксплуата
18.07.2022 HeadHunter инвестировал в сервис HRlink и стал миноритарным акционером

и завершила сделку по приобретению миноритарной доли. Это позволит расширить HR-экосистему сервисов hh.ru для работы с персоналом, закрывая потребность компаний в автоматизации кадровых процесс
04.04.2022 В России резко упало число ИТ-вакансий, а количество резюме выросло

что на четверть меньше, чем месяц назад. Этими данными с CNews поделились в рекрутинговом агентстве HH.ru. Количество вакансий снизилось примерно на 25% в Москве, Санкт-Петербурге и других реги

Публикаций - 384, упоминаний - 624

HeadHunter Group и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3308 50
МегаФон 8176 38
Yandex - Яндекс 6751 36
Microsoft Corporation 24276 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3492 35
7859 22
Google LLC 11512 19
Meta Platforms - Facebook 4397 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11452 17
SAP SE 5165 17
Ростелеком 10947 11
Oracle Corporation 6577 11
Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 43 11
Cisco Systems 5046 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8534 10
Softline - Софтлайн 2514 9
1С-Битрикс - Bitrix 554 9
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 883 8
Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 24 8
Telegram Group 1625 8
HRlink - Инновации в управлении кадрами 106 7
IBM - International Business Machines Corp 9382 6
GitHub 722 6
АФК Система ПАО 1785 6
HP Inc. 5645 6
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 6
X Corp - Twitter 2822 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4652 6
Zynga Game Network 132 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 197 5
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 198 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1437 5
АйТи 1342 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 902 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1050 4
Amazon Inc - Amazon.com 2936 4
Dell EMC 4992 4
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 57 4
Apple Inc 11790 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 407 4
Superjob - Суперджоб 417 35
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 569 24
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 45 24
DST Global - Digital Sky Technologies 220 24
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 552 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6828 18
ЦИАН - CIAN 125 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 705 13
Qiwi 989 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2699 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1542 12
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 28 9
YouDo Web Technologies Limited 46 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 9
Naspers 83 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Лента - Сеть розничной торговли 1973 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 8
Зарплата.ру 16 8
Сбер - СберАвто 28 7
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 134 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 710 7
ГПБ - Газпромбанк 1042 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 458 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1194 5
РЖД - Российские железные дороги 1831 5
ПромСвязьКапитал 82 5
Bluemont International 6 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1190 5
ПСБ - Промсвязьбанк 812 5
Highworld Investments 6 5
Медиа-1 30 5
LinkedIn 620 5
Почта России ПАО 2050 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 172 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2130 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 4
Газпром ПАО 1289 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10918 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2721 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3178 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 991 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4462 9
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4274 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4809 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2928 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1868 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2130 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2627 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2882 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 944 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5246 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3001 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 329 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1325 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1857 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1790 3
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3677 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 362 3
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Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 53 2
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Федеральное казначейство России 1690 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 245 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1155 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 683 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 115 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 271 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1323 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 771 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2353 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1339 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2688 27
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 688 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 4
Единая Россия - Политическая партия 287 3
Интернет и бизнес - ассоциация 34 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 234 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 295 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 113 1
РусБренд 7 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 110 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 1
Ассоциация менеджеров 87 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 616 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 90 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61477 75
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46811 69
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9937 59
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2162 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29022 56
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11943 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12152 46
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11190 39
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 997 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16962 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25044 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23164 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6627 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11186 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20899 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28375 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20038 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15144 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12028 22
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6362 22
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 891 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9358 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10414 21
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