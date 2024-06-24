HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер

Объединённые технологии hh.ru и CRM-системы Talantix помогут бизнесу нанимать студентов c Facultetus.ru CRM-система Talantiх — сервис HR-автоматизации из экосистемы hh.ru — предложила компаниям-работодателям технологичный инструмент для привлечения молодых с

Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям «Сетка» — новая социальная сеть для нетворкинга и профессионального развития от hh.ru. С 20 июня 2024 г. «Сетка» стала доступна для всех. С конца 2023 г. социальная сеть нах

Опрос «МТС Travel» и hh.ru: 80% российских сотрудников работают в отпуске Как показало исследование сервиса путешествий «МТС Travel» и крупнейшей платформы рекрутинга в России hh.ru, чаще всего россияне не могут отказаться от работы из-за проблемы с делегированием, повышенного чувства ответственности и большой нагрузки. Об этом CNews сообщили представители МТС. 35% р

В России популярность специалистов по безопасной разработке выросла в 1,5 раза Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование рынка труда в сфере информационной безопасности. Аналитики выяснил

Треть работодателей увеличили кафетерий бонусов для работников. 15% сократили поддержку сотрудников аты исследования группы «Ренессанс страхование» совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. При этом с начала пандемии, когда бизнес столкнулся с экономическими трудностями, лишь

В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки листов, проживающих в провинциальных регионах, сообщили CNews представители рекрутинговой платформы hh.ru и маркетплейса локальных брендов Flowwow. Чаще всего ими интересуются компании из Москв

Исследование МТС: каких специалистов в Петербурге чаще всего ищут онлайн ПАО «МТС», платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» и сервис онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали, насколько оцифрованы HR-процессы в российских компаниях. Петербург —

Исследование VK Cloud и hh.ru: спрос на специалистов по Kubernetes вырос на 36% за три года счет роста спроса на специалистов с опытом работы более трех лет, показало исследование VK Cloud и hh.ru. В четвертом квартале 2023 г. количество вакансий для специалистов со знанием технологи

Впервые в России ассистенты на основе искусственного интеллекта разместили резюме о поиске работы на HH.ru ощники для технической поддержки, HR-специалиста, копирайтера и менеджера создали и опубликовали на Hh.ru свои резюме и уже начали проходить собеседования для трудоустройства. Об этом CNews соо

В CRM-системе Talantix от hh.ru теперь мгновенно сохраняются резюме с GitHub и ArtStation Talantiх — рекрутинговая СRM-система от hh.ru — расширила возможности работы с резюме со сторонних джоб-сервисов, особенно востребова

Тренды на рынке труда робототехников: аналитика hh.ru В преддверии Всемирного дня робототехники аналитики hh.ru изучили, каких специалистов, связанных с этой отраслью, искали на hh.ru в 2023 г

Сколько времени ИT-специалист работает на одном месте: исследование RealHR и Hh.ru ящее в ГК Realweb, проанализировало данные, предоставленные российской платформой онлайн-рекрутинга Hh.ru, о 26 тыс. ИT-специалистов с учетом разделения на три группы по опыту работы. Об этом C

CRM-система Talantix от hh.ru выпустила собственный API CRM-система Talantiх — сервис экосистемы hh.ru, который помогает российским компаниям-работодателям вести работу по подбору персонала

Итоги 2023 года в промышленной сфере по версии hh.ru Аналитики hh.ru подвели итоги 2023 г. рынка труда в промышленной сфере страны. Общие данные по отрасли

Нечем дышать: половина офисных сотрудников в России недовольны качеством воздуха на рабочем месте Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и архитектурное бюро Adetail провели опрос среди сотрудников компаний в России об их уд

Исследование BestDoctor и hh.ru: самые высокие зарплаты в сфере ИТ в 2023 г. — у программистов Java, Golang и iOS и технических директоров плата зафиксирована на уровне от 800 тыс. руб. в месяц и выше. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Группа компаний BestDoctor и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru прове

Названа самая высокая зарплата российских ИТ-шников в 2023 г. Это без малого миллион Рост зарплат Группа компаний BestDoctor и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование вакансий и уровня зарплат в сфере ИТ. Согласно исследованию, урове

Трудности найма, демографический кризис и удаленка — бизнес рассказал про кадровые итоги 2023 года Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работодателей из ключевых

Три из пяти технологий, больше всего влияющих на рынок труда, связаны с продвинутой аналитикой на рынок труда в России, по мнению соискателей. К таким выводам пришли эксперты «Яков и партнеры» и hh.ru по итогам опроса 700 респондентов из компаний разных отраслей и размеров. Об этом CNews

Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работодателей из ключевых

«Авто.ру» и hh.ru создали индекс доступности автомобилей в регионах «Авто.ру» совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru создали интегральный индекс доступности автомобилей (индекс ДА)*, который позволяет уви

38% россиян считают, что автоматизация рутины поможет им продвигаться по карьерной лестнице ам опроса, проведенного системным интегратором ITFB Group и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, люди хотели бы использовать в своей работе искусственный интеллект, чтобы избавиться о

Hh.ru упростил поиск работы «синим воротничкам» до пары кликов Российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru упростила поиск работы для всех категорий соискателей «синих воротничков» — с помощью о

Hh.ru и Skyeng разработали для соискателей инструмент подтверждения знания английского языка Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-школа английского языка Skyeng разработали для всех соискателей инструмент под

hh.ru и МТС Линк: в России растет доля вакансий с удаленным и гибридным режимом работы Число вакансий с удаленкой растет Согласно результатам совместного исследования hh.ru и компании «Вебинар Технологии», разработчика платформы для бизнес-коммуникаций и совме

Осенью 2023 г. рынок вакансий ИТ-специалистов вырос на 18% ынок вакансий для ИТ-специалистов показывает положительную динамику — в сентябре 2022 г. на портале hh.ru было открыто 64 тыс. вакансий, а в сентябре 2023 г. компании разместили 76 тыс. ваканси

hh.ru запустил «Карьерный маркетплейс» с менторами, карьерными консультантами и психологами Российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru запустила «Карьерный маркетплейс». На площадке представлены менторы, карьерные консульт

Почти каждый второй работник в России считает, что гибридный формат положительно сказывается на его эффективности ного исследования «Влияние социальных трендов на рынок труда». Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Три четверти опрошенных работников ожидают, что непрерывное обучение будет самым важны

65% работодателей не готовы доплачивать сотрудникам за навык работы с нейросетями ейросетями неважен, выяснила* служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Почти треть (32%) представителей ко

38% россиян считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателе

43% россиян никогда не получают премии на работе Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателе

Лишь 16% россиян, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством ешает сосредоточиться и вызывает головные боли. Об этом говорят результаты совместного исследования hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, и компании РОКВУЛ, производителя решений из каме

hh.ru запустил калькулятор навыков для определения реальной «стоимости» компетенций соискателей на рынке труда Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru запустила калькулятор навыков. С его помощью ИТ-специалисты могут понять свою реальную

HeadHunter запустил образовательную HR-среду для обучения и проверки навыков работы с сервисом йская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter запустила мультиформатную образовательную среду expert.hh.ru для тех, кто отвечает за поиск и подбор персонала. Проект помогает развивать компетенци

HeadHunter запустил сервис открытой аналитики рынка труда Российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter представила сервис открытой аналитики рынка труда «hh статистика». С его помощью работодатели, соискатели, СМИ и любые заинтересованные уже сейчас смогут оценить конкуренцию за рабочие места и динамику спроса в нужном сегменте рынка, сравнить т

«Тинькофф» запустил Tinkoff ID для авторизации юридических лиц торизации юридических лиц. Первой компанией, подключившей сервис, стала платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Авторизация по Tinkoff ID для юридических лиц доступна всем пользователям с личным каб

Каждый второй россиянин за последние полгода думал о смене профессии реходе в ИТ, выяснили аналитики онлайн-университета Skypro и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Среди наиболее популярных ИТ-профессий летом 2022 г. QA-специалисты, data scientists,

Вячеслав Журавлев - Вячеслав Журавлев, hh.ru: Самое сложное при поиске ЦОД — найти площадку со свободными стойко-местами з западных облаков и миграции в локальные облака из-за нехватки ИТ-оборудования. Вячеслав Журавлев, hh.ru: Для нас было важно, чтобы у ЦОД-оператора был серьезный опыт строительства и эксплуата

HeadHunter инвестировал в сервис HRlink и стал миноритарным акционером и завершила сделку по приобретению миноритарной доли. Это позволит расширить HR-экосистему сервисов hh.ru для работы с персоналом, закрывая потребность компаний в автоматизации кадровых процесс