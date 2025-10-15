«На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы

Российские компании начали делать предложения о трудоустройстве вьетнамским программистам на зарплаты в 140 тыс. руб. в 2025 г., свидетельствуют данные hh.ru, с которыми ознакомился CNews. Эксперты считают, что вьетнамские «айтишники» вряд ли составят конкуренцию российским. И дело не только в креативности последних, просто тех, кто делает несложную работу, все равно заменят на ИИ.

Разработчик по цене разнорабочего

Российские компании начали активно нанимать программистов и разработчиков из Вьетнама, свидетельствуют данные hh.ru, с которыми ознакомился CNews. В 2025 г. Вьетнам вошел в топ-3 стран Дальнего Зарубежья, откуда российские компании привлекали персонал, его обошли только Индия и Куба.

«С начала года наиболее активными соискателями, имеющими резюме на hh.ru и ищущими работы на территории России при этом будучи выходцами из стран Дальнего зарубежья стали жители Индии (более 5 тыс. резюме с начала года), на втором месте жители Кубы, на третьем — Вьетнама. Соискатели из Вьетнама чаще всего в этом году искали в России работу в качестве программистов», — сообщил hh.ru.

На резюме разработчиков ПО приходится 9% от всех резюме из этой страны. Из общего объема соискателей из Вьетнама, получивших предложения от российских компаний, 6% были программистам или разработчиками. Медианная предлагаемая зарплата для них — 140 тыс. руб. ИТ-специалистов из Вьетнама нанимали почти также активно, как вьетнамских менеджеров по продажам (на зарплату в 120 тыс. руб.) и официантов (86 тыс. руб.).

Что касается Индии, то число резюме из их общего объема, приходящееся на программистов и разработчиков, составило только 3%, а Кубы — 4%. Но число нанятых российскими компаниями программистов оказалось менее 1%. При этом чаще всего работодатели делали предложения кубинским и индийским менеджерам по продажам (117-150 тыс. руб.). Самыми высокооплачиваемыми были кубинский водитель с зарплатой почти 200 тыс. руб. и индийские маркетологи и менеджеры по работе с партнерами — 150 тыс. Также в число самых высокооплачиваемых вошли индийские и кубинские разнорабочие — им готовы платить от 120 до 130 тыс. руб.

Подробностей найма вьетнамских специалистов в сервисе не раскрыли.

Полмиллиона программистов во Вьетнаме

Вьетнамское издание Vietnam.vn со ссылкой на платформу по подготовке персонала TopDev сообщало, что в стране в 2023 г. было около 530 тыс. программистов, дефицит кадров достигал 200 тыс. человек. Число выпускников ИТ-вузов росло, а дефицит в основном был связан с недостаточным балансом между уровнем подготовки и потребностями бизнеса.

По данным того же издания, средняя зарплата начинающих сотрудников ИТ-сфере Вьетнама составляет 30-60 тыс. руб., максимальные зарплаты руководителей отделов — 160 тыс. руб.

Некоторым вьетнамским программистам удалось добиться успеха. Например, это всемирную известность получил разработчик легендарной игры Flappy Bird Нгуен Донг.

Зарплаты вьетнамских программистов против российских: разница невелика

Зарплаты, которые российские компании готовы платить вьетнамцам, не намного ниже, чем у российских программистов.

Председатель HR-Клуба АПКИТ Елена Калацей рассказала CNews, что заработная плата разработчика в России зависит от множества параметров: его специальности и стека, уровню навыков (то есть грейду), специфики компании и продукта. К сожалению, исследования не всегда учитывают эти параметры, а также дополнительные премии, которые влияют на совокупный годовой доход сотрудника, отметила эксперт.

«Отсюда и разброс в цифрах — где-то это около 90 тыс. рублей, а где-то — за 250 тыс. руб. ежемесячно, но средней медианной, пожалуй, сейчас чаще упоминают цифру около 185 тыс. руб.», — говорит Елена Калацей.

Вьетнамские разработчики — для крупных корпораций

Директор агентства по подбору ИТ-персонала и предоставления ИТ-сервисов GeekSource, ГК Ancor Елена Иванчихина знает, что в 2023–2024 гг. многие крупные компании уже пробовали нанимать индийских и вьетнамских специалистов.

«Результаты оказались неоднозначными: повлияли культурные различия, язык, особенности местного английского и разница часовых поясов. И в любом случае этих специалистов в основном нанимали удаленно, не перевозили. Сейчас такая потребность практически отсутствует, потому что на российском рынке хватает сильных ИТ-специалистов хорошего уровня», — констатировала кадровик.

Подобный аутсорсинг может быть интересен крупным ИТ-гигантам, типа Сбербанка, считает сооснователь ИИ-интегратора Metalab Сергей Батулин.

«Такие корпорации нуждаются в огромном объеме достаточно дешевой и простой работы, и в такую работу очень сложно погрузить по-настоящему качественного программиста. А некачественный программист сделает все совсем плохо, и за ним придется постоянно проверять», — считает эксперт.

Российские программисты пока вне конкуренции

По мнению Сергея Батулина из Metalab, российские инженеры в первую очередь решают задачи за счет креатива, за счет глубины понимания, как устроен вообще код на уровне слоев.

«Российские инженеры — самый топ в мире с точки зрения разработки, создания чего-то нового, более эффективного, например, с точки зрения сжатия моделей для ИИ и увеличения их скорости. Поэтому пусть наши разработчики идут по этому пути, а что-то более простое можно было бы давать на аутсорс», — полагает эксперт.

Но для России, добавляет Батулин, доступ к таким рынкам разработчиков, как Вьетнам, имеет сплошные плюсы. Один из них — конкуренция, которая подстегивает российские кадры к развитию.

«Во-первых, для классических инженеров-разработчиков данная конкуренция — это требование для роста и развития. Ведь сейчас много программистов, кто просто закончил какие-то небольшие курсы и идут в эту профессию потому, что там платят деньги, а не по какой-то другой причине. И на мой взгляд, хорошо иметь, условно говоря, конкурентов международников для того, чтобы каждый становился более нацеленным на сложные задачи», — отмечает специалист.

Компании, рассматривающие привлечение к работе иностранных специалистов, должны ориентироваться не только на их навыки работы с кодом, но и на комфортную интеграцию таких сотрудников в команду, добавляет глава HR-Клуба АПКИТ Елена Калацей.

А для компании адаптация такого сотрудника — это снова ресурсы и риски.

«Например, в большинстве компаний уже созданы комфортные условия для удаленной работы, однако в последних новостях прослеживается тенденция на постепенное возвращение сотрудников в офисы», — говорит Калацей.

Все равно заменят на ИИ

Батулин считает, что перспектив у найма большого числа программистов из Вьетнама или Индии все равно нет. На смену тем, кто выполняет простые задачи, придет ИИ.

«Через какое-то время ИИ может заменить и вот таких вот ребят из Вьетнама или из Индии, потому что это будет все более и более алгоритмически понятный процесс, как написать тот или иной кусок кода. И все важнее, и все ценнее будут специалисты, как раз, которые занимаются построением всей ИТ-архитектуры. То есть это то, на что и провоцируют, или к чему стимулируют, к чему приводит эта демократизация рынка, когда российские разработчики получают такую конкуренцию, что они либо уходят вообще с рынка, либо становятся более совершенными, более редкими», — заключил эксперт.

По словам Елены Калацей, важно учитывать и изменения на российском рынке труда в целом: в последние месяцы наблюдается рост количества резюме, в том числе ИТ-специалистов, а вот профильных вакансий, наоборот, становится меньше. Все больше компаний фокусируется на оценке текущих команд, программах внутреннего обучения и развития, добавила HR-специалист.

Рынок в целом переживает сложный период, прошли значительные сокращения, запуски новых проектов отменены, добавила Иванчихина. По ее словам, особой потребности в найме новых людей, тем более иностранцев, нет. Исключением останутся уникальные специалисты, работающие на стыке разных технологий.

Но в сотрудничестве с дружественными странами и привлечении их специалистов есть потенциал: это приносит международный опыт, закрывает нишевые потребности и помогает российским компаниям выходить на зарубежные рынки, считает Наталья Бердыева из SkillStaff.

