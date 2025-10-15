Разделы

Иванчихина Елена


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 «На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы 1
09.07.2024 Кардинальные изменения спроса и предложения по специальности «Разработчик ПО» слабо повлияли на политику найма софтверных компаний 2
30.03.2023 Уехавшие ИТ-шники останутся без работы. Российские компании больше не хотят их нанимать 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Иванчихина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

CodeInside - Кодинсайд 18 2
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 7 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 874 1
МегаФон 9724 1
Ростелеком 10230 1
Softline - Софтлайн 3185 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 114 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 1
Рексофт - Reksoft 431 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 226 1
Ланит - Artezio - Артезио 89 1
InnoSTage - Инностейдж 177 1
Сбер - СберТройка 14 1
Luxoft - GlobalCareer 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 630 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 223 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2903 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3489 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 776 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71677 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22466 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3556 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21752 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1989 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14553 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17061 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7437 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30934 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7298 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56039 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9888 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8535 1
Новые облачные технологии - МойОфис 864 1
Новые облачные технологии - МойОфис старт 2 1
FreePik 1331 1
Карнахин Станислав 3 2
Русских Елизавета 2 1
Коскова Ксения 6 1
Гиацинтова Светлана 19 1
Сахарова Юлия 9 1
Габдрахманова Лилия 1 1
Кудрявцева-Девина Яна 1 1
Марченко Наталья 1 1
Рензяев Константин 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 154571 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3194 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1048 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 1
Польша - Республика 1997 1
Германия - Федеративная Республика 12895 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14827 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54343 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11341 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8447 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 345 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1313 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1174 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2713 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31388 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11601 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2511 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1611 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2578 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393070, в очереди разбора - 732121.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

