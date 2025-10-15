Получите все материалы CNews по ключевому слову
Иванчихина Елена
УПОМИНАНИЯ
Иванчихина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберТройка 14 1
|Luxoft - GlobalCareer 2 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 630 1
|Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 223 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 776 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 864 1
|Новые облачные технологии - МойОфис старт 2 1
|FreePik 1331 1
|Карнахин Станислав 3 2
|Русских Елизавета 2 1
|Коскова Ксения 6 1
|Гиацинтова Светлана 19 1
|Сахарова Юлия 9 1
|Габдрахманова Лилия 1 1
|Кудрявцева-Девина Яна 1 1
|Марченко Наталья 1 1
|Рензяев Константин 71 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393070, в очереди разбора - 732121.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.