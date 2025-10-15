Разделы

GeekSource Гиксорс Анкор Финтек Ancor FinTech

GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech

УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 «На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы 1
09.07.2024 Кардинальные изменения спроса и предложения по специальности «Разработчик ПО» слабо повлияли на политику найма софтверных компаний 1
27.10.2023 В России взрывной рост любви к удаленке. Дистанционно работает 40% ИТ-шников 1
30.03.2023 Уехавшие ИТ-шники останутся без работы. Российские компании больше не хотят их нанимать 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
21.07.2009 Зарплаты некоторых ИТ-специальностей начали расти 2
06.06.2008 ИТ-рынок труда встряхнут технопарки 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

GeekSource и организации, системы, технологии, персоны:

Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 4
CodeInside - Кодинсайд 18 2
МегаФон 9722 2
iFellow - АйФэлл 43 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 114 1
Smart IT - Смарт АйТи 1 1
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 1
Цифровые Привычки 44 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 74 1
Premium IT solution - Премиум ИТ солюшен 2 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 49 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 200 1
Технократия 11 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 35 1
Сиблион - Siblion 2 1
Team Force - SmartStaffing - СмартСтаффинг 4 1
Корус Консалтинг ГК 1307 1
Diasoft - Диасофт 1004 1
SAP CIS - САП СНГ 862 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 417 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1034 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Техно-Диасофт 8 1
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 18 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 144 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1198 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 242 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 45 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 40 1
Ростелеком 10230 1
Softline - Софтлайн 3185 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 874 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1213 1
Рексофт - Reksoft 431 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 226 1
Ланит - Artezio - Артезио 89 1
InnoSTage - Инностейдж 177 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 630 3
Сбер - СберТройка 14 1
Avanta Personnel - Adecco 16 1
Luxoft - GlobalCareer 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7980 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 223 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 194 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3212 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12662 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2903 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3489 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 776 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71674 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9888 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22464 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3556 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1430 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 453 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14552 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21752 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1141 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1216 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7170 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12052 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17060 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7437 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30934 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7296 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3838 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8535 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1989 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1061 1
Oracle Java - язык программирования 3311 2
Новые облачные технологии - МойОфис 863 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 189 1
FreePik 1331 1
JavaScript - JS - язык программирования 1308 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1191 1
Иванчихина Елена 3 2
Игнатова Мария 66 1
Хотин Аркадий 8 1
Петровская Ольга 2 1
Числер Наталья 7 1
Тимошкина Елена 4 1
Тимофеева Наталья 2 1
Коскова Ксения 6 1
Русских Елизавета 2 1
Карнахин Станислав 3 1
Габдрахманова Лилия 1 1
Кудрявцева-Девина Яна 1 1
Мельчугова Юлия 6 1
Марченко Наталья 1 1
Юрина Наталья 1 1
Богачев Игорь 182 1
Молодцов Александр 19 1
Хачиян Александр 5 1
Самойлов Андрей 8 1
Шадаев Максут 1115 1
Рензяев Константин 71 1
Гиацинтова Светлана 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 154568 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3144 1
Беларусь - Белоруссия 5983 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 606 1
Россия - СФО - Новосибирск 4592 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3321 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2638 1
Польша - Республика 1997 1
Германия - Федеративная Республика 12895 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3194 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14826 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11600 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2713 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11341 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 1
Энергетика - Energy - Energetically 5441 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8447 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1174 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1313 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1279 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6589 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 582 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6149 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5791 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3720 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1314 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7245 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2511 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 345 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1611 1
Ведомости 1179 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3698 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2578 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1182 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393049, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

