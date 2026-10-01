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Индексная книга (каталог) CNews*
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Анкор Ancor Кадровая компания

Анкор - Ancor - Кадровая компания

ANCOR — стаффинговая группа, которая предлагает решения в области аутсорсинга HR-функций и бизнес-процессов, рекрутмента и консалтинга. Для ведения кадрового электронного документооборота компания разработала собственное веб-приложение, позволяющее работодателям формировать, передавать и хранить кадровые документы в электронном формате.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.10.2026 Aliexpress открыл охоту на российских ИТ-шников. Надо знать C# и Go и уметь обучать ИИ 1
11.12.2024 115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024» 1
09.07.2024 Кардинальные изменения спроса и предложения по специальности «Разработчик ПО» слабо повлияли на политику найма софтверных компаний 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
08.02.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
30.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
05.07.2023 «Инфосистемы джет» провела комплексную проверку безопасности приложения для группы компаний ANCOR 1
02.06.2023 Более 100 новых специалистов усилили ИТ-отрасль Подмосковья 1
30.03.2023 Уехавшие ИТ-шники останутся без работы. Российские компании больше не хотят их нанимать 1
01.02.2023 В России началось массовое снижение зарплат программистов. Виноваты джуниоры 1
03.08.2022 Huawei закрыла онлайн-магазин в России 1
25.07.2022 Huawei без предупреждения уволила половину внештатных сотрудников в России 1
04.10.2021 Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников 1
11.08.2021 44% российских работодателей считают, что сотрудникам не хватает цифровых навыков 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
30.06.2021 ANCOR вместе со специалистами «Инфосистемы джет» определила новый вектор развития ИБ 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
19.11.2020 В SAP CIS назначен новый директор по персоналу 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
23.04.2020 Резидент «Сколково» создал цифровую биржу труда для студентов 1
30.10.2019 «Анкор» запустил платформу для массового подбора персонала 1
27.06.2019 Максим Березин -

Цифровизация без облаков будет длительной и дорогой

 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
18.07.2013 Коркунов инвестировал $1 млн в сообщество мобильных разработчиков Apps4All 1
20.06.2012 Softline инвестировал в приложение для поиска работы 1
20.01.2012 «Анкор» продлил лицензии на Kaspersky Work Space Security 1
02.06.2011 Российские ИТ-шники стремятся уехать за рубеж 3
27.07.2009 ИТ-кадры 2009: зарплаты восстанавливаются после кризиса? 1
21.07.2009 Зарплаты некоторых ИТ-специальностей начали расти 1
27.05.2009 45% ИТ-шников крадут данные компаний 1
25.05.2009 Россия: программисты остались не у дел 1
22.05.2009 Российских ИТ-директоров взяли под защиту 1
18.11.2008 Россия: итэшникам урежут зарплаты и льготы 1
06.06.2008 ИТ-рынок труда встряхнут технопарки 1
29.05.2008 «Анкор» автоматизировал учет на базе «1С:Бухгалтерии 8» и «Хомнет:МСФО» 2
17.03.2008 Кадровая ИТ-блокада Петербурга продолжается 1
28.02.2008 Кадровый холдинг «Анкор» автоматизирует учет на базе «ХомнетМСФО» 1
23.07.2007 Из «Петерстара» разбегаются сотрудники 1
12.02.2007 Испытание ПРО в Израиле: подробности 1
17.01.2007 Телеком: спрос на специалистов бьет рекорды 1

Публикаций - 45, упоминаний - 49

Анкор и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10935 4
9700 4
Рексофт - Reksoft 494 4
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 7 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 3
SAP SE 5630 3
Yandex - Яндекс 9369 3
Microsoft Corporation 25867 3
Softline - Софтлайн 3797 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1455 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5059 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 140 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
CodeInside - Кодинсайд 19 2
Ростелеком 11035 2
Dell EMC 5204 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Huawei 4717 2
HP Inc. 5907 2
Oracle Corporation 7110 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2404 2
Directum - Директум 1287 2
Telegram Group 3001 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 2
Navicon - Навикон 343 2
Lenovo Motorola 3573 2
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 185 2
Google LLC 12795 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 50 1
Agrivita - Экопроект 1 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 67 1
Smart IT - Смарт АйТи 1 1
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 132 1
Цифровые Привычки 76 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 570 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 111 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1296 7
Avanta Personnel - Adecco 16 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 95 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1549 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 367 3
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 3
Европа ТС - Европа Торговая сеть 2 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 926 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 2
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 1
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 16 1
Капитал ООО 4 1
Crocs 8 1
Сбер - СберТройка 17 1
Имидж-Контакт КГ - Консалтинговая Группа 1 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 30 1
Luxoft - GlobalCareer 2 1
Анкор Банк Сбережений - Татэкобанк - Татарский Коммерческий Экологический Банк 1 1
Автомир ГК 43 1
Михайлов и партнеры 13 1
Trussardi - Т.р.с. дистрибьюшн 4 1
Аркадия++ 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1157 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9043 1
Почта России ПАО 2392 1
Газпром ПАО 1498 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2997 1
НСПК - Национальная система платежных карт 961 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 1
Coca-Cola Company 261 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3461 3
Федеральное казначейство России 1956 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13872 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3724 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3353 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5761 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5822 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3090 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2091 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2141 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1066 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 203 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 823 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 240 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4481 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23174 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54732 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36737 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3600 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16664 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18344 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26841 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26347 7
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2774 7
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1711 5
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1185 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12440 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13014 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6126 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7592 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27143 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4384 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28553 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9683 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24724 4
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1090 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8764 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14153 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12344 3
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 546 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23762 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8470 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13800 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 269 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33908 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11945 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13131 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13808 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 931 3
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 300 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4698 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1300 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2625 2
Oracle Java - язык программирования 3496 5
Новые облачные технологии - МойОфис 968 3
C/C++ - Язык программирования 908 3
Анкор - Staffjet 3 2
Хомнет МСФО - Хомнет IFRS 42 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 84 2
FreePik 1881 2
Google Android 15365 2
JavaScript - JS - язык программирования 1450 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 2
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1020 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3734 2
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Факультетус Цифровая карьерная среда 2 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Oracle - Sun StorEdge 46 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 1
VK HR Tek 69 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 1
QLogic SANbox 10 1
OpenAI - ChatGPT 767 1
Dell EMC Captiva 29 1
Анкор - HRFile 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7703 1
Apple iOS 8652 1
Microsoft Windows 10 1957 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3588 1
Apple macOS 2465 1
Microsoft Office 4221 1
Microsoft Windows 17007 1
Apple - App Store 3149 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 431 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 800 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 36 1
Числер Наталья 7 3
Алудаури Екатерина 6 3
Нерадовский Константин 18 3
Кобзарь Екатерина 3 3
Галиев Марат 3 3
Горин Роман 8 3
Свергуненко Анна 3 3
Остапова Галина 2 2
Петровская Ольга 2 2
Щербакова Наталья 2 2
Сегаль Зинаида 2 2
Тимошкина Елена 4 2
Иванчихина Елена 3 2
Колотова Дарья 6 2
Балыкина Екатерина 5 2
Викулов Илья 2 2
Суслова Елена 2 2
Земков Сергей 159 2
Иванов Роман 22 2
Топилин Максим 8 1
Борисов Андрей 12 1
Печаткина Екатерина 1 1
Ситников Алексей 9 1
Морковчин Александр 9 1
Демидов Михаил 134 1
Хотин Аркадий 8 1
Зенкин Денис 263 1
Бруковская Ольга 11 1
Непочатова Елена 22 1
Лычагин Денис 3 1
Нанумян Альбина 1 1
Сахарова Юлия 9 1
Пунтиков Николай 26 1
Гудым Денис 20 1
Акульшин Петр 9 1
Попова Зоя 9 1
Хабчик Ирина 5 1
Кондауров Александр 4 1
Богус Татьяна 1 1
Пуккенен Вероника 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168300 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48042 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19757 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55064 7
Европа 25026 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14859 4
Германия - Федеративная Республика 13296 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19358 2
Казахстан - Республика 6109 2
Россия - СФО - Новосибирск 4934 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3619 2
Украина 7956 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1681 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3384 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3506 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13870 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Беларусь - Белоруссия 6353 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8681 1
Польша - Республика 2037 1
Европа Восточная 3140 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3504 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4546 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1093 1
Израиль 2871 1
Африка - Африканский регион 3649 1
Ближний Восток 3170 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1947 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 696 1
Италия - Итальянская Республика 4519 1
Франция - Французская Республика 8201 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3072 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1823 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1308 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1215 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1026 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2909 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16336 19
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3196 18
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