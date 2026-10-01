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Анкор Ancor Кадровая компания
ANCOR — стаффинговая группа, которая предлагает решения в области аутсорсинга HR-функций и бизнес-процессов, рекрутмента и консалтинга. Для ведения кадрового электронного документооборота компания разработала собственное веб-приложение, позволяющее работодателям формировать, передавать и хранить кадровые документы в электронном формате.
СОБЫТИЯ
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Анкор и организации, системы, технологии, персоны:
|Числер Наталья 7 3
|Алудаури Екатерина 6 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Кобзарь Екатерина 3 3
|Галиев Марат 3 3
|Горин Роман 8 3
|Свергуненко Анна 3 3
|Остапова Галина 2 2
|Петровская Ольга 2 2
|Щербакова Наталья 2 2
|Сегаль Зинаида 2 2
|Тимошкина Елена 4 2
|Иванчихина Елена 3 2
|Колотова Дарья 6 2
|Балыкина Екатерина 5 2
|Викулов Илья 2 2
|Суслова Елена 2 2
|Земков Сергей 159 2
|Иванов Роман 22 2
|Топилин Максим 8 1
|Борисов Андрей 12 1
|Печаткина Екатерина 1 1
|Ситников Алексей 9 1
|Морковчин Александр 9 1
|Демидов Михаил 134 1
|Хотин Аркадий 8 1
|Зенкин Денис 263 1
|Бруковская Ольга 11 1
|Непочатова Елена 22 1
|Лычагин Денис 3 1
|Нанумян Альбина 1 1
|Сахарова Юлия 9 1
|Пунтиков Николай 26 1
|Гудым Денис 20 1
|Акульшин Петр 9 1
|Попова Зоя 9 1
|Хабчик Ирина 5 1
|Кондауров Александр 4 1
|Богус Татьяна 1 1
|Пуккенен Вероника 1 1
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