McDonnell Douglas

В Сеть выложены 250 ГБ секретных данных об американских истребителях F-35 и F-15 Секретные документы военных США попали в сеть В интернете опубликованы секретные документы к тяжелому американскому истребителю F-15 Eagle: описания американского всепогодного истребителя четвертого поколения, чертежи, инструкции для летчиков и инженеров, отдельные инструкции по управляемому высокоточному оружию. Всего

Начато создание "стелса" F-15 На авиасалоне в Ле Бурже объявлено о получении компанией Boeing целевого финансирования по созданию прототипа истребителя F-15 Silent Eagle ("Молчаливый Орёл"), в котором будут реализованы технологии малозаметности - и, в частности, возможность размещения вооружений в конформных отсеках, а не на внешней подвеске.

США: начата разработка радара с АФАР для F-15 Как сообщает пресс-служба Boeing, компания получила контракт ВВС США стоимостью $238 млн., предусматривающий разработку и создание прототипа радара с АФАР для истребителя F-15 по программе RMP (Radar Modernization Program). Перспективный радар с АФАР придет на смену нынешнему APG-70 и позволит, по мнению разработчиков, обеспечить достаточную боевую мощь истребит

F-15 на синтетическом топливе в два раза превысил скорость звука Как сообщает пресс-служба авиабазы ВВС США Robins ("Робинс") в штате Калифорния, 19 августа 2008 года истребитель F-15E Strike Eagle в ходе испытательного полета развил скорость 2 Маха. Истребитель при этом был заправлен синтетическим топливом, представляющим собой смесь стандартного топлива для турбореакт

Pratt&Whitney поставляла для F-15 и F-16 некондиционные детали авиадвигателей Как сообщает F-16.net, компания Pratt&Whitney и ее субподрядчик, компания Airfoils поставляли некачественные лопатки турбин для двигателя F100, устанавливаемого на истребителях F-15 и F-16. Эти лопатки не удовлетворяют конструкционным спецификациям, указывается в заявлении министерства юстиции США. По крайней мере однажды, в июне 2003 года, именно бракованная лопатка

В Неваде разбился американский истребитель F-15 Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в американском штате Невада во время тренировочных полетов разбился истребитель F-15 ВВС США, в результате чего один из пилотов погиб, второй получил ранения. Крушение произошло утром 30 июля. Всего на борту самолета находилось два человека. Выживший пилот находится в боль

Над Мексиканским заливом столкнулись два американских истребителя F-15 Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, над Мексиканским заливом столкнулись два истребителя ВВС США. Истребители F-15 выполняли тренировочный полет и одновременно пропали с экранов радаров. В поисковой операции были задействованы три вертолета, самолет и два корабля. Спустя несколько часов были найдены об

В США разбился очередной F-15 да упал в океан истребитель F-15C национальной гвардии штата. Пилот катапультировался. Это уже пятая по счету катастрофа истребителя данной модели с мая минувшего года. В ноябре 2007 года истребитель F-15 в ходе тренировочного полета над штатом Миссури разрушился в воздухе.

Невероятная история про F-15 Действительно в это верится с трудом, но официальные результаты расследования компании Макдоннелл-Дуглас (производители самолетов F-15) подтверждают - летчик "дотянул" до аэродрома и успешно посадил самолет, у которого было лишь одно крыло.

Судьба F-15: итоги расследования ноября 2007 года, в ходе которого истребитель F-15C Национальной гвардии штата Миссури развалился в воздухе на части, а также последовавшего за этим изучения технического состояния всех истребителей F-15 вообще. Как заявил на прошедшей 10 января 2008 года в Вашингтоне пресс-конференции руководитель группы по расследованию обстоятельств катастрофы полковник Уильям Вигналл (William Wignall),

F-15: дела пошли совсем плохо Как сообщает Defense Tech, обнаружение масштабных усталостных разрушений планеров восьми истребителей F-15 в ходе инспекций свидетельствует о том, что самолеты останутся на земле на протяжении всего января и, вероятно, позже. Уже сейчас запрет на полеты машин F-15 ранних (A-G) стал самым

F-15: треснутых лонжеронов все больше Результаты исследования планеров истребителей F-15 модификаций A-D, вызванных неожиданным разрушением в воздухе 3 ноября истребителя при выполнении обычного тренировочного полета, привели к неутешительным результатам. По состоянию на 10 де

F-15: ситуация ухудшается По информации боевого командования ВВС США, ситуация вокруг F-15 модификаций A-D, совершенно неожиданно для Пентагона оказавшихся непригодными для полетов, продолжает оставаться неопределенной. В ВВС США начата очередная, уже четвертая по счету волна ин

F-15: дела хуже, чем ожидалось Полный запрет на полеты истребителей F-15 модификаций A-D, введенный ВВС США 3 ноября 2007 года, сохранится на неопределенную перспективу. В любом случае, F-15 останутся не земле даже после полного завершения технической ин

F-15 отлетались? Как сообщает Defense Tech со ссылкой на Military, в США вновь запрещены полеты истребителей F-15 модификаций от А до D - всего 442 машин. Причина - выявленные при инспекциях трещины в л

В США вновь запрещены полеты истребителей F-15 Как сообщил Defense Tech со ссылкой на Military, в США вновь запрещены полеты истребителей F-15 модификаций от A до D. Причина - выявленные при осмотре планеров самолетов трещины в лонжеронах. После отмены предыдущего запрета на их полеты прошла всего неделя. Более подробная информац

Возобновляются полеты F-15 всех модификаций Talk, ВВС США сообщило о ходе работ по расследовании причин и обстоятельств катастрофы 2 ноября 2007 года истребителя F-15C, развалившегося в воздухе на три части. С 3 ноября полеты всех модификаций F-15 были запрещены. Общее количество самолетов, на которые был распространен запрет на полеты, составило в ВВС США около 700 единиц. Позднее о введении аналогичного запрета объявила Япония. Пр

Запрещены полеты F-15 в Японии Как сообщает Defense Tech со ссылкой на агентство Синьхуа, в Японии вслед за США запрещены полеты истребителей F-15 Eagle. Это связано с катастрофой самолета этой модели 3 ноября 2007 года в США, когда отлетавший уже 27 лет истребитель развалился в воздухе. Ранее в Японии были запрещены полеты истребите

В США запрещены полеты F-15 В США временно запрещены полеты истребителей F-15 Eagle любых модификаций,сообщает Defense Tech. Такое решние было вызвано тем, что один из самолетов этой модификации рассыпался на части в ходе тренировочного полета над штатом Миссури. Ве

США ищут альтернативу F-35 Как сообщает Flight International, корпорация Boeing сообщила о планах создания истребителя «промежуточного» поколения на базе F-15 – так называемого F-15E + «Super Eagle». Предполагается, что он сможет удовлетворить потребности ВВС, если конкурент Boeing корпорация Lockheed Martin будет все дальше и дальше на неопреде

США ищут альтернативу F-35 Как сообщает Flight International, корпорация Boeing сообщила о планах создания истребителя «промежуточного» поколения на базе F-15 – так называемого F-15E + «Super Eagle». Предполагается, что он сможет удовлетворить потребности ВВС, если конкурент Boeing корпорация Lockheed Martin будет все дальше и дальше на неопреде