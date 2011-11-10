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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
McDonnell Douglas
F-15 Eagle
американский истребитель
Публикаций - 71, упоминаний - 110
McDonnell Douglas упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 76 1
|Вторая мировая война 477 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru