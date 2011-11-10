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McDonnell Douglas
F-15 Eagle
американский истребитель



10.11.2011 Спутники будут запускать с самолетов 1
01.11.2011 Летчик, бомбивший Ирак, станет первым космопилотом 1
29.11.2010 Армия США слезает с "нефтяной иглы" 1
22.09.2010 ВВС США хотят летать на сале, а в будущем - и на водорослях 2
13.05.2010 Экипажи Дальней авиации успешно выполнили воздушное патрулирование 1
16.04.2010 Экипажи Дальней авиации успешно выполнили воздушное патрулирование 1
04.03.2010 Прицельный комплекс Sniper ATP отмечен наградой за обеспечение безопасности США 1
01.02.2010 Экипажи Дальней авиации успешно выполнили задачи воздушного патрулирования 1
26.11.2009 Дальняя авиация России продолжает воздушное патрулирование 1
16.11.2009 Арабские страны обновляют арсеналы AMRAAM 1
13.11.2009 Экипажи Дальней авиации успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования 1
25.09.2009 F-22 получит антенну передачи данных с электронным управлением 1
21.08.2009 МАКС-2009: начато серийное производство Як-130 1
18.06.2009 Начато создание "стелса" F-15 1
18.03.2009 F-15SE: бюджетный "стелс" эпохи кризиса 1
16.02.2009 Рассекречены ТТХ F-22A Raptor 1
13.02.2009 Экипажи Дальней авиации регулярно выполняют воздушное патрулирование 1
05.12.2008 СУ-30МКИ признан лучшим в мире 2
28.11.2008 Экипажи Дальней авиации успешно провели патрулирования в северных широтах 1
31.10.2008 США: начата разработка радара с АФАР для F-15 2
17.10.2008 ВВС США отбомбились по грузовику в Неваде 1
10.09.2008 В Турции начинаются многонациональные учения ВВС 1
04.08.2008 Pratt&Whitney поставляла для F-15 и F-16 некондиционные детали авиадвигателей 1
31.07.2008 В Неваде разбился американский истребитель F-15 1
01.07.2008 Пентагон закупает 1053 крылатые ракеты JASSM 1
21.04.2008 Бракованные F-22A Raptor решено оставить в строю 2
27.02.2008 Катастрофа В-2: новые подробности 1
21.02.2008 Над Мексиканским заливом столкнулись два американских истребителя F-15 1
04.02.2008 В США разбился очередной F-15 1
15.01.2008 Начата модернизация бортового ПО истребителя F-16 1
14.01.2008 Невероятная история про F-15 1
11.01.2008 Судьба F-15: итоги расследования 4
02.01.2008 Новый Год принес Афганистану массированные бомбардировки 1
31.12.2007 На перехват российских бомбардировщиков впервые поднялся F-22A Raptor 1
24.12.2007 F-15: дела пошли совсем плохо 3
14.12.2007 F-15: треснутых лонжеронов все больше 2
14.12.2007 F-15: ситуация ухудшается 3
06.12.2007 F-15: дела хуже, чем ожидалось 7
05.12.2007 В Греции разбился F-16 block 52+ 1
30.11.2007 EDO произведет новую партию бомбосбрасывателей для F-22A Raptor 1

Публикаций - 71, упоминаний - 110

McDonnell Douglas упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Raytheon 284 2
Yahoo! 3468 1
DigitalGlobe 116 1
Boeing 895 14
Lockheed Martin 659 8
Northrop Grumman 200 3
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 83 2
BAE Systems 159 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 95 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 32
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 7
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 3
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 5 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 184 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 50 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 19
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 15
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 9
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 59 4
Powercom Raptor - Серия ИБП 15 3
МиГ - серия фронтовых истребителей 80 3
Nuvia Phoenix 83 2
Apache HTTP Server 369 1
Pegasus 61 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 1
DigitalGlobe - WorldView - коммерческий спутник 57 1
GeoEye - космический спутник 57 1
Bush George - Буш Джордж 285 2
Христенко Виктор 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 30
Япония 7885 13
Россия - Российская федерация - РФ 82110 7
США - Миссури 90 7
Ирак - Республика 619 7
США - Флорида 661 5
США - Колумбия - Вашингтон 1074 5
Россия - ДФО - Амурская область 450 5
Атлантический океан - Атлантика 131 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 5
США - Невада 193 4
США - Аляска 233 4
Тихий океан 440 4
Арктика 327 4
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 153 4
Израиль 1679 4
Франция - Французская Республика 4920 4
Ближний Восток 2481 4
США - Калифорния 3066 3
Южная Корея - Республика 3249 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 3
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 458 3
Северный Ледовитый океан 69 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 2
США - Техас 770 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 273 2
США - Вайоминг 53 2
Земля - планета Солнечной системы 6448 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 105 2
США - Джорджия 219 2
Китай - Тайвань 1551 2
Индия - Республика 4070 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 2
Сингапур - Республика 1510 2
Австралия - Австралийский Союз 2650 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 1
Америка 1185 1
Кувейт 97 1
Персидский залив 96 1
Сомали - Федеративная Республика 34 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 76 1
Вторая мировая война 477 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 10
F-16.net 121 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 6
Flight Global 78 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 3
Associated Press 1965 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 2
Flight International 64 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 72 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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