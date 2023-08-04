Игровая гарнитура Bloody G560 с RGB подсветкой в России что обеспечивается удобная и плотная посадка без напряжения во время использования. 3D-амбушюры с эффектом памяти подстраиваются под пользователя. Угол наклона чаш также регулируется. Переливающаяся RGB подсветка визуально дополняет дизайн наушников. Для подключения используется 2-метровый кабель. На нем расположен контроллер, с которого можно управлять подсветкой и микрофоном, регулироват

XPG анонсирует низкопрофильные модули памяти Lancer Blade DDR5 ов, энтузиастов и оверклокеров. Сегодня компания XPG объявила о выпуске модулей памяти Lancer Blade RGB DDR5 и Lancer Blade DDR5, отличающихся низкопрофильными радиаторами, облегчающими подбор

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM ют, что вариант удобный — клавиатура не шумная, а тактильные ощущения от нажатий схожи с механикой. RGB-подсветка разбита на 6 зон и по умолчанию переливается цветами радуги. В утилите Dragon C

Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790 сти в 7200 MT/s Память XPG Lancer 7200 DDR5 оснащена чипами Hynix A-die, что позволяет энтузиастам разгонять свои модули памяти до более высоких скоростей. Серия Lancer 7200 выпускается в вариантах с RGB-подсветкой или без нее. Они также поставляются с двумя вариантами цвета радиатора, включая «Полуночно-черный» и «Белоснежный». Воспользовавшись выпуском Intel новейшего семейства процессоро

Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500 ления, видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и до 64 ГБ ОЗУ. Также ноутбук получил качественный экран, RGB-подсветку корпуса и клавиатуры, обновленную систему охлаждения Aerpblade 3D 5-го поколени

Что такое цветовой охват sRGB и Adobe RGB в мониторе и дисплее е будем останавливаться на всех существующих пространствах— наиболее часто встречаются sRGB и Adobe RGB, о них и поговорим. Adobe RGB — более широкое пространство, чем sRGB, то есть оно

Что такое цветовые модели RGB и CMYK и что лучше выбрать? Когда вы работаете с изображениями, их создание в неправильной цветовой модели может оказаться серьезной ошибкой. Почему многие дизайнеры предпочитают работать в RGB, а для печатной продукции стоит использовать CMYK? Разбираемся. Итак, две основные цветовые модели — это RGB и CMYK, аддитивная и субтрактивная, хотя существуют и другие. Самая распр

Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black пителем и подключаемой через интерфейс Thunderbolt 3. Каждая из новинок предлагается с опцией яркой RGB-подсветки. «Разработчики выпускают все более захватывающие игры, постоянно повышая систем

Adata представила модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4 нсивность света и другие параметры в приложении XPG RGB Sync или любом другом приложении управления RGB-подсветкой от производителя платы. Модель D60G базируется на качественных чипах с металли

Adata представила модули памяти SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB там игрового альянса. Геймерская модель имеет такую же высокую производительность и программируемую RGB-подсветку, как и базовая модель, и отличается агрессивным дизайном с черными-желтыми ради

Adata XPG представила модуль памяти SPECTRIX D80 DDR4 RGB ь высокопроизводительных модулей памяти DRAM и флэш-памяти NAND, представляет XPG SPECTRIX D80 DDR4 RGB – DDR4-память с RGB-подсветкой, оснащенную гибридной системой охлаждения. Модуль S

Adata представила модули памяти XPG Spectrix D41 DDR4 RGB я памяти Spectrix D41 напоминает броню и символизирует производительность. Поверх идет светодиодная RGB-лента, которая светится с учетом выбранных пользователем цветов и эффектов. Пользователи

HyperX представила память DDR4 с RGB-подсветкой и ИК-синхронизацией HyperX, подразделение Kingston Technology, представила первые в отрасли модули памяти, в которых RGB-подсветка синхронизируется при помощи технологии на основе инфракрасного излучения – Hype

Adata представила модули памяти DDR4 XPG Spectrix D40 RGB Adata Technology представила новые модели DDR4 памяти XPG Spectrix D40 с настраиваемой RGB-подсветкой. Основанный на бестселлере XPG Dazzle DDR4 со светодиодом одного цвета, Spectr

Adata представила DDR4 модули памяти XPG Spectrix D40 RGB Adata Technology объявила о том, что ее новые модули памяти XPG Spectrix D40 RGB DDR4 получили сертифицированную поддержку технологии подсветки Asus AURA Sync. Это позвол

RGB Spectrum приглашает принять участие в российской премьере 4К видеоконтроллеров MediaWall V и QuadView UHD Компания RGB Spectrum — ведущий разработчик и производитель инновационных решений для отображения, записи и передачи компьютерного и видеосигнала, проводит демонстрацию видеопроцессоров MediaWall V и Qu

Tribeca Labs представила Full Spectrum RGB 2.0 Tribeca Labs, разработчик ПО и сервисов для работы с цифровыми изображениями, представила Full Spectrum RGB 2.0. Это второе поколение продуктов компании созданных на основе ее собственной, отмеченной наградой ассоциации DIMA, технологии коррекции цвета. В отличие от предыдущей версии, известной п

Nikon D200 – профессионал в легком весе вы будете использовать, придется умножать на 1,5. Матрица имеет 4- канальный высокоскоростной выход RGB. 3D-модель Nikon D200 [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/arti

"К-Системс" начала производство светодиодных экранов с шагом 6 мм производство светодиодных экранов с физическим шагом пикселя 6 мм. Это обеспечивает комфортное восприятие изображения даже на небольшом расстоянии (от 3–6 м). Новые модели экранов «К-Системс» KC-RGB-6 (с физическим шагом пикселя 6 мм), а также KC-RGB-8 (8 мм) предназначены для установки в концертных и спортивных залах, телестудиях, конференц-залах, на вокзалах и в аэропортах. Он

Mitsubishi продемонстрировала ЖК-монитор с цветами Adobe RGB i Electric объявила о разработке прототипа ЖК-монитора со светодиодной подсветкой, имеющего разрешение W-UXGA (1920 x 1200 пикселов), яркостью 600 кд/м² и воспроизведением цветов, эквивалентных Adobe RGB, сообщает NE Asia Online. Это примерно 101,3% цветов, отображаемых в стандарте NTSC. Менеджер группы разработки цветовых решений исследовательского центра компании, Хироаки Сугиура (Hiroaki

Долой RGB, да здравствует RGBW? Компания Samsung Electronics представила технологию дисплеев TFT-LCD с четырьмя основными цветами. В добавление к стандартным цветам RGB (red-green-blue, красный-зеленый-синий), которыми формируется вся цветовая палитра, добавлен подпиксел белого цвета. Это привело к увеличению яркости и четкости и снижению энергопотребления