Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 143273
ИКТ 11271
Организации 8973
Ведомства 1403
Ассоциации 859
Технологии 3213
Системы 22348
Персоны 59190
География 2280
Статьи 1452
Пресса 1073
ИАА 650
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2318
Мероприятия 826

RGB red, green, blue Аддитивная цветовая модель sRGB standard Red Green Blue Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB



04.08.2023 Игровая гарнитура Bloody G560 с RGB подсветкой в России

что обеспечивается удобная и плотная посадка без напряжения во время использования. 3D-амбушюры с эффектом памяти подстраиваются под пользователя. Угол наклона чаш также регулируется. Переливающаяся RGB подсветка визуально дополняет дизайн наушников. Для подключения используется 2-метровый кабель. На нем расположен контроллер, с которого можно управлять подсветкой и микрофоном, регулироват
13.07.2023 XPG анонсирует низкопрофильные модули памяти Lancer Blade DDR5

ов, энтузиастов и оверклокеров. Сегодня компания XPG объявила о выпуске модулей памяти Lancer Blade RGB DDR5 и Lancer Blade DDR5, отличающихся низкопрофильными радиаторами, облегчающими подбор

09.03.2023 Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

ют, что вариант удобный — клавиатура не шумная, а тактильные ощущения от нажатий схожи с механикой. RGB-подсветка разбита на 6 зон и по умолчанию переливается цветами радуги. В утилите Dragon C
26.10.2022 Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790

сти в 7200 MT/s Память XPG Lancer 7200 DDR5 оснащена чипами Hynix A-die, что позволяет энтузиастам разгонять свои модули памяти до более высоких скоростей. Серия Lancer 7200 выпускается в вариантах с RGB-подсветкой или без нее. Они также поставляются с двумя вариантами цвета радиатора, включая «Полуночно-черный» и «Белоснежный». Воспользовавшись выпуском Intel новейшего семейства процессоро
02.11.2021 Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500

ления, видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и до 64 ГБ ОЗУ. Также ноутбук получил качественный экран, RGB-подсветку корпуса и клавиатуры, обновленную систему охлаждения Aerpblade 3D 5-го поколени
30.11.2020 Что такое цветовой охват sRGB и Adobe RGB в мониторе и дисплее

е будем останавливаться на всех существующих пространствах— наиболее часто встречаются sRGB и Adobe RGB, о них и поговорим. Adobe RGB — более широкое пространство, чем sRGB, то есть оно

25.11.2020 Что такое цветовые модели RGB и CMYK и что лучше выбрать?

Когда вы работаете с изображениями, их создание в неправильной цветовой модели может оказаться серьезной ошибкой. Почему многие дизайнеры предпочитают работать в RGB, а для печатной продукции стоит использовать CMYK? Разбираемся. Итак, две основные цветовые модели — это RGB и CMYK, аддитивная и субтрактивная, хотя существуют и другие. Самая распр
08.10.2020 Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black

пителем и подключаемой через интерфейс Thunderbolt 3. Каждая из новинок предлагается с опцией яркой RGB-подсветки. «Разработчики выпускают все более захватывающие игры, постоянно повышая систем
18.04.2019 Adata представила модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4

нсивность света и другие параметры в приложении XPG RGB Sync или любом другом приложении управления RGB-подсветкой от производителя платы. Модель D60G базируется на качественных чипах с металли
10.08.2018 Adata представила модули памяти SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB

там игрового альянса. Геймерская модель имеет такую же высокую производительность и программируемую RGB-подсветку, как и базовая модель, и отличается агрессивным дизайном с черными-желтыми ради
26.04.2018 Adata XPG представила модуль памяти SPECTRIX D80 DDR4 RGB

ь высокопроизводительных модулей памяти DRAM и флэш-памяти NAND, представляет XPG SPECTRIX D80 DDR4 RGB – DDR4-память с RGB-подсветкой, оснащенную гибридной системой охлаждения. Модуль S
23.04.2018 Adata представила модули памяти XPG Spectrix D41 DDR4 RGB

я памяти Spectrix D41 напоминает броню и символизирует производительность. Поверх идет светодиодная RGB-лента, которая светится с учетом выбранных пользователем цветов и эффектов. Пользователи

19.01.2018 HyperX представила память DDR4 с RGB-подсветкой и ИК-синхронизацией

HyperX, подразделение Kingston Technology, представила первые в отрасли модули памяти, в которых RGB-подсветка синхронизируется при помощи технологии на основе инфракрасного излучения – Hype
26.07.2017 Adata представила модули памяти DDR4 XPG Spectrix D40 RGB

Adata Technology представила новые модели DDR4 памяти XPG Spectrix D40 с настраиваемой RGB-подсветкой. Основанный на бестселлере XPG Dazzle DDR4 со светодиодом одного цвета, Spectr
12.07.2017 Adata представила DDR4 модули памяти XPG Spectrix D40 RGB

Adata Technology объявила о том, что ее новые модули памяти XPG Spectrix D40 RGB DDR4 получили сертифицированную поддержку технологии подсветки Asus AURA Sync. Это позвол
26.10.2015 RGB Spectrum приглашает принять участие в российской премьере 4К видеоконтроллеров MediaWall V и QuadView UHD

Компания RGB Spectrum — ведущий разработчик и производитель инновационных решений для отображения, записи и передачи компьютерного и видеосигнала, проводит демонстрацию видеопроцессоров MediaWall V и Qu
10.11.2006 Tribeca Labs представила Full Spectrum RGB 2.0

Tribeca Labs, разработчик ПО и сервисов для работы с цифровыми изображениями, представила Full Spectrum RGB 2.0. Это второе поколение продуктов компании созданных на основе ее собственной, отмеченной наградой ассоциации DIMA, технологии коррекции цвета. В отличие от предыдущей версии, известной п
16.06.2006 Nikon D200 – профессионал в легком весе

вы будете использовать, придется умножать на 1,5. Матрица имеет 4- канальный высокоскоростной выход RGB. 3D-модель Nikon D200 [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/arti
02.12.2005 "К-Системс" начала производство светодиодных экранов с шагом 6 мм

производство светодиодных экранов с физическим шагом пикселя 6 мм. Это обеспечивает комфортное восприятие изображения даже на небольшом расстоянии (от 3–6 м). Новые модели экранов «К-Системс» KC-RGB-6 (с физическим шагом пикселя 6 мм), а также KC-RGB-8 (8 мм) предназначены для установки в концертных и спортивных залах, телестудиях, конференц-залах, на вокзалах и в аэропортах. Он
25.03.2004 Mitsubishi продемонстрировала ЖК-монитор с цветами Adobe RGB

i Electric объявила о разработке прототипа ЖК-монитора со светодиодной подсветкой, имеющего разрешение W-UXGA (1920 x 1200 пикселов), яркостью 600 кд/м² и воспроизведением цветов, эквивалентных Adobe RGB, сообщает NE Asia Online. Это примерно 101,3% цветов, отображаемых в стандарте NTSC. Менеджер группы разработки цветовых решений исследовательского центра компании, Хироаки Сугиура (Hiroaki
26.05.2003 Долой RGB, да здравствует RGBW?

Компания Samsung Electronics представила технологию дисплеев TFT-LCD с четырьмя основными цветами. В добавление к стандартным цветам RGB (red-green-blue, красный-зеленый-синий), которыми формируется вся цветовая палитра, добавлен подпиксел белого цвета. Это привело к увеличению яркости и четкости и снижению энергопотребления
26.05.2003 Долой RGB, да здравствует RGBW?

Компания Samsung Electronics представила технологию дисплеев TFT-LCD с четырьмя основными цветами. В добавление к стандартным цветам RGB (red-green-blue, красный-зеленый-синий), которыми формируется вся цветовая палитра, добавлен подпиксел белого цвета. Это привело к увеличению яркости и четкости и снижению энергопотребления

Публикаций - 936, упоминаний - 1076

RGB и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 11924 114
Nvidia Corp 3324 75
Samsung Electronics 9994 73
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2471 51
Sony 6491 43
LG Electronics 3574 35
Merlion - Мерлион 692 34
Apple Inc 11692 30
Google LLC 11419 28
ASUS - AsusTek Computer Inc 1998 26
A4tech 83 23
Adobe Systems 1528 23
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 690 22
AMD - Advanced Micro Devices 4029 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2628 22
HP Inc. 5627 21
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 20
Microsoft Corporation 24109 18
Xoro Eectronics 80 18
Canon 1383 18
MAS Elektronik AG 190 18
Philips 2039 17
Seiko Epson Corporation 891 17
Zoom Int - Zoom Video Communications 1383 17
Ростех - Автоматика Концерн 1567 16
Toshiba Corporation 2910 16
ViewSonic 310 16
Sharp Corporation 1036 14
Huawei 3707 14
Lenovo Group 2238 13
Adata Technology 92 12
Xiaomi 1528 12
ДОК 810 11
Logitech 414 11
Razer 72 11
Leica Camera 256 10
Dell EMC 4980 10
Fujitsu 2032 9
Nikon 614 9
X Corp - Twitter 2804 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2042 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6804 14
Лента - Сеть розничной торговли 1916 6
Композит 86 6
Россети Ленэнерго 1699 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 761 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 463 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 244 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 367 4
TÜV Rheinland Group 119 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
SoftBank Group 256 4
EPIC Telecom Invest 199 4
Градиент 84 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1142 4
Эра HD - Эра ХД 54 4
Softbank Vision Fund 12 4
Совкомбанк Совесть 270 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6605 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1106 3
Carl Zeiss AG 292 3
Геометрия НПО 133 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 185 3
Гранит 50 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 6 2
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 99 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 944 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 2
Резонанс НПП 358 2
Porsche Design GmbH 23 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 457 2
Sony Pictures Entertainment 140 2
Warner Bros. International Television Distribution 275 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 128 2
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 37 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 420 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 122 2
101Hotels.com 455 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4325 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 621 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4724 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10573 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2329 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 1
Федеральное казначейство России 1656 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 20 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 675 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3390 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2815 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 189 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1310 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5485 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4171 1
РНФ - Российский научный фонд 50 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3488 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 297 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 27
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 209 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6184 6
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 232 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9662 205
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16554 204
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44930 193
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12150 174
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22806 156
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12042 155
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19989 148
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5795 142
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3625 135
Контрастность 2729 130
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10382 117
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6901 113
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13334 102
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13824 101
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22883 98
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6293 97
Наушники - Headphones 3755 94
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2580 93
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9130 92
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3159 92
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 86
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15612 85
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8835 84
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5562 81
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6961 76
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9675 75
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3414 75
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7020 73
USB Type-C - USB-C - USB 3 1656 73
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5922 72
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1738 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23723 69
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5854 65
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4104 62
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11757 60
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9161 59
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4844 58
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1830 58
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2007 58
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1117 57
Microsoft Windows 15065 82
Google Android 13439 54
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1260 43
Nvidia G-Sync 142 37
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 237 35
Nvidia GeForce GTX 516 34
Microsoft Windows 2000 8659 34
Intel Core - Семейство процессоров 1162 34
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 122 27
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3971 26
Linux OS 9156 26
Acer Predator 190 24
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 262 23
Microsoft Windows 10 1635 21
Apple iPhone 6 4862 20
Apple iOS 7381 19
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 19
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 700 19
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 419 19
A4Tech Fstyler 64 19
Pantone Validated 75 18
Apple iPhone - серия смартфонов 6892 18
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1303 18
Adobe Photoshop 711 18
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 663 17
Google YouTube - Видеохостинг 2584 16
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 767 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2927 15
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 239 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4857 15
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 38 14
AMD Radeon FreeSync 139 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 880 14
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 13
Samsung Galaxy Note 690 13
Acer PredatorSense 20 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1671 13
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 12
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 48 12
Ширшов Павел 76 14
Наумов Максим 98 14
Бровкин Дмитрий 55 8
Виноградов Дмитрий 74 8
Гордеева Анна 36 6
Лаптева Марина 114 6
Беляева Татьяна 24 4
Князева Мария 15 4
Rubin Andy - Рубин Энди 61 4
Lin James - Лин Джеймс 15 3
Сергеев Иван 74 3
Расколов Сергей 43 3
Фролов Александр 32 3
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 2
Ксенин Алекс 311 2
Газаров Артур 77 2
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 2
Овчаров Евгений 12 2
Макусов Алексей 2 2
Незнамов Константин 2 2
Kusturica Emir - Кустурица Эмир 3 2
Принцевская Людмила 34 2
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Набиуллина Эльвира 84 1
Николаев Виталий 6 1
Ванькевич Андрей 2 1
Оселедец Иван 13 1
Марков Дмитрий 48 1
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 1
Соловьева Мария 6 1
Huang Tiffany - Хуанг Тиффани 2 1
Галямов Эдуард 5 1
Лебедев Артемий 97 1
Романов Дмитрий 65 1
Моторко Андрей 71 1
Lang Stephen - Лонг Стивен 1 1
Стюгин Михаил 17 1
Иванов Александр 94 1
Дубков Илья 1 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 133942 393
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16110 76
Европа 21415 58
Япония 13129 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13778 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51023 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40923 34
Китай - Тайвань 3861 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5006 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16328 24
Россия - СФО - Новосибирск 3994 22
Россия - УФО - Екатеринбург 3645 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2818 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2054 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13923 20
Китай - Тайвань - Тайбэй 270 19
Южная Корея - Республика 6479 15
Германия - Федеративная Республика 12406 14
Земля - планета Солнечной системы 10152 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2521 9
США - Калифорния 4556 7
Дания - Королевство 1267 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3278 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13131 6
Германия - Берлин 707 5
Япония - Токио 990 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 5
Индия - Bharat 5267 5
Америка - Американский регион 2114 5
Канада 4782 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 330 4
Луна - спутник Земли 1458 4
Франция - Французская Республика 7694 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3482 4
США - Нью-Йорк 3069 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2440 4
Нидерланды 3416 4
Африка - Африканский регион 3384 4
Испания - Королевство 3664 4
Финляндия - Финляндская Республика 3546 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4651 83
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22394 55
Ergonomics - Эргономика 1525 51
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2658 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10385 37
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5122 36
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1307 34
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2896 24
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4558 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5306 19
Видеокамера - Видеосъёмка 678 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26638 17
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3455 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5265 15
Английский язык 6392 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47669 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3739 13
Здравоохранение - Офтальмология 401 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6524 12
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 295 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1702 10
Дневной свет - Дневное освещение 136 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2337 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2547 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3541 8
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1204 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45391 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8319 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2594 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3707 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12179 7
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 627 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5306 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2942 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2092 6
Металлы - Золото - Gold 1081 6
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 864 6
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 512 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4258 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10302 6
CNews - ZOOM.CNews 1818 32
Bloomberg 1194 7
NE Asia Online 313 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1264 4
The Verge - Издание 524 2
Walt Disney Company - ESPN 56 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 2
CineTrailer 3 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 2
Euronews - телеканал 46 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11108 2
Android Authority 42 1
Tom’s Hardware 293 1
BleepingComputer - Издание 277 1
Allprojectors.ru 54 1
NBC Universal Media 72 1
X-Bit Labs 83 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 182 1
Times 605 1
NotebookCheck 8 1
RusProfile 8 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 233 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 11 1
TENAA 18 1
ITHome 30 1
9to5Google 47 1
DxOMark - Издание 36 1
WikiLeaks 117 1
Rambler - Секрет фирмы 37 1
WCCFTech - Издание 54 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5836 1
РС Рro 91 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7788 8
Philips Research 19 2
CNews Мишень 161 1
Sapio Research 1 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2850 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 260 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 935 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 718 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 111 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 301 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
РАН - Российская академия наук 1773 1
Сколтех DAL - Лаборатория цифрового сельского хозяйства 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 64 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 29 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 24 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 19 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 10
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 913 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 4
CeBIT 611 3
iF Design Awards 25 2
Photokina 59 2
День молодёжи - 27 июня 739 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2270 2
ISE - Integrated Systems Europe 46 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Red Dot Design Award 55 1
МТС Телеком Идея 52 1
FPD International 17 1
ИгроМир 119 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 520 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Intel Experience Day 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 1
CEATEC 45 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1162 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1279307, в очереди разбора - 810717.
Создано именных указателей - 143273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще