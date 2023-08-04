RGB red, green, blue Аддитивная цветовая модель sRGB standard Red Green Blue Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB
|04.08.2023
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Игровая гарнитура Bloody G560 с RGB подсветкой в России
что обеспечивается удобная и плотная посадка без напряжения во время использования. 3D-амбушюры с эффектом памяти подстраиваются под пользователя. Угол наклона чаш также регулируется. Переливающаяся RGB подсветка визуально дополняет дизайн наушников. Для подключения используется 2-метровый кабель. На нем расположен контроллер, с которого можно управлять подсветкой и микрофоном, регулироват
|13.07.2023
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XPG анонсирует низкопрофильные модули памяти Lancer Blade DDR5
ов, энтузиастов и оверклокеров. Сегодня компания XPG объявила о выпуске модулей памяти Lancer Blade RGB DDR5 и Lancer Blade DDR5, отличающихся низкопрофильными радиаторами, облегчающими подбор
|09.03.2023
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Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM
ют, что вариант удобный — клавиатура не шумная, а тактильные ощущения от нажатий схожи с механикой. RGB-подсветка разбита на 6 зон и по умолчанию переливается цветами радуги. В утилите Dragon C
|26.10.2022
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Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790
сти в 7200 MT/s Память XPG Lancer 7200 DDR5 оснащена чипами Hynix A-die, что позволяет энтузиастам разгонять свои модули памяти до более высоких скоростей. Серия Lancer 7200 выпускается в вариантах с RGB-подсветкой или без нее. Они также поставляются с двумя вариантами цвета радиатора, включая «Полуночно-черный» и «Белоснежный». Воспользовавшись выпуском Intel новейшего семейства процессоро
|02.11.2021
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Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500
ления, видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и до 64 ГБ ОЗУ. Также ноутбук получил качественный экран, RGB-подсветку корпуса и клавиатуры, обновленную систему охлаждения Aerpblade 3D 5-го поколени
|30.11.2020
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Что такое цветовой охват sRGB и Adobe RGB в мониторе и дисплее
е будем останавливаться на всех существующих пространствах— наиболее часто встречаются sRGB и Adobe RGB, о них и поговорим. Adobe RGB — более широкое пространство, чем sRGB, то есть оно
|25.11.2020
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Что такое цветовые модели RGB и CMYK и что лучше выбрать?
Когда вы работаете с изображениями, их создание в неправильной цветовой модели может оказаться серьезной ошибкой. Почему многие дизайнеры предпочитают работать в RGB, а для печатной продукции стоит использовать CMYK? Разбираемся. Итак, две основные цветовые модели — это RGB и CMYK, аддитивная и субтрактивная, хотя существуют и другие. Самая распр
|08.10.2020
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Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black
пителем и подключаемой через интерфейс Thunderbolt 3. Каждая из новинок предлагается с опцией яркой RGB-подсветки. «Разработчики выпускают все более захватывающие игры, постоянно повышая систем
|18.04.2019
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Adata представила модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4
нсивность света и другие параметры в приложении XPG RGB Sync или любом другом приложении управления RGB-подсветкой от производителя платы. Модель D60G базируется на качественных чипах с металли
|10.08.2018
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Adata представила модули памяти SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB
там игрового альянса. Геймерская модель имеет такую же высокую производительность и программируемую RGB-подсветку, как и базовая модель, и отличается агрессивным дизайном с черными-желтыми ради
|26.04.2018
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Adata XPG представила модуль памяти SPECTRIX D80 DDR4 RGB
ь высокопроизводительных модулей памяти DRAM и флэш-памяти NAND, представляет XPG SPECTRIX D80 DDR4 RGB – DDR4-память с RGB-подсветкой, оснащенную гибридной системой охлаждения. Модуль S
|23.04.2018
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Adata представила модули памяти XPG Spectrix D41 DDR4 RGB
я памяти Spectrix D41 напоминает броню и символизирует производительность. Поверх идет светодиодная RGB-лента, которая светится с учетом выбранных пользователем цветов и эффектов. Пользователи
|19.01.2018
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HyperX представила память DDR4 с RGB-подсветкой и ИК-синхронизацией
HyperX, подразделение Kingston Technology, представила первые в отрасли модули памяти, в которых RGB-подсветка синхронизируется при помощи технологии на основе инфракрасного излучения – Hype
|26.07.2017
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Adata представила модули памяти DDR4 XPG Spectrix D40 RGB
Adata Technology представила новые модели DDR4 памяти XPG Spectrix D40 с настраиваемой RGB-подсветкой. Основанный на бестселлере XPG Dazzle DDR4 со светодиодом одного цвета, Spectr
|12.07.2017
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Adata представила DDR4 модули памяти XPG Spectrix D40 RGB
Adata Technology объявила о том, что ее новые модули памяти XPG Spectrix D40 RGB DDR4 получили сертифицированную поддержку технологии подсветки Asus AURA Sync. Это позвол
|26.10.2015
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RGB Spectrum приглашает принять участие в российской премьере 4К видеоконтроллеров MediaWall V и QuadView UHD
Компания RGB Spectrum — ведущий разработчик и производитель инновационных решений для отображения, записи и передачи компьютерного и видеосигнала, проводит демонстрацию видеопроцессоров MediaWall V и Qu
|10.11.2006
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Tribeca Labs представила Full Spectrum RGB 2.0
Tribeca Labs, разработчик ПО и сервисов для работы с цифровыми изображениями, представила Full Spectrum RGB 2.0. Это второе поколение продуктов компании созданных на основе ее собственной, отмеченной наградой ассоциации DIMA, технологии коррекции цвета. В отличие от предыдущей версии, известной п
|16.06.2006
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Nikon D200 – профессионал в легком весе
вы будете использовать, придется умножать на 1,5. Матрица имеет 4- канальный высокоскоростной выход RGB. 3D-модель Nikon D200 [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/arti
|02.12.2005
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"К-Системс" начала производство светодиодных экранов с шагом 6 мм
производство светодиодных экранов с физическим шагом пикселя 6 мм. Это обеспечивает комфортное восприятие изображения даже на небольшом расстоянии (от 3–6 м). Новые модели экранов «К-Системс» KC-RGB-6 (с физическим шагом пикселя 6 мм), а также KC-RGB-8 (8 мм) предназначены для установки в концертных и спортивных залах, телестудиях, конференц-залах, на вокзалах и в аэропортах. Он
|25.03.2004
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Mitsubishi продемонстрировала ЖК-монитор с цветами Adobe RGB
i Electric объявила о разработке прототипа ЖК-монитора со светодиодной подсветкой, имеющего разрешение W-UXGA (1920 x 1200 пикселов), яркостью 600 кд/м² и воспроизведением цветов, эквивалентных Adobe RGB, сообщает NE Asia Online. Это примерно 101,3% цветов, отображаемых в стандарте NTSC. Менеджер группы разработки цветовых решений исследовательского центра компании, Хироаки Сугиура (Hiroaki
|26.05.2003
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Долой RGB, да здравствует RGBW?
Компания Samsung Electronics представила технологию дисплеев TFT-LCD с четырьмя основными цветами. В добавление к стандартным цветам RGB (red-green-blue, красный-зеленый-синий), которыми формируется вся цветовая палитра, добавлен подпиксел белого цвета. Это привело к увеличению яркости и четкости и снижению энергопотребления
|26.05.2003
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Долой RGB, да здравствует RGBW?
Компания Samsung Electronics представила технологию дисплеев TFT-LCD с четырьмя основными цветами. В добавление к стандартным цветам RGB (red-green-blue, красный-зеленый-синий), которыми формируется вся цветовая палитра, добавлен подпиксел белого цвета. Это привело к увеличению яркости и четкости и снижению энергопотребления
RGB и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7788 8
|Philips Research 19 2
|CNews Мишень 161 1
|Sapio Research 1 1
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