Новая оперативная память XPG Lancer Neon RGB DDR5

Бренд модулей памяти и флэш-памяти — игровой бренд XPG компании Adata Technology, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств, объявил о запуске оперативной памяти Lancer Neon RGB DDR5. Lancer Neon RGB использует эксклюзивное теплоотводящее покрытие печатной платы для значительного увеличения площади рассеивания тепла, повышения его эффективности и снижения тепловыделения памяти при работе на высоких тактовых частотах. В то же время Lancer Neon RGB может похвастаться площадью RGB-подсветки 60% и использует экологически чистые процессы внутри и снаружи, включая радиатор из пластика PCR (переработанный потребительский), технологию переноса IMR (In-Mold Roller) и сертифицированную FSC упаковку. Внешняя коробка изготовлена из экологически чистой бумаги в сочетании с внутренним лотком из экологически чистого пластика PCR.

Игровая память Lancer Neon RGB DDR5 использует эксклюзивное теплоотводящее покрытие печатной платы, которое обеспечивает повышение теплоотвода. Температура памяти Lancer Neon RGB с этим решением в среднем на 8,5 °C ниже, чем у аналогичной памяти без такого покрытия. В среднем эффективность теплоотвода повышается на величину до 10%.

Новый модуль памяти Lancer Neon RGB оснащен радиатором с RGB-подсветкой площадью 60% радиатора. Кроме того, его производственный процесс и производственные материалы основаны на устойчивых концепциях ESG. Как первый игровой модуль памяти DDR5 RGB на рынке, произведенный с использованием экологически чистых процессов, радиатор Lancer Neon RGB использует 50% пластика PCR, что снижает выбросы углерода продукта на 72,5%. Кроме того, поверхность радиатора украшена с помощью технологии IMR, которая является как экологически чистой, так и производящей нулевые отходы газов в соответствии с нормами ЕС. Кроме того, упаковка Lancer Neon RGB также является экологически чистой и снижает выбросы углерода. Внешняя коробка изготовлена ​​из устойчивой бумаги, сертифицированной FSC, и сочетается с внутренним лотком, изготовленным из 30% экологически чистого пластика PCR, в целях реализации защиты окружающей среды и сокращения выбросов углерода внутри и снаружи.

Игровая память Lancer Neon RGB DDR5 унаследовала треугольный геометрический язык дизайна семейства XPG Lancer. Дизайн модуля эволюционировал от плоского треугольного рисунка до формованных трехмерных пирамид. При подсветке с эффектами RGB многоугольная алмазная поверхность радиатора фокусирует и преломляет цвета. Кроме того, Lancer Neon RGB поддерживает Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, за счет чего модуль сохраняет стабильность при достижении экстремальной производительности. Всего пять тактовых частот, 6000, 6400, 6800, 7200 и 8000 МТ/с, будут доступны на старте в двух вариантах емкости: 16 ГБ и 24 ГБ, упакованные как комплекты с одним/двумя модулями памяти.