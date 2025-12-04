Разделы

Intel XMP Intel Extreme Memory Profile


04.12.2025 XPG представили новую серию оперативной памяти ARMAX DDR5 для геймеров и SFF сборок 1
16.04.2025 Новая материнская плата RDW Computers на DDR5 1
11.04.2025 Teamgroup выпускает модули памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и Delta CKD RGB DDR5 1
25.10.2024 XPG представляет свою первую разогнанную оперативную память AICore DDR5 R-DIMM для мощных рабочих станций 1
10.09.2024 Новая оперативная память XPG Lancer Neon RGB DDR5 1
21.08.2024 Silicon Power выпускает флагманскую память DDR5 XPower Storm DDR5 RGB 1
13.07.2023 XPG анонсирует низкопрофильные модули памяти Lancer Blade DDR5 1
03.08.2022 Adata представила оперативную память серии Ace 1
01.03.2022 Kingston Fury выпустила модули DDR5 SODIMM 1
23.04.2020 Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел 1
23.04.2019 HyperX представила модули памяти Predator DDR4 4600 МГц 1
18.04.2019 Adata представила модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4 2
23.10.2018 Adata представила новые геймерские комплектующие 1
10.08.2018 Adata представила модули памяти SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB 1
26.04.2018 Adata XPG представила модуль памяти SPECTRIX D80 DDR4 RGB 2
23.04.2018 Adata представила модули памяти XPG Spectrix D41 DDR4 RGB 1
26.07.2017 Adata представила модули памяти DDR4 XPG Spectrix D40 RGB 1
31.05.2017 HyperX дополнила линейку модулей ОЗУ Predator DDR4 комплектами с частотой до 4000 МГц 1
29.12.2015 Выходим на гиперскорость вместе с HyperX 1
01.11.2008 Kingston начал выпуск модулей памяти DDR3 с частотой 2 ГГц 2

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Intel XMP и организации, системы, технологии, персоны:

Adata Technology 120 10
Intel Corporation 12541 10
AMD - Advanced Micro Devices 4468 6
Kingston Technology 202 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 3
SP - Silicon Power 22 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 1
TeamGroup 21 1
Microsoft Corporation 25236 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 458 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Верный - торговая сеть 310 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 15
DDR - Double data rate 2915 15
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1138 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 5
Электроника - CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 84 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 4
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 712 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 923 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 879 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1121 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2738 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 791 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1550 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2430 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 801 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 351 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 1
Моноблок - Monoblock PC 1046 1
HMB - Host Memory Buffer 9 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 238 1
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 51 9
Kingston HyperX FURY - Kingston HyperX FURY Renegade - Kingston HyperX FURY Beast - Kingston HyperX FURY Impact 21 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 5
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 22 4
Adata DDR 9 3
Kingston HyperX 49 3
Intel Core - Семейство процессоров 1236 3
Intel X - серия чипсета 7 2
Asus Aura Sync 18 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 2
Acer Predator 217 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 87 1
FinalWire AIDA64 14 1
Kingston ValueRAM KVR 3 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 1
RDW Computers - RDW MB - серия материнских плат 14 1
SP - Silicon Power - XPower Storm DDR 1 1
Microsoft Windows 16327 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 162 1
ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 21 1
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 57 1
Apple iPhone 6 4862 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 67 1
Intel Core i - Cерия процессоров 531 1
Intel Celeron - Серия процессоров 973 1
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 97 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 875 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
Silicon 490 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

