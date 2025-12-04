Разделы

Техника
|

XPG представили новую серию оперативной памяти ARMAX DDR5 для геймеров и SFF сборок

XPG, игровое подразделение компании Adata, объявляет о запуске серии оперативной памяти ARMAX DDR5. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Главная особенность серии — высота модуля с радиатором всего 39,5 мм. Это прямой ответ на растущую популярность компактных сборок и модификаций мини-ПК в корпусах Small Form Factor (SFF). Низкопрофильный радиатор гарантирует, что память не будет конфликтовать с крупными башенными процессорными кулерами, толстыми кабелями питания и другими компонентами в тесных ITX/SFF-корпусах — модули просто встают и работают.

Серия позиционируется как оптимальный апгрейд для актуальных платформ Intel и AMD: частоты 6000–6400 MT/s выбраны именно как «сладкая зона» — максимальная производительность, которую можно получить практически без ручной настройки напряжений и таймингов, при полной стабильности.

armax_2.jpg

Adata

Технические характеристики: рабочие частоты – 6000 и 6400 MT/s; встроенный PMIC (чип управления питанием на самом модуле); On-Die ECC (аппаратная коррекция ошибок); поддержка готовых профилей Intel XMP 3.0 и AMD EXPO; высота с радиатором 39,5 мм — 100% совместимость с SFF-корпусами и крупными CPU-кулерами; пожизненная ограниченная гарантия.

Доступны две версии: ARMAX RGB DDR5 — с настраиваемой RGB-подсветкой и V-образной световой полосой; ARMAX DDR5 — полностью черная, без подсветки.

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Цифровизация

RGB-версия поддерживает синхронизацию через XPG PRIME и все основные утилиты материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync).

Модули серии XPG ARMAX DDR5 уже поступили в продажу по всему миру через официальных партнеров и розничные сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России

От анализа успеваемости до индивидуального учебного плана: как искусственный интеллект проникает во все процессы образования

Становится только хуже. Всемирно известный производитель памяти и SSD скоропостижно закрылся на фоне глобального дефицита

С какими барьерами сталкивается цифровизация госсектора в России

Будущее современных российских литографов в опасности: Минпромторг отменил критически важные работы

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще