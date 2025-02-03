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Все категории 167544
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Asus Aura Sync



03.02.2025 Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM 1
26.07.2019 ASUS начинает российские продажи новых игровых ноутбуков серии ROG. Цены 1
13.02.2019 Как работают мониторы с защитой зрения: рейтинг лучших моделей 2
22.01.2019 Asus представила новинки RoG на базе GeForce RTX в России 1
16.01.2019 Asus представила видеокарты ROG Strix, Dual и Turbo GeForce RTX 2060 1
16.07.2018 ASUS дарит геймерам всё лучшее 1
19.01.2018 HyperX представила память DDR4 с RGB-подсветкой и ИК-синхронизацией 1
26.07.2017 Adata представила модули памяти DDR4 XPG Spectrix D40 RGB 2
12.07.2017 Adata представила DDR4 модули памяти XPG Spectrix D40 RGB 2
01.06.2017 Asus представила материнские платы на базе логики Intel X299 1
28.04.2017 Asus представила новые видеокарты на базе графических процессоров Radeon RX 500-ой серии 2
31.03.2017 Asus представила материнскую плату ROG Maximus IX Extreme. Фото 1
20.03.2017 Asus представила видеокарты ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti и Turbo GeForce GTX 1080 Ti 1
02.02.2017 Asus анонсировала ультракомпактный игровой компьютер с поддержкой VR 1
31.01.2017 Asus представила новые материнские платы на базе чипсета Intel Z270 2

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Asus Aura Sync и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 13
Nvidia Corp 3498 6
Intel Corporation 12202 6
Adata Technology 102 2
AMD - Advanced Micro Devices 4234 2
Kingston Technology 198 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Ракурс НПФ 160 1
Samsung Electronics 10272 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
LG Electronics 3616 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2552 1
Realtek Semiconductor 62 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 121 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
AOC 99 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
BMW Group 447 1
BMW Designworks Group 13 1
Россети Ленэнерго 1701 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17092 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 9
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2576 9
DDR - Double data rate 2734 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9996 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 1910 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3215 7
Вентилятор - Fan 981 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3825 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1042 6
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1476 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9296 6
CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 82 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1257 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3471 4
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1422 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2956 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7107 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5324 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4611 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3864 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 566 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1336 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 455 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 688 3
Наушники - Headphones 4013 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 3
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1135 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1616 3
Notebook gaming - Игровой ноутбук 332 3
Пропускная способность - Bandwidth 1747 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6046 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1048 2
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 55 9
Asus ROG - Republic of Gamers 31 9
Intel Core - Семейство процессоров 1200 7
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 23 6
Nvidia GeForce GTX 522 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 4
Nvidia G-Sync 149 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 288 3
Asus ROG RangeBoost 6 3
Asus Nvidia GeForce RTX - Asus Nvidia GeForce GTX - Asus Nvidia Turbo GeForce - Asus Nvidia GeForce GT 8 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 2
Pantone Validated 75 2
Nvidia GPU Turing 40 2
Nvidia Optimus 183 2
Asus Auto-Extreme - автоматизированная технология производства 4 2
ESS Sabre 4 2
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 21 2
ASUS FanConnect 4 2
Asus ROG Armoury Crate 4 2
ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 19 2
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 44 2
Intel Ethernet Controller 12 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 491 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 2
Apple iPhone 6 4861 2
Realtek HD Audio - Realtek High Definition Audio 8 2
Asus ROG Maximus 7 2
Oracle APEX - Oracle Application Express 59 2
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 2
Intel Core i - Cерия процессоров 514 1
Microsoft Windows Hello 199 1
Asus ROG Rapture GT - Маршрутизатор 5 1
Asus ROG Mothership - Ноутбук 2 1
Kingston HyperX 48 1
Asus Strix SCAR 2 1
Asus ROG Boost 2 1
Nvidia Titan RTX 9 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 61 1
Nvidia GeForce SLI 1 1
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 1
Китай - Тайвань 3990 1
Япония 13294 1
Металлы - Медь - Copper 792 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4962 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 564 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4019 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 550 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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