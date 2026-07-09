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AOC

AOC

AOC была основана в 1967 году и является  производителем мониторов и компьютерных аксессуаров. AOC —дочерняя компания TPV Technology, производителя ЖК-дисплеев. Суббренд AOC, AGON by AOC, предлагает портфель высокопроизводительных игровых мониторов в мире и экосистему игровых аксессуаров, разделённый на три категории: AOC GAMING для энтузиастов игр, AGON для любителей соревновательных игр, и AGON PRO для энтузиастов киберспорта и профессиональных киберспортсменов. 

СОБЫТИЯ

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09.07.2026 Мобильные телефоны АОС выходят на российский рынок

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов и детских смарт-часов Xenium, объявляет о запуске в России линейки телефонов под брендом AOC. В июле 2026 г. на рынок выйдут восемь моделей кнопочных телефонов, охватывающих все основные потребительские сегменты: от базовых устройств до телефонов со специализированными решениями. О
03.07.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи новых офисных мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE

Ведущий федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE. Новинки сочетают в себе лаконичный безрамочный дизайн, качественную цветопередачу и современные технологии защиты зрения, делая длительную работу за компьютером максималь
26.05.2026 Вышел OLED-монитор AOC Agon PRO AG276UZD с 4K и 240 Гц

Бренд AOC представил на российском рынке флагманскую модель Agon PRO AG276UZD. Девайс представляет собой 26,5‑дюймовый QD‑OLED монитор с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей) и частотой обновления

22.03.2022 Мониторы G2 бренда AGON by AOC теперь поддерживают частоту обновления 165 Гц

AGON by AOC, бренд игровых мониторов и ИТ-аксессуаров, объявляет о том, что серия мониторов G2 пополн
24.11.2021 В России представлен игровой монитор Agon by AOC Q27G2S/EU

Бренд Agon by AOC представляет игровой монитор Q27G2S/EU. Разрешение QHD (2560x1440 пикселей) на данный момент — оптимальный выбор геймеров, которые хотят получить качество лучше, чем Full HD, и одновременно
09.12.2020 AOC представила сверхширокий монитор Agon AG493UCX. Цена. Фото

вых режимов для игр разных жанров, из которых три — настраиваемые пользователем; технология FlickerFree и режим Low Blue; новое экранное меню с элегантным дизайном и программное обеспечение для него (AOC G-Menu). Продажи монитора AOC Agon AG493UCX в Европе стартуют в декабре 2020 г. по ориентировочной цене 102049 руб.
06.10.2020 AOC представила портативный 15-дюймовый монитор с 10-точечным сенсором. Цена. Фото

е 10-точечного сенсорного ввода (сертифицирован для Windows 10). Гладкая алюминиевая отделка делает AOC 16T2 похожим на планшет. Но в отличие от планшета, который станет электронным мусором, ко
23.06.2020 AOC назвали мировым лидером в сегменте игровых мониторов по итогам первого квартала 2020 года

Компания AOC объявила о своем лидерстве на мировом рынке игровых мониторов в I квартале 2020 г. Бренд

26.05.2020 AOC представила новые бизнес-мониторы линейки P2. Цены

спользовать одну клавиатуру и мышь для двух разных ПК (подключенных через USB-C и USB-хаб). Линейка AOC P2 — это усовершенствованная версия предшественницы — отмеченной наградами линейки P1. Вс
21.11.2019 Большие, яркие, стильные - в Москве рассказали о мониторах AOC и Philips

В Москве прошла пресс-конференция компании MMD, представляющей марки Philips Monitors и AOC, на которой производитель рассказал о тенденциях рынка в 2019-20 годах и показал новые мо
17.09.2019 AOC представила линейку игровых мониторов G2. Цены

IPS матрица, частота обновления до 144 Гц, время отклика 1 мс AOC представила новую линейку G2. Серия состоит из четырех моделей с разрешением Full HD (192
10.01.2019 AOC начинает продажи изогнутых игровых мониторов AGON 3. Цены

спечивает переменную частоту обновления, оба монитора подходят для динамичных игр. Линейку игровых мониторов премиум-класса AGON (с древнегреческого – соревнование, столкновение, антагонизм) компания AOC впервые представила в 2016 году. Второе поколение AGON получило расширенную линейку, в которую вошли сверхширокие и изогнутые мониторы различных размеров (27–35 дюймов), такие как модель AG
03.07.2018 AOC представила новую линейку мониторов V2
29.05.2018 AOC представила бюджетный монитор G2590FX для киберспорта. Цена

-дюймовыми моделями G2590VXQ и G2590PX и 27-дюймовым G2790PX. Серия G90 была представлена компанией AOC в декабре 2017 года. Несмотря на начальный уровень, эти игровые мониторы очень функционал
15.05.2018 AOC представила портативный монитор I1601FWUX с подключением USB-C. Цена

м и одинаково реалистичным даже для нескольких зрителей одновременно. Дисплей также оснащен режимом AOC Low Blue Light, который уменьшает потенциально опасное синее свечение и предотвращает уст
20.04.2018 AOC представила 31,5-дюймовый монитор с поддержкой FreeSync 2 и DisplayHDR 400. Цена

с IPS-панелями. Частота обновления 144 Гц и время отклика в 4 мс (GtG) устранят эффект размытости и дадут гораздо лучший визуальный отклик в играх с динамично меняющейся картинкой. А фирменный режим AOC Low Input Lag ещё сильнее уменьшает время отклика. В этом режиме отключается пост-обработка изображения на аппаратном уровне, что ускоряет передачу команд от мыши, клавиатуры или джойстика.
13.03.2018 AOC представила линейку мониторов P1

монитору можно подключать периферийные устройства. Ниша для прокладки кабеля в подставке мониторов помогает поддерживать порядок на рабочем месте. Дисплеи линейки P1 оснащены эргономичной подставкой AOC. Она позволяет поднять экран на высоту до 130 мм у 21,5-дюймовых моделей и до 150 мм у 23,8-дюймовых, повернуть его на 175° в обе стороны, наклонить на 5/35°. Возможность разворачивать мони
13.12.2017 AOC готова к Новому году

К новогодним праздникам компания AOC представила несколько новых мониторов различных классов и линеек. Так, новая линейка мониторов PDS разработана совместно с дизайнерским домом Studio F. A. Porsche. 24-дюймовая модель AOC
18.09.2017 В Москве обсудили мониторы нового поколения

В Москве прошла совместная пресс-конференция компанией MMD и AOC, посвящённая новым тенденциям в области разработки и производства мониторов. Специально для гостей пресс-конференции в зале были оборудованы демо-зоны: «игровая», «творческая» и «офисная» -
26.06.2017 AOC начала российские продажи мониторов серии AGON с изогнутыми экранами

огию AMD FreeSync и частоту обновления экрана 144 Гц. Настраиваемая стойка и большое количество полезных функций помогут не портить зрение и осанку во время затяжных игровых марафонов.В новых моделях AOC AGON установлены экраны с матрицей VA и соотношением сторон 16:9. 31,5-дюймовый (80 см) AOC AGON AG322QCX поддерживает разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей), а более компактный 27-дю
24.04.2017 AOC представила новые мониторы с дизайном от Studio F. A. Porsche. Цены

AOC представила два новых монитора, созданные совместно с дизайнерским домом Studio F. A. Porsche. 24-дюймовый AOC PDS241 и 27-дюймовый AOC PDS271 изменят сам подход к тому, чего пользователь может ожидать от дизайна монитора. Мониторы имеют безрамочный с трёх сторон экран и оснащены панелью AH-I
02.03.2017 AOC начала российские продажи мониторов AGON AG251FZ с частотой 240 Гц. Фото, цена

ет плавный геймплей без размытия, разрыва изображения и задержек в обработке пользовательских команд. Новинка обладает дополнительными возможностями премиум-класса – например, эргономичной подставкой AOC Ergo Dial Base и контроллером AOC QuickSwitch. Они помогут профессиональным геймерам чувствовать себя комфортнее во время игры.В основе AOC AGON AG251FZ лежит 25-дюймовая Full
19.01.2017 AOC представила 35-дюймовый изогнутый монитор Agon AG352UCG. Фото

AOC представила новый 35-дюймовый изогнутый монитор AG352UCG в линейке премиум-класса AOC Agon. Как рассказали CNews в компании, благодаря малому радиусу изгиба экрана в 2000 мм пользователь всегда будет в центре событий. Технология Nvidia VIDIA G-Sync гарантирует плавный игрово
27.03.2013 AOC выбрала формат 21 к 9.

Компания AOC включилась в борьбу на новом рынке кинематографических дисплеев, представив монитор AOC q2963Pm. Диагональ дисплея AOC q2963Pm равна 29 дюймам, а разрешение – 2560 на 1080 точ
11.05.2012 Мониторы AOC ставят всё на USB

Компания AOC представила модель 22-дюймового монитора AOC E2251Fwu, использующего для ввода видеосигнала и электропитания подключение к порту USB. Новинка отличается весьма лаконичным дизайном и

26.10.2011 AOC расширила линейку офисных мониторов моделями e2219Ph и e2436Pa

Компания AOC представив две новые Full HD-модели мониторов со светодиодной подсветкой. Новинки e2219Ph и e2436Pa, принадлежащие к линейке AOC’s Professional Line, поставляются в классическом, чер
21.09.2011 AOC представляет дизайнерский монитор i2353Fh

Компания AOC анонсировала новую тонкую модель i2353Fh. Устройство использует IPS-матрицу, имеет два HDMI-разъема и относится к линейке моделей для профессионалов. Диагональ монитора составляет 23 дюйма.
30.08.2011 AOC представляет два недорогих IPS дисплея i2252Vwh и i2352Vh

Компания AOC анонсировала в России две модели IPS-экранов, имеющих диагонали 54.6 см/21.5 дюймов и 58.4 см/23 дюймов. Речь идет о i2252Vwh и i2352Vh. Тонкие Full HD светодиодные дисплеи в черных корпуса
29.07.2011 Компания AOC переводит дисплеи на светодиодную подсветку

Компания AOC объявила о том, что к началу 2012 года все производимые ей дисплеи будут комплектоваться инновационной светодиодной подсветкой. Таким образом, компания AOC последовательно выполняет

29.06.2011 AOC сделала монитор-фоторамку

Компания AOC представила универсальный дисплей e2251Fwu, который может быть использован в качестве портативной переносной фоторамки большого размера или презентационного монитора. Более того, этот проду
24.06.2011 AOC показала сенсорный монитор для компьютеров и ноутбуков

AOC анонсировала сенсорные мониторы для десктопов и ноутбуков. Флагманская модель в линейке называется AOC Touch Monitor e2239FwT. Монитор имеет диагональ экрана 22 дюйма и разрешение 1920*1080 пикселей. Контрастность панели составляет 10000000:1, время отклика – 5 мс, соотношение сторон 16:9, ц
29.04.2011 Компания AOC представляет новую серию мониторов со светодиодной подсветкой

Компания AOC анонсировала серию универсальных плоскопанельных мониторов 50ID, в которую входят модели с диагональю экрана от 47 см (18,5) до 59,8 см (23,6″). Отличительными особенностями мониторов новой
17.03.2011 AOC показала сверхвыгодный планшет

Компания AOC вышла на рынок планшетов с моделью 8-дюймового планшета. В нем установлен чип Rockchip, работающий на частоте 600 МГц, Wi-Fi-модуль, 4 Гб флеш-памяти.   Планшет имеет mini-USB-порт и слот к
17.03.2011 AOC подвела итоги 2010 года

Известный производитель компьютерных мониторов АОС подвел итоги работы за 2010 год. По оценкам руководства компании, этот год стал удачным для представительства AOC в России. Бренд стал входить в число самых быстрорастущих, в том числе, укрепляясь на корпоративном рынке.  Компания АОС представляет широкую продуктовую линейку мониторов, которая включает
28.02.2011 AOC выпустила ультратонкие LED-мониторы

Компания AOC представила новые мониторы Aire Black LED, являющиеся одними из самых тонких в мире. Устройства имеют толщину корпуса всего в 12,7 мм и поддерживают разъемы DVI-D с HDCP-входом. Модель подд
24.06.2010 AOC 2490Fwt: монитор на все случаи жизни

ает впечатления, напротив, картинка получается предельно детальной и четкой. Теперь, когда преимущества монитора с ТВ-функцией стали достаточно очевидными, самое время перейти к конкретному варианту, AOC 2490Fwt. Дизайн Буква F в индексе модели обозначает ни что иное, как Fashion. Стиль монитора в значительной степени классический. Расположение конструктивных и декоративных элементов полнос
15.03.2010 Монитор AOC E2236Swa: доступный широкоформатный LED

емся утилизацией мониторов и процесс этот лично нам не вредит, но планета все же одна на всех и мысль о том, что она станет немного чище греет душу. Одним словом, LED - это однозначный плюс в копилку AOC E2236Swa. Ну и чтобы окончательно заинтересовать читателей, стоит добавить, что цена AOC E2236Swa на фоне технологий выглядит очень даже демократично. В чем секрет и чем еще славен д
02.02.2010 Сенсорный монитор от AOC

Компания AOC анонсировала выход нового сенсорного монитора. Модель AOC 2293FwT будет поддерживать мультитач-управление и иметь широкоформатный FullHD-экран с высоким уровнем контрастности. Помимо
18.09.2009 Новый ЖК-монитор AOC для офисного использования

Компания AOC выпустила новый широкоформатный монитор 2436Pwa с диагональю 23,6 дюйма, входящий в удостоенную наград серию мониторов AOC с индексом 36. Все модели в этой серии является обладателям
18.08.2009 AOC анонсирует новую серию ЖК-телевизоров высокой четкости

Производитель устройств отображения AOC анонсировал новую серию ЖК-телевизоров высокой четкости — AOC WA91, представленную моделями с диагональю экрана 19, 22, 26, 32 и 42 дюйма, выполненные в корпусе с красным полупрозрач

Публикаций - 113, упоминаний - 131

AOC и организации, системы, технологии, персоны:

Funcom 107 20
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
Samsung Electronics 11064 11
Philips 2099 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 10
Acer Group - Acer Inc 2776 9
Nvidia Corp 4002 8
HP Inc. 5883 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 6
LG Electronics 3735 6
TPV MMD 45 5
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 5
Digma 251 4
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 4
Эримекс - Erimex 100 4
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
Apple Inc 13154 4
Intel Corporation 12811 4
Sony 6739 4
ViewSonic 325 4
Supermicro 135 3
Dell Alienware Corp 149 3
Lenovo Group 2446 3
Xiaomi - Сяоми 2231 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 3
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 2
A4tech 107 2
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 2
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 20 2
True System - Тру Систем 16 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Fujitsu 2105 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Россети Ленэнерго 1699 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Белый Ветер 365 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 8 1
Caterpillar - 93 1
Техносервис 8 1
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 1
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Kickstarter 136 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Visa International 1993 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Boeing 1031 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 10
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 39
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 37
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 32
Контрастность 3042 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 26
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 26
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 24
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 324 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 19
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 14
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
Наушники - Headphones 4478 12
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 12
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 457 12
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 107 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 10
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 10
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 10
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 10
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 9
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 9
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 9
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 6
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 116 23
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 16
AOC AGON AG - Серия мониторов 11 11
Nvidia G-Sync 175 8
AOC Shadow Control 6 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Blizzard - World of Warcraft 362 5
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 5
Microsoft Windows 16882 4
Intel Core i - Cерия процессоров 534 3
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 3
Microsoft DirectX 723 2
Asus ROG - Republic of Gamers 32 2
Acer ComfyView 102 2
Acer VisionCare 84 2
Philips PowerSensor 10 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 2
Nvidia ULMB - Nvidia Ultra Low Motion Blur 3 2
Philips Brilliance BDM - серия мониторов 11 2
Philips P - серия мониторов 3 2
Games Workshop - Warhammer Online 91 2
Avito - Авито услуги 142 2
Digma DM-MONB - Digma DM-MONF - Digma DM-MONG Gaming - Digma Overdrive - Digma Progress - серия мониторов 23 2
Digma Pro 77 2
BusyBox 22 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Android 15243 2
Microsoft Windows 7 2007 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
Microsoft Windows Hello 210 2
Acer Predator 224 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
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