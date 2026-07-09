Мобильные телефоны АОС выходят на российский рынок Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов и детских смарт-часов Xenium, объявляет о запуске в России линейки телефонов под брендом AOC. В июле 2026 г. на рынок выйдут восемь моделей кнопочных телефонов, охватывающих все основные потребительские сегменты: от базовых устройств до телефонов со специализированными решениями. О

В «Ситилинке» стартовали продажи новых офисных мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE Ведущий федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE. Новинки сочетают в себе лаконичный безрамочный дизайн, качественную цветопередачу и современные технологии защиты зрения, делая длительную работу за компьютером максималь

Вышел OLED-монитор AOC Agon PRO AG276UZD с 4K и 240 Гц Бренд AOC представил на российском рынке флагманскую модель Agon PRO AG276UZD. Девайс представляет собой 26,5‑дюймовый QD‑OLED монитор с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей) и частотой обновления

Мониторы G2 бренда AGON by AOC теперь поддерживают частоту обновления 165 Гц AGON by AOC, бренд игровых мониторов и ИТ-аксессуаров, объявляет о том, что серия мониторов G2 пополн

В России представлен игровой монитор Agon by AOC Q27G2S/EU Бренд Agon by AOC представляет игровой монитор Q27G2S/EU. Разрешение QHD (2560x1440 пикселей) на данный момент — оптимальный выбор геймеров, которые хотят получить качество лучше, чем Full HD, и одновременно

AOC представила сверхширокий монитор Agon AG493UCX. Цена. Фото вых режимов для игр разных жанров, из которых три — настраиваемые пользователем; технология FlickerFree и режим Low Blue; новое экранное меню с элегантным дизайном и программное обеспечение для него (AOC G-Menu). Продажи монитора AOC Agon AG493UCX в Европе стартуют в декабре 2020 г. по ориентировочной цене 102049 руб.

AOC представила портативный 15-дюймовый монитор с 10-точечным сенсором. Цена. Фото е 10-точечного сенсорного ввода (сертифицирован для Windows 10). Гладкая алюминиевая отделка делает AOC 16T2 похожим на планшет. Но в отличие от планшета, который станет электронным мусором, ко

AOC назвали мировым лидером в сегменте игровых мониторов по итогам первого квартала 2020 года Компания AOC объявила о своем лидерстве на мировом рынке игровых мониторов в I квартале 2020 г. Бренд

AOC представила новые бизнес-мониторы линейки P2. Цены спользовать одну клавиатуру и мышь для двух разных ПК (подключенных через USB-C и USB-хаб). Линейка AOC P2 — это усовершенствованная версия предшественницы — отмеченной наградами линейки P1. Вс

Большие, яркие, стильные - в Москве рассказали о мониторах AOC и Philips В Москве прошла пресс-конференция компании MMD, представляющей марки Philips Monitors и AOC, на которой производитель рассказал о тенденциях рынка в 2019-20 годах и показал новые мо

AOC представила линейку игровых мониторов G2. Цены IPS матрица, частота обновления до 144 Гц, время отклика 1 мс AOC представила новую линейку G2. Серия состоит из четырех моделей с разрешением Full HD (192

AOC начинает продажи изогнутых игровых мониторов AGON 3. Цены спечивает переменную частоту обновления, оба монитора подходят для динамичных игр. Линейку игровых мониторов премиум-класса AGON (с древнегреческого – соревнование, столкновение, антагонизм) компания AOC впервые представила в 2016 году. Второе поколение AGON получило расширенную линейку, в которую вошли сверхширокие и изогнутые мониторы различных размеров (27–35 дюймов), такие как модель AG

AOC представила бюджетный монитор G2590FX для киберспорта. Цена -дюймовыми моделями G2590VXQ и G2590PX и 27-дюймовым G2790PX. Серия G90 была представлена компанией AOC в декабре 2017 года. Несмотря на начальный уровень, эти игровые мониторы очень функционал

AOC представила портативный монитор I1601FWUX с подключением USB-C. Цена м и одинаково реалистичным даже для нескольких зрителей одновременно. Дисплей также оснащен режимом AOC Low Blue Light, который уменьшает потенциально опасное синее свечение и предотвращает уст

AOC представила 31,5-дюймовый монитор с поддержкой FreeSync 2 и DisplayHDR 400. Цена с IPS-панелями. Частота обновления 144 Гц и время отклика в 4 мс (GtG) устранят эффект размытости и дадут гораздо лучший визуальный отклик в играх с динамично меняющейся картинкой. А фирменный режим AOC Low Input Lag ещё сильнее уменьшает время отклика. В этом режиме отключается пост-обработка изображения на аппаратном уровне, что ускоряет передачу команд от мыши, клавиатуры или джойстика.

AOC представила линейку мониторов P1 монитору можно подключать периферийные устройства. Ниша для прокладки кабеля в подставке мониторов помогает поддерживать порядок на рабочем месте. Дисплеи линейки P1 оснащены эргономичной подставкой AOC. Она позволяет поднять экран на высоту до 130 мм у 21,5-дюймовых моделей и до 150 мм у 23,8-дюймовых, повернуть его на 175° в обе стороны, наклонить на 5/35°. Возможность разворачивать мони

AOC готова к Новому году К новогодним праздникам компания AOC представила несколько новых мониторов различных классов и линеек. Так, новая линейка мониторов PDS разработана совместно с дизайнерским домом Studio F. A. Porsche. 24-дюймовая модель AOC

В Москве обсудили мониторы нового поколения В Москве прошла совместная пресс-конференция компанией MMD и AOC, посвящённая новым тенденциям в области разработки и производства мониторов. Специально для гостей пресс-конференции в зале были оборудованы демо-зоны: «игровая», «творческая» и «офисная» -

AOC начала российские продажи мониторов серии AGON с изогнутыми экранами огию AMD FreeSync и частоту обновления экрана 144 Гц. Настраиваемая стойка и большое количество полезных функций помогут не портить зрение и осанку во время затяжных игровых марафонов.В новых моделях AOC AGON установлены экраны с матрицей VA и соотношением сторон 16:9. 31,5-дюймовый (80 см) AOC AGON AG322QCX поддерживает разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей), а более компактный 27-дю

AOC представила новые мониторы с дизайном от Studio F. A. Porsche. Цены AOC представила два новых монитора, созданные совместно с дизайнерским домом Studio F. A. Porsche. 24-дюймовый AOC PDS241 и 27-дюймовый AOC PDS271 изменят сам подход к тому, чего пользователь может ожидать от дизайна монитора. Мониторы имеют безрамочный с трёх сторон экран и оснащены панелью AH-I

AOC начала российские продажи мониторов AGON AG251FZ с частотой 240 Гц. Фото, цена ет плавный геймплей без размытия, разрыва изображения и задержек в обработке пользовательских команд. Новинка обладает дополнительными возможностями премиум-класса – например, эргономичной подставкой AOC Ergo Dial Base и контроллером AOC QuickSwitch. Они помогут профессиональным геймерам чувствовать себя комфортнее во время игры.В основе AOC AGON AG251FZ лежит 25-дюймовая Full

AOC представила 35-дюймовый изогнутый монитор Agon AG352UCG. Фото AOC представила новый 35-дюймовый изогнутый монитор AG352UCG в линейке премиум-класса AOC Agon. Как рассказали CNews в компании, благодаря малому радиусу изгиба экрана в 2000 мм пользователь всегда будет в центре событий. Технология Nvidia VIDIA G-Sync гарантирует плавный игрово

AOC выбрала формат 21 к 9. Компания AOC включилась в борьбу на новом рынке кинематографических дисплеев, представив монитор AOC q2963Pm. Диагональ дисплея AOC q2963Pm равна 29 дюймам, а разрешение – 2560 на 1080 точ

Мониторы AOC ставят всё на USB Компания AOC представила модель 22-дюймового монитора AOC E2251Fwu, использующего для ввода видеосигнала и электропитания подключение к порту USB. Новинка отличается весьма лаконичным дизайном и

AOC расширила линейку офисных мониторов моделями e2219Ph и e2436Pa Компания AOC представив две новые Full HD-модели мониторов со светодиодной подсветкой. Новинки e2219Ph и e2436Pa, принадлежащие к линейке AOC’s Professional Line, поставляются в классическом, чер

AOC представляет дизайнерский монитор i2353Fh Компания AOC анонсировала новую тонкую модель i2353Fh. Устройство использует IPS-матрицу, имеет два HDMI-разъема и относится к линейке моделей для профессионалов. Диагональ монитора составляет 23 дюйма.

AOC представляет два недорогих IPS дисплея i2252Vwh и i2352Vh Компания AOC анонсировала в России две модели IPS-экранов, имеющих диагонали 54.6 см/21.5 дюймов и 58.4 см/23 дюймов. Речь идет о i2252Vwh и i2352Vh. Тонкие Full HD светодиодные дисплеи в черных корпуса

Компания AOC переводит дисплеи на светодиодную подсветку Компания AOC объявила о том, что к началу 2012 года все производимые ей дисплеи будут комплектоваться инновационной светодиодной подсветкой. Таким образом, компания AOC последовательно выполняет

AOC сделала монитор-фоторамку Компания AOC представила универсальный дисплей e2251Fwu, который может быть использован в качестве портативной переносной фоторамки большого размера или презентационного монитора. Более того, этот проду

AOC показала сенсорный монитор для компьютеров и ноутбуков AOC анонсировала сенсорные мониторы для десктопов и ноутбуков. Флагманская модель в линейке называется AOC Touch Monitor e2239FwT. Монитор имеет диагональ экрана 22 дюйма и разрешение 1920*1080 пикселей. Контрастность панели составляет 10000000:1, время отклика – 5 мс, соотношение сторон 16:9, ц

Компания AOC представляет новую серию мониторов со светодиодной подсветкой Компания AOC анонсировала серию универсальных плоскопанельных мониторов 50ID, в которую входят модели с диагональю экрана от 47 см (18,5) до 59,8 см (23,6″). Отличительными особенностями мониторов новой

AOC показала сверхвыгодный планшет Компания AOC вышла на рынок планшетов с моделью 8-дюймового планшета. В нем установлен чип Rockchip, работающий на частоте 600 МГц, Wi-Fi-модуль, 4 Гб флеш-памяти. Планшет имеет mini-USB-порт и слот к

AOC подвела итоги 2010 года Известный производитель компьютерных мониторов АОС подвел итоги работы за 2010 год. По оценкам руководства компании, этот год стал удачным для представительства AOC в России. Бренд стал входить в число самых быстрорастущих, в том числе, укрепляясь на корпоративном рынке. Компания АОС представляет широкую продуктовую линейку мониторов, которая включает

AOC выпустила ультратонкие LED-мониторы Компания AOC представила новые мониторы Aire Black LED, являющиеся одними из самых тонких в мире. Устройства имеют толщину корпуса всего в 12,7 мм и поддерживают разъемы DVI-D с HDCP-входом. Модель подд

AOC 2490Fwt: монитор на все случаи жизни ает впечатления, напротив, картинка получается предельно детальной и четкой. Теперь, когда преимущества монитора с ТВ-функцией стали достаточно очевидными, самое время перейти к конкретному варианту, AOC 2490Fwt. Дизайн Буква F в индексе модели обозначает ни что иное, как Fashion. Стиль монитора в значительной степени классический. Расположение конструктивных и декоративных элементов полнос

Монитор AOC E2236Swa: доступный широкоформатный LED емся утилизацией мониторов и процесс этот лично нам не вредит, но планета все же одна на всех и мысль о том, что она станет немного чище греет душу. Одним словом, LED - это однозначный плюс в копилку AOC E2236Swa. Ну и чтобы окончательно заинтересовать читателей, стоит добавить, что цена AOC E2236Swa на фоне технологий выглядит очень даже демократично. В чем секрет и чем еще славен д

Сенсорный монитор от AOC Компания AOC анонсировала выход нового сенсорного монитора. Модель AOC 2293FwT будет поддерживать мультитач-управление и иметь широкоформатный FullHD-экран с высоким уровнем контрастности. Помимо

Новый ЖК-монитор AOC для офисного использования Компания AOC выпустила новый широкоформатный монитор 2436Pwa с диагональю 23,6 дюйма, входящий в удостоенную наград серию мониторов AOC с индексом 36. Все модели в этой серии является обладателям