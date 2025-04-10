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Маликов Александр



10.04.2025 OCS и КИТ: усиление портфеля российских сетевых решений 1
21.03.2019 Orange Business Services обеспечила связью иркутское месторождение золотодобывающее предприятие GV Gold 1
17.11.2017 Orange Business Services предоставила канал спутниковой связи для GV Gold 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Маликов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
GV Gold - Высочайший ПАО - Тарынский ГОК - Тарынская золоторудная компания - Тарынский горно-обогатительный комбинат 2 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9437 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24770 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20927 1
Пропускная способность - Bandwidth 1763 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10288 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8222 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12911 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12753 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6771 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16211 1
Андрианов Константин 1 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2987 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2707 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2536 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 961 1
Земля - планета Солнечной системы 10436 1
Россия - СФО - Иркутская область 1135 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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