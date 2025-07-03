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Кисляков Николай


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Партнерство OCS и FIBO расширит предложение на рынке высокоскоростных сетевых решений 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кисляков Николай и организации, системы, технологии, персоны:

AOC 104 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 483 1
Трансивер - Transceiver 139 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11011 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25271 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11591 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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