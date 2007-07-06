Трансивер Transceiver
Трансиверы применяются для приема-передачи данных между станциями – компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Широкое распространение получили в сфере телекоммуникации и технологиях, обслуживающих интернет, компьютерные сети. Такие приемопередатчики соединяют интерфейс главной вычислительной машины с локальными сетями. Также адаптер способен обнаруживать противоречия на линии, мониторить ее.
- SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов)
- XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены
- Ethernet transceiver - Network Transceiver - Сетевой трансивер - Ethernet Controller
- QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных
|06.07.2007
Echelon выпустил новый трансивер для автоматизации «умного дома»
Разработчик и производитель оборудования для автоматизации, калифорнийская компания Echelon, анонсировала новый интеллектуальный трансивер – PL-3170 для работы по сетевому протоколу LonWorks. В отличие от прежних подобных устройств, в новом трансивере реализована функция автоматической самоинсталляции в управляющую сеть
|27.03.2007
IBM продемонстрировала самый быстрый оптический трансивер
ожно будет передавать информацию со скоростью 160 Гбит/сек. Сейчас при большом росте передачи данных по сетям специалисты ищут пути, как сделать применение оптических сигналов более практичным. Новый трансивер обеспечит скорость передачи 160 Гбит/сек Для достижения подобных результатов исследователи IBM создали оптический трансивер с передатчиком и ресивером с интегрированной схемой,
|31.10.2006
MRV представила сменные трансиверы XFP для 10-гигабитных соединений DWDM
ханизма электронной компенсации дисперсии, обеспечивая работу при величине дисперсии до 2400 пс/нм, достаточной для работы на расстояниях до 120 км по стандартному волоконно-оптическому кабелю. Новые трансиверы XFP для DWDM имеют низкий уровень энергопотребления в 3,5 Вт во всем рабочем диапазоне температур (от -5C до 70C), они полностью соответствуют спецификации XFP MSA версии 4.5. Тра
|21.04.2006
Powerwave разработала мощный широкополосный антенный трансивер
к абонентским терминалам (downlink) с общим потреблением мощности в 240 Вт на один диапазон. Новый трансивер представляет собой интегрированное радиопередающее устройство, выполненное на базе
|07.03.2006
MRV выпустила первые в отрасли сменные трансиверы SFP для DWDM
гопотребления в 1,3 Вт во всем рабочем диапазоне температур (от -5 до 70C). (Для сравнения, сменный трансивер DWDM, выполненный в виде модуля GBIC, имеет энергопотребление 2 Вт, а обычный сменн
|28.06.2005
MRV представила сменные трансиверы XFP для DWDM
оптических усилителей (EDFA), что позволяет увеличить дальность соединений. Модули XFP для DWDM обеспечивают дальность соединений до 40 км, ограниченную только дисперсией при 10-гигабитных скоростях. Трансиверы доступны в вариантах для 44 длин волн (каналов) C-диапазона DWDM в соответствии с частотной сеткой ITU с шагом 100 ГГц. Возможности цифровой диагностики включают мониторинг таких пар
|01.04.2005
NEC разработал трансивер для беспроводной передачи HDTV
Компания NEC разработала компактный 60-герцовый беспроводной трансивер, способныйого посылать сигналы телевидения высокого разрешения HDTV, сообщает Japan Corp. Передатчик адаптирован для ввода/вывода видеосигнала, некомпрессированные сигналы и стерео-ау
|03.02.2004
MRV представил миниатюрные сменные трансиверы SFP
опотребления в 1,3 Вт во всем рабочем диапазоне температур (от -5 до 70°C). (Для сравнения, сменный трансивер DWDM, выполненный в виде модуля GBIC, имеет энергопотребление 2 Вт, а обычный сменн
|29.04.2003
Broadcom представил трансивер и мэппер для линейных карт на одном чипе
В понедельник, 28 апреля, компания Broadcom представила чип для линейных карт, на котором реализованы трансивер и мэппер. Чип BCM8228 VariRate, по утверждению компании, имеет самый низкий в индустрии уровень генерации колебаний среди решений, поддерживающих гигабитный Ethernet, 1 и 2-гигабитный
|05.12.2002
Agere выпустила чип-трансивер для оптических сетей
Agere Systems представила интегральную микросхему - трансивер обмена для мультисервисных городских оптических сетей между ядром и стыком сетей. FlexPHY - первый трансивер на одном чипе; до его выпуска самыми современными были двухчиповые
|19.04.2002
Alcatel Optronics и Multilink будут совместно разрабатывать DWDM-трансиверы
коления. В результате компании надеются на создание совместного DWDM-трансивера, который включит в себя высокопроизводительные оптические компоненты Alcatel и высокоскоростные электронные устройства. Трансиверы будут предназначены для сетей дальних и коротких расстояний и для подводных сетей. Соглашение включает в себя разработку решений для скоростей передачи данных в 10 Гбит/c и 40 Гбит/с
|23.11.2000
Agilent Technologies представила новый малогабаритный ИК-трансивер для передачи данных
Компания Agilent Technologies анонсировала трансивер (приемопередатчик) Agilent HSDL-3210 в ИК-диапазоне спектра, который полностью соответствует техническим требованиям версии 1.3 Ассоциации по передаче данных в инфракрасном диапазоне
|09.02.2000
Компания Lucent выпустила 2.5 гигабитный трансивер
ающего новую архитектуру InfiniBand и спецификацию Fibre Channel X3T11. LU6X31FT поддерживает передачу данных по оптоволокну, коаксиальному кабелю и витой паре. При работе в приложениях Fibre Channel трансивер способен автоматически переключаться между скоростями 2.125 gbps и 1.0625 gbps в зависимости от трафика. Трансивер также отличается крайне низким энергопотреблением, он потребл
|30.04.1999
Lucent выпускает первый 12-портовый Fast Ethernet трансивер для LAN сетей
Компания Lucent Technologies представила первый 12-портовый Fast Ethernet трансивер LU3X312FTR, увеличив число LAN портов, доступных на одном чипе. Чип предназначен для использования в 10/100 Мбит/с концентраторах и коммутаторах. Производство первых образцов запланир
