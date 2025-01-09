ОЭЗ Технополис Москва ОЭЗ Алабушево Особая экономическая зона
ОЭЗ Технополис Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 255 118
|Овчинский Владислав 228 94
|Ефимов Владимир 144 33
|Прохоров Александр 102 15
|Собянин Сергей 381 10
|Усачев Владимир 9 6
|Смирнов Денис 24 4
|Хасьянова Гульнара 141 3
|Ликсутов Максим 113 3
|Гарбузов Анатолий 46 3
|Мариничев Дмитрий 24 2
|Полянский Емельян 2 2
|Крикушенко Владимир 5 2
|Кузнецов Кирилл 20 2
|Волосов Василий 4 2
|Шимко Василий 2 2
|Лаверычев Илья 2 2
|Эннс Всеволод 3 2
|Алиханов Магомед 2 2
|Петричкович Ярослав 29 1
|Ниязова Светлана 1 1
|Медунов Алексей 3 1
|Пешков Алексей 4 1
|Цыбульский Александр 6 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Иванов Сергей 388 1
|Голикова Татьяна 55 1
|Лужков Юрий 113 1
|Мариныч Андрей 1 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Агапцов Сергей 5 1
|Кулаков Павел 29 1
|Сарыгин Алексей 2 1
|Ачкасов Евгений 33 1
|Гаврилов Сергей 5 1
|Карнеев Григорий 1 1
|Старков Антон 3 1
|Кузьмин Евгений 15 1
|Осипова Вероника 1 1
|Астахов Андрей 2 1
|РИА Новости 917 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
|TAdviser 100 5 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
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