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ОЭЗ Технополис Москва ОЭЗ Алабушево Особая экономическая зона



09.01.2025 Три промышленных технопарка построили в 2024 г. по городской программе 1
13.08.2024 ОЭЗ «Технополис Москва» построила для резидентов свыше 5,5 тысячи квадратных метров «чистых комнат» 1
08.08.2024 В России создан первый в мире тяжелый дрон с асинхронными двигателями 1
09.07.2024 «Микрон» совместно с Правительством Москвы откроет испытательный центр ЭКБ 1
07.06.2024 Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в развитие высокотехнологичных производств около 50 млрд рублей в 2023 году 1
03.06.2024 Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в свое развитие более 184 миллиардов рублей 1
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал инновационный сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 1
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 1
16.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство киберпротезов 1
13.05.2024 Более 16 тыс. рабочих мест появится на современных производствах благодаря городской программе 1
17.04.2024 Микросхемы и «умные» метки: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил производство почти 60 новых изделий в 2023 году 1
12.04.2024 Сетевое оборудование резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга России 1
12.04.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработана мобильная роботизированная установка для тушения пожаров 1
10.04.2024 При поддержке резидента ОЭЗ «Технополис Москва» создано более 50 высокотехнологичных стартапов 1
08.04.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал опытные образцы программируемой микросхемы 1
05.04.2024 Владимир Ефимов: в ОЭЗ «Технополис Москва» появился завод по производству российских глюкометров 1
02.04.2024 Еще одним резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» стал производитель радиочастотных фильтров 1
26.03.2024 Производитель высокотехнологичных российских банкоматов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
26.03.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» переработал свыше 5,3 тыс. тонн пластика за 2023 год 1
05.03.2024 Производитель микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 году 1
04.03.2024 Владимир Ефимов: в 2023 г. 16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» 1
04.03.2024 Продукцию столичного разработчика лазерных систем и оборудования включили в реестр Минпромторга России 1
04.03.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» открылся музей отечественной микроэлектроники 1
26.02.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают серийный выпуск досмотрового оборудования с функцией искусственного интеллекта 1
26.02.2024 Мультимедийная энциклопедия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам изучать биологию, химию и физику 1
16.02.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил более 20 тыс. интерактивных панелей в 2023 году 1
14.02.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», применяющий аддитивные технологии, почти на четверть нарастил объем выпускаемой продукции 1
12.02.2024 Предприятия микроэлектроники лидируют по инвестициям и рабочим местам среди резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» 1
12.02.2024 Столичная компания наладила производство кремниевых конденсаторов собственной разработки 1
05.02.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оптимизирует бизнес-процессы с помощью новой ERP-системы 1
26.01.2024 «МТС Авто» открывает собственное R&D-подразделение для разработки высокотехнологичных решений для автопрома 1
25.01.2024 Выручка производителя микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» превысила 2 млрд руб. за восемь лет 1
18.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новую версию прибора ультразвукового зрения для слабовидящих 1
11.01.2024 Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд руб. 1
09.01.2024 За девять месяцев 2023 г. объем производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличился более чем в 2,5 раза 1
09.01.2024 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» импортозаместила управляемый коммутатор сигналов 1
09.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали систему для тестирования антенн 1
09.01.2024 Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 г. увеличилась на 53 гектара 1
25.12.2023 За 2023 г. выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза 1
12.12.2023 Продукцию резидента ОЭЗ «Технополис Москва» внесли в реестр отечественных продуктов Минпромторга России 1

Публикаций - 146, упоминаний - 150

ОЭЗ Технополис Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 105
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 104
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 5
МТС Авто - МТС АйКар 13 5
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 4
МТС Авто - DY Technologies - Ди Вай Технолоджис 5 4
Цифровые технологии безопасности 3 3
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 3
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 3
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 3
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 18 3
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 3
МЦР - Мастерская цифровых решений 5 3
Электронинвест ГК 5 3
Eltex - Предприятие Элтекс 151 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 2
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 2
Merlion - Мерлион 793 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Приводная техника НТЦ ГК 15 2
Термико НПП - Научно-производственное предприятие 2 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
ВЭБ.РФ - НМ-тех 38 2
Неорос - Neoros 9 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 2
ГЦМО ЭМС - Госцентр стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости 4 2
Aeromax - Аэромакс 30 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 2
Рукэп - ruCap 5 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
McKinsey & Company Int 248 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 63
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 8
Рокор НПО 3 2
Гранит 53 2
Наукоград - технопарк 134 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Москвы завода Микрон 2 2
Chirana+ - Хирана+ 7 2
Рада-Фарма 3 1
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 7 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Имбиан лаб 1 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 1
Роспотребнадзор РФ - Вектор ГНЦ ВБ - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии - Новосибирский НИИ Вектор 8 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 14 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Финсервис Банк 19 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 4 1
Социальные гарантии 35 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Ангстрем - Музей микроэлектроники АО Ангстрем имени В.В. Григорьевского 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 137
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 115
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 63
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 49
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 58
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 51
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 4
Оцифровка - Digitization 4540 4
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Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 5
Microsoft Windows 2000 8661 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 1
S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз 21 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 60 1
СКАУТ Безопасное вождение 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Engy Energy 1 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
МТС - SKAI - СМА-РТ - платформа управления транспортом 7 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Дегтев Геннадий 255 118
Овчинский Владислав 228 94
Ефимов Владимир 144 33
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Собянин Сергей 381 10
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Мариныч Андрей 1 1
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Сарыгин Алексей 2 1
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Карнеев Григорий 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144195 90
Москва - Печатники 128 87
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 47
Земля - планета Солнечной системы 10374 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 6
Азия - Азиатский регион 5528 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Япония 13282 3
Европа 21767 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 2
Казахстан - Республика 5525 2
Индия - Bharat 5432 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Ближний Восток 2943 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Европа Восточная 3075 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
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