Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» переработал свыше 5,3 тыс. тонн пластика за 2023 год
Объем переработки пластиков на заводе «Экопласт» в 2023 г. увеличился на 25% по сравнению с 2022 г. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» улучшил не только количественные, но и качественные показатели – в лаборатории предприятия разработали модифицирующую добавку, улучшающую характеристики готовой продукции. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.
«Экономика замкнутого цикла входит в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 г., утвержденный правительством России. Одним из приоритетных направлений ее развития является увеличение объемов вторичного сырья, используемого в различных отраслях производства. Московские перерабатывающие предприятия вносят существенный вклад в достижение этой цели. В частности, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 г. переработал более 5300 тонн пластика, что на 25% больше, чем годом ранее. Кроме того, город заключил с компанией соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере экологии. В рамках проекта предприятие построило и открыло центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий, куда свозят вышедшую из строя технику», – сказал Владислав Овчинский.
Продукцией завода «Экопласт» является вторичная полимерная гранула ABS, PS, PP, которая в дальнейшем используется в качестве сырья для производства строительных материалов, гаджетов, различных электроприборов и бытовой техники, деталей автопрома, мебели и другой продукции. Завод перерабатывает пластики, образующиеся при утилизации электроники и бытовой техники, и входит в состав единственного в России комплекса предприятий по переработке электронных отходов.
«Помимо экономических эффектов, а завод «Экопласт» с момента получения статуса резидента ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировал в развитие перерабатывающей инфраструктуры почти 900 млн руб., деятельность предприятия имеет важное значение и с точки зрения экологии. Переработка смешанных корпусных пластиков от электротехники позволяет снизить объем направляемых на мусорные полигоны полимерных отходов, поэтому город заинтересован в увеличении перерабатывающих мощностей», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Вместе с увеличением объемов переработки на заводе «Экопласт» в 2023 г. модернизировали производственный процесс – в состав рециклированной гранулы внедрили модифицирующие добавки. Это позволило повысить долговечность продукции, изготовленной из такого вторичного сырья. Сложность заключалась в том, что для каждого вида пластика необходимо было подобрать свой оптимальный состав модифицирующей добавки.
«Чтобы идеи экономики замкнутого цикла активнее реализовывались на практике, переработчикам необходимо не только предоставить производителям нужное количество вторичного сырья, но и обеспечить высокое качество такого сырья. Поэтому наша компания постоянно совершенствует применяемые технологии и наращивает объемы переработки. По результатам недавних исследований в лаборатории завода разработали специальную добавку на основе антиоксидантов и других компонентов, которая позволила существенно снизить истираемость и повысить устойчивость к деформации продукции из рециклированной гранулы нашего производства», – сказал исполнительный директор предприятия Алексей Королев.
Для достижения целей устойчивого развития на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 г. реализуется стратегия ESG, благодаря которой многие компании, ведущие здесь хозяйственную деятельность, используют ресурсосберегающие технологии, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2.
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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.