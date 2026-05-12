Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ)

Прибыль «Ангстрема» от продаж чипов рухнула на 98% вро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки), перешел к «Ангстрему». В результате действий ВЭБа в ноябре 2024 г. в отношении «Ангстрема» введена проце

Власти решили спасти стратегическое микроэлектронное предприятие России евро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки) перешел к «Ангстрему». В результате действий ВЭБа, в ноябре 2024 г. в отношении «Ангстрема» введена проц

«Микрон» и «Ангстрем» объединят усилия в подготовке инженерных кадров Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» «Микрон» (входит в группу компаний «Элемент») и «Ангстрем» заключили соглашение о сотрудничестве в целях популяризации инженерных профессий в сфере микроэлектроники. Предмет соглашения включает организацию и проведение научно просветительских

Вдвое выросла прибыль российского производителя электроники, который год назад потряс ростом на 1600% собственником АО «Ангстрем-Телеком» на февраль 2024 г. выступал Александр Трещановский, который с октября 2002 г. также занимает пост директора предприятия. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 2 января 2022 г. ОАО «Ангстрем» вышло из состава учредителей АО «Ангстрем-Телеком».

Минобороны требует у знаменитого производителя электроники вернуть гигантскую сумму Иск обороны Как выяснил CNews, Минобороны подало иск к производителю спецсредств связи НПО «Ангстрем» на 7,65 млрд руб. Заявление появилось в картотеке Арбитражных судов Москвы в начале февраля 2026 г. В документах не говорится о причине иска. Однако собеседники CNews на рынке микроэл

Минобороны требует у производителя средств спецсвязи 2,4 миллиарда ы разбирательства и ожидает ответа. И посыпались иски В конце 2025 г. CNews писал о планах одного из истцов НПО «Ангстрем» обанкротить предприятие. Росгвардия Минобороны требует колоссальную сумму от НПО «Ангстрем» НПО «Ангстрем» часто фигурирует ответчиком по различным судебным искам. Только за декабрь 2025 г. Министерство обороны подало пять исков к НПО «Ангстрем» на общую сумму 499,5 млн

С российского стратегического завода микросхем взыскали долг в миллиард евро, которого он едва не избежал евро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки) перешел к «Ангстрему». В результате действий ВЭБа, в ноябре 2024 г. в отношении «Ангстрема» введена проц

Стратегическое микроэлектронное предприятие передано во внешнее управление ьшая часть обязательств 238,2 млрд руб. предприятие должно госкорпорации ВЭБ.РФ. Этот долг перешел «Ангстрему» по договору поручительства от 16 января 2012 г. «Ангстрем» выступил поручителем ме

Стратегическое микроэлектронное предприятие спасено: суд списал долг в 1 миллиард евро из-за того, что ВЭБ выкупил завод чипов за 1 рубль евро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки) перешел к «Ангстрему». Суд обязал считать договор поручительства прекращенным с 28 декабря 2018 г. Прода

Прибыль российского микроэлектронного завода упала в 11 раз. Аудиторы сомневаются в способности компании работать непрерывно 5,3 млрд руб. Основная сумма убытка приходится на долг перед ВЭБ.РФ (238,2 млрд руб.), начисленный «Ангстрему» по решению суда. Компания ранее выступила поручителем по договору займа «Ангстрема

Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны 17 исков за три дня Как выяснил CNews, ООО «Семиконика» требует от «НПО Ангстрем» более 1 млрд руб. через суд. Компания подала сразу 17 исков в конце апреля 2025 г., следует из картотеки арбитражных судов Москвы. Почти во всех карточках дела пока нет документов, од

ИТ-«дочка» «Ростеха» требует у компании-«сестренки» полмиллиарда. Еще миллиард взыскивает Минобороны Разбирательство «Ростеха» Как выяснил CNews, «Научно-производственное объединение Ангстрем» («НПО Ангстрем») требует через суд у «Концерна Автоматика» 471,5 млн руб. Обе компании входят в «Ростех». Иск был подан 18 марта 2025 г., следует из картотеки Арбитражных судов

Прибыль российского производителя электроники после начала СВО выросла на 1600% Рост выручки на 1600% Как выяснил CNews, выручка АО «Ангстрем-телеком» с 2022 по 2024 гг. выросла на 116%, а прибыль — на 1671%. За три года после

Долги российского микроэлектронного предприятия перевалили за 250 миллиардов, что в 20 раз больше стоимости завода и земли ., которые и потребовал взыскать с поручителя – «Ангстрема». Суд ранее удовлетворил иск «ВЭБ.РФ» к «Ангстрему» на 17,8 млрд руб. из требуемых 24,7 млрд. Должнику дали отсрочку на три года. В но

Стратегическое микроэлектронное предприятие пытается отречься от долга в 1,3 млрд евро и остаться на плаву а банкротом. И многомиллиардный долг после банкротства «Ангстрема-Т» перешел к поручителю, то есть «Ангстрему». «Комментарии относительно будущих разбирательств — преждевременны», — ответили CN

Российского разработчика спецсредств связи завалили исками. У него в 10 раз вырос заказ, но поставки американских чипов оказались сорваны аключило рамочные контракты на поставку комплектующих. «При отсутствии заявок и авансов со стороны "Ангстрема" поставщики в инициативном порядке поставляли комплектующие, которые в дальнейшем н

В России банкротят крупное микроэлектронное предприятие. Завод может отойти государству или профильной компании уб., которые и потребовал взыскать с поручителя – «Ангстрема». Суд ранее удовлетворил иск ВЭБ.РФ к «Ангстрему» на 17,8 млрд руб. из требуемых 24,7 млрд. Должнику дали отсрочку на три года. В но

Гигантский российский производитель микроэлектроники под угрозой банкротства. Отказали в рассрочке многомиллиардного долга ил об отсрочке исполнения решения суда. В мае 2024 г. девятый Арбитражный суд предоставил отсрочку «Ангстрему» на три года. Теперь предприятие лишилось ее. Минпромторг при этом поддержал заявле

Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее Суд разрешил «Ангстрему» временно не платить по долгам перед «ВЭБ.РФ» Арбитражный суд Московского округа от

«Ангстрем» запустит массовое производство чипов в пластиковом корпусе оведения ОКР по изготовлению измерительного оборудования). Для достижения цели в 50 млн штук в год «Ангстрему» потребуется «господдержка для капиталовложений в высокоавтоматизированную линию»,

Российский микроэлектронный завод собирается кратно нарастить выпуск продукции -Т» с ВЭБ.РФ, то долг перешел к нему. И теперь предприятие обязано его выплатить. Суд дал отсрочку «Ангстрему» на три года для выплаты в размере более 17,8 млрд руб. перед ВЭБ.РФ. На слушании с

Экс-министру связи Рейману отказано в иске на 50 миллионов к «Ангстрему» ередано ООО «Альтернатива капитал», недействительным. «Ангстрем» Леонид Рейман пытается взыскать с «Ангстрема» 50 млн руб. В декабре 2023 г. Зеленоградский районный суд рассмотрел и отклонил ис

Гигантский отечественный производитель микроэлектроники погибает из-за чужих миллиардных долгов. Под угрозой срыва гособоронзаказ пасности и обороноспособности России, пишет Tadviser. Сотни миллионов из госрезерва В июне 2023 г. «Ангстрему» по решению правительства России было выделено около 717 млн руб. Источником средст

Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов ойчивую позицию в списке российских предприятий микроэлектроники, после зеленоградских “Микрона” и “Ангстрема”. Причем в эти фабрики, по разным оценкам, было вложено от 50 до 100 млрд руб. в ка

У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов вующих пакетов акций «Ангстрем»), тогда как в случае выставления на торги заложенных пакетов акций «Ангстрема» банк, по его мнению, мог бы получить 550 млн руб. Сейчас банк «Зенит» судится по в

Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество млн руб. заводу «Ангстрем-Т». Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который представители «Ангстрема-Т» обратились с иском 9 июля 2021 г. В указанной сумме 250,9 млн руб. приходится на

«Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов стровой стоимости земельного участка и понижающий коэффициент. После завершения строительства и сдачи объекта резидент может выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости Как «НМ-тех» перезапускал «Ангстрем-Т» «НМ-тех» – российская научно-производственная компания, которая специализируется на разработке и производстве микроэлектронных компонентов. Общая площадь производственных помещений,

США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис» бликован на сайте Управления. В «черном» списке оказались «Аквариус», структура Yadro («КНС групп» — «Ядро фаб Дубна»), «Байкал Электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». В SDN также были включены «Элемент», «Ангстрем», «Научно-исследовательский институт электронной техники» и пр. Чем это грозит До сегодняшнего дня американским разработчикам запрещалось предоставлять дизайн-центрам определенные прог

Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора Банк «Зенит» спорит с отменой банкротства владельцев «Ангстрема» Верховный суд истребовал материалы дела о банкротстве одного из акционеров зеленог

Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» предложил новое решение для промышленных систем связи Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», компания «Ангстрем-телеком», разработала новую модель сетевого коммутатора для обеспечения надежной связи в транспортной, энергетической и других сферах. На данный момент компания наладила производство э

Власти разрешили «Ангстрему» покинуть черный список госзаказа предприятие судьи не стали. Разрыв контракта и послужил причиной принятия ФАС решения о включении «Ангстрема» в реестр недобросовестных поставщиков. Реестровая запись появилась 6 января 2022 г

«Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги огасить перед этой организацией огромные долги, выставив на продажу свое имущество. Иск «Зенита» к «Ангстрему» был подан банком в Арбитражный суд Москвы 1 июля 2021 г. о взыскании долгов и проц

«Ангстрем» задолжал обанкроченной компании-тезке почти 100 млн руб. за электричество Огромные долги «Ангстрема» Как выяснил CNews, зеленоградскому производителю интегральных микросхем и полупров

Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза го оборудования для своих нужд. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. «НМ-тех» известна тем, что в июне 2021 г. выкупила имущество зеленоградского микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т», которое ранее принадлежало экс-министру связи Леониду Рейману, но было обанкрочено ВЭБом. Теперь «НМ-тех» намерена возобновить его работу до конца 2021 г. и активно ищет новых спец

С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование кину как гендиректору компании «НМ-тех» («дочка» «ВЭБ.РФ»; на данный момент она владеет имуществом «Ангстрема-Т»). Заявление о взыскании свидетельствует о проведении ревизии сделок, заключенных

«Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» ка. «Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом», — заключает эксперт. Иски к «Ангстрему» от ВЭБа и банка «Зенит» Упомянутый иск к «Ангстрему» был подан 27 декабря 2

ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила «Ангстрем-Т» вернется в строй Обанкротившийся российский завод по производству микроэлектроники «Ангстрем-Т» вновь может вернуться к выпуску микросхем. Это может стать возможным благодаря

Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде. О планах модернизации производства рассказал генеральный директор предприятия Вадим Малюков. Средства пойдут на з

Мебельный холдинг «Ангстрем» внедряет отечественную MES-систему для управления «умными тележками» ие. Сейчас завод работает под управлением «1С:Предприятие 8». Как сообщил CNews. и.о. ИТ-директора «Ангстрема» Иван Рогожкин, запланирован переход на MES-систему (система управления производств