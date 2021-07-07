Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ангстрем
Российский производитель микроэлектронных компонентов
НИИ-336
НИИ точной технологии (НИИТТ)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 208, упоминаний - 928
Ангстрем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 406 32
|Путин Владимир 1819 6
|Соколов Алексей 120 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Чукарин Алексей 56 6
|Носов Михаил 17 6
|Галактионов Вячеслав 8 6
|Осипова Александра 16 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Калина Роман 60 6
|Масенков Владислав 9 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Зыков Игорь 7 6
|Гоцуцов Сергей 9 6
|Макаренков Константин 32 6
|Корягин Михаил 6 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Симаков Олег 106 5
|Артамохов Павел 6 5
|Иванов Георгий 18 5
|Исаев Антон 7 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Кудрявцев Олег 6 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Мозин Олег 5 5
|Балашов Игорь 9 5
|Боксер Андрей 4 4
|Прохоров Александр 86 4
|Емелин Дмитрий 14 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Шадрин Виталий 9 4
|Газизов Алексей 11 4
|Медведев Дмитрий 1432 4
|Зотов Игорь 4 4
|Бочаров Алексей 11 3
|Скворцов Иван 3 3
|Копаев Геннадий 16 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Ступин Евгений 18 2
|Шувалов Игорь 64 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754366, в очереди разбора - 658080.
Создано именных указателей - 46322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754366, в очереди разбора - 658080.
Создано именных указателей - 46322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru