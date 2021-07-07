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Ангстрем
Российский производитель микроэлектронных компонентов
НИИ-336
НИИ точной технологии (НИИТТ)


07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» 11
09.06.2021 Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде 2
09.06.2021 «Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды 1
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники 1
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 2
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
31.08.2020 Мебельный холдинг «Ангстрем» внедряет отечественную MES-систему для управления «умными тележками» 2
30.07.2020 У «Ангстрем-Т» отобрали два завода 1
08.07.2020 Власти лишили «Ангстрем» госзаказа до 2022 г. за срыв проекта 5
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone 2
21.05.2020 Убытки «Ангстрема» перевалили за миллиард, выручка упала в 2 раза 4
25.02.2020 В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне 1
21.02.2020 Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи 16
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 28
03.01.2020 ВЭБ выставил «Ангстрему» счет в 90 миллиардов 10
27.11.2019 Крупнейший банк-кредитор «Ангстрема» взыскал с него свыше миллиарда 12
11.11.2019 Владельцев «Ангстрема» признали банкротами из-за крошечных долгов 28
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально 1
07.10.2019 Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона 7
30.09.2019 Правительство России окончательно похоронило бумажные СНИЛС 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1
22.08.2019 За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов 5
20.08.2019 Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема» 19
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
22.07.2019 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных 3
04.07.2019 «Ангстрем» показал рекордный рост выручки и убыток в полмиллиарда 5
28.05.2019 Российскому рынку электронных компонентов грозит обвал впервые за три года 1
28.05.2019 Микроэлектронное детище экс-министра связи спасут от банкротства бюджетными миллиардами 1
03.04.2019 В России отменяется бумажный СНИЛС 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 6
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 2
30.11.2018 В России будут предъявлять мобильное приложение вместо прав и паспорта 1

Публикаций - 208, упоминаний - 928

Ангстрем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Питерская группа связистов 113 17
Микрон - Micron 365 16
Ангстрем-Т 95 16
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Ростелеком Связьинвест 686 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 8
AMD - Advanced Micro Devices 1660 8
Ангстрем-М 21 7
АФК Система ПАО 987 7
IBM 3522 6
Синтерра - Synterra 561 6
Воентелеком 134 5
РТИ 122 5
Ангстрем НПО 17 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 5
Ростех Швабе Холдинг 150 5
Microsoft Corporation 10973 4
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 437 3
АйТи 747 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
Ситроникс - Sitronics 553 3
Ростелеком Дальсвязь 203 3
InfoWatch - Инфовотч 599 3
Horizon Global - Хорайзон глобал консалтинг 3 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 3
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 2
Eltex - Элтекс 71 2
Ланит Урал 18 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Naumen - Наумен 341 2
Т-Платформы 272 2
Samsung Electronics 5611 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1905 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 2
3720 2
КСК Технологии 27 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Банк Зенит 131 7
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Ангстрем Инвест 9 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
Альтернатива Капитал 7 6
Вертолеты России 114 6
Открытие ФК 538 6
Контрактфинансгрупп МФО 12 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
X5 Group 599 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
РусГидро ПАО 129 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Runica Investments 10 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ВТБ Банк Москвы 371 2
Альтренатива капитал 2 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
Коал Трейдинг 3 2
Транснефть 159 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 2
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 2
Газфонд НПФ 4 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 1
Нанолек 9 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
БФГ-кредит 3 1
Prostor Capital 28 1
Waarde Capital 7 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 15
Арбитражный суд города Москвы 339 13
Правительство РФ 2198 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 7
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Президент Российской Федерации 1439 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 323 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 57 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 5
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Альянстрансатом 6 5
Федеральное казначейство России 766 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Администрация города Твери 5 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 4
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 3
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
Федеральное собрание Российской Федерации 79 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 502 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 6
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 3
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 862 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
gNB-Ru - радиомодули 3 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 126 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 34 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 1
RRU - радиомодули 8 1
W3C Verifiable Credentials 1 1
МЭКБ - микроэлектронная компонентная база 2 1
IGBT - Insulated-Gate Bipolar Transistor - биполярные транзисторы с изолированным затвором 4 1
CELP - Code Excited Linear Prediction - Алгоритм кодирования речи на основе линейного предсказания и кодового возбуждения 2 1
Умные продуктовые тележки 5 1
Flash 470 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 1
Smartphone - Смартфон 770 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1231 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Linux OS 4226 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 25 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Microsoft Windows 10 6590 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
ИСП РАН Svace 7 1
RoboETF 3 1
Буквоед - система оптического распознавания текста 10 1
Автоматика Круиз-К 3 1
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 1
Ковчег - система резервного копирования 29 1
Google Android 10750 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 1
Microsoft Windows 849 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Рейман Леонид 406 32
Путин Владимир 1819 6
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 85 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 1
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