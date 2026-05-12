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Ангстрем Российский производитель микроэлектронных компонентов НИИ-336 НИИ точной технологии (НИИТТ)

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ)

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 226 дел, на cумму 55 741 833 841 ₽*

Судебные дела (226) на сумму 55 741 833 841 ₽*
в качестве истца (42) на сумму 16 539 170 051 ₽*
в качестве ответчика (177) на сумму 39 167 711 377 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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12.05.2026 Прибыль «Ангстрема» от продаж чипов рухнула на 98%

вро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки), перешел к «Ангстрему». В результате действий ВЭБа в ноябре 2024 г. в отношении «Ангстрема» введена проце
08.05.2026 Власти решили спасти стратегическое микроэлектронное предприятие России

евро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки) перешел к «Ангстрему». В результате действий ВЭБа, в ноябре 2024 г. в отношении «Ангстрема» введена проц
14.04.2026 «Микрон» и «Ангстрем» объединят усилия в подготовке инженерных кадров

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» «Микрон» (входит в группу компаний «Элемент») и «Ангстрем» заключили соглашение о сотрудничестве в целях популяризации инженерных профессий в сфере микроэлектроники. Предмет соглашения включает организацию и проведение научно просветительских
01.04.2026 Вдвое выросла прибыль российского производителя электроники, который год назад потряс ростом на 1600%

собственником АО «Ангстрем-Телеком» на февраль 2024 г. выступал Александр Трещановский, который с октября 2002 г. также занимает пост директора предприятия. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 2 января 2022 г. ОАО «Ангстрем» вышло из состава учредителей АО «Ангстрем-Телеком».
13.03.2026 Минобороны требует у знаменитого производителя электроники вернуть гигантскую сумму

Иск обороны Как выяснил CNews, Минобороны подало иск к производителю спецсредств связи НПО «Ангстрем» на 7,65 млрд руб. Заявление появилось в картотеке Арбитражных судов Москвы в начале февраля 2026 г. В документах не говорится о причине иска. Однако собеседники CNews на рынке микроэл
19.01.2026 Минобороны требует у производителя средств спецсвязи 2,4 миллиарда

ы разбирательства и ожидает ответа. И посыпались иски В конце 2025 г. CNews писал о планах одного из истцов НПО «Ангстрем» обанкротить предприятие. Росгвардия Минобороны требует колоссальную сумму от НПО «Ангстрем» НПО «Ангстрем» часто фигурирует ответчиком по различным судебным искам. Только за декабрь 2025 г. Министерство обороны подало пять исков к НПО «Ангстрем» на общую сумму 499,5 млн
13.01.2026 С российского стратегического завода микросхем взыскали долг в миллиард евро, которого он едва не избежал

евро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки) перешел к «Ангстрему». В результате действий ВЭБа, в ноябре 2024 г. в отношении «Ангстрема» введена проц
24.09.2025 Стратегическое микроэлектронное предприятие передано во внешнее управление

ьшая часть обязательств 238,2 млрд руб. предприятие должно госкорпорации ВЭБ.РФ. Этот долг перешел «Ангстрему» по договору поручительства от 16 января 2012 г. «Ангстрем» выступил поручителем ме
19.09.2025 Стратегическое микроэлектронное предприятие спасено: суд списал долг в 1 миллиард евро из-за того, что ВЭБ выкупил завод чипов за 1 рубль

евро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки) перешел к «Ангстрему». Суд обязал считать договор поручительства прекращенным с 28 декабря 2018 г. Прода
04.09.2025 Прибыль российского микроэлектронного завода упала в 11 раз. Аудиторы сомневаются в способности компании работать непрерывно

5,3 млрд руб. Основная сумма убытка приходится на долг перед ВЭБ.РФ (238,2 млрд руб.), начисленный «Ангстрему» по решению суда. Компания ранее выступила поручителем по договору займа «Ангстрема
06.05.2025 Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны

17 исков за три дня Как выяснил CNews, ООО «Семиконика» требует от «НПО Ангстрем» более 1 млрд руб. через суд. Компания подала сразу 17 исков в конце апреля 2025 г., следует из картотеки арбитражных судов Москвы. Почти во всех карточках дела пока нет документов, од
28.03.2025 ИТ-«дочка» «Ростеха» требует у компании-«сестренки» полмиллиарда. Еще миллиард взыскивает Минобороны

Разбирательство «Ростеха» Как выяснил CNews, «Научно-производственное объединение Ангстрем» («НПО Ангстрем») требует через суд у «Концерна Автоматика» 471,5 млн руб. Обе компании входят в «Ростех». Иск был подан 18 марта 2025 г., следует из картотеки Арбитражных судов
06.03.2025 Прибыль российского производителя электроники после начала СВО выросла на 1600%

Рост выручки на 1600% Как выяснил CNews, выручка АО «Ангстрем-телеком» с 2022 по 2024 гг. выросла на 116%, а прибыль — на 1671%. За три года после
26.02.2025 Долги российского микроэлектронного предприятия перевалили за 250 миллиардов, что в 20 раз больше стоимости завода и земли

., которые и потребовал взыскать с поручителя – «Ангстрема». Суд ранее удовлетворил иск «ВЭБ.РФ» к «Ангстрему» на 17,8 млрд руб. из требуемых 24,7 млрд. Должнику дали отсрочку на три года. В но
03.02.2025 Стратегическое микроэлектронное предприятие пытается отречься от долга в 1,3 млрд евро и остаться на плаву

а банкротом. И многомиллиардный долг после банкротства «Ангстрема-Т» перешел к поручителю, то есть «Ангстрему». «Комментарии относительно будущих разбирательств — преждевременны», — ответили CN
24.12.2024 Российского разработчика спецсредств связи завалили исками. У него в 10 раз вырос заказ, но поставки американских чипов оказались сорваны

аключило рамочные контракты на поставку комплектующих. «При отсутствии заявок и авансов со стороны "Ангстрема" поставщики в инициативном порядке поставляли комплектующие, которые в дальнейшем н
06.12.2024 В России банкротят крупное микроэлектронное предприятие. Завод может отойти государству или профильной компании

уб., которые и потребовал взыскать с поручителя – «Ангстрема». Суд ранее удовлетворил иск ВЭБ.РФ к «Ангстрему» на 17,8 млрд руб. из требуемых 24,7 млрд. Должнику дали отсрочку на три года. В но
28.11.2024 Гигантский российский производитель микроэлектроники под угрозой банкротства. Отказали в рассрочке многомиллиардного долга

ил об отсрочке исполнения решения суда. В мае 2024 г. девятый Арбитражный суд предоставил отсрочку «Ангстрему» на три года. Теперь предприятие лишилось ее. Минпромторг при этом поддержал заявле
18.10.2024 Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее

Суд разрешил «Ангстрему» временно не платить по долгам перед «ВЭБ.РФ» Арбитражный суд Московского округа от
04.10.2024 «Ангстрем» запустит массовое производство чипов в пластиковом корпусе

оведения ОКР по изготовлению измерительного оборудования). Для достижения цели в 50 млн штук в год «Ангстрему» потребуется «господдержка для капиталовложений в высокоавтоматизированную линию»,

18.09.2024 Российский микроэлектронный завод собирается кратно нарастить выпуск продукции

-Т» с ВЭБ.РФ, то долг перешел к нему. И теперь предприятие обязано его выплатить. Суд дал отсрочку «Ангстрему» на три года для выплаты в размере более 17,8 млрд руб. перед ВЭБ.РФ. На слушании с
25.07.2024 Экс-министру связи Рейману отказано в иске на 50 миллионов к «Ангстрему»

ередано ООО «Альтернатива капитал», недействительным. «Ангстрем» Леонид Рейман пытается взыскать с «Ангстрема» 50 млн руб. В декабре 2023 г. Зеленоградский районный суд рассмотрел и отклонил ис
21.03.2024 Гигантский отечественный производитель микроэлектроники погибает из-за чужих миллиардных долгов. Под угрозой срыва гособоронзаказ

пасности и обороноспособности России, пишет Tadviser. Сотни миллионов из госрезерва В июне 2023 г. «Ангстрему» по решению правительства России было выделено около 717 млн руб. Источником средст
09.06.2023 Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов

ойчивую позицию в списке российских предприятий микроэлектроники, после зеленоградских “Микрона” и “Ангстрема”. Причем в эти фабрики, по разным оценкам, было вложено от 50 до 100 млрд руб. в ка
21.03.2023 У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов

вующих пакетов акций «Ангстрем»), тогда как в случае выставления на торги заложенных пакетов акций «Ангстрема» банк, по его мнению, мог бы получить 550 млн руб. Сейчас банк «Зенит» судится по в
18.10.2022 Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество

млн руб. заводу «Ангстрем-Т». Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который представители «Ангстрема-Т» обратились с иском 9 июля 2021 г. В указанной сумме 250,9 млн руб. приходится на
05.10.2022 «Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов

стровой стоимости земельного участка и понижающий коэффициент. После завершения строительства и сдачи объекта резидент может выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости Как «НМ-тех» перезапускал «Ангстрем-Т» «НМ-тех» – российская научно-производственная компания, которая специализируется на разработке и производстве микроэлектронных компонентов. Общая площадь производственных помещений,
16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис»

бликован на сайте Управления. В «черном» списке оказались «Аквариус», структура Yadro («КНС групп» — «Ядро фаб Дубна»), «Байкал Электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». В SDN также были включены «Элемент», «Ангстрем», «Научно-исследовательский институт электронной техники» и пр. Чем это грозит До сегодняшнего дня американским разработчикам запрещалось предоставлять дизайн-центрам определенные прог
17.06.2022 Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора

Банк «Зенит» спорит с отменой банкротства владельцев «Ангстрема» Верховный суд истребовал материалы дела о банкротстве одного из акционеров зеленог
27.05.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» предложил новое решение для промышленных систем связи

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», компания «Ангстрем-телеком», разработала новую модель сетевого коммутатора для обеспечения надежной связи в транспортной, энергетической и других сферах. На данный момент компания наладила производство э
04.05.2022 Власти разрешили «Ангстрему» покинуть черный список госзаказа

предприятие судьи не стали. Разрыв контракта и послужил причиной принятия ФАС решения о включении «Ангстрема» в реестр недобросовестных поставщиков. Реестровая запись появилась 6 января 2022 г
22.11.2021 «Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги

огасить перед этой организацией огромные долги, выставив на продажу свое имущество. Иск «Зенита» к «Ангстрему» был подан банком в Арбитражный суд Москвы 1 июля 2021 г. о взыскании долгов и проц
03.11.2021 «Ангстрем» задолжал обанкроченной компании-тезке почти 100 млн руб. за электричество

Огромные долги «Ангстрема» Как выяснил CNews, зеленоградскому производителю интегральных микросхем и полупров
28.10.2021 Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза

го оборудования для своих нужд. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. «НМ-тех» известна тем, что в июне 2021 г. выкупила имущество зеленоградского микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т», которое ранее принадлежало экс-министру связи Леониду Рейману, но было обанкрочено ВЭБом. Теперь «НМ-тех» намерена возобновить его работу до конца 2021 г. и активно ищет новых спец
07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование

кину как гендиректору компании «НМ-тех» («дочка» «ВЭБ.РФ»; на данный момент она владеет имуществом «Ангстрема-Т»). Заявление о взыскании свидетельствует о проведении ревизии сделок, заключенных
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит»

ка. «Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом», — заключает эксперт. Иски к «Ангстрему» от ВЭБа и банка «Зенит» Упомянутый иск к «Ангстрему» был подан 27 декабря 2
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила

«Ангстрем-Т» вернется в строй Обанкротившийся российский завод по производству микроэлектроники «Ангстрем-Т» вновь может вернуться к выпуску микросхем. Это может стать возможным благодаря
09.06.2021 Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде

Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде. О планах модернизации производства рассказал генеральный директор предприятия Вадим Малюков. Средства пойдут на з
31.08.2020 Мебельный холдинг «Ангстрем» внедряет отечественную MES-систему для управления «умными тележками»

ие. Сейчас завод работает под управлением «1С:Предприятие 8». Как сообщил CNews. и.о. ИТ-директора «Ангстрема» Иван Рогожкин, запланирован переход на MES-систему (система управления производств
30.07.2020 У «Ангстрем-Т» отобрали два завода

Завод без фабрик Российский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» лишился двух своих фабрик в Зеленограде. Как пишет «Коммерсант», они были проданы госкорпорации ВЭБ.РФ в рамках банкротства завода. В собственность госкорпорации перешли здания «

Публикаций - 495, упоминаний - 1122

Ангстрем и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 209
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 124
AMD - Advanced Micro Devices 4641 62
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 60
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 48
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 47
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 36
Ангстрем НПО 33 32
Ангстрем-М 31 31
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 25
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 24
Питерская группа связистов 441 23
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 18
Ростелеком 10948 17
Intel Corporation 12811 16
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 16
Ростелеком - Связьинвест 1719 16
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 14
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 14
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 14
МегаФон 10742 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 11
РТИ 155 11
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 11
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 10
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 45 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 8
Microsoft Corporation 25774 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
9594 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 7
Lenovo Motorola 3566 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 104
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 93
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 63
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 28
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 21
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 17
Ангстрем Инвест 15 15
Контрактфинансгрупп МФО 14 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Runica Investments 11 11
Альтернатива Капитал 19 10
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
Россети Ленэнерго 1699 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Почта России ПАО 2370 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 7
Ростех - Вертолеты России 180 7
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 7
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 7
БФГ-кредит - БФГ-Банк 8 7
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 6
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 6
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 6
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 6
Газпром ПАО 1493 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 5
РВК - Российская венчурная компания 571 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Альфа-Групп 745 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 116
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 102
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 84
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Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 63
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 6
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 4 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 191
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 147
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 129
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 58
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 49
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 46
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 39
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 28
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 20
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 19
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 18
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 17
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 16
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 14
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 13
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 13
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 21
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Linux OS 11533 18
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 8
FreePik 1841 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 7
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 7
Ангстрем Азарт-П - широкополосная радиостанция военного класса шестого поколения 7 7
Microsoft Windows 16882 6
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 6
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 5
Apple iPhone 6 4861 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 69 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 3
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 3
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 3
Mandriva Linux 87 3
Google Android 15243 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 2
Дегтев Геннадий 271 102
Овчинский Владислав 230 94
Рейман Леонид 1065 81
Ефимов Владимир 145 30
Путин Владимир 3454 24
Сухопаров Анатолий 19 19
Сердюков Анатолий 84 14
Веремеенко Сергей 14 14
Милованцев Дмитрий 110 14
Носов Константин 21 14
Медведев Дмитрий 1665 12
Бойко Алексей 138 12
Соколов Алексей 137 11
Вуколов Всеволод 12 11
Собянин Сергей 538 10
Борисов Юрий 122 10
Абагян Карина 23 10
Знаменский Дмитрий 10 10
Дианов Алексей 17 9
Саркисов Сергей 13 9
Покровский Иван 136 8
Таболкин Алексей 8 8
Иванов Сергей 405 7
Симаков Олег 113 7
Матвеева Татьяна 110 6
Чукарин Алексей 59 6
Носов Михаил 18 6
Галактионов Вячеслав 9 6
Осипова Александра 18 6
Дюбанов Анатолий 95 6
Калина Роман 62 6
Масенков Владислав 10 6
Приданкин Андрей 30 6
Зыков Игорь 8 6
Гоцуцов Сергей 17 6
Макаренков Константин 42 6
Корягин Михаил 7 6
Кудрявцев Олег 7 6
Алексеев Антон 37 6
Бровман Григорий 6 6
Россия - РФ - Российская федерация 166163 357
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 183
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 163
Москва - Печатники 147 84
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 55
Земля - планета Солнечной системы 10865 44
Германия - Федеративная Республика 13220 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 32
Европа 24962 26
Китай - Тайвань 4245 26
Нидерланды 3745 25
Азия - Азиатский регион 5920 20
Япония 13807 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 17
Франция - Французская Республика 8176 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Индия - Bharat 5869 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 13
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 13
Южная Корея - Республика 7051 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Украина 7928 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 10
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 10
Казахстан - Республика 6047 9
Малайзия 922 8
Кипр - Республика 636 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 6
Россия - УФО - Челябинская область 1512 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 6
Германия - Саксония - Дрезден 104 6
Сингапур - Республика 1953 5
Израиль 2856 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 182
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 120
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 117
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 115
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1559 103
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 102
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 98
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 80
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 70
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 69
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 61
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 55
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 53
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 44
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 40
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 36
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 34
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 30
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 29
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 20
Энергетика - Energy - Energetically 5855 19
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 19
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 18
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 18
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 17
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 17
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 16
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 15
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 15
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 24
Ведомости 1466 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
CNews TV 747 6
Phys.org 972 5
Nature 832 4
EurekAlert 291 4
Optics 143 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Известия ИД 770 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
РИА Новости 1033 2
NYT - The New York Times 1099 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Universe Today 34 2
Tom’s Hardware 600 1
9to5Google 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
EE Times 160 1
Главбух 13 1
New Scientist 1448 1
Physical Review Letters 164 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
9to5Mac 70 1
PCWorld - PC World 47 1
TG Daily 98 1
Space Daily 528 1
Federal Register 7 1
The Economist 49 1
Foreign Policy 7 1
CNews Техноблог 62 1
Helsingin Sanomat 17 1
CNews Журнал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Рустелеком ТК 305 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Frost & Sullivan 207 1
ARC Advisory Group 20 1
CNews Мишень 186 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITSM Tool Universe 1 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 119
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 20
РАН - Российская академия наук 2122 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 10
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 10
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 4
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 4
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 2
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews AWARDS - награда 571 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
IndEx Forum - Форум развития промышленного экспорта 1 1
SEMICON 13 1
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