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Альтернатива Капитал
Альтернатива Капитал и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1052 14
|Карпицкий Олег 72 4
|Путин Владимир 3219 4
|Боксер Андрей 5 3
|Майорова Аюна 3 3
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Катков Павел 30 2
|Веремеенко Сергей 13 1
|Черников Алексей 53 1
|Галактионова Инесса 77 1
|Василеьв Евгений 1 1
|Казарян Карен 75 1
|Эйгес Павел 98 1
|Комлев Николай 99 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Малахов Виктор 4 1
|Шувалов Сергей 9 1
|Копосов Максим 62 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Драгунов Денис 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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