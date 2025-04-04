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Альтернатива Капитал



04.04.2025 Разработчик мобильной ОС, основанный экс-министром связи России, увеличил прибыль на 2500% 2
25.07.2024 Экс-министру связи Рейману отказано в иске на 50 миллионов к «Ангстрему» 3
23.05.2024 Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux 2
25.10.2023 Создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провела реорганизацию, скрыв владельцев 2
20.10.2023 «Антишпионский» смарфтон, за которым стоит бывший министр связи России, попал в госреестр отечественного «железа» 2
22.07.2022 Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора» 2
17.06.2022 Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора 1
12.05.2022 Выручка российского Linux-разработчика, созданного бывшим министром связи, рухнула в три раза 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
21.02.2020 Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи 2
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 2
27.11.2019 Крупнейший банк-кредитор «Ангстрема» взыскал с него свыше миллиарда 1
11.11.2019 Владельцев «Ангстрема» признали банкротами из-за крошечных долгов 2
07.10.2019 Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона 1
20.08.2019 Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема» 2

Публикаций - 15, упоминаний - 26

Альтернатива Капитал и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 440 8
AMD - Advanced Micro Devices 4277 6
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 138 6
Ангстрем-М 30 6
Питерская группа связистов 435 6
Horizon Global - Хорайзон глобал консалтинг 6 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 328 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 2
Ростелеком 9835 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 408 2
8358 2
АйТи 1376 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
Ruteq - Рутек 30 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
Ангстрем НПО 21 1
СмартПарк 7 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МегаФон 9111 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
СИНХ - Таттелеком 204 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 1
Microsoft Corporation 24748 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 615 1
Valve Software 211 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 1
Lenovo Group 2300 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 927 7
Контрактфинансгрупп МФО 14 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 6
Ангстрем Инвест 13 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 4
Runica Investments 11 3
Альтренатива капитал 3 3
Коал Трейдинг 3 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 2
Россети Ленэнерго 1700 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 1
ПромСвязьКапитал 83 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1003 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2199 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 2
Судебная власть - Judicial power 2327 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2954 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4269 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4587 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 136 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25738 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24468 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 897 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2109 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7571 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13931 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28115 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20906 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12312 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12638 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4846 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9442 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7373 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13486 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4763 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1967 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2985 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30191 2
Наушники - Headphones 4070 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1088 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2558 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 30 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8709 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7278 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8573 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3049 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11355 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24751 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2531 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3999 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12213 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6938 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2028 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1107 7
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 388 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1662 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 77 3
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 38 3
Новые облачные технологии - МойОфис 802 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 2
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 2
Linux OS 10128 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 245 1
MTT Telecom API 22 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google Android 14160 1
Apple iOS 7907 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 123 1
Kaspersky OS 126 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 82 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 119 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 404 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
FreePik 1076 1
Microsoft Windows 15812 1
Ruteq - Р-таб - серия платшетов 4 1
Intel x86 - архитектура процессора 1881 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 396 1
Рейман Леонид 1052 14
Карпицкий Олег 72 4
Путин Владимир 3219 4
Боксер Андрей 5 3
Майорова Аюна 3 3
Медведев Дмитрий 1657 2
Катков Павел 30 2
Веремеенко Сергей 13 1
Черников Алексей 53 1
Галактионова Инесса 77 1
Василеьв Евгений 1 1
Казарян Карен 75 1
Эйгес Павел 98 1
Комлев Николай 99 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Малахов Виктор 4 1
Шувалов Сергей 9 1
Копосов Максим 62 1
Щеголев Игорь 698 1
Драгунов Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 852 6
Германия - Федеративная Республика 12746 5
Нидерланды 3545 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17637 2
Франция - Французская Республика 7883 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 303 2
Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Армения - Республика 2306 1
Таджикистан - Республика 874 1
Украина 7646 1
Азия - Азиатский регион 5582 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7006 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6796 8
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Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6255 5
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 874 1
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ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 127 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4514 1
Образование в России 2255 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7714 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 989 1
Известия ИД 641 1
Ведомости 1050 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1540 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 2
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 13 2
ИИИ - Институт исследований интернета 57 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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