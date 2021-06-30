МТС купила телеком-оператора экс-министра связи

МТС за 5 млрд руб. приобрела компанию «Межрегиональный транзиттелеком», которая ранее принадлежала экс-министру связи Леониду Рейману. Исторически она создавалась для пропуска трафика сотовых операторов, а в конце 2000-х к ее покупке была близка АФК «Система», основной акционер МТС. Сейчас компания разрабатывает интеллектуальные решения для операторов связи.

МТС купила МТТ

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о приобретении компании «Межрегиональный транзиттелеком» (МТТ). Сумма сделки составила 5 млрд руб., МТС приобретает 100% акций компании. По данным базы «Контур.Фокус», в 2020 г. выручка МТТ составила 7,26 млрд руб., а чистая прибыль – 160 млн руб.

Представители МТС пояснили CNews, что МТТ занимает лидирующие позиции в предоставлении интеллектуальных услуг для бизнес-клиентов на основе коммуникационных платформ CPaaS (Communication Platform as a Service) и коммуникационного интерфейса прикладного программирования API.

Компания предоставляет интегрируемые с клиентскими системами взаимодействия CRM виртуальные АТС (ВАТС), позволяющие заменить офисные автоматические телефонные станции и перевести в облако различные корпоративные телеком-сервисы, а также решения Telecom API для интеграции и эффективного управления многоканальными клиентскими коммуникациями (виртуальные номера, управления вызовами, голосовые боты, управление сообщениями через мессенджеры, SMS и e-mail-маркетинг).

МТС за 5 млрд руб. приобрела компанию «Межрегиональный транзиттелеком», которая ранее принадлежала экс-министру связи Леониду Рейману









«Мировой рынок виртуальных АТС и Telecom API растет стремительными темпами - от 15 до 20% в год, но в России рынок платформенных решений только начинает развиваться и в ближайшие годы будет расти быстрее глобального, а МТТ уже является одним из ведущих игроков в этих сегментах, - пояснила вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. – С покупкой актива мы сможем в минимальные сроки интегрировать в нашу B2B-линейку продуктов перспективные решения МТТ, что позволит через несколько лет вывести МТС в лидеры российского рынка виртуальных АТС и Telecom API. Интеграция решений МТТ поможет нам усилить позиции в таких направлениях, как интернет-торговля, доставка и логистика товаров, медицинские учреждения, продажа и бронирование билетов, службы такси».

Бурная история МТТ

МТТ была создана в 1994 г. для пропуска трафика сотовых операторов. Акционерами МТТ были ведущие на тот момент телекоммуникационные структуры: «Ростелеком», «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), «Московская сотовая связь» (МСС, впоследствии ставшая базой для «Скай Линка»), петербургский холдинг «Телекоминвест» (в его недрах был создан «Мегафон») и «Аккорд-Тел» (представляла интересы различных чиновников из сферы связи).

Сотовые операторы стандартов NMT и GSM были обязаны пропускать междугородный трафик через сеть МТТ, благодаря чему абоненты этих сетей получили возможность пользоваться автоматическим роумингом. К середине 2000-х годов доли в МТТ на паритетных началах распределились между АФК «Система» (основным акционером МТС и МГТС) и «питерской группой связистов» (считалась связанной с «Телекоминвестом» и занимавшим тогда пост министра связи Леонидом Рейманом).

В 2005 г. в России началась демонополизация рынка дальней связи. До той поры пропускать междугородный и международный трафик от абонентов фиксированной телефонной связи мог только «Ростелеком». МТТ была первой, кто получила альтернативные лицензии на междугородную и международную связь.

Российский бизнес учится противостоять кибератакам новых типов Бизнес

Однако МТТ не смогла занять серьезные позиции на рынке услуг дальней связи для абонентов фиксированных телефонных сетей. Компания рассчитывала, что операторы фиксированной телефонной связи переведут свои сети в режим «Hot choice», когда абонент выбирает оператора дальней связи при каждом телефонном звонке. Однако так сделали только несколько операторов, включая МГТС и «Таттелеком».

С другой стороны, сотовые операторы сами получили лицензии на дальнюю связь и стали отказываться от услуг МТТ по пропуску трафика. МТТ пыталась пролоббировать введение режима «Hot choice» на сотовых сетях, но безуспешно. АФК «Система» вела переговоры о приобретении доли «питерской группы» в МТТ, так как подконтрольному АФК «Система» оператору «Комстар – Объединенные Телесистемы» («Комстар – ОТС) нужна была лицензия на дальнюю связь.

Но в итоге «Комстар – ОТС» получил собственную лицензию на дальнюю связь и был продан МТС. В 2009 г. АФК «Система» продала свою долю в МТТ, компания перешла под контроль группы «Промсвязькапитал». При этом «питерская группа связистов» сохранила свое влияние на нее.

В 2013 г. МТТ перешла под контроль фонда «Альтернатива Капитал», созданного ушедшим к тому моменту с гослужбы Леонидом Рейманом. Тогда же МТТ была объединена с компанией «Старт-Телеком», также связанной с «питерской группой связистов» и занимавшейся фиксированной связью и сетями WiMAX. Позднее МТТ приобрела, тоже у структур «питерской группы», компанию «Синтерра-Медиа», предоставляющую услуги связи медиа-компаниям.

МТТ в поисках новых горизонтов

МТТ в последние годы искала пути диверсификации бизнеса. Компания приобрела ряд сетей фиксированной связи в регионах, занималась обслуживанием военных городков, запустила приложение для IP-телефонии YouMagic, создала виртуального сотового оператора (MNVO) на базе сети CDMA-оператора «Скай Линк». Совместно с МТС были созданы виртуальные операторы для мигрантов из Таджикистана и Армении, а также для российских туристов в Финляндии. Также был приобретен оператор колл-центров «Аудиотеле».

В 2019 г. Леонид Рейман уступил контроль над МТТ менеджменту компании во главе с ее гендиректором Евгением Василеьвым (Васильев возглавлял департамент госполитики в области ИКТ в Минсвязи в то время, когда министром был Рейман). В 2020 г. «Ростелеком» за 1,5 млрд руб. выкупил у МТТ компанию «Синтерра Медиа».

Сейчас основными сферами деятельности МТТ являются: Unified Communications – ВАТС, объединяющая в себе комплементарные коммуникационные сервисы для бизнеса (фиксировано-мобильная конвергенцию, сервис отслеживания звонка, сервис обратного звонка, автоматизацию бизнес-процессов, запись голоса, мессенджинг, мобильные приложения); Telecom API – инструменты интеллектуального управления коммуникациями бизнеса, инфраструктура по разработке интеллектуальных телекоммуникационных сервисов; голосовые роботы – платформа для создании голосовых роботов VoiceBox, которая автоматизирует работу колл-центров, отделов продаж, HR-специалистов компании.