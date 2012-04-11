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USM АФ Телеком Холдинг Телекоминвест Telecominvest

USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest

СОБЫТИЯ

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11.04.2012 «Мегафон» прощается с «Альфа-групп»

их детали. Сейчас принадлежащая Усманову компания «АФ Телеком Холдинг» владеет 74% акций холдинга «Телекоминвест» (собственник 31,3% акций «Мегафона») и еще 8% акций сотового оператора напряму
15.10.2010 Акционеров «Мегафона» разлучили в суде

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск холдинга «Телекоминвест» (контролируется Алишером Усмановым) о признании незаконным части соглашения ме
03.09.2010 «Альфе» дали шанс получить контроль над «Мегафоном»

апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы от 28 июня, вынесенное по иску холдинга «Телекоминвест» к структурам «Альфа-групп» (Atimo Holdings and Investments и Alfa Telekom Turk
22.06.2010 «Мегафон» не отдали иностранцам

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск холдинга «Телекоминвест» к структурам скандинавской TeliaSonera и телекоммуникационного подразделения «
08.04.2010 «Мегафон» устал подключаться к «Синтерре»

», но эта готовность исчерпывается неделями», - заявил агентству «Интерфаксу» гендиректор холдинга «Телекоминвест» и член совета директоров «Мегафона» Иван Стрешинский. "Дело в том, что с "Синт
08.04.2010 «Мегафон»: второй войне между акционерами дан старт

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск холдинга «Телекоминвест» к остальным акционерам «Мегафона»: «Альфа-групп» (в лице холдинга Altimo, влад
07.04.2010 «Телекоминвест» подал в суд исковое заявление, оспаривающее соглашение между TeliaSonera и Altimo по «МегаФону»

Компания «Телекоминвест» подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании недействительным соглашения между TeliaSonera и Altimo по поводу объединения акционерных долей в российском оператор
28.01.2010 Акционеры лишили «Мегафон» бюджета и «Синтерры»

тение «Синтерры» (актив оценивается в $300 млн без учета долга) высказались представители холдинга «Телекоминвест» (входит в «АФ Телеком» Алишера Усманова), представители остальных акционеров –
05.08.2009 "Питерская" группа связистов: полный реестр

компании к группе проблематично. В 90-х годах активы "питерской" группы были объединены в холдинг "Телекоминвест". С переездом "питерских" в Москву их локальные активы превратились в федеральн
20.11.2008 В «Телекоминвесте» назначен новый гендиректор

Холдинг «Телекоминвест» сообщил о том, что внеочередное собрание акционеров компании единогласно утвер
24.07.2008 «Телекоминвест» заложил принадлежащие ему 31,3% акций «МегаФона»

"Телекоминвест" заложил принадлежащие ему 31,3% акций ОАО "МегаФон". Как говорится в опубликов
30.06.2008 «Мегафон» не может расстаться с «питерскими»

ций Аймо Элохольма и президент TeliaSonera Eurasia Теро Кивисаари. Зато представительство холдинга «Телекоминвест», вместе с аффилированным офшором IPOC владеющего 39% оператора, изменилось пол
12.05.2008 «АФ Телеком Холдинг» подтвердил подписание соглашения о покупке 8% «Мегафона»

дтвердил факт подписания соглашения с адвокатом Джеффри Гальмондом о продаже 8% "Мегафона" и 58,9% "Телекоминвеста" "АФ Телеком Холдингу", сообщает РБК. Так, по словам представителя "АФ Телеком
28.03.2008 В «Телекоминвесте» назначен новый гендиректор

Внеочередное собрание акционеров ОАО "Телекоминвест" утвердило генеральным директором компании Владимира Погребенко, ранее занимавш
30.11.2007 Altimo, IPOC и "Телекоминвест" договорились о прекращении судебных споров

Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа Групп"), фонд IPOC и "Телекоминвест" договорились о прекращении судебных споров относительно 25,1% акций компании "МегаФон", сообщает «Прайм-ТАСС». В соответствии с соглашением сторон, они отзывают все судебные прет
21.11.2007 Акционеры "Телекоминвеста" избрали новый совет директоров

Акционеры ОАО "Телекоминвест" на внеочередном собрании избрали новый совет директоров из 11 человек, сообщае
17.10.2007 СЗТ вышел из состава акционеров «Телекоминвеста»

ОАО «Северо-Западный телеком» завершил сделку по продаже принадлежащего ему пакета акций ОАО «Телекоминвест»(15%). Ранее CNews писал, что покупателем является «Ренессанс Капитал» в лице е
21.09.2007 Алишер Усманов ведет переговоры об увеличении доли в "Телекоминвесте"

ского ЗАО "Газметалл", подтвердил намерение купить у ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) 15% акций "Телекоминвеста" за $410 млн. Алишер Усманов заявил также, что готов увеличить этот пакет за с
10.08.2007 СЗТ ожидает 8,1 млрд руб. прибыли от продажи акций «Телекоминвеста»

Как сообщила заместитель генерального директора ОАО «Северо-Западный телеком» Венера Хуснутдинова, дополнительная чистая прибыль в 2007 г., ожидаемая от продажи 15% акций «Телекоминвеста» - 8,1 млрд. руб. При этом балансовая стоимость пакета по РСБУ - около 24,9 млн. руб. Напомним, что СЗТ продал этот пакет «Ренессанс Капиталу» за $410 млн.
20.07.2007 Чистая прибыль «Телекоминвеста» в 2006 г. выросла в 2 раза

сравнению с 2005 г. Прибыль до налогообложения компании выросла в 1,9 раза — до $298 млн. 685 тыс. «Телекоминвест» — холдинговая компания, владеющая пакетами акций ряда компаний, работающих в т
11.07.2007 К «МегаФону» подбирается тайный инвестор

ет — $410 млн. По мнению СЗТ, эта сумма значительно превышает оценку рыночной стоимости пакета ОАО «Телекоминвест», отраженную в отчете независимого оценщика ЗАО «Оценка-консалтинг». Однако с э
10.07.2007 СЗТ вышел из состава акционеров «Телекоминвеста»

7 г. совет директоров ОАО «Северо-Западный Телеком» одобрил сделку по продаже 15% пакета акций ОАО «Телекоминвест», принадлежащего СЗТ. Данное решение соответствует заявленной стратегии СЗТ в о
31.01.2007 «Телекоминвест» получил лицензию на услуги почтовой связи в Санкт-Петербурге

«Телекоминвест» получил лицензию на оказание услуг почтовой связи в Санкт-Петербурге и Ленингр
14.11.2006 Совет директоров "Телекоминвеста" одобрил сделку по продаже "Петербург Транзит Телекома"

бранием акционеров СЗТ, антимонопольными органами Российской Федерации, общим собранием акционеров "Телекоминвест". Покупка ПТТ, по мнению СЗТ, будет способствовать укреплению рыночных позиций

10.11.2006 TeliaSonera спасает «Телекоминвест» от ликвидации

Петербургский холдинг «Телекоминвест» продал за $66,7 млн 29% пакет акций лидирующего в Северной столице альтернатив
09.11.2006 "Телекоминвест" продал 29% акций "ПетерСтар" "дочке" своего акционера

"Телекоминвест" продал 29% акций компании "ПетерСтар" компании FNH за $66,7 млн. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании. Пакет был продан компании Pisces Investments, являющейся 100-процен
23.10.2006 СЗТ может приобрести 100% пакет акций "Петербург Транзит Телекома"

а 2006 г. может приобрести 100-процентный пакет акций "Петербург Транзит Телеком" (ПТТ) у холдинга "Телекоминвест". Об этом РБК сообщил источник, близкий к переговорам. Сумма предполагаемой сде
19.01.2006 Рейману не повезло с "Мегафоном"

ium, в 1996–97 годы через цепочку датских и люксембургских фирм владевшего 51% акций холдинга «Телекоминвест» (в холдинг входили тогда ряд петербургских телекоммуникационных операторов, вк
06.12.2005 Министр Рейман взяток не брал

ента России Владимира Путина (его жена Людмила в свое время работала в созданном Рейманом холдинге „Телекоминвест“, - прим. CNews), очевидно, что все это как-то связано и с будущими президентск
27.09.2005 Найден "виновный" в продаже "Телекоминвеста"

zbank. После начала скандала, связанного с действиями прокуратуры Франкфурта, гендиректор холдинга «Телекоминвест» Максим Горохов обратился к генпрокурору России Владимиру Устинову и главе Счет
02.09.2005 "Питерские" связисты "штурмуют" телеграф

же новостью стало то, что свое место в совете директоров сохранила первый замгендиректора холдинга «Телекоминвест» Наталья Власова, которая впервые была избрана в него на собрании акционеров, п
26.07.2005 Питерских связистов обыскивают по всей Европе

фон" (ныне объединенных в "Северо-Западный телеком") потеряли контроль над петербургским холдингом "Телекоминвест". После проведения ряда допэмиссий акций "Телекоминвеста" доля госкомпаний в хо
17.02.2005 Альтернативную связь поделят на двоих?

мпании. При её создании 29% акций оператора получила головная структура «питерских» — холдинг «Телекоминвест», а остальные 71% — канадская PLD Telecom, которая, как тогда считалось, т
06.12.2004 "МегаФоном" завладеют скандинавы?

73% и ООО «Контакт-С» — 1,5%), а 8,2% — это часть пакета в 31,3% петербургского холдинга «Телекоминвест», указанная с учетом доли TeliaSonera в этом холдинге (26%). Однако контролирую
15.11.2004 Тайна "МегаФона" раскрыта

нях сведения о том, что министр информационных технологий и связи Леонид Рейман связан с холдингом «Телекоминвест» (в который, помимо прочих компаний, входит оператор сотовой связи «МегаФон»),

23.12.2003 "Телекоминвест" начнет телефонизацию питерских новостроек

Холдинг "Телекоминвест" в марте 2004 г. начнет телефонизацию новостроек Санкт-Петербурга. Как сообщила
15.12.2003 Чистая прибыль "Телекоминвеста" за 9 месяцев 2003 г. увеличилась на 55%

Чистая прибыль ОАО "Телекоминвест" за 9 месяцев 2003 г. по РСБУ увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным пок
20.08.2003 ОАО "МегаФон" рассмотрит вопрос о реорганизации

ополнительное соглашение о продлении до 12 апреля 2010 г. срока возврата займа, полученного от ОАО "Телекоминвест", в размере $2,5 млн. ОАО "МегаФон" образовано в мае 2002 г. в результате переи
22.08.2002 Ericsson поставит "ТелекомИнвесту-XXI" оборудование на $40 млн.

Сеть ООО "ТелекомИнвест-XXI" будет построена на основе самого передового оборудования производства компании Ericsson (включающего, в частности, высокотехнологичные многофункциональные платформы абонентск
11.07.2002 Telia AB стала прямым акционером холдинга "Телекоминвест"

Шведская корпорация Telia AB стала прямым акционером холдинга "Телекоминвест". Telia конвертировала свою долю в люксембургской фирме First National Holding


Публикаций - 352, упоминаний - 638

USM АФ Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 243
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 165
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 105
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 97
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 96
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 96
МегаФон - Мобиком 230 84
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 76
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 73
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 72
Питерская группа связистов 441 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 56
Ростелеком - Связьинвест 1719 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 46
Ростелеком 10948 45
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 45
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 43
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 28
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 28
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 26
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 26
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 25
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 20
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 19
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 11
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 11
МТС - Система Телеком 239 10
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 10
Киевстар - Kyivstar 569 10
Вестлинк - Westlink 28 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
МегаФон Центральный филиал 92 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
Альфа-Групп 745 67
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 54
First National Holdings 40 33
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 24
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 19
Альфа-Эко 55 18
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 18
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 15
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 12
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 11
ПромСвязьКапитал 85 11
Cukurova 97 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 8
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 8
Comtel Eastern 19 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Альфа-Банк 1979 7
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 7
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 6
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 6
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Harborne Group Limited 5 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Telconet Capital 28 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
Почта России ПАО 2370 4
МегаФон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 3
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 3
UA Telecominvest 3 3
J. P. Galmond & Co. - Д.П.Гальмонд и Ко. 5 3
Газпром ПАО 1493 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 4
Международный арбитражный суд города Женевы 5 3
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
Президент Украины 128 3
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
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Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 113
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 11
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
WiMAX Forum 69 1
Международная академия связи - МАС 46 1
СибАкадемИнновация 1 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 21
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 17
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 17
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 16
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
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МегаФон Бонус 15 1
МТС 3G-сеть 121 1
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Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
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