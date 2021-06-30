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USM АФ Телеком Холдинг
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30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
30.07.2019 «Ростелеком» покупает пенсионный фонд у структур своего бывшего директора 2
26.04.2019 «Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова 2
25.03.2019 Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского 2
13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 1
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 1
11.10.2018 У «Мегафона» новый гендиректор. Предыдущий уволился досрочно 1
08.08.2018 «Мегафон» переехал из Кипра под контроль российских структур 3
25.01.2018 Банкир сбежал в США от допросов по сделкам с «Билайном» и МТС 1
31.10.2017 Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов 3
03.10.2017 Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда 3
20.09.2017 Рассекречены документы поставщика «Мегафона» о системах для слежки и «манипуляции сознанием» россиян 1
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 7
14.06.2017 Совладелец «Мегафона» избавится от его акций на $500 млн 1
06.10.2016 Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций» 1
22.04.2016 ТТК объявила о назначениях вице-президентов компании 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 1
07.11.2013 Экс-глава «Связьинвеста» завладел 100% издателя телефонных справочников «Желтые страницы» 5
16.10.2013 В Финляндии арестован партнер «питерских связистов» 1
10.10.2013 «Билайн» завершил трехлетний проект миграции на новый биллинг 1
06.08.2013 Владимир Акулич назначен гендиректором InterZet 1
13.12.2012 Родион Левочка назначен гендиректором «Центрального телеграфа» 1
12.12.2012 «Ростелеком» увольняет главу «Центрального телеграфа» 1
16.07.2012 «Мегафон» и «Скартел» завершили объединение активов в единый холдинг 1
05.07.2012 Назначен глава офиса NEC в Санкт-Петербурге 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
09.06.2012 «Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф» 1
08.06.2012 Сергей Солдатенков избран председателем совета директоров «МегаФона» 1
14.05.2012 «Тройка Диалог» назначила директора по инвестициям в ИТ и телеком 1
24.04.2012 Революция в «Мегафоне»: впереди тяжелые времена 1
24.04.2012 «Мегафон» и Усманов откупились от «Альфа-групп» за $5,2 млрд 2
24.04.2012 Стало известно, на что «МегаФон» потратит $4,5 млрд 1
20.04.2012 В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора 1
11.04.2012 «Мегафон» прощается с «Альфа-групп» 2
05.04.2012 Олег Бутенко назначен генеральным директором компании MegaLabs 1
02.03.2012 «Мегафон» рассказал, за счет чего сможет обогнать МТС 1
01.12.2011 МТС торпедировала план Путина по Yota 1
12.09.2011 10 нелепых прогнозов и пустых обещаний в сотовой связи России 2
12.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1

Публикаций - 86, упоминаний - 148

USM АФ Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 17
Питерская группа связистов 114 17
Ростелеком Связьинвест 702 15
Синтерра - Synterra 567 15
МегаФон ПетерСтар 146 11
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 8
АФК Система ПАО 996 4
VK - Mail.ru Group 2485 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
АСВТ 29 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 74 2
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 1
Комстар Регионы 89 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
Spitch 3 1
Google LLC 7161 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
АйТи 752 1
Microsoft Corporation 11127 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Mustcom 1 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис Украина 2 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 1
СМАРТС Компания 207 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Facebook 3767 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
Альфа-Групп 324 4
Юнитайл - Unitile 5 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Трансаэро - авиакомпания 42 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
IPOC 29 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
Альянс НПФ 1 1
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Эйприл групп 1 1
Альфа-Банк 1127 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Garsdale Services 36 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ESforce 22 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции 1 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 2
Безопасный город 347 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Рейман Леонид 413 8
Усманов Алишер 241 4
Рожецкин Леонид 17 3
Черепенников Антон 52 2
Нигматуллин Тимур 12 2
Стрешинский Иван 33 2
Маевский Игорь 23 2
Маевский Леонид 24 2
Акаев Айдар 6 1
Кореш Виктор 71 1
Минц Борис 4 1
Милюков Анатолий 1 1
Недбай Аркадий 1 1
Еримбетов Искандер 5 1
Назарбаев Нурсултан 30 1
Мошири Фархад 2 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 11 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Сейсембаев Маргулан 1 1
Сурков Владислав 59 1
Дворкович Аркадий 169 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Акопьян Артур 14 1
Потанин Владимир 19 1
Вермишян Геворк 61 1
Каримова Гульнара 89 1
Евтушенков Владимир 130 1
Каримов Ислам 85 1
Порошенко Петр 17 1
Таврин Иван 83 1
Солдатенков Сергей 113 1
Букин Максим 3 1
Попов Алексей 317 1
Данильченко Валерия 1 1
Гусинский Владимир 7 1
Скоч Владимир 2 1
Ловягина Ольга 1 1
Быстрых Евгений 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Казахстан - Республика 2641 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Украина 3378 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Латвия - Юрмала 13 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Грузия 692 2
Европа 3774 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Великобритания - Лондон 823 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Европа Центральная 106 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Уганда - Республика 32 1
СССР - Ленинград 69 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Швеция - Королевство 757 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Африка 1491 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Евразия 160 1
Узбекистан - Республика 825 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Таджикистан - Республика 439 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Ведомости 259 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Независимая газета 2 1
Компьютерра 11 1
Мобильные системы 3 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765255, в очереди разбора - 668942.
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