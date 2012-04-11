«Мегафон» прощается с «Альфа-групп» их детали. Сейчас принадлежащая Усманову компания «АФ Телеком Холдинг» владеет 74% акций холдинга «Телекоминвест» (собственник 31,3% акций «Мегафона») и еще 8% акций сотового оператора напряму

Акционеров «Мегафона» разлучили в суде Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск холдинга «Телекоминвест» (контролируется Алишером Усмановым) о признании незаконным части соглашения ме

«Альфе» дали шанс получить контроль над «Мегафоном» апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы от 28 июня, вынесенное по иску холдинга «Телекоминвест» к структурам «Альфа-групп» (Atimo Holdings and Investments и Alfa Telekom Turk

«Мегафон» не отдали иностранцам Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск холдинга «Телекоминвест» к структурам скандинавской TeliaSonera и телекоммуникационного подразделения «

«Мегафон» устал подключаться к «Синтерре» », но эта готовность исчерпывается неделями», - заявил агентству «Интерфаксу» гендиректор холдинга «Телекоминвест» и член совета директоров «Мегафона» Иван Стрешинский. "Дело в том, что с "Синт

«Мегафон»: второй войне между акционерами дан старт Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск холдинга «Телекоминвест» к остальным акционерам «Мегафона»: «Альфа-групп» (в лице холдинга Altimo, влад

«Телекоминвест» подал в суд исковое заявление, оспаривающее соглашение между TeliaSonera и Altimo по «МегаФону» Компания «Телекоминвест» подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании недействительным соглашения между TeliaSonera и Altimo по поводу объединения акционерных долей в российском оператор

Акционеры лишили «Мегафон» бюджета и «Синтерры» тение «Синтерры» (актив оценивается в $300 млн без учета долга) высказались представители холдинга «Телекоминвест» (входит в «АФ Телеком» Алишера Усманова), представители остальных акционеров –

"Питерская" группа связистов: полный реестр компании к группе проблематично. В 90-х годах активы "питерской" группы были объединены в холдинг "Телекоминвест". С переездом "питерских" в Москву их локальные активы превратились в федеральн

В «Телекоминвесте» назначен новый гендиректор Холдинг «Телекоминвест» сообщил о том, что внеочередное собрание акционеров компании единогласно утвер

«Телекоминвест» заложил принадлежащие ему 31,3% акций «МегаФона» "Телекоминвест" заложил принадлежащие ему 31,3% акций ОАО "МегаФон". Как говорится в опубликов

«Мегафон» не может расстаться с «питерскими» ций Аймо Элохольма и президент TeliaSonera Eurasia Теро Кивисаари. Зато представительство холдинга «Телекоминвест», вместе с аффилированным офшором IPOC владеющего 39% оператора, изменилось пол

«АФ Телеком Холдинг» подтвердил подписание соглашения о покупке 8% «Мегафона» дтвердил факт подписания соглашения с адвокатом Джеффри Гальмондом о продаже 8% "Мегафона" и 58,9% "Телекоминвеста" "АФ Телеком Холдингу", сообщает РБК. Так, по словам представителя "АФ Телеком

В «Телекоминвесте» назначен новый гендиректор Внеочередное собрание акционеров ОАО "Телекоминвест" утвердило генеральным директором компании Владимира Погребенко, ранее занимавш

Altimo, IPOC и "Телекоминвест" договорились о прекращении судебных споров Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа Групп"), фонд IPOC и "Телекоминвест" договорились о прекращении судебных споров относительно 25,1% акций компании "МегаФон", сообщает «Прайм-ТАСС». В соответствии с соглашением сторон, они отзывают все судебные прет

Акционеры "Телекоминвеста" избрали новый совет директоров Акционеры ОАО "Телекоминвест" на внеочередном собрании избрали новый совет директоров из 11 человек, сообщае

СЗТ вышел из состава акционеров «Телекоминвеста» ОАО «Северо-Западный телеком» завершил сделку по продаже принадлежащего ему пакета акций ОАО «Телекоминвест»(15%). Ранее CNews писал, что покупателем является «Ренессанс Капитал» в лице е

Алишер Усманов ведет переговоры об увеличении доли в "Телекоминвесте" ского ЗАО "Газметалл", подтвердил намерение купить у ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) 15% акций "Телекоминвеста" за $410 млн. Алишер Усманов заявил также, что готов увеличить этот пакет за с

СЗТ ожидает 8,1 млрд руб. прибыли от продажи акций «Телекоминвеста» Как сообщила заместитель генерального директора ОАО «Северо-Западный телеком» Венера Хуснутдинова, дополнительная чистая прибыль в 2007 г., ожидаемая от продажи 15% акций «Телекоминвеста» - 8,1 млрд. руб. При этом балансовая стоимость пакета по РСБУ - около 24,9 млн. руб. Напомним, что СЗТ продал этот пакет «Ренессанс Капиталу» за $410 млн.

Чистая прибыль «Телекоминвеста» в 2006 г. выросла в 2 раза сравнению с 2005 г. Прибыль до налогообложения компании выросла в 1,9 раза — до $298 млн. 685 тыс. «Телекоминвест» — холдинговая компания, владеющая пакетами акций ряда компаний, работающих в т

К «МегаФону» подбирается тайный инвестор ет — $410 млн. По мнению СЗТ, эта сумма значительно превышает оценку рыночной стоимости пакета ОАО «Телекоминвест», отраженную в отчете независимого оценщика ЗАО «Оценка-консалтинг». Однако с э

СЗТ вышел из состава акционеров «Телекоминвеста» 7 г. совет директоров ОАО «Северо-Западный Телеком» одобрил сделку по продаже 15% пакета акций ОАО «Телекоминвест», принадлежащего СЗТ. Данное решение соответствует заявленной стратегии СЗТ в о

«Телекоминвест» получил лицензию на услуги почтовой связи в Санкт-Петербурге «Телекоминвест» получил лицензию на оказание услуг почтовой связи в Санкт-Петербурге и Ленингр

Совет директоров "Телекоминвеста" одобрил сделку по продаже "Петербург Транзит Телекома" бранием акционеров СЗТ, антимонопольными органами Российской Федерации, общим собранием акционеров "Телекоминвест". Покупка ПТТ, по мнению СЗТ, будет способствовать укреплению рыночных позиций

TeliaSonera спасает «Телекоминвест» от ликвидации Петербургский холдинг «Телекоминвест» продал за $66,7 млн 29% пакет акций лидирующего в Северной столице альтернатив

"Телекоминвест" продал 29% акций "ПетерСтар" "дочке" своего акционера "Телекоминвест" продал 29% акций компании "ПетерСтар" компании FNH за $66,7 млн. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании. Пакет был продан компании Pisces Investments, являющейся 100-процен

СЗТ может приобрести 100% пакет акций "Петербург Транзит Телекома" а 2006 г. может приобрести 100-процентный пакет акций "Петербург Транзит Телеком" (ПТТ) у холдинга "Телекоминвест". Об этом РБК сообщил источник, близкий к переговорам. Сумма предполагаемой сде

Рейману не повезло с "Мегафоном" ium, в 1996–97 годы через цепочку датских и люксембургских фирм владевшего 51% акций холдинга «Телекоминвест» (в холдинг входили тогда ряд петербургских телекоммуникационных операторов, вк

Министр Рейман взяток не брал ента России Владимира Путина (его жена Людмила в свое время работала в созданном Рейманом холдинге „Телекоминвест“, - прим. CNews), очевидно, что все это как-то связано и с будущими президентск

Найден "виновный" в продаже "Телекоминвеста" zbank. После начала скандала, связанного с действиями прокуратуры Франкфурта, гендиректор холдинга «Телекоминвест» Максим Горохов обратился к генпрокурору России Владимиру Устинову и главе Счет

"Питерские" связисты "штурмуют" телеграф же новостью стало то, что свое место в совете директоров сохранила первый замгендиректора холдинга «Телекоминвест» Наталья Власова, которая впервые была избрана в него на собрании акционеров, п

Питерских связистов обыскивают по всей Европе фон" (ныне объединенных в "Северо-Западный телеком") потеряли контроль над петербургским холдингом "Телекоминвест". После проведения ряда допэмиссий акций "Телекоминвеста" доля госкомпаний в хо

Альтернативную связь поделят на двоих? мпании. При её создании 29% акций оператора получила головная структура «питерских» — холдинг «Телекоминвест», а остальные 71% — канадская PLD Telecom, которая, как тогда считалось, т

"МегаФоном" завладеют скандинавы? 73% и ООО «Контакт-С» — 1,5%), а 8,2% — это часть пакета в 31,3% петербургского холдинга «Телекоминвест», указанная с учетом доли TeliaSonera в этом холдинге (26%). Однако контролирую

Тайна "МегаФона" раскрыта нях сведения о том, что министр информационных технологий и связи Леонид Рейман связан с холдингом «Телекоминвест» (в который, помимо прочих компаний, входит оператор сотовой связи «МегаФон»),

"Телекоминвест" начнет телефонизацию питерских новостроек Холдинг "Телекоминвест" в марте 2004 г. начнет телефонизацию новостроек Санкт-Петербурга. Как сообщила

Чистая прибыль "Телекоминвеста" за 9 месяцев 2003 г. увеличилась на 55% Чистая прибыль ОАО "Телекоминвест" за 9 месяцев 2003 г. по РСБУ увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным пок

ОАО "МегаФон" рассмотрит вопрос о реорганизации ополнительное соглашение о продлении до 12 апреля 2010 г. срока возврата займа, полученного от ОАО "Телекоминвест", в размере $2,5 млн. ОАО "МегаФон" образовано в мае 2002 г. в результате переи

Ericsson поставит "ТелекомИнвесту-XXI" оборудование на $40 млн. Сеть ООО "ТелекомИнвест-XXI" будет построена на основе самого передового оборудования производства компании Ericsson (включающего, в частности, высокотехнологичные многофункциональные платформы абонентск