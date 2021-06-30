Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
USM АФ Телеком Холдинг
Телекоминвест
Telecominvest
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Публикаций - 86, упоминаний - 148
USM АФ Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СПАРК-Интерфакс 104 1
|Рейман Леонид 413 8
|Усманов Алишер 241 4
|Рожецкин Леонид 17 3
|Черепенников Антон 52 2
|Нигматуллин Тимур 12 2
|Стрешинский Иван 33 2
|Маевский Игорь 23 2
|Маевский Леонид 24 2
|Акаев Айдар 6 1
|Кореш Виктор 71 1
|Минц Борис 4 1
|Милюков Анатолий 1 1
|Недбай Аркадий 1 1
|Еримбетов Искандер 5 1
|Назарбаев Нурсултан 30 1
|Мошири Фархад 2 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 11 1
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
|Сейсембаев Маргулан 1 1
|Сурков Владислав 59 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
|Акопьян Артур 14 1
|Потанин Владимир 19 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Каримова Гульнара 89 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Каримов Ислам 85 1
|Порошенко Петр 17 1
|Таврин Иван 83 1
|Солдатенков Сергей 113 1
|Букин Максим 3 1
|Попов Алексей 317 1
|Данильченко Валерия 1 1
|Гусинский Владимир 7 1
|Скоч Владимир 2 1
|Ловягина Ольга 1 1
|Быстрых Евгений 2 1
|ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
|ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765255, в очереди разбора - 668942.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765255, в очереди разбора - 668942.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru