Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

ВАС РС Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области


СОБЫТИЯ


04.12.2025 Верховный суд: Fplus будет отвечать перед клиентами за прекращение техподдержки сбежавшей из России HP 1
09.10.2025 Знаменитый бренд требует запретить продажи своей техники по сниженным ценам. Под ударом один из старейших интернет-магазинов России 1
18.03.2025 Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России 1
19.12.2024 «Газинформсервис» выиграл 16 млн рублей, но потерял 5, и подал кассационную жалобу 1
28.11.2024 «Газинформсервис» через арбитраж выбил деньги за работы по инфобезопасности 1
26.11.2024 Россиянина приговорили к полутора годам за старую Windows на рабочем ПК 2
29.10.2024 «Ланит» задолжал 650 миллионов за уборку помещений? Суд разберется 1
30.09.2024 Совладельцам «Юлмарта» за кражу 2 миллиардов у Сбербанка дали 3 и 4 года и отпустили 1
27.09.2024 Два года просрочки прав на ПО обошлись российской ИБ-компании в миллионы плюс проценты 1
11.08.2023 VK потратила 2,5 миллиарда на чудесное здание, богатое историей и судебными исками 1
20.03.2023 Россиянин отправится в тюрьму за кражу iPhone из «М.Видео» и «Эльдорадо». Он выносил смартфоны годами, и его не могли поймать 1
01.03.2023 В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту 1
16.02.2023 С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ 1
06.12.2022 Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники 1
08.12.2021 Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка 2
21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 1
23.09.2021 «Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга 3
05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы 1
26.08.2020 Обанкрочен поставщик электроники для ВМФ России, которым руководят отец-инженер и сын-отельер 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
26.02.2020 Программисты выложили под свободной лицензией миллиарды мелодий, чтобы спасти мир от музыкальной индустрии 1
19.02.2020 «Юлмарт» банкрот 1
04.10.2019 Уходу главы OCS предшествовал «технический момент»: он пресекал свое отстранение через суд 1
09.11.2018 Питерские чиновники в обход всех правил потратили полмиллиарда на ИТ 1
02.08.2018 Поставщик электроники для ВМФ России: До банкротства нас довели санкции 1
20.06.2018 «Юлмарт» заплатит 86 миллионов за «бесплатный» SAP 2
17.04.2018 Таинственная компания-банкрот отбирает у «Юлмарт» полмиллиарда за SAP 3
28.03.2018 Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора 1
26.03.2018 Таинственная компания-банкрот задолжала российскому SAP 400 миллионов 2
25.12.2017 Под Новый год «Юлмарт» отправит на улицу 3 тыс. сотрудников 1
31.10.2017 «Ждун» довел до уголовного дела 1
11.10.2017 Основателя «Юлмарт» арестовали: Сбербанк обвинил его в мошенничестве 1
02.10.2017 Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются 1
07.07.2017 Сбербанк отсудил у Ulmart 1,2 млрд 1
23.06.2017 Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти 1
29.12.2016 Ulmart передали под управление иностранцам без согласия основных акционеров 1
23.12.2016 Совладелец Ulmart: Из-за конфликта акционеров компания потеряла 10 миллиардов за год 1
06.12.2016 Сбербанк требует у Ulmart миллиард 2
07.10.2016 Топ-менеджер «Информики» при увольнении увел из компании 270 тыс. IP-адресов 1
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС» 1

Публикаций - 84, упоминаний - 96

ВАС РС и организации, системы, технологии, персоны:

СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 19
МегаФон 9892 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 6
Ростелеком - Связьинвест 1714 5
Питерская группа связистов 437 4
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 4
Ростелеком 10306 4
Microsoft Corporation 25236 4
AMD Graphics Product Group - ATI 964 4
Газинформсервис - ГИС 410 3
Кибер системы 3 3
SAP SE 5426 3
LG Electronics 3675 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 3
Google LLC 12255 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 2
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 52 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 119 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 327 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Apple Inc 12628 2
Dell EMC 5092 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
Haier Group 206 1
Ланит - diHouse - Дихаус 238 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 31 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 105 1
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 14 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 15
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 14
Angentro Trading and Investments 23 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 9
Альфа-Групп 731 9
ГПБ - Газпромбанк 1174 8
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 8
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 6
БЭК - Балтийская энергетическая компания 5 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 4
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 63 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 2
Sony Music Entertainment 159 2
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 2
36,6 - аптечная сеть 91 2
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 41 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 2
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 4 2
Альфа-Эко 55 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Альфа-Банк 1868 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 2
CD Land 3 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 1
BLF Partners 13 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Proxima Capital 8 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 8 1
RusProfile - Руспрофайл 18 1
Судебная власть - Judicial power 2412 25
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 10
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 6
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 5
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 5
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 4
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 4
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 135 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 2
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 2
Международный арбитраж 30 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 40 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 44 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
Международный арбитражный суд города Женевы 5 1
Районные суды РФ 70 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 8
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 401 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 3
Оповещение и уведомление - Notification 5376 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1089 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 897 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 890 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 300 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 2
Аксессуары 4132 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4201 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 4
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 3
Microsoft Windows 2000 8662 2
Microsoft Design Language - MDL - Microsoft Metro UI 44 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 38 1
Numa Technology - Numa Edge 5 1
AltEll Trust 8 1
AltEll Neo 10 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 109 1
Apple iPhone 13 172 1
Microsoft Windows 11 712 1
Microsoft RemoteFX 25 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Apple iPhone 14 148 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 7 1
Numa Technology - Numa vServer 10 1
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 9 1
Numa Technology - Numa vDesktop 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Авотел - Avotel Summa 2 1
Пола Райз - Пола Анфиса 3 1
АВК Консалтинг - BusinessPad 5 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Apple iPhone 6 4862 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Google YouTube - Видеохостинг 2885 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Microsoft Windows 16327 1
Кирюшин Геннадий 91 16
Костыгин Дмитрий 24 14
Васинкевич Михаил 18 14
Федоринов Сергей 25 13
Мейер Август 18 12
Скигин Михаил 9 9
Морозов Олег 22 8
Маевский Леонид 57 7
Гирев Андрей 77 7
Маевский Игорь 38 6
Свирский Павел 21 5
Провоторов Александр 157 4
Савченко Виктор 30 4
Кирюшин Константин 13 4
Ашурков Олег 5 4
Дуров Павел 309 4
Никитин Алексей 32 3
Скворцов Борис 17 3
Скворцов Андрей 15 2
Савельев Александр 41 2
Исаев Андрей 22 2
Первяков Владимир 2 2
Никифоров Владимир 11 2
Греков Антон 2 2
Наумов Виктор 126 2
Московченко Артем 2 2
Козлов Кирилл 6 2
Московченко Леонид 2 2
Рожецкин Леонид 48 2
Юрченко Евгений 132 2
Калинин Алексей 74 2
Калинин Александр 175 2
Рейман Леонид 1058 2
Брюквин Юрий 299 2
Шамолин Михаил 124 2
Владимиров Владимир 19 1
Кусков Денис 221 1
Горбульский Александр 1 1
Титов Алексей 40 1
Шалимов Максим 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 69
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 52
Россия - РФ - Российская федерация 156831 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 18
Кипр - Республика 579 16
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 11
Россия - ПФО - Самарская область 1450 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 6
Великобритания - Виргинские Острова 241 5
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 3
Багамские Острова - Багамы 61 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Европа 24634 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 2
Швейцария - Цюрих 272 2
Великобритания - Лондон 2407 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Турция - Турецкая республика 2486 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
Монако Княжество 106 1
Белиз 72 1
Панама - Республика 109 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 85 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 63 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 21 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 49 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 116 1
США - Нью-Йорк штат 247 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 50 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 54 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 55
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 463 28
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 22
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 13
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 7
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 5
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 381 5
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 11 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 3
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 28 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Аренда 2584 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 833 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Экономический эффект 1219 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 5
Forbes - Форбс 910 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 3
Фонтанка 34 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 2
Ведомости 1233 2
CNews Северо-Запад 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Wikipedia - Википедия 585 1
РИА Новости 984 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Рустелеком ТК 304 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
ИгроМир 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще