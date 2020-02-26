Программисты выложили под свободной лицензией миллиарды мелодий, чтобы спасти мир от музыкальной индустрии

14100

Два программиста при помощи собственного алгоритма генерировали 69 млрд мелодий и разместили их в свободном доступе. Своим поступком они хотели обезопасить музыкантов от исков со стороны правообладателей за умышленное или непреднамеренное копирование мелодий.

Музыкальный альтруизм

Музыканты и по совместительству программисты Дамьен Риль (Damien Riehl) и Ноа Рубин (Noah Rubin) сделали, по их словам, все возможные мелодии достоянием общественности. Они разработали специальный алгоритм, сгенерировавший каждую возможную комбинацию из восьми нот и 12 тактов в MIDI-формате, после чего весь архив был выложен в свободном доступе в интернете на основе лицензии Creative Commons Zero.

Как пишет ресурс Vice, использование данной лицензии позволяет сделать любые произведения практически общественным достоянием. Авторы проекта преследовали именно эту цель и попутно стремились оградить музыкантов от возможных судебных тяжб за «кражу мелодий».

Благодаря алгоритму Риля и Рубина музыка может стать по-настоящему свободной

Риль рассказал о своем алгоритме на конференции TEDxMinneapolis. В своем выступлении он заявил, что судебные тяжбы из-за авторских прав «душат творческую свободу музыкантов».

Борьба с авторскими правами

Дамьен Риль, являющийся не только музыкантом и программистом, но также юристом по авторским правам, отметил, что как только мелодия или композиция сохраняется на любом материальном носителе, она считается защищенной авторским правом. По его словам, сохраненные в MIDI-формате мелодии – это всего лишь цифры, что исключает любую возможность применения к ним прав интеллектуальной собственности.

Риль считает, что размещение архива с MIDI-файлами убережет музыкантов от судебных исков от «владельцев» той или иной мелодии в случае, если они случайно выпустят композицию, в которой используется она же или очень похожая на нее. По данным Vice, в настоящее время не существует примеров, доказывающих или опровергающих работоспособность идеи музыкантов по превращению MIDI-мелодий в достояние общественности. Эффективность столь неординарной «защиты» музыкантов от владельцев авторских прав можно будет проверить только в суде.

Миллиарды мелодий

Алгоритм, разработанный музыкантами, способен генерировать в пределах 300 тыс. мелодий в секунду. Он перебирал все возможные комбинации и сохранял каждую в отдельный файл.

Дамьен Риль раскрыл основные детали своего проекта

В общей сложности, по данным ресурса Dailymail, с его помощью Риль и Рубин «создали» практически 69 млрд мелодий. Для сравнения, с 2011 г. во всем мире было опубликовано приблизительно 79 млн песен. Авторы проекта пока не сообщили, как будут обстоять дела с уже существующими мелодиями, защищенными авторскими правами.

Архив с MIDI-файлами, разделенный на две части и сохраненный в формате «.tar», музыканты разместили в «Архиве интернета» (archive.org). Каждая из частей «весит» около 602,1 ГБ, и это означает, что для хранения всех возможных мелодий из восьми нот и 12 тактов хватит обычного жесткого диска или SSD на 2 терабайта.

Сам алгоритм, как и сгенерированные им мелодии, тоже находится в свободном доступе. Авторы опубликовали его на принадлежащем Microsoft портале GitHub.

Свобода для музыкантов и социальных сетей

Нарушение авторских прав, распространяющихся на музыкальные композиции, грозит судом не только другим музыкантам, но также различным веб-сервисам и их владельцам. К примеру, весной 2014 г. Sony Music, Universal Music и Warner Music объявили войну «В контакте», обвинив социальную сеть в распространении нелицензионной музыки. Против соцсети было подано три отдельных иска в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В исках был приведен список исполнителей, в интересах которых звукозаписывающие компании добивались судебных решений, обязывающих соцсеть удалить контрафактные музыкальные файлы со своего сервиса. Звукозаписывающие компании также добивались вынесения судебного решения о необходимости принятия соцсетью общепринятых в отрасли эффективных мер защиты собственности правообладателей.

Вместе с этим правообладатели требовали возмещения материального ущерба в связи с нарушением смежных и авторских прав на сумму более 50 млн руб.

Схожий случай произошел в ноябре 2015 г., когда Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (Recording Industry Association of America) подала коллективный судебный иск на владельцев доменов-клонов некогда популярного музыкального сервиса Grooveshark.com. Лицом, на которое были зарегистрированы фигурировавшие в жалобе домены grooveshark.io и grooveshark.pw, Являлась украинка Вита Ткач (Vita Tkach).

Правообладатели требовали заблокировать домены и взыскать с Ткач компенсацию причиненного ущерб в размере $18 млн. В сумму вошли: $4 млн за нарушения авторских прав на торговые марки, $400 тыс. – за киберсквоттинг и $13,3 млн – за нарушения авторских прав исполнителей.