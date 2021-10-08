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Новые облачные технологии (НОТ)


08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 6
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 2
03.08.2021 ФСО закупает «Мой офис» на 10 тыс. мест вместо традиционного MS Office 1
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 11
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 3
07.06.2021 Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов 1
31.05.2021 Умер топ-менеджер «Моего офиса», который 2 месяца назад покинул кресло главы «Касперского» 3
25.05.2021 В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно 1
24.05.2021 Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо» 1
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 2
19.04.2021 После бурного роста рынок российского ПО ждет падение 3
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 5
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
01.04.2021 «Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех 2
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
16.03.2021 Apple согласилась предустанавливать российское ПО на iPhone. Как это будет выглядеть 1
15.03.2021 Власти заставят поставить российский поисковик во все смартфоны и планшеты страны 1
12.03.2021 Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 14
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 2
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1
11.02.2021 Минцифры вдвое ускорит регистрацию софта в реестре отечественного ПО, заметно ужесточив требования к продуктам 1
11.02.2021 Минцифры России предложило оптимизировать порядок включения продуктов в реестр ПО 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 7
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 3
04.12.2020 В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 2
03.12.2020 Из-за свободы закупок российские чиновники могут перейти на пиратские и иностранные антивирусы 1
30.11.2020 Федеральное казначейство мигрировало на российский «Р7-офис» 3
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 2
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений 5
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис» 3
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО 1
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил 1

Публикаций - 227, упоминаний - 629

Новые облачные технологии (НОТ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 43
Microsoft Corporation 10997 38
Акадо Телеком - Комкор 605 15
Yandex - Яндекс 4098 14
Samsung Electronics 5627 13
Ланит ГК 1154 11
VK - Mail.ru Group 2482 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 9
Восход ФГБУ НИИ 365 8
Google LLC 7124 8
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 8
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 8
Merlion - Мерлион 273 7
Apple Inc - Эппл Рус 7669 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 6
Свемел МВП - Swemel 23 6
InfoWatch - Инфовотч 600 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 5
Acronis - Акронис 363 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
ЭОС - Электронные офисные системы 981 5
Сервис Плюс 97 5
iTeco - Ай-Теко 713 5
SAP SE 3207 5
Астерос - Asteros 531 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Docsvision - ДоксВижн 765 5
IBM 3524 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 4
3726 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Jolla - Sailfish Holding 58 4
Крок 1219 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Прогноз 195 3
Логика Бизнеса 141 3
Почта России ПАО 1570 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
Бином 16 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Роснефть НК 367 4
Россети ПАО 168 3
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
Россети Ленэнерго 44 2
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
Альфа-Банк 1122 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
РАО ЕЭС России ПАО 60 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 12 2
Газпром газораспределение Кострома 1 1
Газпром газораспределение Астрахань 1 1
Газпром газораспределение Киров 1 1
Росморпорт ФГУП 17 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Газпром газораспределение Липецк 1 1
Газпром добыча Уренгой 5 1
Газпром межрегионгаз Курган 1 1
Газпром межрегионгаз Ульяновск 1 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 1
МСП банк 24 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Транснефть 159 1
СДМ-Банк 51 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Visa International 1343 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 65
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 7
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 5
Правительство РФ 2198 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 5
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 4
Руссофт - Russoft 250 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 15 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 95 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
DDR - Double data rate 1062 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 191
Linux OS 4236 67
Microsoft Windows 10 6602 65
Apple iOS 5741 59
Google Android 10750 53
Apple macOS X 900 28
Apple macOS 921 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 13
Microsoft Office 365 769 12
Microsoft Office 1916 9
Microsoft Windows 849 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
Microsoft Excel 435 8
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 8
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 8
AlterOffice 16 7
Tizen OS - Linux 215 7
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 6
НКТ - Р7-Офис 73 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 5
Свемел МВП - Циркон офис 8 5
Apple iPad 3263 5
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 5
Microsoft Windows 7 1662 5
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 5
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 5
Intel x86 - Архитектура процессора 990 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
Java - Язык программирования 1166 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 4
Ред ОС 239 4
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 4
Microsoft Exchange 677 3
Apple iPadOS 62 3
Kaspersky Internet Security 289 3
WhatsApp Messenger 654 3
Merlion MerliOnCloud 29 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Кирсанов Алексей 24 22
Путин Владимир 1820 16
Комиссаров Дмитрий 157 16
Давидан Александр 14 14
Савюк Виктор 22 14
Никифоров Николай 1126 11
Басов Алексей 79 10
Елистратов Николай 90 10
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 8
Чеглаков Андрей 40 8
Горбачев Александр 18 8
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 7
Скляр Алексей 49 7
Тихонов Андрей 33 7
Смирнов Алексей 142 5
Четвернин Алексей 651 5
Безруков Андрей 26 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Цуприк Василий 7 4
Калугин Сергей 162 4
Рыбчинский Михаил 14 4
Медведев Дмитрий 1433 3
Малахов Михаил 10 3
Касперская Наталья 197 3
Фенюшин Евгений 21 3
Кулешов Алексей 27 2
Неклюдов Алексей 2 2
Моносов Александр 8 2
Носков Константин 201 2
Данилин Александр 12 2
Чукарин Алексей 56 2
Пертенава Лилиана 7 2
Доброхотов Алексей 8 2
Кочаров Армен 18 2
Гуриев Марат 10 2
Волков Александр 17 2
Чуйков Алексей 2 2
Тимченко Александр 6 2
Фоменко Алексей 2 2
Чайка Юрий 21 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 14
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Россия - Ростовская область 859 6
Бразилия - Федеративная Республика 1120 6
Казахстан - Республика 2618 6
Украина 3344 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
Франция - Французская Республика 2109 5
Африка 1480 5
Индия - Республика 2156 5
Германия - Федеративная Республика 3606 4
Восточная Европа 1667 3
Россия - Пятигорск 76 3
Камерун - Республика 25 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 3
Испания - Королевство 1248 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Россия - Республика Мордовия 386 2
Бурунди - Республика 51 2
Россия - Волгоградская область 395 2
Россия - Курская область 338 2
Россия - ПФО - Казань 1507 2
Россия - Иркутская область 536 2
Того - Тоголезская Республика 11 1
Россия - Саранск 196 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Марокко - Королевство 75 1
Латвия - Рига 64 1
Великобритания - Кембридж 69 1
Гана - Республика 35 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 43
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Русский язык 966 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Ctrl 39 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Современная школа - Национальный проект 7 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 8
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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