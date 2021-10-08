Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Новые облачные технологии (НОТ)
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Публикаций - 227, упоминаний - 629
Новые облачные технологии (НОТ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирсанов Алексей 24 22
|Путин Владимир 1820 16
|Комиссаров Дмитрий 157 16
|Давидан Александр 14 14
|Савюк Виктор 22 14
|Никифоров Николай 1126 11
|Басов Алексей 79 10
|Елистратов Николай 90 10
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 8
|Чеглаков Андрей 40 8
|Горбачев Александр 18 8
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 7
|Скляр Алексей 49 7
|Тихонов Андрей 33 7
|Смирнов Алексей 142 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Безруков Андрей 26 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Цуприк Василий 7 4
|Калугин Сергей 162 4
|Рыбчинский Михаил 14 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Малахов Михаил 10 3
|Касперская Наталья 197 3
|Фенюшин Евгений 21 3
|Кулешов Алексей 27 2
|Неклюдов Алексей 2 2
|Моносов Александр 8 2
|Носков Константин 201 2
|Данилин Александр 12 2
|Чукарин Алексей 56 2
|Пертенава Лилиана 7 2
|Доброхотов Алексей 8 2
|Кочаров Армен 18 2
|Гуриев Марат 10 2
|Волков Александр 17 2
|Чуйков Алексей 2 2
|Тимченко Александр 6 2
|Фоменко Алексей 2 2
|Чайка Юрий 21 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 8
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754972, в очереди разбора - 658662.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754972, в очереди разбора - 658662.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru