Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов ке почти на 9 млрд руб., пишет РБК. Среди крупнейших клиентов компании «Новые облачные технологии» (НОТ) (бренд «МойОфис») — госкорпорация «Росатом» и ВТБ. 18 июня 2026 г. «МойОфис» представила

«МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта Турбулентности в «МоемОфисе» Компания «Новые облачные технологии» (НОТ) анонсировала 12 новых изменений в своем флагманском продукте «МойОфис». Анонс, который с

В России создан «убийца» Microsoft Visio работчиков «Моего офиса» Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик ПО для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустила новое прил

«Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза но CNews, разработчик российского офисного ПО компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии»; НОТ) подготовила новые релизы своих корпоративных продуктов Squadus 1.7, Squadus Pro 1.7, «Мо

Новая эпоха для музыкантов: МФТИ представил сервис для мгновенного распознавания нот песню по этим параметрам. «Я увлекаюсь музыкой на любительском уровне, иногда играю на пианино и подбираю мелодии на слух из песен, которые мне нравятся. В процессе я понял, что автоматизация поиска нот и создания аранжировок с помощью ИИ могла бы сильно облегчить жизнь музыкантам. Это также стало бы полезным для обучения генеративных моделей музыки на основе нот. Так появилась идея

«Мой Офис» выпустил на iPhone и Android свою почту на миллион пользователей риложение Mailion Mobile Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ; бренд «Мой офис»), выпустила новую версию фирменной корпоративной почтовой системы. Одни

В российском «убийце» Microsoft Office новый гендиректор. Предыдущий продержался всего два года Новый гендиректор Компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик российского офисного пакета «Мой Офис» и одноименного облачного сервиса, со

Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора» ой офис Документы» для «Авроры 5.1» Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), российский разработчик программного обеспечения под брендом «Мой офис», выпустила фирме

Инвестиции в российского «убийцу» Microsoft Office вырастут в разы и составят 5 миллиардов Офис» в создание корпоративной платформы работы с документами Компания «Новые облачные технологии» (НОТ, разработчик пакета «Мой Офис») увеличит до 4,755 млрд руб. вложения в проект по созданию

Суверенные российские редакторы документов для ОС «Аврора» интегрировали с облаком «Моего офиса» стольных текстового и табличного редакторов из состава пакета «Мой офис Стандартный 2» разработчики НОТ реализовали функцию просмотра документов, защищенных от редактирования. Как пояснили CNew

Российский «убийца» Microsoft Office сдает позиции. Выручка обрушилась почти наполовину, вместо прибыли – крупнейший в истории убыток Импортозамещение денег не приносит Компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик российского офисного пакета «Мой Офис» и одноименного облачного сервиса на

Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома» Доработка пакета «Мой офис» для поддержки типовых бизнес-процессов в «Росатоме» Компания «Новые облачные технология» (НОТ, разработчик пакета «Мой офис») реализует два крупных проекта для госкорпорации «Росатом». Это следует из обновленной версии дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной VK, «1С»

В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организаций ие Mailion до версии 1.6 Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ; бренд «Мой офис»), выпустила новую версию корпоративной почтовой системы Mailion. Разраб

В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint и «Мой офис Документы» для «Авроры» Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), российский разработчик программного обеспечения под брендом «Мой офис», добавила функци

В «Мой офис» добавили инструменты упрощенной миграции с Microsoft Exchange лями процесс перехода с Exchange на Mailion при таком сценарии останется незамеченным, утверждают в НОТ. Фото: «Новые облачные технологии» («Мой офис») Состоялся релиз очередных версий ПО «Мой

Выручка создателя «Моего офиса» выросла в четыре раза всего за год. Гигантские убытки в прошлом Грандиозный успех Российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик ПО «Мой офис», сообщила CNews о стремительном росте финансовых показателей

Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету кстовыми и табличными документами. Об этом CNews сообщил представитель «Новых облачных технологий» (НОТ), компании – разработчика ПО под брендом «Мой офис». Новое мобильное приложение «Мой офис

«Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода корпоративной почтовой системы Mailion, разработки российской компании «Новые облачные технологии» (НОТ). В выпуске 2.3 «Моего офиса», по оценке разработчиков, представлено более 1,2 тыс. улучш

«Мой офис» запросил у государства больше миллиарда, чтобы стать похожим на Microsoft Office тавки вредоносного кода. «Мой офис» попросил более миллиарда на доработку своего офисного пакета В «Новых облачных технологиях» отказались от комментариев «Коммерсанту», а в «Росатоме» и Минциф

«Лаборатория Касперского» получила контроль над «Моим офисом» ом российского офисного ПО «Мой офис». Компания увеличила свою долю в «Новых облачных технологиях» (НОТ — юрлицо «Моего офиса») с 47% до 61,05%. Об этом CNews сообщили представители «Моего офис

МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО твенный аналог американского Microsoft Office, разработанный компанией «Новые облачные технологии» (НОТ). МИД пользуется продукцией НОТ не первый год, однако министерство никогда не заяв

Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» ыводу «Моего офиса» на зарубежные рынки, а также за выстраивание международного партнерского канала НОТ. Коммерческий директор «Моего офиса» Елена Непочатова «Для меня присоединиться к команде

У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций Более 600 обновлений Компания «Новые облачные технологии» (НОТ) сообщила CNews о выходе масштабного обновления отечественного пакета для совместной рабо

«Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих коммуникаций «Мой офис». Об этом CNews сообщил представитель компании «Новые облачные технологии» (НОТ), которая занимается разработкой данного программного продукта. Обновление платформы 2021

Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» а «Лаборатории Касперского» Сергей Земков перешел на работу в компанию «Новые облачные технологии» (НОТ). Представители НОТ сообщили CNews, что он занял пост коммерческого директора.

В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики никаций «Мой офис», разработкой которой занимается российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ). В обновлении 2020.03 улучшен графический интерфейс приложений, входящих в состав офисно

«Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений Крупное обновление Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ) реализовала поддержку российских криптографических алгоритмов в своем флагманском продук

«Мой офис» крупно обновился ради завоевания Африки ис» адаптирован для франкоговорящих Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), выпустила очередное обновление платформы для совместной работы с документами и коммуник

«Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса» ейший акционер «Лаборатория Касперского» выкупила 17,5% акций компании «Новые облачные технологии» (НОТ), в том числе как разработчик российского пакета офисных программ «Мой офис». Об этом CNe

«Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций Обновление «Моего офиса» Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), выпустила очередное обновление платформы «Мой офис». В релизе 2020.01.R2 усовершенствов

После централизованной закупки ПО для чиновников выручка «Моего офиса» взлетела в 5 раз ручка отечественного разработчика офисного пакета «Мой офис», компании «Новые облачные технологии» (НОТ) достигла 773,5 млн руб. По сравнению с 2018 г., когда она была на уровне 154,3 млн руб.,

Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» вестно CNews, российский производитель офисного ПО «Мой офис» компания «Новые облачные технологии» (НОТ) и Министерство образования Камеруна договорились о поставках и внедрении 1 млн лицензий

Разработчики «Моего офиса» зачистили интернет от записей о задержках зарплат Критические отзывы сотрудников Как обнаружил CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), известная разработкой офисного пакета «Мой офис», добилась в суде решения о необходимос

Начались продажи нового продукта НОТ – «МойОфис Стандартный. Стартовая версия» в течение двух месяцев 2019 г.», — сказал Семен Кушнир, руководитель группы по работе с партнерами «Новых облачных технологий».

«Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ иса» остался без денег от ВЭБ Разработчик продукта «Мой офис» компания «Новые облачные технологии» (НОТ) не смогла получить ранее обещанное финансирование от «Внешэкономбанка» (ВЭБ, нынешнее на

НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами -аппаратных платформах и операционных системах», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новых облачных технологий».

Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой орые предполагают наличие документов о соответствии требованиям ФСТЭК России. Как пояснили CNews в «Новых облачных технологиях», предложение не является акцией, поэтому срок его действия не огр

«Касперский» купил треть «убийцы» Microsoft Office и Google Docs Продажа акций «Лаборатория Касперского» выкупила 29,5% акций компании «Новые облачные технологии» (НОТ), известной прежде всего как разработчик российского пакета офисных программ «Мой офис».

«Лаборатория Касперского» купила 29,5% «Новых облачных технологий» «Лаборатория Касперского» приобрела 29,5% акций «Новых облачных технологий», разработчика российского ПО «МойОфис». Изменение долей произошло за счет покупки части акций у основного акционера «Новых облачных технологий» Андрея Чеглаков