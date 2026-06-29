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Новые облачные технологии (НОТ)

Новые облачные технологии (НОТ)

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 369 814 414 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 369 814 414 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 366 166 464 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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29.06.2026 Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

ке почти на 9 млрд руб., пишет РБК. Среди крупнейших клиентов компании «Новые облачные технологии» (НОТ) (бренд «МойОфис») — госкорпорация «Росатом» и ВТБ. 18 июня 2026 г. «МойОфис» представила
25.11.2025 «МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта

Турбулентности в «МоемОфисе» Компания «Новые облачные технологии» (НОТ) анонсировала 12 новых изменений в своем флагманском продукте «МойОфис». Анонс, который с
21.01.2025 В России создан «убийца» Microsoft Visio

работчиков «Моего офиса» Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик ПО для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустила новое прил
17.12.2024 «Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза

но CNews, разработчик российского офисного ПО компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии»; НОТ) подготовила новые релизы своих корпоративных продуктов Squadus 1.7, Squadus Pro 1.7, «Мо
22.11.2024 Новая эпоха для музыкантов: МФТИ представил сервис для мгновенного распознавания нот

песню по этим параметрам. «Я увлекаюсь музыкой на любительском уровне, иногда играю на пианино и подбираю мелодии на слух из песен, которые мне нравятся. В процессе я понял, что автоматизация поиска нот и создания аранжировок с помощью ИИ могла бы сильно облегчить жизнь музыкантам. Это также стало бы полезным для обучения генеративных моделей музыки на основе нот. Так появилась идея
12.11.2024 «Мой Офис» выпустил на iPhone и Android свою почту на миллион пользователей

риложение Mailion Mobile Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ; бренд «Мой офис»), выпустила новую версию фирменной корпоративной почтовой системы. Одни
29.08.2024 В российском «убийце» Microsoft Office новый гендиректор. Предыдущий продержался всего два года

Новый гендиректор Компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик российского офисного пакета «Мой Офис» и одноименного облачного сервиса, со
27.08.2024 Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора»

ой офис Документы» для «Авроры 5.1» Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), российский разработчик программного обеспечения под брендом «Мой офис», выпустила фирме
31.07.2024 Инвестиции в российского «убийцу» Microsoft Office вырастут в разы и составят 5 миллиардов

Офис» в создание корпоративной платформы работы с документами Компания «Новые облачные технологии» (НОТ, разработчик пакета «Мой Офис») увеличит до 4,755 млрд руб. вложения в проект по созданию
03.04.2024 Суверенные российские редакторы документов для ОС «Аврора» интегрировали с облаком «Моего офиса»

стольных текстового и табличного редакторов из состава пакета «Мой офис Стандартный 2» разработчики НОТ реализовали функцию просмотра документов, защищенных от редактирования. Как пояснили CNew
01.04.2024 Российский «убийца» Microsoft Office сдает позиции. Выручка обрушилась почти наполовину, вместо прибыли – крупнейший в истории убыток

Импортозамещение денег не приносит Компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик российского офисного пакета «Мой Офис» и одноименного облачного сервиса на

12.12.2023 Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома»

Доработка пакета «Мой офис» для поддержки типовых бизнес-процессов в «Росатоме» Компания «Новые облачные технология» (НОТ, разработчик пакета «Мой офис») реализует два крупных проекта для госкорпорации «Росатом». Это следует из обновленной версии дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной VK, «1С»
14.11.2023 В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организаций

ие Mailion до версии 1.6 Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ; бренд «Мой офис»), выпустила новую версию корпоративной почтовой системы Mailion. Разраб
31.07.2023 В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint

и «Мой офис Документы» для «Авроры» Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), российский разработчик программного обеспечения под брендом «Мой офис», добавила функци
25.04.2023 В «Мой офис» добавили инструменты упрощенной миграции с Microsoft Exchange

лями процесс перехода с Exchange на Mailion при таком сценарии останется незамеченным, утверждают в НОТ. Фото: «Новые облачные технологии» («Мой офис») Состоялся релиз очередных версий ПО «Мой

24.04.2023 Выручка создателя «Моего офиса» выросла в четыре раза всего за год. Гигантские убытки в прошлом

Грандиозный успех Российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик ПО «Мой офис», сообщила CNews о стремительном росте финансовых показателей

28.03.2023 Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету

кстовыми и табличными документами. Об этом CNews сообщил представитель «Новых облачных технологий» (НОТ), компании – разработчика ПО под брендом «Мой офис». Новое мобильное приложение «Мой офис
31.01.2023 «Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода

корпоративной почтовой системы Mailion, разработки российской компании «Новые облачные технологии» (НОТ). В выпуске 2.3 «Моего офиса», по оценке разработчиков, представлено более 1,2 тыс. улучш
12.12.2022 «Мой офис» запросил у государства больше миллиарда, чтобы стать похожим на Microsoft Office

тавки вредоносного кода. «Мой офис» попросил более миллиарда на доработку своего офисного пакета В «Новых облачных технологиях» отказались от комментариев «Коммерсанту», а в «Росатоме» и Минциф
21.02.2022 «Лаборатория Касперского» получила контроль над «Моим офисом»

ом российского офисного ПО «Мой офис». Компания увеличила свою долю в «Новых облачных технологиях» (НОТ — юрлицо «Моего офиса») с 47% до 61,05%. Об этом CNews сообщили представители «Моего офис
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО

твенный аналог американского Microsoft Office, разработанный компанией «Новые облачные технологии» (НОТ). МИД пользуется продукцией НОТ не первый год, однако министерство никогда не заяв
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна»

ыводу «Моего офиса» на зарубежные рынки, а также за выстраивание международного партнерского канала НОТ. Коммерческий директор «Моего офиса» Елена Непочатова «Для меня присоединиться к команде

22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций

Более 600 обновлений Компания «Новые облачные технологии» (НОТ) сообщила CNews о выходе масштабного обновления отечественного пакета для совместной рабо
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих

коммуникаций «Мой офис». Об этом CNews сообщил представитель компании «Новые облачные технологии» (НОТ), которая занимается разработкой данного программного продукта. Обновление платформы 2021
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис»

а «Лаборатории Касперского» Сергей Земков перешел на работу в компанию «Новые облачные технологии» (НОТ). Представители НОТ сообщили CNews, что он занял пост коммерческого директора.

27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики

никаций «Мой офис», разработкой которой занимается российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ). В обновлении 2020.03 улучшен графический интерфейс приложений, входящих в состав офисно
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений

Крупное обновление Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ) реализовала поддержку российских криптографических алгоритмов в своем флагманском продук
16.09.2020 «Мой офис» крупно обновился ради завоевания Африки

ис» адаптирован для франкоговорящих Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), выпустила очередное обновление платформы для совместной работы с документами и коммуник
21.07.2020 «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса»

ейший акционер «Лаборатория Касперского» выкупила 17,5% акций компании «Новые облачные технологии» (НОТ), в том числе как разработчик российского пакета офисных программ «Мой офис». Об этом CNe
07.07.2020 «Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций

Обновление «Моего офиса» Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), выпустила очередное обновление платформы «Мой офис». В релизе 2020.01.R2 усовершенствов
24.03.2020 После централизованной закупки ПО для чиновников выручка «Моего офиса» взлетела в 5 раз

ручка отечественного разработчика офисного пакета «Мой офис», компании «Новые облачные технологии» (НОТ) достигла 773,5 млн руб. По сравнению с 2018 г., когда она была на уровне 154,3 млн руб.,
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»

вестно CNews, российский производитель офисного ПО «Мой офис» компания «Новые облачные технологии» (НОТ) и Министерство образования Камеруна договорились о поставках и внедрении 1 млн лицензий

21.11.2019 Разработчики «Моего офиса» зачистили интернет от записей о задержках зарплат

Критические отзывы сотрудников Как обнаружил CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), известная разработкой офисного пакета «Мой офис», добилась в суде решения о необходимос
07.11.2019 Начались продажи нового продукта НОТ – «МойОфис Стандартный. Стартовая версия»

в течение двух месяцев 2019 г.», — сказал Семен Кушнир, руководитель группы по работе с партнерами «Новых облачных технологий».
30.10.2019 «Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ

иса» остался без денег от ВЭБ Разработчик продукта «Мой офис» компания «Новые облачные технологии» (НОТ) не смогла получить ранее обещанное финансирование от «Внешэкономбанка» (ВЭБ, нынешнее на
30.10.2019 НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами

-аппаратных платформах и операционных системах», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новых облачных технологий».
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой

орые предполагают наличие документов о соответствии требованиям ФСТЭК России. Как пояснили CNews в «Новых облачных технологиях», предложение не является акцией, поэтому срок его действия не огр
07.05.2019 «Касперский» купил треть «убийцы» Microsoft Office и Google Docs

Продажа акций «Лаборатория Касперского» выкупила 29,5% акций компании «Новые облачные технологии» (НОТ), известной прежде всего как разработчик российского пакета офисных программ «Мой офис».

07.05.2019 «Лаборатория Касперского» купила 29,5% «Новых облачных технологий»

«Лаборатория Касперского» приобрела 29,5% акций «Новых облачных технологий», разработчика российского ПО «МойОфис». Изменение долей произошло за счет покупки части акций у основного акционера «Новых облачных технологий» Андрея Чеглаков
15.04.2019 «Касперский» купит долю в «убийце» Microsoft Office и Google Docs

о офиса» «Лаборатория Касперского» планирует стать акционером компании «Новые облачные технологии» (НОТ) – разработчика российского офисного пакета «Мой офис». Об этом сообщают «Ведомости» со с

Публикаций - 485, упоминаний - 679

Новые облачные технологии (НОТ) и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 112
Ростелеком 10948 63
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 62
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 44
9594 42
Oracle Corporation 7074 34
Cisco Systems 5372 31
Google LLC 12688 28
Yandex - Яндекс 9215 28
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Samsung Electronics 11064 25
Apple Inc 13154 25
Intel Corporation 12811 25
SAP SE 5601 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
VK - Mail.ru Group 3602 20
Росплатформа - Р-Платформа 98 20
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
Yahoo! 3726 17
Ред Софт - Red Soft 1236 17
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 16
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 16
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 16
МегаФон 10742 16
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Dell EMC 5180 15
Крок - Croc 1964 14
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 14
Softline - Софтлайн 3743 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 13
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 43
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 38
Почта России ПАО 2370 30
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
eBay Inc 1640 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Газпром ПАО 1493 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Газпром нефть 725 6
Merrill Lynch 454 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
Volvo Cars 262 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 5
Prudential Securities 68 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
UPS 216 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Dow Chemical Company (TDCC) 34 4
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 4
Global Partners Securities 42 4
Robertson Stephens 52 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Альфа-Банк 1979 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 108
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 70
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 33
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 26
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 18
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Федеральное казначейство России 1949 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 11
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 9
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 9
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 9
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 9
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 6
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 5
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
ГосИнформСистемы 160 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 172
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 161
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 160
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 152
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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