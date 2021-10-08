Новые облачные технологии (НОТ)

МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 6

После бурного роста рынок российского ПО ждет падение 3

Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1

Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1

Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1

Власти заставят поставить российский поисковик во все смартфоны и планшеты страны 1

Минцифры России предложило оптимизировать порядок включения продуктов в реестр ПО 1

Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 1