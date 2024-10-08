Microsoft Office Word - DOC-DOCX

Microsoft Word начал удалять документы при попытке сохранить их. В опасности каждый. Как защититься. Опрос ранении, а какие удалять. Если в названии документа расширение написано в верхнем регистре, то есть DOCX вместо docx, то такой файл гарантированно будет удален. То же коснется всех докум

Эксплойты для Microsoft Word научились проникать через антивирусы зователю менять не надо - то есть даже активировать макросы не понадобится. Известные эксплойты для MS Word перестали вызывать реакцию стандартных антивирусов Что касается распространяемого так

В Microsoft Word из пакета Office 365 появился «Корректор» с ИИ В марте 2017 г. в Microsoft Word из пакета Office 365 появилась панель «Корректор», в работе которой применяются технологии искусственного интеллекта, что позволяет не только исправлять грамматические ошибки, но

Найдена опасная уязвимость во всех версиях Word. Microsoft призывает не открывать RTF-файлы Корпорация Microsoft исследует вновь обнаруженную уязвимость в Microsoft Word, позволяющую злоумышленнику удаленно исполнить на компьютере жертвы произвольн

Троян Duqu эксплуатирует уязвимость «нулевого дня» в ядре Windows, распространяясь через документ Microsoft Word mantec удалось обнаружить и провести анализ инсталляционного файла трояна, который до сих пор не был никем идентифицирован. Как выяснилось, данный файл представляет собой документ офисного приложения Microsoft Word (.doc). Инфицирование системы происходит посредством эксплуатации ранее неизвестной и, соответственно, незакрытой уязвимости в ядре Windows, допускающей выполнение вредоносного к

Microsoft не нашла поддержки властей в патентом споре с i4i ороне канадской фирмы i4i, в 2007 г. обвинившей корпорацию Microsoft в нарушении патентов в линейке Microsoft Word, сообщает The Seattle Times. В 2009 г. суд вынес решение о запрете продаж M

Microsoft Office 2010: пакет превращается в платформу Вышедший в 1990 году продукт Microsoft Office состоял из трех приложений – текстового (Microsoft Word) и табличного (Microsoft Excel) процессоров и редактора презентаций (Microsoft

Троян под прикрытием Microsoft Word превращает компьютеры в «зомби» тво детектов которых в неделю превышает 100 тыс. По информации «Доктор Веб», при заражении компьютера они скрывают свою вредоносную активность, создавая процесс winword.exe (если в системе установлен Microsoft Word). В дальнейшем Trojan.Oficla включает компьютер в бот-сеть и позволяет злоумышленникам загружать на него другое вредоносное ПО. На сегодняшний день Trojan.Oficla (известный также

Microsoft, похоже, все же придется выплатить $290 млн компании i4i ела между Microsoft и канадской фирмой i4i о нарушении патентов последней в программном обеспечении Microsoft Word и подтвердил предыдущий вывод о том, что Microsoft нарушила закон об охране ин

Microsoft заставили через суд изменить Word Апелляционный суд США обязал Microsoft изъять из продажи с местного рынка Microsoft Word в его текущем виде до 11 января 2010 г. Он согласился с решением суда низшей и

Дело против Microsoft Word: Microsoft выступила в апелляционном суде ря, выслушал доводы Microsoft, настаивающей на пересмотре предыдущего решения суда о запрете продаж Microsoft Word 2003 и 2007 на территории Штатов из-за нарушения патента компании i4i в указан

Запрет на продажу Microsoft Word: компания i4i намерена бороться 11 августа окружной суд США по восточному округу штата Техас вынес решение о запрете продаж Microsoft Word в том виде, в котором продукт продается в настоящее время, в связи с нарушением патента компании i4i. По словам председателя i4i Лоудона Оувена (Loudon Owen), то, что Microsoft н

Microsoft просит приостановить исполнительное производство в отношении Word становить исполнение вердикта, согласно которому она должна прекратить продажу текстового редактора Microsoft Word на территории Штатов, сообщает Associated Press. Напомним, 11 августа окружной

В смартфоны Nokia приходят Microsoft Word, Excel, PowerPoint и корпоративные средства связи отать с документами Microsoft Office на своих смартфонах смогут владельцы устройств Nokia на базе Symbian (S60) во всем мире и из любого места. Согласно пресс-релизу, посредством мобильных приложений Microsoft Word, PowerPoint, Excel и OneNote пользователи смогут смотреть, редактировать, создавать и обмениваться документами. Пакет будет включать возможность корпоративного обмена мгновенными

Microsoft запретили продавать Word орник, 11 августа, окружной суд США по восточному округу штата Техас вынес решение о запрете продаж Microsoft Word в том виде, в котором продукт продается в настоящее время. Данное решение связ

PandaLabs: новый троян в «маске» Microsoft Word что почтовую посылку невозможно доставить, и предлагает распечатать прикрепленный счет. Такой счет представляет собой прикрепленный .zip файл, который содержит вложение, замаскированное под документ Microsoft Word с примерным названием «UPS_invoice». Как только пользователь открывает файл, он заносит копию трояна на свой компьютер. Вредоносный код копирует себя в систему, подменяя собой фа

Microsoft: пользователи Word 2000-2007 в опасности м открыть. В сообщении компании говорится, что от уязвимости могут пострадать пользователи программ Microsoft Word 2000 SP3, Microsoft Word 2002 SP3, Microsoft Word 2003 SP2, M

Вышло математическое расширение к Word 2007 Компания Microsoft выпустила расширение Math Add-in к текстовому редактору Word 2007. Расширение представляет собой панель математических инструментов. С их помощью можно вставлять в текст функции, уравнения и неравенства, решать уравнения и неравенства и отображать ф

Документы Microsoft Word заговорят н в требуемый формат, в данном случае аудио. Плагин должен быть доступен в начале 2008 г., передает Reuters, и распространяться в первую очередь через портал SourceForge. После установки дополнения в Word 2007, 2003 и XP появится новая строка в меню, позволяющая сохранить документ в формате DAISY XML. Представители Microsoft заявляют, что этой разработки ее клиенты ждали уже давно, и они ра

Leopard будет поддерживать форматы ODF и MS Word 2007 твердила, что операционная система Mac OS X Leopard будет поддерживать ODF-файлы и файлы в форматах Microsoft Word 2007. Ранее Apple добавила поддержку этих форматов текстовому процессору Pages

PandaLabs: червь проникает на ПК «в маске» Microsoft Word принудительно перезагружает компьютер каждый раз, когда пользователи запускают определенные приложения, особенно утилиты безопасности. Червь DarkAngel.A попадает в компьютеры под видом обычного файла Microsoft Word. При запуске он не проявляет никаких явных симптомов заражения. Однако, в этот момент DarkAngel.A создает на компьютере несколько своих копий, а также файл под названием autorun.

WordOutput автоматизирует Microsoft Word для Mac OS X 1.0 - программного обеспечения для автоматизации печати или преобразования в PDF-формат документов Microsoft Word. Пользователю достаточно только выбрать необходимые файлы и при необходимости

Microsoft опровергла информацию об уязвимостях в Word 2007 завершение приложения, но после этого его можно свободно перезапустить. «Фактически, это поведение Microsoft Word 2007 является элементом поведения, улучшающего надёжность и стабильность посре

В Microsoft Word найдена критическая уязвимость Обнаружена критическая уязвимость в текстовом редакторе Microsoft Word. Уязвимость позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует из-за неизвестной ошибки при обработке документов в Microsof

Microsoft Word: вторая уязвимость за 6 дней а. Опасности подвержены пользователи Word 2000, 2002, 2003 и Word Viewer 2003. В недавно выпущенном Word 2007 эта дыра не обнаружена. Антивирусная компания McAfee сообщает об обнаружении в Сети

Хакеры эксплуатируют "дыру" в Microsoft Word Незакрытая уязвимость Microsoft Word 2000 активно эксплуатируется хакерами. Троян MDropper-Q использует эту "дыру" для загрузки на компьютер другого вредоносного кода, сообщают в Symantec. В том числе, может быть за

Уязвимость Microsoft Word используется хакерами и в Symantec. До выхода заплатки Symantec советует компаниям заблокировать прием вложений в формате MS Word (.doc), а пользователям — не открывать таких вложений, если они поступили от неи

Word 2007 поддержит публикацию в блогах Редактор Microsoft Word 2007 будет поддерживать непосредственную публикацию в блогах (интернет-дневник

Microsoft Word "говорит" много лишнего Три четверти документов в формате Microsoft Word содержат в своем теле информацию, которую автор не планировал сохранять, утверждают исследователи из компании Workshare. Более того, 90% тех, кто, сам того не подозревая, сохраня

В MS Word обнаружили неприятный сюрприз заставляет задуматься о безопасности и контроле», — полагает Эндрю Пирсон (Andrew Pearson), руководитель европейского отделения Workshare. По его мнению, суть проблемы — в том, как именно в Microsoft Word хранится и обрабатывается информация о вносившихся при подготовке документа в его текст изменениях. По мере работы над ним, внесения изменений и дополнений различными сотрудникам

В Microsoft Word найдена опасная "дыра" rd, который является частью пакета Microsoft Office. В четверг уязвимость была обнаружена в старых версиях популярного редактора. Затем специалисты фирмы Secunia предупредили, что «дыра» содержится в Word 2000 и, возможно, в Word XP. Уязвимости присвоен рейтинг опасности «высокой степени». Уязвимость позволяет злоумышленникам получать контроль над компьютерами пользователей путем атак DoS (

Русская версия Microsoft Office 2003 ушла в печать ьные средства. В состав Microsoft Office 2003 в зависимости от выпуска входят следующие приложения: Microsoft Office Word 2003. В доработанную с учетом пожеланий пользователей версию популярног

AccentSoft Utilities выпустила программу для восстановления паролей для файлов Microsoft Office assword Recovery, восстанавливающую утерянные пароли для файлов Microsoft Access, Microsoft Excel и Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP. Некоторые характеристики программы: Пароль для сохранения и

Microsoft и "ПРОМТ" объявляют о запуске сервиса переводов для .NET и, сервис PROMT Web Service интегрирует возможности перевода текста в популярный текстовый редактор Microsoft Word 2000/XP посредством специального модуля (add-in), который обеспечивает взаимод

"Информатик" анонсировала новую версию ОРФО 2002 з всех форм слова" вызывает диалог, в котором представлены все формы слова, выделенного в редакторе MS Word. Кнопка "Вызов грамматического справочника" вынесена на панель инструментов - теперь

Microsoft выпустила компиляцию предыдущих вставок в Microsoft Office 2000 жности пользователей Outlook 2000. Office 2000 Security Update HTML Data устраняет пробелы в защите Microsoft Word 2000, Excel 2000 и PowerPoint 2000, которыми мог воспользоваться посторонний п

MS Word может "следить" за пользователями Компания Privacy Foundation сообщила, что ее специалисты обнаружили возможность вставлять в приложения Microsoft Word специальные "жучки", позволяющие автору документа отслеживать через интернет, кто его читает. Принцип действия "жучка" основан на том, что Word позволяет использовать в документа

MS Word позволяет отследить IP адрес пользователя Компания Privacy Foundation сообщила, что ее специалисты обнаружили возможность вставлять в приложения Microsoft Word специальные "жучки", позволяющие автору документа отслеживать через интернет, кто его читает. Принцип действия "жучка" основан на том, что Word позволяет использовать в документа

Microsoft Word 97 некорректно открывает содержащие знаки пунктуации файлы HTML По сообщению Microsoft, конвертер HTML приложения Microsoft Word 97 может заменять знаки пунктуации в открытых файлах HTML. Исправление ошибки имеется в Microsoft Office 97 Service Release 2.