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Microsoft Office Word DOC-DOCX

Microsoft Office Word - DOC-DOCX

УПОМИНАНИЯ


08.10.2024 Microsoft Word начал удалять документы при попытке сохранить их. В опасности каждый. Как защититься. Опрос

ранении, а какие удалять. Если в названии документа расширение написано в верхнем регистре, то есть DOCX вместо docx, то такой файл гарантированно будет удален. То же коснется всех докум
17.10.2018 Эксплойты для Microsoft Word научились проникать через антивирусы

зователю менять не надо - то есть даже активировать макросы не понадобится. Известные эксплойты для MS Word перестали вызывать реакцию стандартных антивирусов Что касается распространяемого так
22.03.2017 В Microsoft Word из пакета Office 365 появился «Корректор» с ИИ

В марте 2017 г. в Microsoft Word из пакета Office 365 появилась панель «Корректор», в работе которой применяются технологии искусственного интеллекта, что позволяет не только исправлять грамматические ошибки, но
25.03.2014 Найдена опасная уязвимость во всех версиях Word. Microsoft призывает не открывать RTF-файлы

Корпорация Microsoft исследует вновь обнаруженную уязвимость в Microsoft Word, позволяющую злоумышленнику удаленно исполнить на компьютере жертвы произвольн
03.11.2011 Троян Duqu эксплуатирует уязвимость «нулевого дня» в ядре Windows, распространяясь через документ Microsoft Word

mantec удалось обнаружить и провести анализ инсталляционного файла трояна, который до сих пор не был никем идентифицирован. Как выяснилось, данный файл представляет собой документ офисного приложения Microsoft Word (.doc). Инфицирование системы происходит посредством эксплуатации ранее неизвестной и, соответственно, незакрытой уязвимости в ядре Windows, допускающей выполнение вредоносного к
25.03.2011 Microsoft не нашла поддержки властей в патентом споре с i4i

ороне канадской фирмы i4i, в 2007 г. обвинившей корпорацию Microsoft в нарушении патентов в линейке Microsoft Word, сообщает The Seattle Times. В 2009 г. суд вынес решение о запрете продаж M
20.04.2010 Microsoft Office 2010: пакет превращается в платформу

Вышедший в 1990 году продукт Microsoft Office состоял из трех приложений – текстового (Microsoft Word) и табличного (Microsoft Excel) процессоров и редактора презентаций (Microsoft
25.03.2010 Троян под прикрытием Microsoft Word превращает компьютеры в «зомби»

тво детектов которых в неделю превышает 100 тыс. По информации «Доктор Веб», при заражении компьютера они скрывают свою вредоносную активность, создавая процесс winword.exe (если в системе установлен Microsoft Word). В дальнейшем Trojan.Oficla включает компьютер в бот-сеть и позволяет злоумышленникам загружать на него другое вредоносное ПО. На сегодняшний день Trojan.Oficla (известный также
11.03.2010 Microsoft, похоже, все же придется выплатить $290 млн компании i4i

ела между Microsoft и канадской фирмой i4i о нарушении патентов последней в программном обеспечении Microsoft Word и подтвердил предыдущий вывод о том, что Microsoft нарушила закон об охране ин
23.12.2009 Microsoft заставили через суд изменить Word

Апелляционный суд США обязал Microsoft изъять из продажи с местного рынка Microsoft Word в его текущем виде до 11 января 2010 г. Он согласился с решением суда низшей и
24.09.2009 Дело против Microsoft Word: Microsoft выступила в апелляционном суде

ря, выслушал доводы Microsoft, настаивающей на пересмотре предыдущего решения суда о запрете продаж Microsoft Word 2003 и 2007 на территории Штатов из-за нарушения патента компании i4i в указан
20.08.2009 Запрет на продажу Microsoft Word: компания i4i намерена бороться

11 августа окружной суд США по восточному округу штата Техас вынес решение о запрете продаж Microsoft Word в том виде, в котором продукт продается в настоящее время, в связи с нарушением патента компании i4i. По словам председателя i4i Лоудона Оувена (Loudon Owen), то, что Microsoft н
19.08.2009 Microsoft просит приостановить исполнительное производство в отношении Word

становить исполнение вердикта, согласно которому она должна прекратить продажу текстового редактора Microsoft Word на территории Штатов, сообщает Associated Press. Напомним, 11 августа окружной
13.08.2009 В смартфоны Nokia приходят Microsoft Word, Excel, PowerPoint и корпоративные средства связи

отать с документами Microsoft Office на своих смартфонах смогут владельцы устройств Nokia на базе Symbian (S60) во всем мире и из любого места. Согласно пресс-релизу, посредством мобильных приложений Microsoft Word, PowerPoint, Excel и OneNote пользователи смогут смотреть, редактировать, создавать и обмениваться документами. Пакет будет включать возможность корпоративного обмена мгновенными
12.08.2009 Microsoft запретили продавать Word

орник, 11 августа, окружной суд США по восточному округу штата Техас вынес решение о запрете продаж Microsoft Word в том виде, в котором продукт продается в настоящее время. Данное решение связ
23.07.2008 PandaLabs: новый троян в «маске» Microsoft Word

что почтовую посылку невозможно доставить, и предлагает распечатать прикрепленный счет. Такой счет представляет собой прикрепленный .zip файл, который содержит вложение, замаскированное под документ Microsoft Word с примерным названием «UPS_invoice». Как только пользователь открывает файл, он заносит копию трояна на свой компьютер. Вредоносный код копирует себя в систему, подменяя собой фа
24.03.2008 Microsoft: пользователи Word 2000-2007 в опасности

м открыть. В сообщении компании говорится, что от уязвимости могут пострадать пользователи программ Microsoft Word 2000 SP3, Microsoft Word 2002 SP3, Microsoft Word 2003 SP2, M
04.12.2007 Вышло математическое расширение к Word 2007

Компания Microsoft выпустила расширение Math Add-in к текстовому редактору Word 2007. Расширение представляет собой панель математических инструментов. С их помощью можно вставлять в текст функции, уравнения и неравенства, решать уравнения и неравенства и отображать ф
13.11.2007 Документы Microsoft Word заговорят

н в требуемый формат, в данном случае аудио. Плагин должен быть доступен в начале 2008 г., передает Reuters, и распространяться в первую очередь через портал SourceForge. После установки дополнения в Word 2007, 2003 и XP появится новая строка в меню, позволяющая сохранить документ в формате DAISY XML. Представители Microsoft заявляют, что этой разработки ее клиенты ждали уже давно, и они ра
22.10.2007 Leopard будет поддерживать форматы ODF и MS Word 2007

твердила, что операционная система Mac OS X Leopard будет поддерживать ODF-файлы и файлы в форматах Microsoft Word 2007. Ранее Apple добавила поддержку этих форматов текстовому процессору Pages
15.10.2007 PandaLabs: червь проникает на ПК «в маске» Microsoft Word

принудительно перезагружает компьютер каждый раз, когда пользователи запускают определенные приложения, особенно утилиты безопасности. Червь DarkAngel.A попадает в компьютеры под видом обычного файла Microsoft Word. При запуске он не проявляет никаких явных симптомов заражения. Однако, в этот момент DarkAngel.A создает на компьютере несколько своих копий, а также файл под названием autorun.
09.10.2007 WordOutput автоматизирует Microsoft Word для Mac OS X

1.0 - программного обеспечения для автоматизации печати или преобразования в PDF-формат документов Microsoft Word. Пользователю достаточно только выбрать необходимые файлы и при необходимости

13.04.2007 Microsoft опровергла информацию об уязвимостях в Word 2007

завершение приложения, но после этого его можно свободно перезапустить. «Фактически, это поведение Microsoft Word 2007 является элементом поведения, улучшающего надёжность и стабильность посре
16.02.2007 В Microsoft Word найдена критическая уязвимость

Обнаружена критическая уязвимость в текстовом редакторе Microsoft Word. Уязвимость позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует из-за неизвестной ошибки при обработке документов в Microsof
12.12.2006 Microsoft Word: вторая уязвимость за 6 дней

а. Опасности подвержены пользователи Word 2000, 2002, 2003 и Word Viewer 2003. В недавно выпущенном Word 2007 эта дыра не обнаружена. Антивирусная компания McAfee сообщает об обнаружении в Сети
06.09.2006 Хакеры эксплуатируют "дыру" в Microsoft Word

Незакрытая уязвимость Microsoft Word 2000 активно эксплуатируется хакерами. Троян MDropper-Q использует эту "дыру" для загрузки на компьютер другого вредоносного кода, сообщают в Symantec. В том числе, может быть за
22.05.2006 Уязвимость Microsoft Word используется хакерами

и в Symantec. До выхода заплатки Symantec советует компаниям заблокировать прием вложений в формате MS Word (.doc), а пользователям — не открывать таких вложений, если они поступили от неи
17.05.2006 Word 2007 поддержит публикацию в блогах

Редактор Microsoft Word 2007 будет поддерживать непосредственную публикацию в блогах (интернет-дневник
31.01.2005 Microsoft Word "говорит" много лишнего

Три четверти документов в формате Microsoft Word содержат в своем теле информацию, которую автор не планировал сохранять, утверждают исследователи из компании Workshare. Более того, 90% тех, кто, сам того не подозревая, сохраня
31.01.2005 В MS Word обнаружили неприятный сюрприз

заставляет задуматься о безопасности и контроле», — полагает Эндрю Пирсон (Andrew Pearson), руководитель европейского отделения Workshare. По его мнению, суть проблемы — в том, как именно в Microsoft Word хранится и обрабатывается информация о вносившихся при подготовке документа в его текст изменениях. По мере работы над ним, внесения изменений и дополнений различными сотрудникам
08.10.2004 В Microsoft Word найдена опасная "дыра"

rd, который является частью пакета Microsoft Office. В четверг уязвимость была обнаружена в старых версиях популярного редактора. Затем специалисты фирмы Secunia предупредили, что «дыра» содержится в Word 2000 и, возможно, в Word XP. Уязвимости присвоен рейтинг опасности «высокой степени». Уязвимость позволяет злоумышленникам получать контроль над компьютерами пользователей путем атак DoS (
20.10.2003 Русская версия Microsoft Office 2003 ушла в печать

ьные средства. В состав Microsoft Office 2003 в зависимости от выпуска входят следующие приложения: Microsoft Office Word 2003. В доработанную с учетом пожеланий пользователей версию популярног
28.02.2002 AccentSoft Utilities выпустила программу для восстановления паролей для файлов Microsoft Office

assword Recovery, восстанавливающую утерянные пароли для файлов Microsoft Access, Microsoft Excel и Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP. Некоторые характеристики программы: Пароль для сохранения и
19.02.2002 Microsoft и "ПРОМТ" объявляют о запуске сервиса переводов для .NET

и, сервис PROMT Web Service интегрирует возможности перевода текста в популярный текстовый редактор Microsoft Word 2000/XP посредством специального модуля (add-in), который обеспечивает взаимод
23.08.2001 "Информатик" анонсировала новую версию ОРФО 2002

з всех форм слова" вызывает диалог, в котором представлены все формы слова, выделенного в редакторе MS Word. Кнопка "Вызов грамматического справочника" вынесена на панель инструментов - теперь

30.11.2000 Microsoft выпустила компиляцию предыдущих вставок в Microsoft Office 2000

жности пользователей Outlook 2000. Office 2000 Security Update HTML Data устраняет пробелы в защите Microsoft Word 2000, Excel 2000 и PowerPoint 2000, которыми мог воспользоваться посторонний п
01.09.2000 MS Word может "следить" за пользователями

Компания Privacy Foundation сообщила, что ее специалисты обнаружили возможность вставлять в приложения Microsoft Word специальные "жучки", позволяющие автору документа отслеживать через интернет, кто его читает. Принцип действия "жучка" основан на том, что Word позволяет использовать в документа
31.08.2000 MS Word позволяет отследить IP адрес пользователя

Компания Privacy Foundation сообщила, что ее специалисты обнаружили возможность вставлять в приложения Microsoft Word специальные "жучки", позволяющие автору документа отслеживать через интернет, кто его читает. Принцип действия "жучка" основан на том, что Word позволяет использовать в документа
07.05.1999 Microsoft Word 97 некорректно открывает содержащие знаки пунктуации файлы HTML

По сообщению Microsoft, конвертер HTML приложения Microsoft Word 97 может заменять знаки пунктуации в открытых файлах HTML. Исправление ошибки имеется в Microsoft Office 97 Service Release 2.
06.05.1999 Обнаружена ошибка вставки изображений EPS в документы Microsoft Word

По сообщению Microsoft, при попытке обрезать вставленное в документ Word 97 изображение в формате EPS (Encapsulated PostScript) и затем распечатать документ с измененным изображением документ выводится на печать в неизмененном виде. Исправление ошибки содержитс

Публикаций - 838, упоминаний - 975

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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 81
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6392 80
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3149 78
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7527 77
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 75
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21163 74
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 72
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 70
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1717 70
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14611 67
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6449 67
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1693 66
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 66
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12578 65
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9832 51
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6096 50
Microsoft Office 3809 395
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2105 262
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1234 231
Microsoft Windows 15892 219
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 770 198
Linux OS 10211 93
Google Android 14241 78
Microsoft Outlook 1407 78
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4678 61
Apple iOS 7952 46
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 46
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Apache OpenOffice 476 39
Apple macOS 2108 37
Microsoft Windows 2000 8663 35
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Apple Mac - Apple Macintosh 2997 31
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Microsoft Exchange - MS Exchange 1764 28
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Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 26
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Microsoft SQL Server - MS SQL 1678 24
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 24
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Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 24
Google Play - Google Store - Android Market 3344 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 22
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 22
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 22
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 21
Microsoft Windows 10 1804 20
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Ксенин Алекс 311 5
Комиссаров Дмитрий 228 5
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Шадаев Максут 1044 3
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Липич Григорий 65 3
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Курьянов Сергей 162 3
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 3
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Константинов Константин 31 3
Скулкин Олег 43 3
Лагода Георгий 60 2
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Массух Илья 234 2
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Андреев Алексей 22 2
Тихвинский Никита 18 2
Никифоров Николай 1136 2
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 2
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РАН - Академия наук СССР - АН СССР 36 2
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 242 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 88 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 252 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 21 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 14 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 129 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 22 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 182 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 7 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 6 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 217 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 1
НИИФИ и ВТ - Научно-исследовательский институт физических измерений и вычислительной техники 1 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 33 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 13 1
АстроСофт Учебный Центр 3 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 21 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 47 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 24 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 391 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 53 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2481 16
CeBIT 612 3
Docflow 147 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
PC Expo 36 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
LinuxWorld 52 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2063 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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