Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

TU Wien Technische Universität Wien Technical University of Vienna Венский технический университет


СОБЫТИЯ


13.01.2026 Ученые ТПУ нашли способ управлять электрическими свойствами графена с помощью воды 1
29.07.2024 Создан революционный наноразмерный транзистор с огромной скоростью переключения и колоссальной устойчивостью к износу 1
28.12.2021 Создан революционный транзистор, меняющий конфигурацию «на лету». Процессоры станут в разы меньше по размерам и энергопотреблению 1
31.10.2021 Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники 1
20.10.2020 Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных 1
14.08.2017 Найден «убийца» кремния: Полупроводник, пригодный для техпроцесса 0,6 нм 1
26.04.2017 Создан микропроцессор толщиной в 1 атом 1
29.04.2015 Венский технический университет выбрал инфраструктуру Fujitsu для внедрения SAP HANA 3
28.04.2015 Вселенная может быть голограммой 1
13.03.2014 Создан светодиод толщиной в 3 атома для сверхтонких гибких экранов 1
25.09.2013 Новое устройство погрузит геймера в виртреальность 1
09.07.2013 Создана ключевая технология оптического транзистора 2
17.06.2013 Кванты запутали по обычному оптоволоконному кабелю 3
09.11.2012 Создан вихревой электронный микроскоп 1
21.06.2012 Черные дыры станут детекторами элементарных частиц 1
14.03.2012 3D принтер печатает наномашинки за несколько минут 1
13.03.2012 Наперегонки с муравьём 1
07.03.2012 Лазер найдет взрывчатку в радиусе 100 метров 1
05.04.2011 Создан первый оптический транзистор на эффекте Фарадея 1
20.07.2007 В HP назначен генеральный директор в Центральной и Восточной Европе 1
06.04.2007 Создана топологическая модель мозга 1
12.02.2007 Расследование CNews: чем аукнется "дело Поносова" 2
01.09.2006 В Санкт-Петербурге пройдёт конференция "Лучевые технологии и применение лазеров" 1
01.09.2006 В Санкт-Петербурге пройдёт конференция "Лучевые технологии и применение лазеров" 1
28.06.2006 Российская СА стала двухглавой 1

Публикаций - 25, упоминаний - 31

TU Wien и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25278 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
Fujitsu 2066 1
Samsung Electronics 10648 1
SAP SE 5444 1
HP Inc. 5766 1
HP Services - HPS 26 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 1
Верный - торговая сеть 310 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 60 1
Резонанс НПП 388 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1471 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 97 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 13 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1475 5
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 251 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73514 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18390 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 2
Микроскоп - Microscope 337 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 798 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 878 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 2
Маркировка - Marking 1234 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4499 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Microsoft Windows 16375 1
Microsoft Office 3970 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Linux OS 10953 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Microsoft Windows XP 2421 1
Apache OpenOffice 484 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 1
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 38 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 172 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 188 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Microsoft Windows 98 451 1
Fujitsu SolutionContract 1 1
Microsoft Office 2002 4 1
Лопота Виталий 6 2
Шуваев Алексей 2 1
Serafini Francesco - Серафини Франческо 3 1
Zadak Jan - Задак Ян 5 1
Путин Владимир 3370 1
Поносов Александр 69 1
Новоселов Константин 18 1
Троянов Александр 5 1
Пименов Андрей 5 1
Сибиряков Сергей 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
Дергунова Ольга 120 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 31 1
Лебедев Александр 45 1
Страх Александр 44 1
Тарасов Сергей 45 1
Горбачев Михаил 35 1
Рамендик Михаил 19 1
Баландин Игорь 10 1
Кучерена Александр 1 1
Иванникова Александра 1 1
Демакова Ксения 1 1
Якушкин Павел 1 1
Карпушин Николай 6 1
Дубовской Сергей 1 1
Грумиллер Даниэл 1 1
Mleczko Michal - Млечко Михал 1 1
Барсаков Васил 1 1
Арманитак Асмин 1 1
Geim Andre - Гейм Андре 22 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 4
Россия - РФ - Российская федерация 157587 4
Европа 24654 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18683 2
Европа Восточная 3123 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь - Оханский район - Оханск 6 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13571 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 1
Европа Западная 1492 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Ближний Восток 3039 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1656 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Земля - планета Солнечной системы 10673 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Болгария - Республика 785 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1602 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14515 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1308 1
Венгрия 849 1
Румыния 741 1
США - Колумбия - Вашингтон 1453 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Болгария - София 63 1
США - Коннектикут 172 1
Югославия 74 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 4
Молекула - Molecula 1084 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
Дело Поносова 19 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1818 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1876 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 75 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
Tom’s Hardware 527 2
Physical Review Letters 153 2
New Scientist 1448 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Science Advances 33 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 2
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 21 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 14 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412148, в очереди разбора - 730088.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще