Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Новоселов Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 19
Новоселов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 52 2
|Interim 5 2
|Samsung Electronics 10973 2
|Intel Corporation 12752 2
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 2
|Nvidia Corp 3921 1
|Rolsen Electronics 80 1
|Xiaomi 2174 1
|LG Electronics 3721 1
|IBM - International Business Machines Corp 9666 1
|Acronis - Акронис 483 1
|Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 527 1
|Т-Платформы - T-Platforms 412 1
|Jovi - Ноосфера 10 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|Phystech Ventures 14 1
|Runa Capital 158 1
|Phys.org 972 2
|Nature Materials 20 2
|Physical Review Letters 159 1
|Optics Express 12 1
|SingularityHub 2 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
|Wikipedia - Википедия 638 1
|Nature 827 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.