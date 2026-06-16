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Новоселов Константин

СОБЫТИЯ


16.06.2026 В России сумели почти в 18 раз снизить сопротивление графена на пластинах для гибкой электроники 1
27.05.2020 Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 1
03.04.2020 Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена 1
01.10.2018 Сервис «КиберЛенинка» запустил проект с материалами на иностранных языках 1
26.04.2017 Создан микропроцессор толщиной в 1 атом 1
13.10.2016 Хiaomi создала гибкий дисплей для смартфона 1
27.04.2016 Впервые создан гибкий смартфон. Видео 1
21.03.2014 Ученые решили одну из главных проблем микроэлектроники 1
15.07.2013 Ученые в 100 раз ускорили работу интернет-коммутаторов 1
17.01.2013 «Т-Платформы» построили вычислительный кластер для РУДН 1
02.01.2012 Создателей графена посвятили в рыцари 1
22.09.2011 Что даст фотографам графеновая линза? 1
19.11.2010 К Нобелевскому комитету появились претензии 1
12.10.2010 Выходцам из России дали "нобелевку" за графен 1
18.04.2008 Русский ученый создал транзистор толщиной в 1 атом 1
28.03.2008 Графен: перспектива для ЖК-дисплеев 1
31.07.2007 Графеновые датчики улавливают единичные молекулы 1
01.03.2007 Графен: надежда микроэлектроники? 1
01.03.2007 Создан графеновый транзистор толщиной в один атом 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Новоселов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 52 2
Interim 5 2
Samsung Electronics 10973 2
Intel Corporation 12752 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 2
Nvidia Corp 3921 1
Rolsen Electronics 80 1
Xiaomi 2174 1
LG Electronics 3721 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
Acronis - Акронис 483 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 527 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Jovi - Ноосфера 10 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Phystech Ventures 14 1
Runa Capital 158 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 276 16
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4715 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 4
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 252 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 830 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3378 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2032 2
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13140 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10212 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14657 2
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 181 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 391 2
Электроника - Transistor - Nanotransistor - Нанотранзистор 16 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1540 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1475 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8422 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1152 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 639 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1243 1
Night Vision - режим ночного видения 398 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Системы видеофиксации - ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 68 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3620 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1113 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1586 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 278 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2463 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2000 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4004 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 282 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7353 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 258 1
Samsung Galaxy Round 20 1
Т-Платформы - T-Platforms V-Class 3 1
Eiffel - Эйфель - язык программирования 4 1
Nvidia Tesla GPU 194 1
Baidu 299 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 542 1
Intel Xeon E 197 1
Geim Andre - Гейм Андре 23 15
Семячкин Дмитрий 1 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 1
Meyer Bertrand - Мейер Бертран 4 1
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Петрик Виктор 3 1
Hopkins Anthony - Хопкинс Энтони 5 1
Оболенский Дмитрий 2 1
Кулябов Дмитрий 1 1
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 1
Швейцария - Шаффхаузен 2 1
Европа 24878 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 1
Сингапур - Республика 1936 1
Индия - Bharat 5824 1
Германия - Федеративная Республика 13124 1
Испания - Королевство 3815 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1755 1
США - Калифорния 4803 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1082 1
Швеция - Стокгольм 410 1
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СССР - Ленинград 112 1
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Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 311 1
Газы 191 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 336 1
Физика квантовая - Квантовая механика - Экситоника - Экситон - Excito 41 1
Phys.org 972 2
Nature Materials 20 2
Physical Review Letters 159 1
Optics Express 12 1
SingularityHub 2 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
Wikipedia - Википедия 638 1
Nature 827 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 11
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1185 3
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 3 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 2 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 41 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 1
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 261 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 1
РАН - Российская академия наук 2091 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 120 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 9
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 1
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