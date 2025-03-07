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Индексная книга (каталог) CNews*
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Jovi Ноосфера


07.03.2025 «Яндекс» назвал 10 самых популярных зарубежных клипов «нулевых», которые пользователи смотрели в «Поиске по видео» 1
04.03.2022 Более 30 команд представят Московский регион на чемпионате по робототехнике First Robotics Championship 1
01.08.2019 Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена 1
07.06.2019 В России появился блокчейн-конструктор для бизнеса 2
20.02.2019 R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера» 1
01.10.2018 Сервис «КиберЛенинка» запустил проект с материалами на иностранных языках 1
09.11.2016 150 российских банков выбрали специализированные ИТ-решения для подключения к ГИС ЖКХ 1
28.04.2010 Утверждена эмблема кибервойск США 1
17.09.2002 18 сентября в интернете пройдет прямая видеотрансляция концерта Bon Jovi 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Jovi и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12847 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 1
Крок - Croc 1778 1
Google LLC 11850 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 722 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2408 1
Ноосфера АКБ 1 1
Градиент 90 1
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
НИПЕбанк - Нефтепромбанк 10 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
НИБ - Народный Инвестиционный Банк 1 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Новокиб Банк - Новокузнецкий коммерческий инновационный банк 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11780 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 583 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Creative Commons - некоммерческая организация 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67056 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31071 3
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FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1085 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5339 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3503 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24349 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1216 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2978 1
AOD - Always On Display 196 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2201 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 269 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12061 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21365 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1507 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2103 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12636 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 703 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 867 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9686 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8134 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1029 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3446 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 648 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
BBK vivo V - Серия смартфонов 41 1
BBK vivo Halo Fullview 63 1
BBK vivo Ultra Game Mode 6 1
BBK vivo AI Face Beauty 6 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1134 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 772 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 309 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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