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Jovi Ноосфера
Jovi и организации, системы, технологии, персоны:
|Фролов Михаил 1 1
|Смирнов Виктор 19 1
|Каримов Ринат 35 1
|Новоселов Константин 18 1
|Семячкин Дмитрий 1 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Криворученко Константин 1 1
|Болышев Максим 16 1
|Wikipedia - Википедия 516 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
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